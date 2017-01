DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- REİNA KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONA DAİR 'YA ÖZEL GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Reina katlimanı gerçkleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi gözlatına alındı. Gözaltına alınanlar olağanüstü güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Bu sırada çevrede bulunanların gözaltına alınanlara tepki gösterdiği görüldü.

2- REİNA KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİST YAKALANDI

* Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.



* TEM ekipleri saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık 100 bin saat güvenlik kamera görüntüsünü inceledi.



* Teröristin saldırı sonrasında 3 taksi değiştirerek Zeytinburnu'na gittiği, 2 gün burada kaldıktan sonra Esenyurt'ta bulunan örgüt evine sığındığı belirlendi.



Haber-Kamera: Ersan SAN- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGi-Çağatay KENARLI-Ozan URAL-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin Esenyurt'taki bir sitedeki adresini günler öncesinde tespit eden polisler, 24 saat boyunca evi aralıksız takip etti. TEM ekipleri saat 23.30'da saldırganın kaldığı örgüt evine operasyon düzenledi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda Ebu Muhammed El Horasani kod isimli terörist ve Kırgızistan uyruklu bir erkek ile Senegal uyruklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene T. (26) adlı 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollünden geçirilen Reina saldırganında aralarında bulunduğu 5 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



100 BİN SAAT GÖRÜNTÜDEN UYUYAN HÜCRELER ORTAYA ÇIKTI

Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.



TERÖRİSTİN SALDIRI SONRASI KAÇIŞ ROTASI

TEM ekipleri saldırganın izini İstanbul'a geldiğin günden itibaren detaylı olarak inceledi. Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin saldırıya giderken Zeytinburnu'ndan taksi ile yola çıktığını belirleyen polis, Beşiktaş'ta katliamı gerçekleştirdikten sonra yaralıların arasında dışarı çıktıktan sonra birinci taksiye binerek yaklaşık 300 metre gittikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple taksiden indirildiğini tespit etti. Bir süre yürüyen saldırgan kaçış rotasında ikinci kez taksiye binerek Zincirlikuyu'ya geldiği ve burada da henüz belirlenemeyen bir sebeple tekrar taksiden indiğini belirledi. Saldırıdan kısa süre sonra üçüncü defa taksiye binen saldırgan Zeytinburnu'nda bulunan bir lokantaya geldiği tespit etti. Saldırıdan sonra 2 gün Zeytinburnu'nda kalan saldırganın daha sonra Esenyurt'ta bulunan eve giderek burada uzun süredir kaldığını belirledi.



(ÖZEL)

3- REİNA SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINA KADINLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haber - Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Reina katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü.

Üç kadın şüphelinin sağlık kontrolünde geçirileceği hastanede önlem alındı. Hasta giriş çıkışına izin verilmedi. Bu sırada şüpheliler hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından aynı güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan şüpheliler, emniyete götürüldü.

4- REİNA KATLİAMINI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI DAİREDE İNCELEME TAMAMLANDI

-Polis yaklaşık 6 saat süren incelemelerin ardından daireden ayrıldı.

-Polisin operasyon yaptığı dairenin kapısının kırık olduğu görüldü.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalandığı dairede polisin incelemesi sona erdi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin bulunduğu eve saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. Esenyurt'taki bir sitenin 5. katındaki daireye düzenlenen operasyonun ardından 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ardından polis dairede inceleme yaptı. Saat 06.00 sıralarına kadar süren incelemenin ardından polis siteden ayrıldı.

Dairenin bulunduğu katta çekilen görüntüde dairenin kapısının kırılmış olduğu görüldü.



5- REİNA KATLİAMINI YAPAN TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONU ANLATTILAR

Haber- Kamera: Ersan SAN-Ali kerem BENGİ / İSTANBUL

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin kaldığı Esenyurt'taki bir sitedeki adrese saat 23.30'da yoğun güvenlik önlemi altında operasyon düzenledi. Operasyon sonunda katliamı gerçekleştiren teröristle beraber 5 kişi gözaltına alındı. Operasyona tanık olan site sakinleri operasyon anlarını anlattı.

Bir site sakini, "Evde oturuyorduk, gürültüler geldi. Gürültülere çıktık ,polisler hızlı bir şekilde yukarı çıkıyorlardı. Ondan sonra bağırtılar 'Yat' diye sesler geldi. Reinadaki saldırgan olduğunu söyledi polis arkadaşlar. Adamı alıp götürdüler" dedi.

Başka bir site sakini de "23.43'de gürültü seslerini duydum. Önce kavga var sandım. 155 Polis İmdatı arayıp kavga ihbarında bulundum. Sonra Özel Harekat polislerinni operasyon yaptığını farkettim. Sonrasında biri siyahi olmak üzere 3 kadın, bir 3-4 yaşlarında bir çocuk. Sonrasında da teröristi çıkardılar. Şimdiye kadar sitede dikkatimizi çeken birşey olmadı. Onlarla da hiçbir şekilde karşılaşmadık. Sitemiz yüksek güvenlikli bir sitedir. Siteye kgs adı verilen cihazla giriş çıkış yapmaktayız. Tek eksiğimiz güvenlik kamerasıydı, teröristler de ondan faydalanmış. Dikkatimizi çeken tek şey son 10 gündür siteye siyahilerin siteye yoğun olarak girip çıkmasıydı. Yakalanan terörristler arasında da bir tane siyahi kadın gördüm" dedi.

Operasyon yapılan dairede ise polisin aramaları halen devam ediyor.

6- 700 KİLOLUK ÇELİK KASAYI ÇALMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Haber - Kamera: Mehmet AKTARAN / İSTANBUL

Ataşehir'de bir mobilya fabrikasında kimliği belirsiz 5 kişinin, içerisinde 250 bin lira ile çek ve senetlerin bulunduğu 700 kilogram ağırlığındaki çelik para kasasını 40 saniye içerisinde çalarak götürme anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan Doğa Mobilya Fabirkasında dün 03.50 sıralarında meydana geldi. Dün sabah işyerini açan çalışanlar, çelik para kasasının yerinde olmadığını fark edince durumu polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışanlar ile birlikte fabrika ve satış mağazasının güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

40 SANİYE SÜREN SOYGUN KAMERAYA YANSIDI

İncelenen görüntülerde, bir otomobilin satış mağazasının önünde durduğu, 1 kişi otomobilde beklerken 4 kişinin inerek mağazanın kepenklerini kırarak içeri girdikleri, yönetim katında bulunan çelik para kasasını yerinden çıkartıktan sonra altına tekerlek düzeneği yerleştirip dışarı çıkarttıkları, ardından otomobile koyarak uzaklaştıkları görüldü. Soygunun toplam 40 saniye içerisinde gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilerin, 700 kiloluk çelik para kasasını altına tekerlek düzeneği yerleştirip taşıyabildikleri tespit edildi.

Çalınan para kasasının içerisinde 250 bin lira, 350 bin liralık senet, 200 bin liralık çek ve boş çek koçanları olduğu öğrenildi.

Mobilya fabrikasının yöneticilerinden Gökhan Akgün, "Kimliğİ belirsiz 5 kişi tarafından fabrikamıza soygun düzenlenmiştir. Fabrika içerisinde bulunan yönetim girişindeki kapı asma kilit kırılıp, merkezi kilit sistemini iptal edip içeri girmişler. Daha sonra ofis katında para kasasının olduğu bölümüne bölüme giriyorlar. büyük bir tecrübeyle 700-800 kiloluk para kasasını çok kolay bir şekilde alıp götürüyorlar. Bu işlem sadece 35-40 saniye sürüyor." dedi.

Polis işyeri güvenlik kamera görüntüleri ile çevredeki mobese kameralarından elde etiği görüntüleri inceleyerek soyguncuları tespit etmek için çok yönlü çalışma başlattı.

7- ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLANDI

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL

Hava muhalefetinden dolayı ertelenen "10 Ocak çalışan gazeteciler günü" etkinliği bu akşam yapıldı. Gecede gazetecilerin "15 Temmuz Darbe Girişimi"nde yaşadıklarını anlattıkları,"Haberciler Darbecilere karşı" kitabının tanıtımı yapılırken "Beklemek Zor-Haberci Yakını Olmak" adlı belgesel gösterildi.

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen ve daha önce hava muhalefetinden dolayı ertelenen "10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü" etkinliği bu akşam Şişli Cevahir Oteli'nde düzenlendi. Farklı kurumlarda çalışan çok sayıda gazetecinin katıldığı gecede, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can bir konuşma yaptı. Hasan Can konuşmasında, "15 Temmuz'un kahramanları arasında şüphesiz ki göğsünü kurşunlara siper eden, tankların karşısına gövdeleri ile çıkan aziz milletimizin evlatları birer kahraman olduğu gibi, siz şanlı direnişimize gövdenizi, aklınızı, fikrinizi ve her şeyinizi koymuş olan siz habercilerimiz de, yine aynı şekilde 15 Temmuz'un kahramanları arasında yer aldınız." dedi.

Belediye başkanının konuşmasının ardından, haberci yakını olmanın neler ifade ettiğini konu edinen 'Beklemek Zor-Haberci Yakını Olmak' adlı belgesel gösterildi. Ardından 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında haber peşinde olan basın mensuplarının o gece yaşadıklarını anlattıkları "Haberciler Darbecilere karşı" kitabının tanıtımı yapıldı.

Gece, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

