DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA MALİ ŞUBE'DEN 'FETÖ' OPERASYONU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 'FETÖ/PDY' kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Bir grup polis Kartal, Soğanlık Yeni Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki İBB Lojmanları B Bloka geldi. Polis lojmanda girdiği dairede arama yaptı. Başka bir polis ekibi ise Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binaya operasyon düzenledi. Binadaki bir daireye giren polis aramaların ardından bir kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekiplerinin lojmana gelişi

-Binaya girişi

-Ekiplerin Bulgurlu'daki binaya gelişi

-Polislerin girişleri

-Gözaltına alınan kadının çıkarılması

-Genel ve detaylar

13.01.2017 - 06.47 Haber Kodu : 170113012

13.01.2017 - 07.10 Haber Kodu : 170113013

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2- GAZİOSMANPAŞA'DA TAKSİ SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde seyir halinde giden bir taksiye yoldan geçen başka bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan taksi sürücüsü kullandığı araçla en yakın hastaneye gideerek tedavi altına alındı.

Olay Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 TBE 47 plakalı taksi sürücüsü Ahmet Aydoğdu(31), gece saat 00:30 sıralarında Galeri Caddesi üzerinde müşterisini bıraktıktan sonra seyir halinde giderken, plakası alınamayan bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişi yada kişiler taksinin yanından geçerken ateş açtı. Aracına üç el ateş edilen taksi sürücüsü Aydoğdu, kolundan ve karnından yaralandı. Olay sonrası şüpheli araç kaçarken, taksi sürücüsü de ilk şoku atlattıktan sonra otomobili kullanarak kendi imkanlarıyla en yakın hastaneye gitti. Taksi sürücüsüne acil serviste ilk müdahale yapılırken, hastane görevlileri de durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede hastaneye gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünden bilgi almaya çalıştı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taksi sürücüsü ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

MESLEKTAŞLARI HASTANEYE KOŞTU

Olay sonrası meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi sürücüsüleri hastaneye akın etti. Arkadaşlarının hayati tehlikesinin olmadığını öğrenen taksi sürücüleri rahat bir nefes aldığı görüldü. Bu sırada polis ekipleri de olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye gelen sürücünün kullandığı taksi üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan taksi sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ateş edilen aksiden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Taksicilerin hastaneye gelmesi

-Olayın meydana geldiği cadde

-Taksim Eğitim Araştırmadan görüntü

-Yaralı sürücünün fotoğrafı

-Genel ve detaylar

13.01.2017 - 03.37 Haber Kodu : 170113009_

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3- ÇALIŞTIĞI DÜKKANI SOYUP KAYIPLARA KARIŞTI

- Çalıştığı dükkanı soyarken işyerinin güvenlik kameraları yansıdı

Haber - Kamera İbrahim AKTÜRK İSTANBUL

Zeytinburnu'nda, yaklaşık bir ay önce işe başladığı işyerinden hırsızlık yapan zanlı kayıplara karıştı. Şüpheli, çalıştığı dükkanı soyarken işyerinin güvenlik kameraları kayıttaydı.

O GECE DÜKKANDA KALDI

Edinilen bilgiye göre, olay 58 Bulvar üzerinde bulunan bir telefon satışı ve onarımı yapılan işyerinde, geçtiğimiz Salı günü meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce dükkanda çalışmaya başlayan M.Y., patronu Umut Zaman'a kar yağışı nedeniyle Aksaray'da kaldığı eve gidemeyip işyerinde kalacağını söyledi. Gece saatlerinde işyerinin elektrik şartelini indiren M.Y., daha sonra dükkandaki çöp poşetlerine vitrinde bulunan telefonları doldurdu. Ardından kasadaki yaklaşık 15 bin TL'yi de alan şüpheli, daha sonra aldığı telefon ve elektronik cihazlarla birlikte dükkandan ayrıldı. Sabah dükkana gelen işyeri sahibi Umut Zaman, vitrindeki telefonların ve kasadaki paraların yerinde olmadığını fark etti. Zaman, telefonla radığı çalışanı M.Y'ye ulaşamayınca polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"1 AY ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI

Başından geçen olayı anlatan işyeri sahibi Umut Zaman, "O gece kar yağışı yoğundu. Evi uzak olduğu için ben de burada kalmasına izin verdim. Yaklaşık 1 ay önce çalışmaya başladı. Kendisinin borcu olduğu için para yardımında da bulunmuştum. Ama o bizim iyiliğimize karşı böyle bir şey yaptı. Yaklaşık 150 bin TL zararım var. Polise ve savcılığa gidip şikayetçi oldum diye konuştu. Polis, M.Y.'nin yakalanması için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ

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-Zanlının elektrik şartelini indirmesi

-Zanlının çöp poşetini açması

-Vitrindeki telefonları poşete doldurması

-Kasaya yönelmesi

-Kasadaki paraları alması

-Poşetlerle birlikte işyerinden ayrılması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-İşyeri sahibiyle röportaj

-İşyerinden detay görüntüler

-Genel görüntüler

12.01.2017 - 19.39 Haber Kodu : 170112226

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4- KARI KOCA SORUN ÇIKARDI, THY UÇAĞI GERİ DÖNDÜ

Haber: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,()

Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul-Kilimanjaro uçağı, evli oldukları öğrenilen iki yolcunun sorun çıkarması üzerine Kahire üzerinden İstanbul'a geri döndü. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Kilimanjaro seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı 151 yolcusuyla saat 19.30'da Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Uçak, Kahire hava sahası üzerindeyken yolculardan Anton Cestnik ve eşi Knavdiya Cesnit henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı sorun çıkardı. Yolcular durumu kabin memurlarına bildirirken, görevliler sorun çıkartan iki yolcuyu sakinleştiremedi. Bunun üzerine pilot Atatürk Havalimanı'na geri dönme kararı aldı. THY uçağı saat 00.01'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Daha sonra uçağa gelen polis ekipleri sorun çıkartan Cestnik ailesini uçaktan indirerek karakola götürdü. Olayın ardından THY uçağı 149 yolcusuyla Kilimanjaro seferini yapmak üzere 03.31'de Atatürk Havalimanı'ndan havalandı.

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5- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DERS TELAFİSİ AÇIKLAMASI

Enver ALAS / İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili nedeniyle yapılamayan derslerin telafisinin, okulların kendi şartlarına göre ders saatleri planlayarak yapacağı duyuruldu.

Valilik açıklamasında şöyle denildi:

"İlimizde 09,10,11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle Eğitim-Öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır."

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6- YARALI MARTIYA VETERİNER MÜDAHALESİ

İstanbul

Eyüp'te vatandaşların yaralı olarak bulduğu martı hayvan ambulansıyla alınarak veteriner tarafından tedavi edildi.

Silahtarağa mahallesinde bir evin bahçesinde yaralı bir martının uçamadığını fark eden vatandaşlar, durumu Eyüp Belediyesi Beyaz Masa'ya bildirdi. Vatandaşlar, ekipler gelene kadar martıyı bulunduğu yerden alarak bir kutu içinde evlerine götürdü.

Verilen adrese giden ekipler, yaralı martıyı hayvan ambulansına aldı. Bitkin olduğu görülen yaralı martıya veteriner hekimler, ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Ardından Eyüp Belediyesi Hayvan Kliniğine götürülen yaralı martı tedavi edildi. Martının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hayvan ambulansının hareket etmesi

-Ekiplerin yaralı martıyı almaları

-Yaralı martının tedavi edilmesi

12.01.2017 - 18.29 Haber Kodu : 170112213

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7- TÜRKİYE OMURİLİK FELÇLİLERİ DERNEĞİ'NDEN ANLAMLI GECE

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul,()

Kurulduğu günden bu yana engellilerin sosyal yaşama tam ve etkin katılımı amacıyla çok sayıda proje başlatan ve sürdüren Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), basın mensupları için teşekkür gecesi düzenledi. Gecede, başarılı çalışmaları ve desteklerinden dolayı ünlü isimlere ve Doğan Haber Ajansı'nın da aralarında bulunduğu basın kuruluşları ve mensuplarına teşekkür plaketi verildi.

Baltalimanı Portaxe'de gerçekleştirilen teşekkür gecesine aralarında Psikolog Doğan Cüceloğlu, Metin Şentürk, Burcu Kara, Ebru Şallı, Zahide Yetiş, Ahu Türkpençe'nin de olduğu ünlü isimler ile basın kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz'ın yaptığı teşekkür gecesinin açılışında konuşan Psikolog Doğan Cüceloğlu, TOFD'nin, öncelikle omurilik felçlileri olmak üzere tüm ortopedik engellilerin tıbbi, mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik ulusal ve uluslararası alanlardaki çalışmalarına değinerek "Ben ilkellik, biz uygarlıktır. uygarlık halden anlamak demektir" dedi.

Geçtiğimiz yıl içinde TOFD ile ilgili 683 gazete haberi, 116 TV haberi, 2 bin 49 web haberi ve 113 radyo haberi ile toplamda 2 bin 917 haberin basına yandığının altını çizen TOFD Başkanı Ramazan Baş, acı çekilen günler yaşandığını belirterek, "Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Onların ailelerinin acılarını paylaşıp, sabır diledik. Bu geceyi yapalım mı yapmayalım mı diye çok tereddüt ettik. Sonra dedik ki 'bu bir eğlence gecesi değil, Türkiye'nin umuda ihtiyacı var. Biz bu geceyi, şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine adıyoruz" diye konuştu.

Baş ayrıca şunları söyledi:

"Yıllardır bizi desteklediniz, projelerimizden halkı haberdar ettiniz. Böylelikle birçok insan özgürce hareket edebildi. Sağlık sorunlarına çözüm bulunarak ülkemizdeki en büyük engeli teşkil eden erişebilirlik konusunda yasaların birçok yerde uygulanması sağlandı. İnsanlar yeniden istihdam edilip meslek sahibi oldu, sanat, spor gibi kültürel etkinliklere katıldılar. Bütün bunların en önemli nedenlerinin içinde siz vardınız, medyada elimiz ayağımız siz oldunuz. Paylaştığınız için teşekkür ederiz"

Ebru Şallı'nın da yer aldığı gerçek yaşamdan esinlenerek oluşturulan "Rüya ve Maskeler" adlı dans gösterisinden küçük bir kesitin de sunulduğu gecede, TOFD'ye destek olan, aralarında, Psikolog Doğan Cüceloğlu, Metin Şentürk, Burcu Kara, Ebru Şallı, Zahide Yetiş, Ahu Türkpençe'nin de bulunduğu ünlü isimlere teşekkür plaketleri verildi. Gecede ayrıca, Doğan Haber Ajansı, Kanal D, Hürriyet Gazetesi ve CNN Türk'ün yanısıra birçok basın kuruluşu ve mensuplarına teşekkür plaketi verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Solandan genel ve yakın detaylar

-Davetlilerden detaylar

-Barkovizyon gösterimi

-Omurilik Felçliler Derneği Başkanı Ramazan Başın konuşması

-Ebru Şallı dans gösterisi

-Ahu Türkpençeye ödül verilmesi

-Sanatçı Metin Şentürk'e ödül verilmesi

-Kanal D'ye ödül verilmesi

-Hürriyet Gazetesi'ne ödül verilmesi

-Doğan Haber Ajansı'na ödül verilmesi

-Genel ve detaylar

13.01.2017 - 00.07 Haber Kodu : 170113001