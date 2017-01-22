DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()



Şişli'de hediyelik eşya dükkanına giren bir kişi, içeriden bir miktar ziynet eşyası alıp kaçtığı sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Polisin silahını almaya çalışan şüpheli ile polis arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede polisin silahın ateş alması



sonucu şüpheli bacağından vuruldu. Olay Şişli Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akkavak Sokak'ta bulunan bir hediyelik eşya dükkanın kapısını kırarak içeriye giren Yavuzhan Küsnek (19), bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra kaçmaya başladı. O sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Küsnek ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 100 metre ilerideki Şair Nigar Sokakta polis tarafından, Küsnek yakalandı. Polisin silahını almaya çalışan şüpheli ile polis arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede polisin silahının ateş alması sonucu şüpheli Küsnek bacağından vuruldu. Olayın ardından bölgeye ambulans ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Küsnek, olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgeye gelen polis ekipleri olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi çekerek delil araştırması yaptı. Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkasının olduğu öğrenilen Yavuzhan Küsnek'in çaldığı zinnet eşyalarından bazılarının ise kaçarken yola düşürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:



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-Ambulanstan görüntü (ÖZEL)



-Ambulansın hastaneye gelişi (ÖZEL)



-Yaralı Küsnek'in sedyeyle hastaneye götürülmesi (ÖZEL)



-Olay yerinden görüntü



-Soygun yapılan dükkandan görüntü



-Polis ve Sağlık ekiplerinden görüntü



-Hastaneden görüntü



-Hediyelik ve ziynet eşyalar görüntü



-Genel ve Detaylar

22.01.2017 - 06.28 Haber Kodu : 170122011

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2- BAŞBAKAN'DAN EL BAB ŞEHİDİNİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul



Başbakan Binali Yıldırım, El Bab'da DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen Uzman Çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.



İstanbul'da El Bab şehitlerinden Selim Topal'ın cenaze namazına katılan Başbakan Binali Yıldırım, cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Topal'ın Sancaktepe'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre yaklaşık bir saat süren taziye ziyaretine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da Başbakan Yıldırım'a eşlik etti.

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3-İSTANBUL'DA TAKSİLERDE YENİ DÖNEM BAŞLADI

* İstanbul'da taksilerde 2,5 kilometreye kadar olan mesafede 8 lira 75 kuruş indi-bindi ücreti bugün uygulanmaya başladı. Taksiciler taksimetre ayarlarını değiştirmek için ayar ve muayene servisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()



İstanbul'da taksimetreye getirilen 2,5 kilometreye kadar olan mesafede 8 lira 75 kuruş indi-bindi ücreti bugün uygulanmaya başlarken, taksicilerin taksimetre ayarlarını değiştirmek için ayar ve muayene servisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı onaylanmasının ardından İstanbul'daki taksiciler, taksimetre ayarlarını değiştirmek için ayar ve muayene servisleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetre ayarlarını değiştirmek için kuyrukta bekleyen taksiciler, 'Vatandaşlar indi bindi ücretinin zam olduğunu söylüyor ve tepki gösteriyor' dedi. Bazı taksiciler ise indi bindi ücretlerine tepki göstermek için taksimetre ayarlarını değiştirmediği öğrenildi. Yetkililer, İstanbul'da 5 muayene, 10 tane ise tamir ve ayar merkezi bulunduğunu ve İstanbul'da 18 bin taksiye sağlıklı hizmet edemeyeceğini savundu.

USULSÜZLÜK GÖZDEN KAÇIYOR



Taksimetre ayarını yeni ücret sistemine göre ayarlatmak için geldiğini ancak burada usulsüzlük yapıldığını iddia eden bir taksici, "Taksimetre tarifelerinde zorunlu olan değişikliklerde ilk önce taksimetre tamir ve ayar servislerinde yüklenir. Daha sonra muayeneye gelen taksiler 200 metre hareket ettirilir ya da tambur denilen sistemin üzerinde hareket ettirilerek taksimetre test edilir. Doğruysa ayarlar, taksimetre mühürlenerek işleme konulur. Ancak bu işlemin uzun sürmesinden dolayı yoğunluğu dikkate alan servisler bu tür testleri yapmadan muayene servislerine mühür işlemi yapılıyor. Hatta muayene işlemleri ayar servislerinde yapılıyor. Bu usulsüzlük gözden kaçıyor" diye konuştu.

İNSANLARIN TEPKİSİ ÖLÇECEĞİZ, HESAP KİTAP YAPACAĞIZ



Aracının taksimetresini yeni ücret sistemine göre ayarlattıran bir taksi sürücüsü, "Taksimetreyi ayarlattım. Bu saatten sonra indi bindi artık 8.70 TL oldu. Bakacağız göreceğiz zamanla, insanlarla problem yaşamazsak sıkıntı yok. İnsanların tepkisi kimisine göre değişecek kimisine göre haklı bulacak. Bir taksici olarak, denemek lazım ve bir süre deneyeceğiz, insanların tepkisini ölçeceğiz. Kendi açımızdan da hesap kitap yaparak bakacağız" dedi.

YOLCULARLA TARTIŞMAK İSTEMİYORUZ



Ticari taksi aracının taksimetresini ayarlatmaya gelen Nevzat Takmaz isimli bir sürücü, "Yaklaşık 3 saatten beri bekliyorum. Yolcularımızdan duyarlı davranmalarını bekliyoruz kimseyle tartışmamak için. Zaten taksi yolcularımızın indi bindi sorunu olmuyor. Yolcular araba bulmak için sıkıntı yaşıyorlardı. Taksiciler kısa mesafe diye yolcu almıyorlar diye sorun olmayacak. Ama taksiye günde veya ayda bir kez binenler için sıkıntı olmuş olacak. Onlar da itiraz edecekler ama zamanla alışacaklar" diye konuştu.

TBF: KARAR UYGULANIRSA, KONUYU YARGIYA TAŞIYACAĞIZ



Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuya ilişkin daha önce yaptığı yazılı açıklamada taksilerde indi bindi ücretinin gizli bir zam olduğunu ve diğer toplu taşıma araçlarının da gelecek zamların habercisi olduğunu belirtmiş, şöyle devam etmişti: ""Her taksimetre zammından sonra diğer toplu taşıma araçlarına zam geliyor. Ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında vatandaşın toplu taşıma araçlarına daha fazla para vererek, binecek durumda olmadığı görülecektir. Bu nedenle belediyeyi milli seferberliğe uyarak, vatandaşa daha fazla yük getirmemesini istiyoruz. Belediyenin bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Karar uygulanırsa, konuyu yargıya taşıyacağız"





Görüntü Dökümü



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-Bekleyen taksilerden görüntü



-Taksiciler ile röportaj



-Taksimetre ayarlanmasından görüntü



-Genel ve detaylar

21.01.2017 - 23.49 Haber Kodu : 170121180

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4- POLİS SALDIRGANLARI ARARKEN ARANAN 3 KİŞİYİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ak Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan lav roketi ile yapılan saldırının ardından Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçük Armutlu bölgesinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yapılan aranmalar sırasında çeşitli suçlardan aranan DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek detaylı incelemeleri yapıldı. Şüphelilerden Abdullah K.'nın yapılan incelemede silahlı terör örgütüne üye olma, örgüt adına silahlı soygun, şantaj, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından kaydı bulunduğu ve mala zarar verme suçundan da 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ferdi S.'nin ise kasten yangın çıkarmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından kaydı olduğu, ayrıca silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aranmasının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden Eyüp U.'nun ise 3 adet terör örgütü propagandası yapmak, 2 adet silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, ruhsatsız silah taşımak ve kamu malına zarar vermek suçlarından kaydı bulunduğu, silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:



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-Şüphelilerin fotoğrafları

21.01.2017 - 21.55 Haber Kodu : 170121172

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5- LAV ROKETİNİN İSABET ETTİĞİ ODADA PROTESTO

* Ak Parti Gençlik Kolları, lav silahlı saldırıda roketin isabet ettiği odada basın toplantısı yaparak saldırıyı protesto etti

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul



Ak Parti Gençlik Kolları, dün akşam lav silahıyla saldırıda bulunulan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve gençlik teşkilat mensupları katıldı.

"PARTİMİZE YAPILMIŞ BU SALDIRI BİZİ KESİNLİKLE KORKUTAMAZ, YILDIRAMAZ"



İl başkanlığının isabet aldığı odada gerçekleştiren toplantıda, basın açıklamasını Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş okudu. Ecertaş yapılan saldırıların kendilerini korkutamayacağını belirttib



Ecertaş, "Dün akşam il başkanlığımıza menfur bir saldırı düzenlendi. Yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun ayrım gözetmeden teröre ve terör saldırısına karşı birlikte duruş sağlanması ve gerekli tepkilerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Ak Parti gençlik kolları olarak partimize yapılmış bu saldırı bizi kesinlikle korkutamaz, yıldıramaz. Partimize ve ülkemize bağlılığımızı arttırır. Özellikle dün akşam il teşkilatımız, sandık kurulu üyelerini referandum öncesinde dinamik tutmak amacı ile programlar gerçekleştiriyor. Dün akşamda bir ilçemizde bu çalışma yapılıyordu. Dün akşam burada çok şükür hiç kimse yoktu.Lav silahının ucundaki mermi İstiklal marşımızın ortasına isabet etti. İlginçtir isabet ettiği yerde 'Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal' mısrası yer almakta. Bizim için dün akşamdan sonra teşkilatımızla birlikte, tekrardan birlik ve beraberlik konusunu düşündük" dedi.



Öte yandan isabet alan İstiklal Marşı tablosu yerinden alınırken, oda içerisinde bulunan cam kırıkları dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:



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-Roketin isabet ettiği nokta



-Yerdeki cam kırıkları



-Melih Ecertaş'ın açıklaması



-Genel ve detaylar

21.01.2017 - 18.55 Haber Kodu : 170121162

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6- (ÖZEL) - 2 ÇOCUĞUN KAMYON ARKASINDA TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul



Trafikte ilerleyen kamyonun kasasına takılarak yolculuk yapan 2 çocuk kameraya yansıdı.



Görüntüler Bağcılar'ndan. İki çocuk trafikte ilerleyen kamyonun arkasına takıldı. Bir süre kamyon arkasında giden çocuklar kameranın kendilerini çektiğini görünce ellerini kaldırarak tepki gösterdi. Çocuklar zaman zaman tutundukları yerden tek ellerini bıraktı.



Çocuklar bir süre sonra yoluna devam eden kamyonun arkasından atladı ve koşarak ara sokağa girdi. Ara sokaktaki çocuklar yaptıklarının tehlikeli olduğunun belirtilmesi üzerine "Olsun" yanıtı verdi.

Görüntü Dökümü:



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- Çocukların görüntüsü



- Kamyonun görüntüsü



- Çocukların tepki göstermesi



- Çocukların kamyondan inmesi



- Koşarak uzaklaşmaları







21.01.2017 - 19.30 Haber Kodu : 170121165

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7- MUSTAFA KOÇ ANISINA KOÇ HOLDİNG'TEN BELGESEL

Haber: Enver Alas - İSTANBUL



Mustafa Koç'un anısına ölümünün 1'inci yıldönümünde Koç Holding tarafından belgesel hazırlandı.



Belgesel ilk kez, merhum Koç adına bugün düzenlenen holding binasındaki mevlitte izletildi. 56 yıllık yaşamına pek çok kişinin yapmak isteyip de yapamadığı, görmek isteyip de göremediği şeyleri sığdıran Koç için hazırlanan belgeselde, ailesi, dostları ve çalışanları onunla ilgili anıları anlattı. Belgeseli Nejat İşler seslendirdi.

Görüntü Dökümü:



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-Belgeselin görüntüleri





21.01.2017 - 18.02 Haber Kodu : 170121152



21.01.2017 - 18.05 Haber Kodu : 170121153



21.01.2017 - 18.06 Haber Kodu : 170121154



21.01.2017 - 18.07 Haber Kodu : 170121155