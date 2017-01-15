DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- EŞİNİN İNTİHARA TEŞEBBÜS HABERİNİ ALAN SAFFET SANCAKLI HASTANEYE GELDİ

* Eşinin intihara teşebbüs ettiği haberinin Ankara'da alan Saffet Sancaklı, Başbakanlık uçağıyla İstanbul'a gelerek eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Sancaklı hastaneye koşarak girdi.

* Hastaneden açıklama:

"Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır"

Haber- Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın İstanbul'da bulunan eşi Hülya Sancaklı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yapılan ameliyatın ardından yoğun bakımda tedaviye alınan Sancaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Meclis Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifinin 12'nci madde oylamasına katılan Saffet Sancaklı, eşinin intihara teşebbüs ettiği haberini oy sayımı sırasında aldı.

BAŞBAKAN UÇAĞINI TAHSİS ETTİ



İstanbul'a gitmek için uçak bulamayan Sancaklı'ya Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık uçağını tahsis etti. Sancaklı'yı taşıyan uçak saat 22.10 sıralarından Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. VİP'den çıkan Sancaklı buradan eşinin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Aracından inen Saffet Sancaklı koşarak hastaneye girdi.

"SANCAKLI'NIN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR"



Hülya Sancaklı'nın tedavi gördüğü özel hastaneden ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Sayın Hülya Sancaklı, 14 Ocak 2017 tarihi, saat 20.40'ta hastanemiz acil servisine ambulans ile getirilmiştir. Ateşli silah yaralanması nedeniyle hastanemize getirilen Sayın Hülya Sancaklı'nın, solunum aresti mevcuttu. İlk müdahalesi yapılarak solunum cihazına bağlanan Sn. Sancaklı, tomografisinin çekilmesinin hemen ardından acil ameliyata alındı. Ameliyat; hastanemiz Nöroşiruriji Kliniği Başkanı, Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir ve ekibi tarafından sürdürüldü. Ekibimiz tarafından tıbbi tüm olanaklar kullanıldı. Hastamız ameliyat sonrası cerrahi yoğun bakım servisine alındı. Sayın Sancaklı'nın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla



Medicana International İstanbul Hastanesi"

Beyin Sinir Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hastamız Hülya Sancaklı saat 20.30 hastanemizin acil servisine ateşlli silah yaralanması şeklinde getirildi. İlk yaptığımız değerlendirmede solunum aresti vardı. Beyinde sağ tarafttan kurşun giriş yeri vardı. hasta hemen ameliyata alındı. Ameliyatta gerekli kanamalar durduruldu. Beyni koruyucu önlemler alındı. Hasta geldiğinde vital işaretleri düşüktü. Ameliyat bitti, yoğun bakıma alındı. Vital işaretleri biraz normale geldi. Bundan sonra yoğun bakımda tıbbi tedavisi beyindeki basıncı düşürmek için devam edecek. hastamız yoğun bakımda tedavisi devam ediyor"



Görüntü dökümü:



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-Sancaklı'nın havalimannında görüntüsü



-Sancaklı'nın aracının havalimanından ayrılması



-Hastaneden görüntü



-Hastane önünde polisin önlem alması



-Sancaklı'nın koşarak hastaneye girmesi



-Hidayet Akdemir'in açıklaması



-Genel ve detaylar

14.01.2017 - 22.44 Haber Kodu : 170114177



14.01.2017 - 23.00 Haber Kodu : 170114179



15.01.2017 - 00.49 Haber Kodu : 170115002

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2- SANCAKTEPE'DE 3 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

*Sancaktepe'de park halindeki 3 araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçlar alev alev yanarken Yangın, araçların önünde bulunduğu binaya da sirayet etti.

*Araçların ve binanın alev alev yanışı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul



Yangın, Sancaktepe Fatih Mahallesi Emirgan sokakta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın önünde park halinde bulunan bir otomobilde bilinmeyen bir şekilde çıkan yangın kısa sürede diğer iki araca ardından binaya sıçradı. Yangın kısa sürede tüm alanı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

YANGIN AMATÖR KAMERADA



Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerinin geç kaldığını iddia eden bina sakinleri sitem etti. Bina sakinleri, olay yerine varan ilk itfaiye ekibine yangına müdahale etmeleri için tepki gösterdiler. Bu anlar ise amatör kameralara yansıdı. Görüntülerde, araçların alev alev yanması ve yangının binaya sıçraması kaydedildi.

ARAÇLAR KULLANILMAZ HALE GELDİ



Yaklaşık 1 saatik çalışma ile tamamen ssöndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, yanan araçlar kullanılmaz hale geldi. Yangının sıçradığı binada ise maddi hasar oluştu.

GÖRGÜ TANIKLARINDAN İTFAİYE GEÇ MÜDAHALE ETTİ İDDİASI



Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale ettiğini iddia ettiler. Bir bina sakini itfaiyenin olay yerine geldikten sonra yangına müdahele etmekte geciktiğini belirterek, "Balkondan bir patlama sesi duydum. Baktığımda ağaçlar yanıyordu. Aşağı indik ıslıklar çalarak insanları uyandırdık. İtfaiyeyi aradık. Yarım saat geçtikten sonra geldiler. Geldikten sonra hortumları çalıştırmadılar. Bu şekilde 14 dakika bekleyip binanın yanmasını seyrettiler" dedi. Diğer vatandaşlar da itfaiye ekiplerinin yangına geç müdahale etmesine tepki gösterdiler.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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(AMATÖR KAMERA)



-Araçların alev alev yanması



-Yangının binaya sıçraması



-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi



-Vatandaşların itfaiyeye tepki göstermesi



-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ



-Meraklı vatandaşların olayı seyretmesi



-Mahalle sakinleriyle röportaj



-Maddi hasar meydana gelen araçlar



-Maddi hasar meydana gelen bina



-Bina sahibiyle röportaj



-Genel ve detay

15.01.2017 - 07.48 Haber Kodu : 170115011

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3- İSTANBUL'DA GECE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL



İstabul'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleriyle korunurken yollarda su birikintileri oluştu.

Görüntü dökümü:



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-Yollardan yağış görüntüsü



-Şemsiyelrle yamurdan korunanlar



-Genel ve detaylar

15.01.2017 - 07.20 Haber Kodu : 170115010

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4- OSMANİYE'NİN KURTULUŞ YIL DÖNÜMÜ BEYLERBEYİ'NDE KUTLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL



Osmaniye'nin kurtuluşunun 95. yıl dönümü Beylerbeyi Hacı Sabancı Polisevi'nde düzenlenen yemekle kutlandı. Geceye Osmaniye Valisi Kerem Al, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yanısıra İstanbul'da yaşayan Osmaniyeliler katıldı.



Ankara Osmaniyeliler Derneği ve İstanbul'da okuyan Osmaniyeli öğrenciler, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümü nedeniyle Beylerbeyi Hacı Sabancı Polisevi'nde bir gece düzenledi. Düzenlenen geceye film yapımcısı Abdurrahman Keskiner ve Teknik Direktör Samet Aybaba da katıldı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde özellikle güvenlik güçlerimizin verdiği mücadelenin farkındayız. Birlik olmakta rahmet vardır. Bir ve beraber olmalıyız" dedi.

Gecede ayrıca Osmaniye ilinin tanıtımı için yapılacaklar konuşuldu. Öte yandan Osmaniye 7 Ocak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bahri Çolpan İstanbul'da dernekleşme faaliyetine gidileceğini ve Osmaniye'nin tanıtımı için Bakırköy ve Kadıköy Meydanlarında 10 Bin paket fıstık dağıtılacaklarını ifade ederek, Osmaniye 21 yıllık il olmasına rağmen tanınma oranının çok az olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü:



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-Geceye katılanlar



-Yapılan konuşmalar



-Genel ve detaylar

14.01.2017 - 21.51 Haber Kodu : 170114173

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5- ULUSLARARASI IFEST BİLİM VE TEKNOLOJİ YARIŞMASINDAN MADALYAYLA DÖNDÜLER

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul,()



Tunus'ta gerçekleşen Uluslararası IFEST Bilim ve Teknoloji yarışmasına, Çevre ve Biyoloji kategorilerinde 2 proje ile katılan Okyanus Koleji öğrencileri Çevre dalında altın madalya, biyoloji dalında gümüş madalya kazandı.

Çeşitli ülkelerden 110 projenin finale çıktığı Uluslararası IFEST Bilim ve Teknoloji Yarışması'nda Bahçeşehir Okyanus Koleji Öğrencisi Esra Benkhalifa'nın çevre alanında hazırladığı proje altın madalya kazandı. Fransızca olarak sunum yaptığı proje sonrası altın madalya kazanan Esra Benkhalifa, "Projem söğüt ve zeytin ağaçlarının kabukları ile bir ekstre hazırladım. Hazırladığım bu ekstreyi yara bantlarına uyguladığımız zaman ilaçsız bir şekilde yara ve baş ağrısını tedavi edebiliyor. Altın madalya kazandım, bütün hocalarıma ve BARGEM birimine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Avcılar Okyanus Koleji Öğrencisi Selin Yurtsever ve Bahçeşehir Okyanus Koleji Öğrencisi Alsu Yaycı'nın ortaklaşa hazırladıkları Biyoloji alanındaki projeleri ise Gümüş madalya kazandı. İki öğrenci İngilizce olarak sunum yapıp jüriden 2.lik kazandı.



Selin Yurtsever şöyle konuştu: "Arkadaşım ile bir proje yaptık. Tunus'ta düzenlenen IFEST yarışmasından geliyoruz. Okyanus Koleji BARGEM ekibi, tüm öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ve ailemiz bize çok destek oldular. Hedefimiz başka ülkelerde daha iyi dereceler alabilmek. En önemlisi de projeamizin konusu 'Gül Ekmek'. Yani gül atıklarını kullanarak bir ekmek ürettik. Bu ekmeği üretirken içine koyduğumuz gül atıkları doğal katkı malzemesi oldu. Ekmeğimiz de bu sayede daha uzun ömürlü hale geldi."

Alsu Yaycı ise "BARGEM biriminden çok büyük destek aldık. Hedefimiz daha büyük projelere gitmek. IFEST'te de gümüş madalya almaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

SPORDA DA OKYANUS FARKI



Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Takımı'nın Bursa İl Birincisi, İstanbul Voleybol Gençler Şampiyonası'nda Okyanus Kolejleri'nin şampiyon olmasından sonra Antalya ve Ankara'dan gelen başarı haberleri geldi.



Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Antalya Atatürk Spor Salonu ve Antalya Toki Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Ortaokullar arası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Antalya Okyanus Koleji Antalya ili birincisi oldu.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün her yıl düzenlediği Ankara Liselerarası Hentbol Müsabakalarının finalinde ise Ankara İncek Okyanus Anadolu Lisesi Erkek Hentbol Takımı Ankara il birincisi oldu.

Görüntü dökümü:



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-Uluslararası Bilim ve Teknoloji yarışmasına katılan öğrencilerin görüntüsü



-Madalyaları ve kupaları ile poz vermeleri



-Açıklamalar



-Genel ve detaylar

14.01.2017 - 23.31 Haber Kodu : 170114185

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6- THY'DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BİLET DEĞİŞİKLİĞİ KOLAYLIĞI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()



Türk Hava Yolları (THY), kar yağışı nedeniyle sınavları ileri bir tarihe ertelenen ve 8 Ocak 2017 tarihine kadar yurt içi seferlerinden bilet alan üniversite öğrencilerinin bilet değişikliğinin herhangi bir ücret almadan yapılacağı açıkladı.



Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi.



"İstanbul'da yaşanan olağanüstü hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle birçok üniversitenin final tarihleri ertelenmiştir. Bu durum bilet alan öğrencileri mağdur edebileceği düşüncesiyle Türk Hav Yolları ve Anadolujet ailesi olarak 8 Ocak 2017 tarihine kadar yurt içi seferlerimizden uçak bileti alan üniversite öğrencilerimizin 19 Ocak 2017 tarihine kadar herhangi bir ek ücret ödemeden biletlerini değiştirebileceklerdir. Yurt içi bilet alan yolcularımızın üniversite öğrencisi olduğunu ve final tarihlerinin ertelendiğini gösteren belgeleri ibraz etmeleri ileri bir tarihe bilet almaları için yeterli olacaktır"