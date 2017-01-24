DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

1- REİNA SALDIRGANI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

* Polis geniş güvenlik önlemi alındı.

* Saldırganın görüntülenmemesi için hastanenin camları bile naylon perde ile örtüldü.

Haber - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Reina katlimanı gerçkeleştiren Abdulkadir Maşaripov sağlık kontrolünden geçirildi.

Maşaripov, dün saat 23.00 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarıldı ve geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye gitirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü. Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması için ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganı getiren ekipten görüntü

-Saldırgan doktor kontrolündeyken ekiplerin kapıda önlem alması

-Polislerin görüntü alınmasın diye naylon perde çekmeleri

-Saldrıganın kapıdan dışarı çıkarılması

-Akrep ve polis otomobilinin hareket etmesi

24.01.2017 - 00.46 Haber Kodu : 170124003

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2- SULTANGAZİ OYUNDA SALONUNDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sultangazi'de oyun salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Olay, Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulanan oyun salonunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre oyun salonunda müşteriler varken iki ayrı grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler salonda bulunan Engin Sidal (41) ve Murat Boldaz'a (29) tabancayla ateş açtı. Saldırgan yada saldırganlar olayın ardından kaçarken Sidal ve Boldaz olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polisleri ekipleri oyun salonunda geniş güvenlik önemli aldı. Olay yeri inceleme ekipleride oyun salonunda inceleme yaptı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sidal ve Bozdal'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Zırhlı araç ve polis ekipler

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Dükkana isabet eden kurşunlar

-Genel ve Detaylar

24.01.2017 - 00.17 Haber Kodu : 170124002

24.01.2017 - 00.17 Haber Kodu : 170124002

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3- ŞİŞLİ'DE, ARKADAŞLAR ARASINDAKİ TARTIŞMADA KAN DÖKÜLDÜ: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul,()

Şişli'de, dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. İşlediği cinayetin ardından kaçmaya çalışan İlkay T., polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Keskin Sokak 8 numarada meydana geldi. İddialara göre, Sedat Çolakoğlu 3 arkadaşını evine davet etti. Bir süre sohbet eden 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Çolakoğlu ile İlkay T. kavga etmeye başladı. Kavga sırasında, İlkay T., evdeki bir bıçağı alarak Sedat Çolakoğlu'nu karın bölgesinden bıçakladı. Çolakoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ile diğer iki kişi olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ve evden kaçanların eşkalini alan polis ekipleri çevrede geniş çaplı arama yaptı. Aramalar sonucunda İlkay T. ile bir arkadaşı Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İlkay T.'nin cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Polis, kaçan 3'üncü kişinin yakalanması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Sedat Çolakoğlu'nun cesedi gerekli incelemelerin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Polis ekiplerinden görüntü

Polis araçlarından görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Cinayetin olduğu yerden görüntü

Polisin elindeki delil torbalarından görüntü

Hayatını kaybeden kişinin evden çıkartılıp ambulansa bindirilmesi

Mahalle sakini ile röportaj

Genel ve yakın detaylar

24.01.2017 - 01.30 Haber Kodu : 170124004

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4- HAVALİMANI TAKSİCİLERİNDEN İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ PROTESTOSU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()

İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretine tepki gösteren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri uygulama kalkana kadar taksimetre ayarlarını değiştirmeyeceklerini yolcuları eski tarife üzerinden taşıyacaklarını açıkladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliği ile uygulanmasına karar verilen taksilerde 0-2,5 km mesafe arasında 8 lira 75 kuruşluk ücretin uygulanması sorunları beraberinde getirdi. İndi-bindi ücreti nedeniyle vatandaşlar ve taksiciler arasında sorunlar yaşanırken, bazı taksiciler ise, bu kararın kaldırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakan Binali Yıldırım'a sıkıntılarını dile getireceklerini söylediler. 600 taksi ile Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatif üyeleri ise, bu uygulamayı protesto etme kararı aldı.

TAKSİMETRECİLER KAZANSIN DİYE YAPILDI

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "Aslında bu uygulamanın kafa karıştırmaktan başka bir şeyi yok. Burada taksicinin para kazandığı falan da yok, burada taksiciye büyük zulüm var. Sadece taksimetrecilerin para kazandığı bir organizasyon bu. Taksimetreciler burada 1 araçtan 195-200 lira taksimetre ayar parası alıyorlar. Biz 4 ay önce yüzde 2,5'luk zam için 200 lira taksimetre ayar parası verdik. Biz 400-500 yolcu alacağız ki sadece taksimetreciye ödediğimiz ayar parasını çıkartalım. Bu zam falan değil bununla yolcuyla bizim kafamızı karıştırdılar. Taksici esnafı 5 yılda yüzde 12 zam aldı. Akaryakıta yüzde 30 üzeri zam geldi. Bu yoğun trafikte para kazanamıyoruz. Bir esnafa bu kadar zulüm yapılmaz" dedi.

"TALEBİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLETECEĞİZ"

Taksimetre ayarlamak için kooperatif olarak hiçbir arkadaşının gitmek istemediğinin altını çizen Can konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz taksimetre ayarına gitmiyoruz ve bu kararı protesto ediyoruz kabul etmiyoruz. Ama bu sıkıntılarımızı bundan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımıza bizzat anlatacağız bunu. Büyük bir eziyet büyük bir işkence yaptılar bize. Bu uyguladıkları karar nedeniyle daha yeni arkadaşımızla yolcu arasında kavga çıktı, arkadaşımıza yumruk attılar. Arkadaşımız dönüşte bir yolcu alıyor 5 lira yazmış tuşa basmış 8 lira 75 kuruş yazınca yolcu 'Kardeşim bu taksimetre ile oynuyor musun' diyerek kavga etmişler. Yapacaksınız doğru düzgün zam olsun esnafımızın yüzü gülsün. Biz bu konuları Ulaşım koordinasyon Merkezi'nde tartıştık. Orada genel sekreterimize yalvardık, rica ettik. 'Bunu yapmayın, mantıklı bir zam yapın' diye söyledik. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir beklentim yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

"TAKSİMETRE AYARINI DEĞİŞTİRMEYECEĞİM"

Taksici Ramazan Dağ, "Bir kadın yolcu aldım. Bana 'Bey efendi taksimetreyi ayarladıysan binmeyeceğim bir kilometre gideceğim çünkü. Ben de kadına Atatürk Havalimanı olarak taksimetre ayarını yapmadığımızı eski tarife ile gittiğimizi söyledim ve kadın araca bindi. Bu esnafa bir darbedir. Bu indi-bindi ücretinin iptalini istiyoruz. Ben taksimetre ayarı yaptırmaya gitmeyeceğim, ne kadar zararı olursa olsun" dedi.

YOLCUYLA KAVGA ETTİM

Taksici Özcan Güven ise, "25 yıldır bu işi yapıyorum. Bu gelen zammı kesinlikle kabul etmiyorum. Akaryakıta 6-7 ay içinde 6 kez zam geldi. Trafik yoğun olduğu zaman yakıtımız çok gidiyor. Müşterilerle bu indi-bindi zammı yüzünden kavga ediyoruz. Öğle saatlerinde bir yolcum ile tartıştım. Taksimetre 3 lira 45 kuruş, yazan 6 lira. Düğmeye bastığımız zaman yazan 8 lira 75 kuruş yazdı ve bana 'bu ne parası' dedi. Yolcumla tartıştık ve ben parayı almadım. Bu para taksicilere değil, taksimetre ayarlayıcılara gidiyor. Üç ay önce 200 lira verdik, yine 200 lira vereceğiz. Bu taksimetrecilere yarıyor, bizimle alakası yok.

TAKSİMETRELER DOĞRU AYARLANMIYOR

22 yıllık taksici Ahmet Yaşar Suiçmez yeni ayarlanan taksimetresinin fazla ücret yazdığını ve bunu tutanak haline getirdiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Bugün bir müşteri aldım, gideceği yere götürdüm, indiğinde, taksimetreye baktığımda, fazla ücret yazdığını gördüm. Müşteriye ne kadar yazdığını söyleyince müşteri de 'Bu kadar yere bu kadar para olur mu?' dedi. Bende haklı buldum, ne verirsen dedim. Daha sonra kendim taksimetremi denedim kilometreyi tutarak, müşterinin halklı olduğunu fark ettim. Hemen durumu tutanak haline getirdim. Dün yaptırdığım muayeneden hiçbir şey yapmadan paramı alıp göndermişler. Vatandaşla bizi karşı karşıya bıraktılar. Zaten hızlı bir şekilde ayarı yapıyorlar. Bir çok taksicinin bu sorunla karşı karşıya kalacağını düşünüyorum. Herkes taksimetresini kontrol etsin. Yolcularla mağduriyet yaşamasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Taksicilerden görüntüler

-Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı açıklamalar

-Taksiciler açıklamalar

-Detay görüntüler

23.01.2017 - 23.32 Haber Kodu : 170123148

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5- 3. KÖPRÜ YOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Hüseyinli Mevkii iki kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle tek şeride düşen yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Çekmeköy Hüseyinli Mevkii'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, içerisinde iki kişi bulunan 16 NPH 83 plakalı kamyonun sürücüsü Murat Duygulu önünde seyreden Oğuz Keskin yönetimindeki 60 DA 184 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kupası hurdaya dönen aracın içerisindeki diğer kişi Gökhan Duygulu sıkıştı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu görevlileri ise kazanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

SIKIŞAN YARALIYI İTFAİYE KURTARDI

İtfaiye erleri araç içerisinde sıkışan Gökhan Duygulu'yu yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonunda yaralı bir şekilde kurtardı. Duygulu, ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kazaya karışan araçların sürücüleri ise polise ifade verdi.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞI YAŞANDI

Kaza nedeniyle görevliler tarafından yol tek şeride düşürüldü. Ankara istikametine gitmeye çalışan araçlar tek şeride düşen yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Kazalı kamyonun vinç yardımıyla çekilmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Seyir halindeki başka bir kamyona arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Murat Duygulu, gözüne güneş geldiği için aracı göremediğini belirtti.

Görüntü Dökümü

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-Kazalı kamyonlar

-Yaralı

-Sürücüler

-Polis, ambulans, itfaiye

-Görevlilerin önlem alması

-Trafiğin tek şeritten akması

-Uzun kuyruklar oluşturan kamyonlar

-Yolun tekrar açılması

-Kazalı kamyonu çekilmesi

-Sürücü ile röportaj

-Genel ve detay

23.01.2017 - 18.42 Haber Kodu : 170123138

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(ÖZEL)

6- ÖNCE ÇALIŞANA YARDIM ETTİ SONRA KASAYI SOYDU

- Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL

Beşiktaş'ta ayakkabı dükkanına müşteri gibi giren hırsız önce çalışana yardım etti, ardından da kasadaki paraları alıp kaçtı.

Olay, Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi'nde bir ayakkabı dükkanında dün meydana geldi. İdidaya göre, dükkana öğlen saatlerinde müşteri gibi giren bir kişi, çalışana birilerine yardım için on çift ayakkabı almak istediğini söyledi.

ÇALIŞANA YARDIM ETTİ

O sırada başka müşterilerin dükkana gelmesi üzerine şüpheli, çalışana yardım etti. Şüpheli, satın alınan ayakkabılar için poşet açtı ve dükkandaki ayakkabıların taşınmasına yardımcı oldu. Çalışanın, sipariş ettiği ayakkabıları almak için depoya inmesini fırsat bilen şüpheli, kasada bulunan 800 TL'yi alarak cebine koydu. Ardından hızla dükkandan çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anı dükkanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çalışana yardım etmesi ve çalışanın depoya inmesiyle kasadan parayı çalması görülüyor.

TESADÜFEN KAMERALARA BAKTIĞIMDA HIRSIZLIĞI GÖRDÜ

Hırsızlık anını anlatan iş yeri sahibi İlhan Turgut "Ben İstanbul dışındaydım. Cep telefonumdan dükkanımı izleyebiliyorum. O ara tesadüfen baktığım sırada vatandaşın birinin kasaya geldiğini gördüm. Parayı kasadan aldı cebine koydu. Hemen Sedat Beyi aradım. 'Sedat Bey vatandaşın biri kasadan para alıyor' dedim. O ara yukarı çıkana kadar parayı alıp kaçıyor" dedi.

"BEN YAŞLILARA HAYIR İŞLEYECEĞİM"

İşyerinin çalışanı Sedat Çelikarslan ise, "Yaşlılara hayır işleyeceğini söyleyerek 10-15 çift ayakkabı alacağını belirtti. O anda müşteriler vardı, kalabalıktı burası. 'Biraz oturun sonra size yardımcı olayım' dedim. Müşterilere yardımcı oldu, bana güven verdi. Müşteriler gittikten sonra 'numaralar önemli mi?' dedim. Ben tekrar depoya indiğimde paraları almış. Paraları alırken bizim patron görmüş kameradan. Beni aradı uyarmak için ancak baktığımda gitmiş. Kasadan yaklaşık 800 Liraya yakın para almış" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Şüphelinin çalışana yardım etmesi

-Çalışanın depoya inmesi

-Şüphelinin kasadan paraları alıp cebine koyması

-Şüphelinin dükkandan çıkışı

AKTÜEL;

-Sedat Çelikarslan ile röp.

-İlhan Turgut ile röp.

Detaylar

23.01.2017 - 22.12 Haber Kodu : 170123146

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