DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- UĞUR MUMCU HARBİYE'DE ANILDI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İSTANBUL

Uğur Mumcu öldürülmesinin 24. yıldönümünde Harbiye'deki heykelinin başında anıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen anma programına CHP Milletvekilleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Anma programına CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü katıldı. Anmaya gelen vatandaşlar Uğur Mumcu'nun heykeli başında mum yakıp karanfil bıraktı. Uğur Mumcunun heykeli başındaki bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Ellerinde meşaleler ile anma programına katılan vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından mini konser ve Uğur Mumcunun konuşması dinletildi. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, "Bugün basın ve demokrasi şehidimiz Uğur Mumcunun katledilişinin 24. yılında bir araya geldik. Kaleminin dürüstlüğüne, adalet ve halka adanmış bir basın emekçisinin acısı hala taptaze. Onu katleden zihniyet hala toplum mühendisliği yapıyor zalimce. Ancak Uğur Mumcuyu katleden eller asla kazanamayacaktır. Bu kadar kıymeti bir insan boşuna hayatını kaybetmedi, bu kadar acı boşuna çekilmedi. Atatürk'ün izinden giden milyonlar olduğu sürece karanlığın çökmesine asla izin vermeyeceğiz. Bugün Uğur Mumcu ile birlikte Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Çetin Emeç, Hrant Dink ve daha bir çok basın emekçisini anıyorum" dedi. Konuşmanın ardından anma programı sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Anmaya gelen kalabalıktan görüntü

-Uğur Mumcunun anıtında görüntü

-Uğur Mumcunun fotoğrafının bulunduğu masadan görüntü

-CHP Milletvekillerinden görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

-Şişli Belediye Başkanının konuşması

-Bazı vatandaşların ağlaması ve mum yakması

-Bazı vatandaşların ellerindeki meşalelerden görüntü

Genel ve yakın detaylar

24.01.2017 - 20.49 Haber Kodu : 170124178

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2- PKK'NIN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KULLANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarını kullandığı iddia edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'nın sosyal medya hesaplarını kullandığı iddia edilen kişilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına aldığı 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. TEM ekipleri, Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) tarafından üstlenilen saldırıların öncesi ve sonrasında paylaşımları yaptığını tespit ettiği Evrim Ezgi Ş. ve Muhammed Safa D. bugün sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

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3- BABASINA BOMBALI SALDIRI DÜZENLEYEN OĞULA 61 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

*Şüpheli Alican Kurdaş hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Arzu KAYA / İstanbul

Maltepe'de babasına ait iş yerinde bombalı saldırı düzenleyen mühendis Alican Kurdaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Babası ve şirketteki 2 kişinin yaralandığı olayda Kurdaş hakkında 4 ayrı suçtan toplamda 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PAKET AÇILDI, PATLAMA MEYDANA GELDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2016 günü Maltepe'deki bir şirkette patlama meydana geldiği, konuyla ilgili kamera görüntüleri incelendiğinde başında motosiklet kaskı olan erkek bir şahsın iş yeri güvenlik görevlisine Özdemir Osman Kurdaş'ın ulaştırılmak üzere bir paket bıraktığı anlatıldı. İddianamede, paketin Kurdaş'a teslim edilmesinin ardından açıldığı esnada patlama meydana geldiği ve Kurdaş ile beraber olay yerinde bulunan sekreter, şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile Sevgi Özcan'ın yaralandıkları ifade edildi.

BOMBA DÜZENEKLİ PAKETİ GETİREN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Kamera görüntülerinden iş yerine bomba düzenekli paketi getiren şüphelinin Özdemir Osman Kurdaş'ın oğlu Alican Kurdaş olduğunun tespit edildiği belirtilen iddianamede, şüphelinin aynı gün Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına alındığı anlatıldı.

"BANA NİYE HEDİYE GÖNDERMİŞLER" DEDİ PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olaya ilişkin ilgili şirket ortağı Şahnur Ağaik'in ifadesinin alındığı belirtilen iddianamede, fiyonk ve kurdeleyle süslü kutunun Özdemir Osman Kurdaş tarafından açılacağı esnada, Kurdaş'ın "Bana hediye gelmiş. Yılbaşı değil, özel gün değil. Bana niye hediye göndermişler" dediği ve bu sırada patlamanın meydana geldiğini söylediği ifade edildi.

"ALİCAN'A BOL PARA VER, KÖTÜ ŞEYLER YAPACAK KORKUYORUM"

Özdemir Osman Kurdaş'ın ifadesinde ise, oğlunun 4 ay öncesinde şirketinde çalışmaya başladığını ve 6 bin lira maaş verdiğini belirttiği ancak oğlunun sürekli kendisine maaşının azlığından yakındığını, olaydan bir hafta öncesinden başlayarak işe gelmemeye başladığını söylediği anlatıldı. Kurdaş'ın konuyla ilgili eski eşini aradığında "Alican'a bol para ver. Derhal bir araba ver, benim artık kontrolümden çıkıyor. Kötü şeyler yapacak diye korkuyorum" dediğini, bu görüşmeden 2-3 gün sonra da olayın meydana geldiğini belirttiği kaydedildi. Kurdaş'ın ifadesinde ayrıca, kendisinin ortadan kaldırılıp mirasa konulması için oğlunun bu eylemi gerçekleştirdiğini düşündüğünü söylediği belirtildi.

BABASINDAN BEKLEDİĞİ İLGİYİ GÖREMEDİĞİ...

İddianamede şüpheli Alıcan Kurdaş'ın da ifadesine yer verildi. Kurdaş'ın, babasından beklediği ilgiyi görmediğini, patlayıcı madde hazırlamasındaki amacın babasını ikaz etmek olduğunu, öldürme kastı olsaydı patlayıcının karışım oranını yüksetilebileceğini söylediği kaydedildi.

BOMBA, ÖLDÜRÜCÜ ÖZELLİĞE SAHİP

İddianamede, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün uzmanlık raporuna göre, el yapımı bombanın öldürücü ve yaralayıcı özelliğe sahip olduğunun kaydedildiği anlatıldı.

61 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheli Alican Kurdaş'ın hakkında "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kast ile öldürmeye teşebbüs", "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından toplamda 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlanacak.

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4- İDO VE BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle;

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

10.30daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)