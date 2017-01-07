DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR

*İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Kar yağışının keyfini çıkaran bazı vatandaşlar 'selfie' çekerken bazıları ise kartopu oynadı.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL )

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de etkili oldu. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşların bazıları kar yağışı altında 'selfie' çekerken ,bazı vatandaşlar da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

Kar yağışına rağmen çalışmak zorunda olanlar da vardı. İstiklal Caddesi'nde Kestane satan Mustafa Akdağ, "Valla çok zor oluyor. Ama yapacak bir şey yok çalışmak zorundayız. 9 saatten beri buradayım. Akşam kar yağışından beri buradayım" dedi.

Çay satan bir esnaf ise,"Soğuk havaya rağmen çalışıyoruz. Ekmek parası için çalışıyoruz. Bu işin zorluğu da var kolaylığı da var. İki saatten beri buradayım bir saat sonra gitmeyi düşünüyorum" dedi.

ANADOLU YAKASINDA KAR

Kar Anadolu yakasında da etkili oldu. Maltepe'de bazı araçlar ara yollarda kalınca, sürücülerin yardımına vatandaşlar koştu. Kar nedeniyle

patinaj çeken aracın bağajına oturup ağırlık oluşturarak aracın kurtulmasını sağladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kız kulesi kar yağoşıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kadıköy Meydanı beyaza büründü.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı altında selfie çeken vatandaşlar

-Kar topu oynayan vatandaşlar

-İstiklal Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar

-Esnafla ropörtajlar

-Muhabir anons

-Genel ve detaylar

-ANADOLU YAKASI

-Maltepe'de vatandaşların kurtardığı araç

-Kadıköy Meydanı

-Boğa heykeli

-Bağdat caddesi

-Boğaz köprsü

-Kız kulesi

07.01.2017 - 02.27 - Haber Kodu : 170107009

07.01.2017 - 05.51 - Haber Kodu : 170107014

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(GENİŞ HABER)

2- İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

*Mahmutbey'de kar esareti. Vatandaşlar araçlardan inerek evlerine yürüyerek gitti.

*İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Enver ALAS - Uğur AYAZSIN - Murat VAROL - Özgür EREN - Oray OKAYBEN İstanbul İstanbul

İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Öte yandan yağışın akşam iş çıkış saatine denk gelmesi, Cuma trafiği ile birleşince köprülerde yoğunluk gözlendi. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi. Birçok noktada ise trafik durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. İstanbul trafiğinde kar yağışı ile birlikte iş çıkışı saati trafik yoğunluğu arttı. Saat 18.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak belirlendi. Trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve köprülerde trafiğin yoğun olduğu görüldü. Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçlarının otoyolda tuzlama yaptığı görüldü. Yaşanan yoğunluk nedeniyle Şehitler köprüsü istikametinde bir ambulansın ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yağışın iş çıkış saatine denk gelmesi ile birlikte evine gitmeye çalışanlar zorluk çekti

MAHMUTBEY GİŞELERDE ESARET

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor. Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir trafikte kaldı. Bunun en önemli nedeni ise yoğun kar yağışı altında otoyola kış lastiği ve zincirsiz çıkan sürücüler oldu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı ve Altınşehir rampalarında yaşanıyor. Yoğun kar yağışı burada terbirsiz sürücülerin de etkisiyle trafiği durdurdur. Yolda kalan araçlar trafiği felç etti. Otoyolda kalan araçlar nedeniyle beklemeler zaman zaman 20-30 dakikayı buldu. Kısa bir süreliğinde açılan yolda sürücüler ortalama 50 metre yol aldıktan sonra tekrar beklemeye geçiyor.

ÇARESİZLİK İÇİNDELER

Trafikte olanların en büyük sorunlarından insani ihtiyaçlar... Bazı sürücüler, trafikte 'mahsur' kaldıklarını ve çaresiz olduklarını dile getirdiler. Tekstilkent'ten yola çıkan Mustafa Uçar, "Yaklaşık 2 buçuk saattir yoldayız. Trafik durdu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Böyle yollardıyız" diye konuştu

İKİTELLİDEN ESENYURT'A YÜRÜDÜLER

Öte yandan Servis minibüsleriyle evlerine gitmekte olan bazı vatandaşlar araçlarından inerek yürüyüşe geçtiler. Bir vatandaş, "İkitelli'den yola çıktık. Servisimiz yolda kaldı. Evimiz Esenyurt'ta ve oraya kadar yürüyeceğiz. 2 saattir yürüyoruz. Başka bir seçeneğimiz yok diye konuştu.

ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAYBOLDU

Kırmızı renkte ışıklandırılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoğun kar yağışı altında gözden kayboldu. Ortaköy çevrelerinde de etkili olan yağış bazı sürücülere zor anlar yaşattı.

HALKALI'DA YOLLAR KAPANDI

Halkalı'da yollar kapanırken, zincirsiz ve kış lastiksiz araçlar zor anlar yaşadı.

TAKSİ DURAĞINDA UZUN KUYRUK

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar, Anadolu Yakası'nda da kendisini göstermeye başladı. Kar nedeniyle duraklarda taksi kalmadı. Vatandaşlar taksi duraklarında kuyruk oluşturdu. Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye başta olmak üzere tüm ilçelerde başlayan kar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle vatandaşlar ulaşım aracı olarak taksiyi tercih etti. Ancak taksiler kar yağışı nedeniyle durağa dönemeyince Kadıköy'de bir taksi durağında uzun kuyruklar oluştu. Park halindeki araçlar ise kısa sürede beyaza büründü.

TAKSİM MEYDANI'NDA KAR YAĞIŞI

Taksim meydanında ve İstiklal Caddesi'ndeki nostalji tramvayı karın aldında seyirlik görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Şehitler Köprüsü girişinde oluşan trafik

-Köprüden detaylar

-Genel ve detaylar

-Kar yağışı

-Taksi duraklarındaki müşteri kuyruğu (ANADOLU YAKASI)

-Otobüs durağı

-Metro çıkışı

-Kara bürünen arabalar

-Kağıt toplayan adamın karda ilerlemesi

-Vatandaş ile röportaj

-HALKALI

-Ara sokaklardaki araçlar

-Sürücülerin zor anları

-Sürücülerle röp

-Yayalarla röp

-TEM'den trafik

-Araçlarına zincir takmaya çalışanlar

-Halkalı ve Altınşehir rampalarında duran araçlar

-Sürücüler ile röp

-TEM'de Evlerine yürüyenler

-Yolda kalan araçlar

-Rampayı çıkamayanlar

-Genel ve detaylar

-D-100 karayolu'ndan görüntü

-Kar yağışı

-Genel ve detaylar

-TAKSİM

-Tramvaydan görüntü

-Meydandaki vatandaşlar

-Galata Kulesinden görüntü

-BAYRAMPAŞA hal yolundan detay görüntü

-Kar yağışından detay görüntüler

-MECİDİYEKÖY'den görüntüler

-Trafikten görüntü

-İlerlemekte güçlük çeken ambulans

-Metrobüs durağında bekleyenler

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 18.20 - Haber Kodu : 170106200

06.01.2017 - 18.32 - Haber Kodu : 170106204

06.01.2017 - 19.12 - Haber Kodu : 170106219_

06.01.2017 - 19.13 - Haber Kodu : 170106220

06.01.2017 - 19.16 - Haber Kodu : 170106221_

06.01.2017 - 20.06 - Haber Kodu : 170106232

06.01.2017 - 20.07 - Haber Kodu : 170106233

06.01.2017 - 21.20 - Haber Kodu : 170106237

06.01.2017 - 21.52 - Haber Kodu : 170106251

06.01.2017 - 21.53 - Haber Kodu : 170106252

06.01.2017 - 22.16 - Haber Kodu : 170106254

06.01.2017 - 22.17 - Haber Kodu : 170106255

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3- TEM'DE TRAFİK KABUSU...

- ARAÇTAN İNİP YÜRÜYEREK EVLERİNE GİTTİLER

Haber-Kamera: Enver Alas - Soner HASIRCIOĞLU İstanbul /

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul'da TEM otoyolu Edirne istikametinde özellikle Mahmutbey gişeleri sonrasında trafikte tam anlamıyla kabus yaşanıyor. AKOM'dan alınan bilgiye göre İstanbul'da etkili olan kar ve şiddetli fırtına nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda kayan tırlar trafiği aksattı. Büyükçekmece, Çatalca Tepecik TEM otoyolunda 11 adet tır kaydı. Özellikle boş tırların etkilendiği kar fırtınası nedeniyle devrilen tırlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. TEM Büyükçekmece ve Çatalca bölgelerinde bariyerler kesilerek ters yönden devrilen araçlara müdahale ediliyor.

Evlerine çıkmak için mesai saatinin bitimiyle yola çıkan sürücüler saatlerdir trafikte kaldı. Saat 02.00'ı gösterirken sürücüler hala yollarda. Yoğun kar yağışı altında otoyola kış lastiği ve zincirsiz çıkan araçların yolda kalması da trafiği etkiledi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDI

Trafik Edirne yolunda TEM'de en çok Halkalı, Altınşehir rampaları ile TEM Ispartakule mevkiinde yaşanıyor. Evelerine varmak için vatandaşlar araçlardan inip yolda yürüyorlar. Yol kenarlarında kalmış tırlar dikkat çekiyor. Araç sürücüleri kar birikintileri yüzünden zorluk çekiyor. Bazı araçlar sürücüleri ise araçlarını yol kenarına çekti.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

/////////////////

-Bağcılarda yolda kalan arabalar

-TEM'de kayan araçlar

-Trafikten görüntü

-Sürücüler ile röp

-Yolda kalan tırlar

-Patinaj çeken tır ve araçlar

-Genel ve detaylar

Görüntü Dökümü

----------------

-TEM'den trafik

-Halkalı ve Altınşehir rampalarında duran araçlar

-Sürücüler ile röp

-TEM'de Evlerine yürüyenler

-Yolda kalan araçlar

-Rampayı çıkamayanlar

-Ispartakule mevkiinden görüntü

-Yol kenarlarındaki TIRlar

-Yollarda yürüyenler

-Trafik

-Güvenlik şeridindeki araçlar

-Genel ve detaylar

07.01.2017 - 01.02 - Haber Kodu : 170107004

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4- KAR YAĞIŞI NEDENİYLE TEM OTOYOLU'NDA ÇOK SAYIDA SÜRÜCÜ MAHSUR KALDI

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL, ()

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece de yoğun şekilde devam etti. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem Otoyolu'nda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecede yoğun şekilde devam etti. Karayolları ekiplerine ait araçlar herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına bıraktığı görüldü. Kar lastiği ya da zinciri olmayan sürücüler yolda kaldı.

"TEDBİRSİZLİKTEN BUNUN CEREMESİNİ BİZ ÇEKİYORUZ"

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında ise çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler saatlerce araç içerisinde kurtarılmayı bekledi . Bir ambulans ise yolda mahsur kalan araçların arasından güçlükle ilerlediği görüldü. Yolda mahsur kalan sürücü Necmettin Keskin, "Durumu görüyorsunuz. İstanbul böyle, hazırlıksız yakalandık. Daha önce akşam dokuz gibi kaldık bıraktık aracı yürüyerek gittik. Tekrar arabayı çıkartmaya geldik. Bayağı uzun süre kar yağacak. Aracın burada kalmasını istemedik. Kar lastiğimizde yok. Tedbirsizlikten bunun ceremesini biz çekiyoruz" dedi.

Başka bir sürücü ise " Şuan bir saati geçti. Buradayım halen bekliyorum. Yollar kaygan, arkadaşları bekliyoruz. Yollarda tuzlama, küreme çalışmaları yok. Belediye nasıl böyle çalışıyor" dedi.

Gece boyunca kar küreme araçları D-100 Karayolu Edirne istikametinde tuzlama çalışması yaptı. Kar lastiği olmayan araçların D-100 Karayolu Edirne istikameti Beylikdüzü'nde yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tem Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde yol kenarlarına park edilmiş araçlar olduğu görüldü.

KIŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK, GİTTİK ZİNCİR ALDIK

Tem Otoyolu Edirne istikameti Bağcılar ayrımında yolda kalan bir sürücü, "Kışa hazırlıksız yakalandık, gittik zincir aldık. Tam 5 saattir yoldayız. Altınşehir'e gitmeye çalışıyoruz" dedi. Yolda kalan ve aracında kar lastiği olmayan bir başka sürücü ise, "Bende kaldım yolda, tam 4 saattir yoldayım. Başakşehir tarafına gidiyorum. Vallahi bilmiyorum zinciri takabilirsem gideceğim. Belki de bende aracımı bırakığ gideceğim. Taksi falan buluruz belki ama ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

KİMSE YARDIM ETMİYOR, BURADA SABAHLAYACAĞIM

Arnavutköy, Mehmet Akif Caddesi üzerinde mahsur kalan Yusuf Genç isimli bir sürücü, "Akşam 19:00'dan beri mahsur kaldım. Kimse yardım etmiyor burada kaldım. Valla burada sabahlayacağım herhalde. Herkesten yardım istedim kimseden yardım gelmedi. Her yeri aradım aramadğım yer kalmadı. Sabaha kadar gelecek dediler, ben arabanın içinde dondum. Yakıt durumum ise mazot azalıyor. Sağolsun arkadaşın biri yemek getirdi yedim. Arnavutköy'den Esenyurt'a gidiyorum" dedi.

Bu arada İtfaiye ekipleri gece boyunca Başakşehir, Arnavutköy ve Sultangazi arasında yolda mahsur kalan araçlara yardım etmek için devriye gezdiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

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- Tem otoyolu Edirne istikameti Bağcılar ayrımında yolda kalan sürücüler ile röp

- Arnavutköy yolu üzerinde mahsur kalan sürücüler ile röp

- 3. Köprü Tem Bağlantı yolu ikitelli istikametinde mahsur kalan tırlar ve sürücü ile röp

- D-100 karayolu üzerine park edilmiş araçlar

- Tem otoyolu Edirne ve Ankara istikametlerinde park edilmiş araçların görüntüsü

- D-100 Karayolu ve Tem otoyolu üzerinden kar görüntüleri

- Genel ve detaylar

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-Çekicideki aracın görüntüsü

-Karayollarına ait araçların çalışmaları

-Yolda mahsur kalan araçlar

-Çekiciyle mahsur kalan aracın çekilmesi

-Mahsur kalan vincin kurtarılması

-Muhabir anonsu

-Kara saplanan aracın vatandaşların yardımıyla çıkarılması

-Karda seyir halinde giden araçlar

-TEM Otoyolu kenarında kalan araçlar

-Sürücülerle ropörtajlar

-Genel ve detaylar

07.01.2017 - 04.56 - Haber Kodu : 170107012

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5- AMBULANS YOLDA KALINCA İÇİNDEKİ HASTA KARŞI YÖNDEN GELEN BAŞKA BİR AMBULANSA KOYULDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bayrampaşa'da Eyüp Silahtar - Gaziosmanpaşa TEM bağlantı yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kalan araçlar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansın içindeki hasta şans eseri karşı yönden gelen başka bir ambulansa koyuldu.

ARAÇLARIN YARDIMINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Kar yağışı nedeniyle birçok noktada trafik kilitlendi. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Avasköy Yolu Caddesi'nde bir çok araç yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yolda kalan araçlara etrafta bulunan mahalleli yardım etti. Vatandaşlar kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmasına tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmasında yetersiz kaldığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Hastanın ambulantan ambulansa taşınması

-Vatandaşlardan görüntü

-Yolda kalan araçlar

-Vatandaşların araçları itmesi

-Vatandaşlar ile röp

-Sürücüler ile röp

-Yolda kalan servis araçları

07.01.2017 - 00.46 Haber Kodu : 170107002

07.01.2017 - 00.46 - Haber Kodu : 170107003

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

6- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIM SAAT YAPILAMADI

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE İSTANBUL- ()

İstanbul etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları nedeniyle uçuşlar 20.30 'dan 21.00'a kadar yapılamadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi.

DHMİ,7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirmişti. Bu arada, THY 29 uçağını başka meydanlara yönlendirdiğini duyurdu.

395 SEFER İPTAL

Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesinin 550 metreye kadar düştüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanı terminal binası ve kule görüntüsü

-Atatürk havalimanı yazı görüntüsü

-Apronda kar içinde uçak görüntüsü

-Uçak ilaçlama de- icing görüntüsü

-DHMİ araçlarının kar küreme görüntüsü

-Uçaklardan genel görüntü ve detay görüntü

06.01.2017 - 23.39 - Haber Kodu : 170106258

06.01.2017 - 22.39 - Haber Kodu : 170106257

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7- KAR NEDENİYLE UÇUŞLAR İPTAL OLDU, YOLCULAR MAHSUR KALDI



*İstanbul etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle Atatürk Havalimanı'da yapılacak uçuşlarda iptal ve gecikmeler oldu. Bunun üzerine bazı yolcular havalimanında mahsur kaldı.



*Ünlü sanatçı Bülent Serttaş da uçağı iptal olunca, geri dönmek zorunda kaldı.

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE - İstanbul ()

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bir çok uçak seferleri iptal oldu. İptal olan sefer nedeniyle bazı yolcular otellere yönlendirilirken bazıları geceyi terminaldeki banklarda ve yerlerde uyuyarak geçirdi. Türk Hava Yolları (THY) yolcularına battaniye, sandviç ve içecek dağıtırken yolcularına bir kısmını da otellere yerleştirildi. Kalan yolcular battaniyelere sarılarak uyudu. Bu arada THY otel desk ve satış ofisi önünde uzun kuyruklar oluştu. Yolculardan Arif Yüksel "Mekke'den Stuttgart'a gitmek üzere aktarmalı olarak İstanbul'a geldik. 18.50'de uçak hareket edecekti fakat uçağın içerisine geçtik yemek vermediler. 15 dakikada bir kalkacağız diye anons yaptılar ama uçamadık. Net olarak 4,5 saat uçakta kaldık. Hangi otelde kalacağımız belli değil, kendi başımıza kaldık burada" dedi.



ÜNLÜ SANATÇININ UÇAĞI DA İPTAL OLDU

Kazakistan'ın Almatı şehrine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı, Bülent Serttaş "Yoğun hava şartlarından dolayı, hem de yukarısı çok kalabalıktı. İnsanlar ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biz de geldik ve uçağımız önce rötar verdi. En sonunda iptal diye anons geldi. Biz de artık geri çıkıyoruz. Şimdi bagajları almaya çalışacağım. Eve gidebilirsem gideceğim yada otelde kalacağım" dedi.Atina'ya gideceğini belirten başka bir yolcu Panos Hacıhristos ise "Yunanistan'da yaşıyorum. Amerika'dan geldim Yunanistan'a tranfer olmak için. Uçağa gitdik ve iki saat bekledik. Sonra da uçağı iptal ettiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaklaşık 50 kişi kafile olarak buraya toplandık bekliyoruz" diye konuştu.



DHMİ KARLA MÜCADELE EDİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri gece boyu pistleri açık tutabilmek için yoğun çaba sarf ederken, uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştirildi.



HAVALİMANINA GELMEDEN ÖNCE UÇUŞLARINIZ KONTROL EDİN

THY Basın Müşari Yahya Üstün; İstanbul Atatürk Havalimanındaki olağanüstü hava şartlarına bağlı olarak yaşanan yoğunluk nedeniyle İstanbul çıkışlı operasyonların çok kısıtlı biçimde yürütüldüğünü belirterek "Bu nedenle İstanbul çıkışlı seferlerde seyahat edecek yolcularımızın Atatürk Havalimanı'na gelişleri öncesinde mutlaka sefer durumlarını THY web sitesinden veya çağrı merkezinden kontrol etsinler. Yapılan bilgilendirmeye göre hareket etmeleri yolcularımızın seyahatlerinde olumsuzluk yaşamaması adına önem arz ediyor "diye konuştu

Bu arada Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.



Görüntü Dökümü:

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-Boarddan iptal ve gecikme yazısı görüntüsü

-Thy otel desk önündeki kuyruktan görüntü

-Otel gönderilen yolculardan görüntü

-Yerde oturan çocuklardan görüntü

-Yolculara sandviç ve içecek dağıtılması görüntüsü

-Thy satış ofisindeki kuyruktan görüntü

- Arif Yüksel röp

- Bülent Serttaş röp

- Panos Hacıhristos röp

-Yatan yolculardan görüntü

-Genel ve detay görüntü

07.01.2017 - 03.41 - Haber Kodu : 170107011

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8- ATATÜRK HAVALİMANI BEYAZA BÜRÜNDÜ

*İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

*395 UÇAK SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Hüseyin ASLIYÜCE - Enver ALAS İstanbul

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve fırtına İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda uçuşun iptal edilmesine neden oldu.Saat 18.10'dan itibaren başlayan kar yağışı kısa sürede Atatürk Havalimanı apronunu beyaza bürüdü.İptal edilen seferlerde bilgi ekranlarında yer almaya başladı.Bilgi almaya çalışan yolcular seferlerini kontrol etmeye çalıştı.

Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti.Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise yüzde 15 oranında uçuşların azaltıldığını bildirdi.

BASIN EKSPRES YOLU'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, cuma iş çıkışı saatine denk gelince trafik durma noktasına geldi. Atatürk Havalimanına bağlantı yolarından olan Basın Ekspres yolu her iki yönde trafik, dur-kalk ilerliyor. Öte yandan Bağcılar'da mesai bitimi vatandaşlar yoğun kar yağışı altında evlerine gitmek için koşuşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Dış hatlar terminalinde yolcular ve bilgi ekranları

-İptal edilen seferler

-Yolcuların ekranlardan bilgi almaya çalışması

-Kar yağışı ve kar altında uçaklar

-Apronda çalışanlar ve apronun beyaza bürünmesi

-detaylar

-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşların görüntüleri

-Yollarda kar yağışı

-Bazı ara sokaklarda kar yağışı

-Havalimanında kar yağışı

-Bağcılar'da evine gitmeye

-Kar yağışı altında koşturanlar

-Basın Ekspresten trafik

-Kar yağışının etkili olması

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 22.39 - Haber Kodu : 170106257

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9- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA TAKSİ KUYRUĞU

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'da uçaklardan inen yolcular, havalimanının dışında taksi bulmakta zorluk çekti. Taksilerin hava şartları yüzünden havalimanına gelemediği öte yandan Atatürk Havalimanı'na inmeyen bazı uçakların Sabiha gökçen Havalimanı'na inmesinden dolayı yoğunluk olduğu öğrenildi. Yoğunluk yüzünden yolcular uzun süre taksi kuyruğunda bekledi. Kuyrukdaki yolcular 1 saat boyunca taksi beklediklerini belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Pist de bekleyen uçaklar

-Gelen yolcu bölümünde taksi kuyruğu bekleyen yolcular

-Taksi sırası bekleyen yolcularla röp

-Genel ve detay

07.01.2017 - 06.15 - Haber Kodu : 170107016

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10- İDO'DAN İPTAL SEFERLER

Haber: İstanbul

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bazı seferlerini iptal etti. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;

07-01-2017 06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07-01-2017 07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07-01-2017 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07-01-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07-01-2017 18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

DEVAM EDEN SEFERLER

İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek

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11- VALİ ŞAHİN SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENDİRDİ

Haber: İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin kar yağışı ve İstanbul'daki trafik durumu ile ilgili olarak vatandaşları sosyal medyadan bilgilendirdi. Vali Şahin Twitter'dan yaptığı bilgilendirme de şunları belirtti; "Haramiderede TIR kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM otoyolu ulaşıma açılmıştır. Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediye ekipleri karla mücadeleye devam ediyor.Boğaz köprüleri, Kuzey Marmara Oto Yolu,TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun yağış nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir. Sokakta bulunan 2580 kişi barınma merkezlerinde ağırlanmaktalar. İlgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezi, olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başındadır."

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12- BEŞİKTAŞ SALDIRISINDA 10 KİŞİ TUTUKLAMA

Ümit TÜRK İstanbul /

Beşiktaş'ta 46 kişinin şehit olduğu, 285 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili 10 kişi tutuklandı. Beşiktaş-Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maç sonrasında çevik kuvvet polisine yönelik canlı bomba saldırısına ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 10'u tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 1 şüpheli serbest bırakılırken 2 şüpheli hakknda ise adli kontrol talep edilmişti.

"ARACIN TERÖR EYLEMİNDE KULLANILACAĞINI BİLİYORDU"

Savcılık soruşturmasında, şüphelilerden Tufan B.'nin terör eyleminde kullanılan bombalı aracı temin eden kişi olduğu, terör örgütünden kendisiyle irtibata geçen kişilerden eylemde kullanılmak üzere araç almak üzere 22 bin TL aldığı, aracı 17 bin TL'ye Tuzla'dan satın aldığı ve eylemde kullanılması için teröristlere verdiği tespitine yer verilmişti. Diğer şüphelilerin de Tufan B. ile irtibatlı oldukları belirtilmişti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği taradfından ifadesi alınan şüphelilerden Tufan B., "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklanırken, diğer 9 şüpheli hakkında ise, "Terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.