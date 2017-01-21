DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE LAW'LI SALDIRI

- LAW mermisi bahçe duvarına isabet etti.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK - Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına LAW (Light Anti-Tank Weapon- Hafif tanksavar silahı) silahıyla saldırı düzenlendi. LAW mermisi bahçe duvarını isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün arka kısmında bulunan Yamak Sokak'tan müdürlük binasına yönelik kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından dün saat 20.00 sıralarında LAW silahıyla saldırı düzenlendi. LAW mermisi bahçe duvarına isabet etti.

Polis teyakkuza geçti, bölgede özel harekat destekli operasyon başlatıldı. Emniyete çıkan bazı sokak cadde ve sokaklar kapatıldı.

POLİS BİRÇOK NOKTADA ARAMA YAPTI

Saldırgan ya da saldırganların yakalanması için polis ekipleri çok sayıda noktada arama çalışması başlattı. Fatih'te birçok noktada polis, şüpheli gördüğü kişiler üzerinde arama yaptı. Şüpheli araçlar da durdurularak incelendi.

OLAY YERİ ÇALIŞMASI SONA ERDI

Saldırı sonrası polis uzun süre Yamak Sokak'ta inceleme yaptı. Polisin bölgedeki incelemeleri saat 22.30 sıralarında sona erdi, kapatılan cadde ve sokaklar yeniden araç trafiğine açıldı.

"ŞİDDETLİ BİR PATLAMA OLDU"

Bir sokak sakini, "Ben televizyon izliyordum, şiddetli bir patlama oldu. Hemen kalktım cama fırladım iki arabanın arasında roket LAW silahı ve parçası gördüm. Emniyetin önünden yüksek bir kırmızı alev çıktı. Sonra oradan bir duman yükseldi. Emniyetin yan taraftan polisler geldi. Sonra polislere, burada bir şey var dedim. Daha sonra polisler gelmeye başladı. Kaçan kimseyi görmedim, zaten hemen o anda cama çıkmadım herhangi bir şey olur diye tedirgin oldum. Binamızın ve yan tarafın camları kırıldı. Alt katta yabancılar vardı, 10 kişi oturuyor onların da camları kırıldı. Polis ekipleri de onları götürdü" dedi.

POLİS DEVRİYE GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Polis ekipleri "Akrep" ve "Ural" diye tabir edilen zırhlı araçlarla olayın yaşandığı sokakta ve çevresinde devriye görevi yapmayı sürdürüyor.

"GENİŞ ÇAPLI OPERASYONLARA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

Bu arada Vali Vasip Şahin de olayla ilgili twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü,yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir."

Görüntü Dökümü:

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-LAW silahı kabini

-Emniyet çevresinde yaşanan hareketlilik

-Kapatılan sokak ve caddeler

-Özel harekat timleri

-Polisin çevrede arama yapması

-Polis ekiplerinin otobüs ve dolmuşları durdurması

-Toplu taşıma araçlarına girerek şüpheli şahısları kaldırmaları

-Şüpheli görülen kişilerin üzerilerinin aranması

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Mahalleli ile röp.

-Detaylar

-Genel ve detaylar

20.01.2017 - 20.16 - Haber Kodu : 170120224

20.01.2017 - 20.41 - Haber Kodu : 170120228

20.01.2017 - 20.55 - Haber Kodu : 170120234

20.01.2017 - 21.21 - Haber Kodu : 170120236

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2- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA LAW SİLAHIYLA SALDIRI

* AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci,

"Yaklaşık 25-30 metreden bir LAW silahı ile il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar. LAW silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak, içeride duvara saplandı. Hamdolsun LAW silahının ucundaki roket içeride patlamadı"

"Bugün aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğümüze de bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var"

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağatay KENARLI - Özgür EREN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı binasına tek atışlık LAW silahı ile saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na dün saat 21.10'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce LAW silahıyla saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucu LAW mermisi 3. katta bulunan bir odadaki duvara saplandı. Bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanları sevk edildi. Teyakkuza geçen polis kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlattı. Operasyonlara özel harekat timleri de destek verdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası polis bölgede uzun süre inceleme yaptı.

VALİ ŞAHİN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin de, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık bir saat içeride kalan Şahin yetkililerden bilgi aldıktan sonra buradan ayrıldı.

"BU MİLLET TERÖRE KARŞI DURMAYA DEVAM EDECEK"

Bölgede durumun normale dönmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Temurci akşam saatlerinde LAW silahı ile gerçekleştirilen saldırıda binaya roket isabet ettiğini, o esnada içeride olan hiç kimsenin yaralanmadığını belirterek, "AK Parti İstanbul İl Başkanlığımız bu akşam alçakça bir terör eylemine maruz kalmıştır. Saat 21.10 sıralarında yaklaşık 25-30 metreden bir LAW silahı ile il başkanlığımızın 3. katına ateş açtılar. LAW silahı il başkanlığımızın camlarını kırarak, içeride duvara saplandı. Hamd olsun LAW silahının ucundaki roket içeride patlamadı. Emniyet güçlerimiz çok kısa bir süre içerisinde il başkanlığımıza intikal ettiler. Yaklaşık on dakika öncede patlamayan roket duvardan çıkartıldı. Binada ufak tefek tahribat var. İçeride sağlık komisyonumuzun toplantısı vardı. Herhangi bir yaralımız yok" dedi.

"DHKP-C OLDUĞUNA DAİR BULGULAR VAR"

Saldırıyı gerçekleştiren örgütün DHKP-C olduğuna dair bulgular olduğunu söyleyen Temurci, "Bugün aynı şekilde İl Emniyet Müdürlüğümüze de bir saldırı düzenlendi. DHKP-C olduğuna dair bulgular var. Biz AK Parti İstanbul İl Başkanlığında hep güzel şeyleri açıklamak için bu mikrofonların önüne çıktık. Biz buradan haykırıyoruz. Burada olmaya devam edeceğiz. Bu millet teröre karşı durmaya devam edecek. Nerden, kimden gelirse gelsin dimdik ayaktayız. Allahın izni ile terörün kökünü kazıyacağız. İstanbul'da AK Parti'yi, kamu kuruluşlarımızı milletimizi hedef alan bu terör olayını tekrar şiddetle lanetliyoruz" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE MÜCADELE ETMEK İSTEYENLERE BU MİLLET EN KISA SÜRE İÇERİSİNDE REFERANDUMDA GEREKEN CEVABI VERECEK"

Selim Temurci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda anayasaya değişiklik paketinin 15. maddesi bildiğim kadarıyla oylanıyor. En kısa zaman içerisinde bu süreçte tamamlanacak. Türkiye ile mücadele etmek isteyenlere bu millet en kısa süre içerisinde referandumda gereken cevabı verecek."

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin aldığı önlem

-İl binasından detay

-LAW'ın ateşlendiği sokak

-İsabet eden mühimmattan fotoğraflar

-Bina önünden detay

-Vali Şahin'in binadan ayrılması

-Selim Temurci'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

20.01.2017 - 22.00 - Haber Kodu : 170120240

20.01.2017 - 22.14 - Haber Kodu : 170120242

20.01.2017 - 22.31 - Haber Kodu : 170120245

20.01.2017 - 23.11 - Haber Kodu : 170120248

20.01.2017 - 23.34 - Haber Kodu : 170120252

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LAW'LI SALDIRILARLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na yönelik saldırılarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birer telefon görüşmesi yaptı. İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan saldırıyla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emniyet camiasına geçmiş olsun dileklerini de ilettiği kaydedildi.

ERDOĞAN, TEMURCİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırı sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik saldırı hakında da bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti. Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.

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4- POLİS DUVARLARI KIRIP DERNEK BİNASINA GİREBİLDİ

* Polis duvarları kırıp binaya ulaşabildi, o anlar da polis kameralarına böyle yansıdı.

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DHKP-C'ye yönelik düzenlediği operasyonda 1'i canlı bomba şüphelisi 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü Okmeydanı'ndaki Gençlik Federasyonu Derneği'ne DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Baskın sonrasında 1'i canlı bomba şüphelisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı da hem havadan hem de karadan polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, ekipler derneğin yan duvarını kırarak ve çatıdan binaya girmeye çalışıyor. Binaya girmeyi başaran polisler 8 ayrı kilitleme mekanizması olan çelik kapılı bir odanın kapısının açılmaması üzerine de, odaya bir üst kattaki dairenin zeminini itfaiye yardımıyla delerek ulaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Polis helikopterinden görüntü

-Operasyona giden ekiplerin görüntüsü

-Çatıya itfaiye ekipleri yardımıyla çıkan polisler

-Polis ekiplerinin delik açarak içeri girmesi

-8 kilitli kapının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler



20.01.2017 - 19.04 - Haber Kodu : 170120209

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5- SANCAKTEPE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan uzman çavuş Selim Topal'ın Sancaktepe'deki baba evine ateş düştü.

Uzman çavuş Selim Topal'ın şehit olduğu haberini, Sancaktepe'de oturan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan aile bireyleri, gözyaşlarına boğuldu. Dev Türk bayraklarının asıldığı ev, acı haberi alıp taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Belediye de şehit evinin önüne taziye çadırı kurdu.

En son oğluyla 2 gün önce konuştuğunu anlatan baba Salih Topal, "2 gün önce görüştük. Gaziantep'tde idi, 'beni aramayın 2 gün sonra sizi arayacağım' dedi. Şehit olduğu haberi geldi. Türkiye sağolsun" diye konuştu.

Ailenin 7 çocuğundan biri olan uzman çavuş Selim Topal'ın cenazesi, Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Sancaktepe Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada, şehit uzman çavuş Selim Topal, yılbaşında Başbakan Binali Yıldırım tarafından ailesiyle görüştürülmüştü.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin evinin bulunduğu sokak

-Baba ile röp

-Sokakda toplanan vatandaşlar

-Belediyenin kurduğu taziye çadırı

-Şehit askeri fotosu

-Genel ve Detay

21.01.2017 - 01.43 - Haber Kodu : 170121002

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6- HÜSNÜ MAHALLİ: CUMHURBAŞKANINA HAKARET ETMEK GAZETECİLİK ETİĞİME GÖRE EN SON YAPABİLECEĞİM ŞEY

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından tutuklu bulunduğu davadan tahliye edilen Hüsnü Mahalli, "Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi" dedi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklu yargılandığı davadan tahliye edilen Hüsnü Mahalli'ye karar tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tebliğ edildi. Tahliyenin ardından tedavisine Nöroloji bölümünde devam edilen Mahalli Dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hüsnü Mahalli, "Ben zaten burada kalacağımı düşünmüyordum. Er yada geç, serbest bırakılacağıma inanıyordum. Çünkü bir şey yapmadım. İddianamede sayın Cumhurbaşkanına ve devletin görevlilerine toplu bir şekilde hakaret ettiğimi söylüyorlar. Bu çok komik bir suçlama. Cumhurbaşkanına hakaret etmek benim karakterime ve gazetecilik etiğime göre en son yapabileceğim bir şeydi" diye konuştu.

"ÇİFTE SEVİNÇ YAŞAMIŞ OLURUM"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Mahalli, "Tutuklandığımın ertesi günü hastalığım atak yaptı. Pazartesi günü biyopsi yapılacak. Umarım sonuç iyi çıkar. Çifte sevinç yaşamış olurum" dedi

ADALET BAKANI VE CHP LİDERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Mahalli tutuklu bulunduğu süreç içinde hastalığı dolayısı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi edilmesinden ötürü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve kendisine destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Hastane kapısından detay

-Hüsnü Mahalli'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

21.01.2017 - 00.15 Haber Kodu : 170121001

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7- BEYOĞLU'NDA 4 KATLI BİNA ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul

Beyoğlu Tarlabaşı'nda 4 katlı tarihi bir bina çöktü. Binanın daha önce boşaltılması ve çökme anında yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı önledi.

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Karaca Sokak'ta bulunan 3. derece tarihi eser olan bir bina dün akşam saatlerinde çöktü. Binanın daha önce boşaltılması ve çökme anında yoldan geçenin olmaması bir faciayı önledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ve zabıta ekipleri bina etrafına şerit çekerek önlem aldı. Çöken binanın bitişiğinde oturan mahalle sakini, "Burada bir kişi sözde onarım çalışması yapıyordu sürekli altını kazdı. Sözde onarım yapacaktı ama yıkılsın diye böyle yaptı. Çökme olduktan sonra kaçtı gitti. Etraftaki bütün binarı zarara soktu, ben bu akşam nerede yatacağım. Burada iskele vardı mühür vardı söktü ve buna rağmen gelip yine çalışma yaptılar" diye konuştu. Belediye ekipleri enkaz kardırma ve kalan tehlikeli parçaları almak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çöken bina

-Yan binada oturan mahalle sakini ile röportaj

-Polis ve zabıta ekiplerinin bina etrafına şerit çekmeleri

-Genel ve detay görüntüler

21.01.2017 - 01.16 - Haber Kodu : 170121002

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8- FATİH'TE AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN 4 BİNAYA DAHA SIÇRADI

- YANGIN AMATÖR KAMERADA

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul

Fatih'te 4 katlı ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve çevresindeki 4 binaya daha sıçradı. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu.

Fatih Cerrahpaşa Kehribar Sokak'taki 4 katlı ahşap binanın çatı katında dün saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm binayı sardı. Bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu arada, alevler ahşap binanın bitişiğinde bulunan 4 binaya daha sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öte yandan, sokak üzerinde bulunan Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı. BEDAŞ ekipleri tedbir amacıyla sokağın elektriğini kesti. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda alevleri kontrol altına aldı. Diğer binalara sıçrayan yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmadı; ancak binalarda hasar oluştu.

Bu arada, yangın sırasında çıkan alevler bir çevre sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, yükselen alevler ve o alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri görülüyor.

Mahalle sakinleri, yangının çıması üzerine durumu itfaiye ekiplerini bildirdiklerini ve tedbir amacıyla sokağın elektriğinin yetkililer tarafından kesildiğini söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(Cep Telefonu)

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-Alevli görüntüler

-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

(Aktüel Görüntü)

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-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Kapatılan caddeden detay görüntü

-Cadde üzerinde çok sayıda itfaiye araçlarından detay görüntüler

-Genel görüntüler

20.01.2017 - 20.40 Haber Kodu : 170120227

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9- 3 KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

- İTFAİYENİN SUYU BİTİNCE YANGIN YENİDEN BÜYÜDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta bulunan bir 3 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, yangında bir kişi de dumandan etkilendi.

Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Maşuklar Yokuşu sokaktaki 3 katlı ahşap binanın giriş katında saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar yangın nedeniyle mahalle sakinleri tarafından tahliye edilirken, yangın kısa sürede binanın diğer katlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İTFAİYENİN SUYU BİTTİ

Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine ekipler bir süre yangına müdahale edemedi. Bu sırada yeniden büyüyen alevler apartmanın bütün katlarını sardı. Alev alev yanmaya başlayan binanın bazı bölümlerinden parçalar düştüğü görüldü.

YAKLAŞIK BİR SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Takviye su araçlarının gelmesi sonucu itfaiye ekipleri yeniden söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın yeniden kontrol altına alındı.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kişi ambulansa götürülerek müdahale edilirken, yanan bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Ahşap binanın alev alev yanması

-İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi

-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Dumandan etkilenen kişinin ambulansta görüntüsü

-Emir Baran Röp.

-Yangını izleyen vatandaştan görüntü

-Genel Detaylar

21.01.2017 - 06.24 Haber Kodu : 170121012

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10- HURDA DEPOSU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,()

Ümraniye'de bir hurda deposunda yangın çıktı. Depoda kalan işçiler mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Ümraniye Esenkent Mahallesi eflak sokak üzerinde bulunan hurda deposunda meydana geldi. Yaklaşık 500 metre karelik bir alanda bulunan depoda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik hurdaların bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Yangın fark eden mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirerek konteynerlerde kalan 7 kişinin tahliye olmasını sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan depodaki yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan hurda deposu

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Olayı ihbar eden vatandaşlar

21.01.2017 - 06.22 Haber Kodu : 170121011