DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- KAR YAĞIŞI GECE ETKİSİNİ YİTİRDİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ramzana EĞRİ- Soner HASIRCIOĞLU-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()



İstanbul'da Cuma akşamı başlayan yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Karayolları ekipleri ise buzlanmaya karşı yollarda tuzlama çalışması yaptı.

TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI



İstanbul'da Cuma akşamı başlayan hayatı adeta felç eden yoğun kar yağışı bu gece etkisini yitirdi. Havanın soğumasıyla birlikte buzlanmaya karşı karayolları ekipleri aralıklarla yollarda tuzlama çalışması yaptı. TEM Otoyolu'nda ise bazı araçların sürücüler tarafından yol kenarına bırakıldığı görüldü.

BUZ SARKITLARI TEHLİKE OLUŞTURUYOR



Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı. Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Aracın Termometresi



-Büyükşehir belediyesinin uyarıları



-Köprü altlarında oluşan buz sarkıkları



-Yüksekten çekilen gece kar manzaraları



- Bilgilendirme ekranlarından yol ve hava görüntüleri



- Derece görüntüleri



- Tuzlama araçlarından görüntü



- D-100 Karayolu Cevizlibağdan görüntü



- Genel ve detaylar

08.01.2017 - 06.28 Haber Kodu : 170108004

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2- KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ YİTİRDİ, YOLLAR BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul



İstanbul'da kar yağışı nedeniyle dün yüzde 90 doluluk oranına ulaşan yollarda bugün ise sessizlik hakimdi. İstanbullular günü evlerinde geçirirken yoğunluk oranı ise yüzde 5'lere kadar düştü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 5'LERE KADAR DÜŞTÜ



Yoğun kar yağışının etkilediği kentte İstanbullu'lar haftasonunu evlerinde geçirdi. Trafik yoğunluğunun yüzde 5'lere kadar düştüğü yollar boş kalırken bazı insanlar beyaz örtünün tadını çıkardı. Galata Köprüsü'nde balıkçılar mesailerine devam ederken, Taksim Meydanı'na çıkanlar bol bol fotoğraf çekildi.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ BOZA



Taksim Meydanı'na çıkanlar anıt çevresinde bol bol fotoğraf çekildi. İstiklal Caddesi boş kalırken, caddedeki bir boza satıcısı ise sokak geleneğini yaşattı. 35 yıldır sokaklarda boza satıcılığı yapan Ali Uyar, Nisan ayına kadar Arnavutköy, Bebek, Sarıyer, Cihangir sokaklarında dolaşıp, satış yaptığını söyledi.

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN BALIK TUTTULAR



Galata Köprüsü üzerinde olta balıkçılığı yapanlar, teneke kovalarda yaktıkları ateşle ısındılar. Soğuk havaya rağmen bir geleneği yaşatan olta balıkçıları, balık tutmanın bir sevda olduğuna değindiler. Zor şartlarda balık tutmaya geldiğini belirten Üzeyir Müştekin, olta balıkçılığı sevdasının bambaşka olduğunu, hava koşulları ne olursa olsun Galata Köprüsü'ne geldiklerini söyledi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ



Öte yandan karın keyfini çocuklar çıkardı. Gönüllerince eğlenen çocuklar, kartopu savaşı yaptı. Yanlarındaki büyükler top oynadı. O çocuklardan biri minik Asya. Çok eğlendiğini söyleyen Asya, arkadaşları ile kardan adam yaptı.

Görüntü Dökümü:



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-D-100'den görüntüler



-Kar küreyen bir belediye işçisi



-Şehitler Köprüsü



-Taksim Meydanı



-İstiklal Caddesi



-Bozacı satıcısı ile röportaj



-Galata Köprüsü'nde balık tutanlar



-Balıkçı ile röportaj



-Halısahada top oynayanlar



-Kartopu savaşı yapan çocuklar



-Minik kız ile röportaj



-Genel ve detaylar

08.01.2017 - 00.22 Haber Kodu : 170108002

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3- POLİS MEMURU ADLİYEDE İNTİHAR ETTİ

Haber: Arzu KAYA-Soner HASIRCIOĞLU, İstanbul



Hakkında FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle açığa alma kararı verilen Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görevli polis memuru, adliyenin içindeki polis merkezinde intihar etti.

KARARI BİLDİRMEK İÇİN GELDİKLERİNDE…



Edinilen bilgiye göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda bulunup adliyede görev yapan polis memuru Sadullah K. hakkında, FETÖ ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle yürütülen idari soruşturma kapsamında açığa alma kararı verildi. Kararı bildirmek üzere adliyede görevli olduğu polis merkezine gelen yetkililer Sadullah K.'nın silahını ve kimliğini istedi. Yetkililerin silahını istemesi üzerine polis memuru K. ,zimmetindeki tabanca ile kafasına bir el ateş ederek intihar etti.

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ



Olay yeri ekibinin gerekli araştırmaları yapmasının ardından nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli muayenesi yapılan Sadullah K.'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

SİLAHI İSTENİP EMNİYETE DAVET EDİLDİ



Öte yandan olay sırasında polis memuruna açığa alındığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmediği ve resmi bir tebligat da yapılmadığı, sadece silahı istenip emniyete davet edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:



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-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü



-Genel ve detaylar

08.01.2017 - 00.16 Haber Kodu : 170108001

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4 - THY 9 SEFER HARİÇ DİĞER TÜM SEFERLERİNİ SABAHA KADAR DURDURDU

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()



Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, yarın saat 09.00'a kadar 9 sefer hariç İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yapacağı iç ve dış hat uçuşlarını gerçekleştirmeme kararı aldı. THY, uçuş ekiplerine gönderilen bilgi notunda, iptal edilmeyen aşağıdaki uçuşlardaki ekiplerin havalimanına gelmesi istendi.







İŞTE YAPILACAK O SEFERLER



TK5110 İstanbul Atatürk-Cidde. Kalkış: 04.00



TK1821 İstanbul Atatürk - Paris Charles de Gaulle. Kalkış: 08.00



TK1629 İstanbul Atatürk - Münih. Kalkış: 08.10



TK003 İstanbul Atatürk - New York JFK. Kalkış: 08.25



TK1979 İstanbul Atatürk - Londra Heathrow. Kalkış: 08.40



TK1857 İstanbul Atatürk - Madrid. Kalkış: 08.45



Tk1873 İstanbul Atatürk - Milano. Kalkış 09.05



TK1951 İstanbul Atatürk - Amsterdam. Kalkış: 08.55



TK1523 İstanbul Atatürk - Düsseldorf. Kalkış: 09.00







THY Basın Müşaviri Yahya Üstün; İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor "diye konuştu.

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5- THY BİLET SATIŞ OFİSİNDE YOĞUNLUK NEDENİYLE KUYRUK OLUŞTU

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE İSTANBUL()



Kar yağışı sebebiyle uçuşlarını iptal etmesinden dolayı Türk Hava Yolları(THY) bilet satış bankolarının önünde uzun kuyruklar oluştu.



Yaşanan yoğunluk nedeniyle THY bilet işlemlerinin hızlı yapılabilmesi için mevcut bilet satış kontuarlarına ek olarak 13 tane daha dış hatlara ek bilet satış kontuar açtı. Buna rağmen bilet satış kontuarların önünde uzun kuyruklar oluştu. THY bilet satış kuyruğunda bekleyen yolcularına sandviç ve içecek ikramında bulunuyor.

THY BİLET DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN



THY resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada; İstanbul'da yaşanan olağanüstü hava koşulları sebebiyle, 07/01/2017 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için, ortaklığımızın 06/01/2017 - 08/01/2017 tarihleri arasındaki İstanbul Atatürk Havalimanı / Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı ve aktarmalı tüm Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerine kayıtlı münferit ve grup yolcuların işlemleri, ücret kurallarına bakılmaksızın 15/01/2017 (dahil) tarihine kadar işlem yapılması ve yeni rezervasyonun 18/01/2017 (dahil) tarihine kadar olan TK operating uçuşlara alınması kaydıyla ücretsiz değişikliğini yapılacağını duyurdu.







HAVALİMANINA GELMEDEN ÖNCE UÇUŞLARINIZ KONTROL EDİN



Bu arada THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada; "İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyo" denildi.







YOLCULAR OTELLERE ALINIYOR



THY'nin iptal edilen uçak seferlerinin yolcularını otellere yerleştirme devam ediyor. Atatürk Havalimanı dış hatlar terminali geliş katında bulunan otel desk noktasında uzun kuyruklar oluştu. THY yolcularının mağdur olmaması için otobüslere bindirerek kalacağı otellere götürüp orada bilet işlemlerini yapıyor.

Görüntü Dökümü:



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-Boarddan iptal ve gecikme yazısı görüntüsü



-Bilet satış ofislerinden görüntü



-Bilet satış ofisi önünde kuyruklardan görüntü



-Kuyrukta bekleyen yolculara sandviç ve içecek dağıtılması görüntüsü



-Otel desk görüntüsü



-Yolcuların otele götürülme görüntüsü



-Yolcuların otobüse binme görüntüsü



-genel ve detay görüntü

07.01.2017 - 22.56 Haber Kodu : 170107228

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6- (ÖZEL) - FACİAYA RAMAK KALA

- TARABYA SAHİLİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ

* Konteyner yüklü dev gemi, Tarabya'dan kıyıyı adeta sıyırarak geçti

* İstanbul Boğazı'ndaki korku dolu anlar sahildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -İbrahim AKTÜRK -İdris TİFTİKCİ -İSTANBUL



Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.



Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü



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-Cep telefonu görüntüsü geminin sahilden çok yakın bir mesafeden geçmesi



-Cep telefonu ile görüntü alan kişinin şaşkınlığı



-Geminin bir süre sonra kameranın açısından kaybolması



-Geminin geçtiği mevkiinin aktüel görüntüsü

07.01.2017 - 16.21 Haber Kodu : 170107170