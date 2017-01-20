DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- TSK'DAKİ FETÖ OPERASYONUNDA 146 ASKER GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 54 ilde FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'daki yapılanmasına yönelik yaptığı operasyon kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 243 kişiden 146'sını gözaltına aldı

Şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.



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2- İSTANBUL EMNİYETİNDE İL İÇİ ATAMALAR BELLİ OLDU

* İstihbarat Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı kaldırılarak, bu görev direkt olarak Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan tarafından yürütülecek. Ayrıca, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlerinde bir değişiklik yaşanmadı.

* İstanbul'u A-B-C olarak üç bölgeye ayırdı. Her bölgede bulunan ilçelerin başına da birer il emniyet müdürü yardımcısı atadı.

* A Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak Atalay Bahar, B Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu olarak Sinan Kökten, C Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak ise Oğuz Çuhadar atandı.

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan il içi tayinleri belirledi. Buna göre, 19 ilçe 41 şube ve 31 il emniyet müdür yardımcılığı için yeni görevlendirme yapıldı.

İSTİHBARAT ÇALIŞKAN'A BAĞLANDI

İstihbarat Şubeden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı kaldırılarak, bu görev direkt olarak Emniyet Müdürü Dr.Mustafa Çalışkan tarafından yürütülecek. Ayrıca, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlerinde bir değişiklik yaşanmadı.

İSTANBUL 3 BÖLGEYE AYRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kendi bünyesinde İstanbul'u A-B-C olarak üç bölgeye ayırdı. Her bölgede bulunan ilçelerin başına da birer il emniyet müdürü yardımcısı atadı. A Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak Atalay Bahar, B Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı ve Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu olarak Sinan Kökten, C Bölgesi tüm ilçelerden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak ise Oğuz Çuhadar atandı.

OPERASYONEL ŞUBELERİN SORUMLU MÜDÜRLERİ DE DEĞİŞTİ

Terörle Mücadele, Bomba İnceleme ve İmha ile Tanık Koruma Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini Kadir Alçıkaya yürütecek. Organize, Mali, Kaçakçılık ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini Gaffar Demir yönetecek. Asayiş, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüklerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Ali Tuna Coşkun getirildi.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu atamalara göre 34 Emniyet Müdür Yardımcısı ile görev yapacak. Emniyet Müdür Yardımcılarının görev alanları şöyle:

Haydar Özdemir (Güvenlik, Radyo TV ve Foto Film ve Spor Güvenliği Şube Müdürlükleri), Seylan Demir (İkmal, Bütçe, İnşaat Emlak, Ulaştırma ve Strateji Geliştirme Şube Müdürlükleri), Bülent Ay (Trafik Denetleme, Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri), Dursun Küçükyılmaz (Hassa Bölgeleri Koruma, Maltepe ve Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri), Erden Bursalı (Özel Güvenlik, Dış İlişkiler, İNTERPOL-EUROPOL, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlükleri), Eyüp Sabri Öksüz ( Sabiha Gökçen Havalimanı, Tuzla ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlükleri), Faik Ozan Karadağ (Siber Suçlarla Mücadele ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlükleri), Hilmi Korhan Zilcioğlu (Polisevi Şube Müdürlüğü ve Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü), Kadir Yırtar (Koruma Şube Müdürlüğü), Kayhan Şahan (Turizm, Bakırköy ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlükleri), Kıvanç Demir (Kartal, Sultanbeyli ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlükleri), Levent Hasan Özen (Esenyurt, Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mehmet Çatal (Bilgi Teknolojileri, Muhabere Elektronik ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlükleri), Melih Ekici (Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mesut Gezer (Önleyici Hizmetler, Güven Timleri ve Deniz Liman Şube Müdürlükleri), Murat Karakaya ( Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlükleri), Murat Oğuzhan Kılıç (Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü), Murat Şahin (Eyüp ve Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mustafa Acıkara (Küçükçekmece ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mustafa Aksu (Avcılar ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlükleri), Necmettin Öztürk (Personel, Koordinasyon, Hukuk İşleri ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlükleri), Nihat Yıldırım (Sancaktepe, Beykoz, Çekmeköy ve Şile İlçe Emniyet Müdürlükleri), Ömer Burak Aktaş (Bağcılar, Esenler ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlükleri), Ömür Ceylan (Yabancılar, Pasaport, Hudut Kapıları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile İş Sağlığı ve Güvenlik Büro Amirliği'nin de aralarında bulunduğu Şube Müdürlükleri), Turgay Aytepe (Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlükleri), Yüksel Toprak (Beyoğlu ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlükleri), Mustafa Güntekin (Eğitim, Toplum Destekli Polis, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlükleri) ve Zafer Ağırkaya (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü)

ŞUBELERDEKİ GÖREV DAĞILIMI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Cengiz Koçak, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne Emre Erdoğan, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'ne Aykut Korkmaz, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'ne Gürol Dikyol, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Güleç, Belge Yönetimi Şube Müdür vekilliğine Mustafa Demir, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü'ne Tuncel Aldemir, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Ercan Özmen, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne Yener Yaşar, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Mustafa Şaşmaz, Bütçe Şube Müdürlüğü'ne Filibya Saral, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Muharrem Yazgan, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne Serkan Gömce, Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne Serdar Çelebi, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Murat Çaykara, Eğitim Şube Müdürlüğü'ne Murat Işık, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğü'ne Alper Karalı, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve vekaleten Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Oktay Çelik, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Zafer Baybaba, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Hasan Cevher, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'ne Erkan Karalı, Havacılık Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Tok, Hukuk İşleri Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne Feramuz Çetin, İkmal Şube Müdür vekilliğine Halil Sönmez, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne Ali İhsan Şirin, İNTEPOL-EUROPOL Şube Müdürlüğü'ne Serdar Ali Sekkin, İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne Özgür Taşdemir, Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne Saip Özdemir, Koruma Şube Müdürlüğü'ne Kamil Yıldırım, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne İlker Küçükhıdır, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Selman, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne Burak Bal, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Arzum Nazman, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Osman Katipoğlu, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne Kadri Gençkaya, Pasaport Şube Müdürlüğü'ne Murat Ellik, Personel Şube Müdürlüğü'ne Ömer Kumlu, Polisevi Şube Müdürlüğü'ne Neslihan Türkün Alpay, Radyo TV ve Foto Film Şube Müdürlüğü'ne Koray Şensoy, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne Nilgün Selvi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Özgür Karlıtepe, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü'ne Eren Öztürk, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne Hakan Demir, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Karaca, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü'ne Esma Zeyrek Şirin, Tanık Koruma Şube Müdür vekili Ahmet Umutlu, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Kayhan Ay, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne Leman Süheyla Soylu, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Başeğmez, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne Hülya Şen, Turizm Şube Müdürlüğü'ne Murat Çetiner, Ulaştırma Şube Müdürlüğü'ne Zafer Torun, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Tunç Kuş, Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne Serpil Hatipoğlu getirildi.



İLÇELERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yapılan terfi ve tayinler ilçelere de yansıdı.

Adalar'a Murat Bingöl, Arnavutköy'e Mustafa Haluk Öztürk, Ataşehir'e Oğuz Kaan, Avcılar'a Hakan Bolat, Bağcılar'a Murat Taner, Bahçelievler'e Kenan Şaban Süzgün, Bakırköy'e Erdem Torlak, Başkaşehir'e Levent Binici, Bayrampaşa'ya Necati Aktuğ Şahin, Beşiktaş'a Caner Coşar, Beykoz'a Mehmet Sururi Saydam, Beylikdüzü'ne Niyazi İnci, Beyoğlu'na İsmail Kılıç, Büyükçekmece'ye Murat Yıldırım, Çatalca'ya Bülent Çelik, Çekmeköy'e Cevdet Hürol Öztürk, Esenler'e Cihat Dağdeviren, Esenyurt'a Hakan Becel, Eyüp'e Mustafa Koçyiğit, Fatih'e Hakan Yılmaz, Gaziosmanpaşa'ya Hüseyin Göllüce, Güngören'e Sinan Çamuroğlu, Kadıköy'e İbrahim Kocaoğlu, Kağıthane'ye Birol Taşkopran, Kartal'a Efkan Korkmaz, Küçükçekmece'ye Uğur Özdoğanoğlu, Maltepe'ye Salih Şahbey, Pendik'e Alpaslan Atasoy, Sancaktepe'ye Kenan Kurt, Sarıyer'e Ercan Çamırcı, Silivri'ye Hakan Çalışkan, Sultanbeyli'ye Ayhan Karaduman, Sultangazi'ye Ufuk Kaya Delen, Şile'ye Abdulvahit Ünal, Şişli'ye Murat Turhan, Tuzla'ya Müslüm Kahraman, Ümraniye'ye Hakan Torun, Üsküdar'a Gürhan Kaya ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Cenk Özmen atandı.

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3- OKMEYDANI'NDAKİ TERÖR OPERASYONU...

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

İstanbul'da dün akşam saatlerinden yapılan terör operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde Okmeydanı bölgesinde DHKP-C terör örgütünün yan kuruluşu olan Gençlik Federasyonuna yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan 5 örgüt mensubu gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamada, aynı gece Sarıyer'de de 3 farklı adrese daha eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek örgüt evi olduğu değerlendirilen bir evde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda ise, eylemde kullanılabileceği tahmin edilen 1 polis üniforması, 2 gaz maskesi,1 kurusıkı tabanca, 1 sprey boya ele geçirildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

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4- AVCILAR'DA BİR KISMI YIKILAN İKİ BOŞ BİNA KORKUTUYOR

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Avcılar'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında 3 ay önce bir kısmı yıkıldıktan sonra bırakılan 5 katlı iki boş bina mahalle sakinlerini korkutuyor.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan iki bina mahalle sakinlerinin iddiasına göre, kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltıldıktan sonra 3 ay önce bir kısmı yıkıldı. Yıkımın ardından herhangi bir güvenlik önlemi de alınmadan kaderine terk edildi. Haber vermeleri üzerine 1 ay önce gelen zabıta ekipleri, binaların caddeye bakan kısmına saç perde çekti. Ancak, 5 katlı yüksek binadan kopan parçalar işlek olan caddeye düşerek tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Caddede kaldırım bile olmadığını söyleyen mahalle sakinleri, çocukların bu yolu kullanarak okula gidip geldikleri ve binaların bu durumunun tehlikeye yol açtığını söylediler.

"ZEYTİNBURNU'NDAKİ FACİAYI BURADA GÖRMEK Mİ İSTİYORUZ?"

Mahalle sakinlerinden Murat Uygur "Birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Gelsinler önlemini alsınlar. Zeytinburnu'ndaki faciayı burada görmek mi istiyoruz yani. Çocuklarımız buradan geçiyor, öğrenciler geçiyor. İşlek bir cadde araçların üzerine taş düşüyor. Yıktıysanız, yarısını niye yıktınız? Bak yan binada engelli bir çocuk var, bina yıkılırsa o çocuğa bir şey olacak. istiyoruz ki insanlar ölmesin, İnanlar Türkiye'de bu tür facialarla karşı karşıya kalmayalım. 'Çat çut' diye sesler geliyor. Yarısını yıkmışsın kolonların çoğu zarar görmüş, üstünde yük var mecburen yıkılacak. Her an yıkılma tehlikesi var. Araçları park ettiğimizde rüzgarın etkisiyle yukarıdan taşlar düşüyor. Kaldırım da yok, insanlar nerede yürüsün." dedi.

HURDACILAR DEMİR TOPLAMAK İÇİN YIKIK BİNAYA GİRİYOR

Çevre esnaflarından Metin Kemer ise, "İçeriden demir toplayanlar var. Can güvenliği için bir tedbir alınmamış. Şu anda o demir toplayanlar ölse sorumlusu kim olacak? Kim hangi kurum varsa bir an önce bu işi hızlandırıp buranın indirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu arada, demir toplamak için tehlikeye aldırmadan yıkılmış olan binaya giren hurdacılar da görüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Binalardan görüntüler

-Binadan demir toplayan hurdacılar

-Bina çatısına çıkan hurdacılar

-Yoldan geçen vatandaş ve araçlar

-Mahalle sakinleri ile röp.

-Camdan bakan engelli olduğu belirtilen çocuk

-Detaylar

19.01.2017 - 18.30 Haber Kodu : 170119187

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5- THY'NİN YENİ MARKA YÜZÜ MORGAN FREEMAN

Haber: Tolga ÖZBEK/İSTANBUL ()

Türk Hava Yolları, marka yüzü olarak ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı. Aynı zamanda pilot olan ünlü oyuncu ile çekilen reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat'taki Super Bowl finalinde yayınlanacak.

THY, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl'da bu yıl sürprize hazırlanıyor. Çekimleri bugün Los Angeles'ta yapılacak reklam filminde THY Morgan Freeman'ı ABD'deki tanıtım yüzü olarak kullanacak.

Geçen yıl Batman vs. Superman reklam kampanyasıyla dünyanın dev markalarının da yer aldığı Super Bowl'da ilk Türk markası olarak sahneye çıkan THY, ABD nüfusunun yüzde 35'ine ulaşmıştı. Amerika'daki uçuş ağını genişletmeye devam eden milli havayolu, geçen yıl açtığı Atlanta hattı ile ABD'deki uçuş nokta sayısını 9'a çıkardı.

800 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYOR

Yayın hakları EUFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden iki kat daha değerli olan, NBA finalinden de daha çok izlenen Super Bowl'u geçen yıl 800 milyon kişi izlemişti.

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

Aktör ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaşında. Ünlü oyuncu 1987'de ilk Oscar'ını Street Smart filmi ile almıştı. Bugüne kadar 1989'da Driving Miss Daisy, 1994 Esaretin Bedeli ve 2004'te de Million Dollar Baby filmleri ile ödüle ulaşan Freeman, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı.

Görüntü Dökümü:

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-Morgan Freeman'dan görüntüler (ARŞİV)

19.01.2017 - 18.54 Haber Kodu : 170119193