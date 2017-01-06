DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA FETÖ /PDY OPERASYONU

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Soner HASIRCIOĞLU -Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde İstanbul genelinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu düzenledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konvoy halinde araçlarla çıkan polis ekipleri, sabah saatlerinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyona çok sayıda şube de destek verdi.

Operasyon kapsamında bir grup polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi Dereboyu 2 sokakta bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon yapılan dairede kimsenin olmmaması üzerine polis aramanın ardından adresten ayrıldı. Polis ekiplerinin operasyon düzenlediği diğer bir adres ise Üsküdar'daydı. Salacak Mahallesi, Şerifbey Çeşmesi Sokak No:18'deki daireye giren polis ekipleri dairede arama yaptı.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin Bahçelievler'deki adrese girmesi

- Operasyon yapılan binanın görüntüsü

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-Üsküdar'daki binadan görüntü

-Polis ekiplerinin eve girmesi

06.01.2017 - 06.57 Haber Kodu : 170106011

06.01.2017 - 07.12 Haber Kodu : 170106012

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2- BEYOĞLU'NDA HDP'Lİ GRUBA POLİS MÜDAHALESİ: 3 GÖZALTI

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL

Beyoğlu'nda, HDP İstanbul Eşbaşkanları Aysel Güzel ve Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP İstanbul İl yöneticisinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale ederek 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Eşbaşkanları Aysel Güzel ve Doğan Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 9 HDP İstanbul İl yöneticisinin tutuklanmasını protesto etmek isteyen HDP'li grup, Galatasaray Meydanı'nda saat 19.30'da toplanmaya çalıştı. Galatasaray Meydanı'nda geniş güvenlik önlemi alan polis, meydana girmek isteyen gruplara izin vermedi. Küçük bir grubun meydana girmekte ısrarcı davranması üzerine polis dağılmaları uyarısında bulundu. Uyarıları dikkate almayan gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucu iki kadın bir erkek 3 kişi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Diğer grup üyeleri de polis tarafından meydandan uzaklaştırıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Çevik kuvvet polisinden görüntü

-Polis ekiplerinin dağılın uyarısında bulunması

-Polis ekiplerinin 3 kişiyi gözaltına alması

-Genel ve yakın detaylar

05.01.2017 - 20.51 Haber Kodu : 170105213

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3- ŞİŞLİ'DE BAZA İÇERİSİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,()

Şişli'de temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi buldu.

Şişli Paşa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sıralarında Şişli Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerinin yanına bırakılmış bazanın içerisinde battaniyeye sarılı 35 yaşlarında yabancı uyruklu siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baza içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandığı belirtildi. Ceset, yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

Görüntü dökümü:

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-Baza içerisinde battaniyeye sarılı ceset

-Temizlik işçilerinin ifade için polis tarafından götürülmesi

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Mahalle sakinlerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

06.01.2017 - 03.45 Haber Kodu : 170106008

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4- İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri ise şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

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5- KIBRIS'TA SON SÖZ! KİM SÖYLEYECEK" PANELİ YAPILDI (1)

* Prof. Dr. İlber Ortaylı;

"Bazı insanların Kıbrıs'a masraf kapısı diye bakması şaşılacak bir şey, enteresan bir şey. Bunu anlamanın hiçbir imkanı yok. Nereyi masraf kapısı olarak görüyorsunuz. Acaba Türkiye'de her hangi bir yere verdiğimiz sübvansiyonlardan daha mı az miktarda? Ne kadar aptal yerlere para sarf ettiğimizi biliyor muyuz?"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Kıbrıs konulu panelde konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Her halde İngiltere gelip de Doğu Akdeniz'de bir takım yerlere yerleşmiş en başta Kıbrıs'ta üsler almışken, Amerika koca donanmasını oralarda gezdirirken, Almanlar bile nereden akıllarına geldiyse oralara yerleşmek istiyorlarsa, Rusya da kendine bir yer arayacak. Hal böyleyken bazı insanların Kıbrıs'a masraf kapısı diye bakması şaşılacak bir şey, enteresan bir şey. Bunu anlamanın hiçbir imkanı yok. Nereyi masraf kapısı olarak görüyorsunuz. Acaba Türkiye'de her hangi bir yere verdiğimiz sübvansiyonlardan daha mı az miktarda? Ne kadar aptal yerlere para sarf ettiğimizi biliyor muyuz?" diye konuştu.

Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ve Milli Düşünce Merkezi'nin, "Kıbrıs'ta son söz! Kim söyleyecek" başlıklı paneli Marmara Oteli'nde düzenlendi. Panele, Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ katıldı.

"MİLLİ MESELEMİZE TÜRK MİLLETİNİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM"

Panel öncesi Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu bir sunum yaparak, "Kıbrıs'ın tamamını Helen adası saymadığımız sürece, tamamını Rumlara vermediğimiz sürece her anlaşmanın sonunda tavizler alınmış olsa da Rumlar sonuca itiraz edip anlaşmayı bozuyorlar. Burada da böyle bir şey olacak diye endişemiz var. Çünkü onlar hepsini istiyorlar. Geçmişte de Girit'in hepsini istiyorlardı ve aldılar. Ancak her görüşme süreci bittikten sonra verilen tavizler daha sonraki sürecin başlangıç noktası, kazanımları olarak önümüze konuluyor. Biz bunları maalesef dikkate almıyoruz. Bu bakımdan bu milli davamıza, milli meselemize Türk milletinin sahip çıkması lazım. Mülkün sahibi Türk milletidir. Kıbrıs'ta dahil haklarımızın ve hukukumuzun yaşadığı her yerde bunun sahibi Türk milleti ve onun adına egemenliği kullanan devleti ve devletimizin organlarıdır" dedi.

"DENETLEME VE DENGELEME MEKANİZMALARININ HİÇ BULUNMADIĞI BİR BAŞKANLIK REJİMİ"

Metin Feyzioğlu da panelin açılışında bir konuşma yaparak, "Denetleme ve dengeleme mekanizmalarının hiç bulunmadığı bir başkanlık rejimi anayasa değişikliği yoluyla getirilmek istenmektedir. Toplum bu açıdan da gerilmekte ve maalesef bölünme sinyalleri veren çok derin bir kamplaşmaya daha sürüklenmektedir. İşte böyle bir ortamda Kıbrıs Türkleri ve Türkiye açısından hayati önemdeki Kıbrıs meselesinin çözümü Rumlar ve Yunanistan açısından müjdeli, Kıbrıs Türkleri ve Türkiye açısından ise tehlikeli bir yolda ilerlemektedir. Ağır saldırılar altında bunalmış, bilgi edinme kaynakları elinden alınmış, hayatını günlük yaşamaya başlamış olan Türk toplumu ise gelişmelerden büyük ölçüde habersizdir. Oysa konu sadece Doğu Akdeniz'i kimlerin kontrol edeceği konusu değildir. Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmesinde aslında tam merkezde yer alan ancak bilinçli şekilde perdelenen Kıbrıs meselesi, tıpkı Suriye'nin kuzeyinde ayrı ve ırkçı bir devletimsinin kurulmak istenmesi, İslamiyet'i alçak emellerine alet eden vahşi IŞİD'in doğuşu gibi ülkemizin güvenliği meselesidir. Kıbrıs bizim için yavru vatan değil, ana vatandır. Kıbrıslı Türkler küçük kardeşlerimiz değil can kardeşlerimizidir. KKTC'ye hizmet etmek bir lütuf değil asli görevimizdir. Türkiye ile KKTC iki devletiz ama tek milletiz, Türk milletiyiz. Bu gerçeği hem biz unutmamalıyız, hem de dünyaya anlatmalıyız" şeklinde konuştu.

"KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ İLE TÜRKİYE TAM EKONOMİK ENTEGRASYONA GİDECEKTİR"

Feyzioğlu, "Müzakerelerde Türk tarafının vazgeçilmez ön koşul olarak ileri sürdüğü garantörlükten, egemenliğe sahip iki kesimli devletten, cumhurbaşkanı yardımcısının veto yetkisini taşımasında, iki meclislilikten vazgeçilmesi söz konusu olmamalıdır. Türkiye bunlardan birinden vazgeçtiği takdirde Kıbrıs'tan ve bir adım sonra da kendinden vazgeçeceğini mutlaka bilmelidir. Müzakereler otururken şu kararlılıkla söz başlamalıdır; bu müzakereler bu ilkeler çerçevesinde sonuçlanmazsa bir daha toplumlar arası müzakereye gidilmesine gerek yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye tam ekonomik entegrasyona gidecektir" ifadelerini kullandı.

ORTAYLI'DAN KIBRISLI TÜRKLERİN ETNİK KÖKENİ AÇIKLAMASI

Bir diğer açılış konuşmasını ise Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı. Ortaylı, "Etkin kökeni çok belli olan ve tevsik edilen tek Türk unsur Kıbrıslılar. Buna göre doğrudan doğruya Toros Dağları'ndan indirilme göçebe Türkmenlersiniz, bu çok açık bir şey. Başka hiçbir tarifi yok. Bu etnik kökeniyle iftihar eden insanlar ki edilecek bir gruptur olabilir, olmayabilir. Ama coğrafya ve tarih bizim tayin edebileceğimiz bir platform değildir. Kıbrıs'a yerleştirilen Türkmenler gayet başı dik. Çukurova'ya yerleştirilirken de kavga ediyorlardı. Kendi bildiklerinden şaşmayan, oldukça da Ortodoks İslam anlayışından uzakta, bizim atalarımızın inanç ve yaşayışına yakın… Zaten bugünkü Kıbrıslılar'ın da laik bir toplum olması Volteir okumalarından değil doğrudan doğruya dedelerinin huyunu suyunu devam ettirmelerinden ileri gelir" dedi.

"ÖDEDİĞİMİZ CEHALET VERGİSİNİN MİKTARI ARŞI ALAYA ULAŞMIŞ VAZİYETTE"

Ortaylı, "Bazı şeyleri çok iyi anlamının zamanı gelmiştir. Kıbrıs olmadığı takdirde Türkiye boğulur çünkü stratejik önemi devam eden bir yerdir. İnsanlar burnunuzun dibinde İsrail ile bir arada petrol arıyorlarsa biraz uyanmanızı rica ederim. Bu çok önemli bir şeydir. İnsanlar sizin burnunuzun dibinde, Rusya Suriye'ye yerleşiyorsa biraz uyanmanızı rica ederim. Rusya bir kara devletidir, denizcilik tarihi 3 asrı geçmez. Kendine göre eksikleri var o alanda ama unutmayalım nükleer bir deniz gücüdür. Her halde İngiltere gelip de Doğu Akdeniz'de bir takım yerlere yerleşmiş en başta Kıbrıs'ta üsler almışken Amerika koca donanmasını oralarda gezdirirken, Almanlar bile nereden akıllarına geldiyse oralara yerleşmek istiyorlarsa Rusya'da kendine bir yer arayacak. Hal böyleyken bazı insanların Kıbrıs'a masraf kapısı diye bakması şaşılacak bir şey, enteresan bir şey. Bunu anlamanın hiçbir imkanı yok. Nereyi masraf kapısı olarak görüyorsunuz. Acaba Türkiye'de her hangi bir yere verdiğimiz sübvansiyonlardan daha mı az miktarda? Ne kadar aptal yerlere para sarf ettiğimizi biliyor muyuz? Dağları taşları istemeyen üniversitelerle donattık. Ödediğimiz cehalet vergisinin miktarı arşı alaya ulaşmış vaziyette. Bir takım yerlere fabrikalar açmışız. Bunlarla, bu iş acaba tartışma konusu yapılabilir mi?" dedi.

Ortaylı, "Verdiklerimizi, yaptıklarımızı hesaba katmak zorundayız. Öyle büyük annesinin çeyiz sandığını dağıtan deli kız gibi hareket edemeyiz." ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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- Somuncuoğlu'nun konuşması

- Feyzioğlu'nun açıklaması

- Ortaylı'nın açıklaması

- Panelden görüntüler

05.01.2017 - 17.40 Haber Kodu : 170105154

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6- "KIBRIS'TA SON SÖZ! KİM SÖYLEYECEK PANELİ YAPILDI (2)

* İlker Başbuğ;

"Kıbrıs adasının, Yunanistan'ın kontrolüne girmesi demek Türk-Yunan dengesinin ortadan kalkmasıdır. Zaten Ege'de ciddi sorunlarımız var. Zaten, ha Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolünde olsun, ha Yunanistan'ın kontrolünde olsun. Aslında o ikisi aynı şey."

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ve Milli Düşünce Merkezi'nin "Kıbrıs'ta son söz! Kim söyleyecek" başlıklı paneli Marmara Oteli'nde düzenlendi.

Panele, Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Sadi Somuncuoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ve emekli büyükelçi Şükrü Elekdağ katıldı.

Panelde TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk bir konuşma yaparak, 1993 yılından Rauf Denktaş'ın TBMM'de bir konuşma yaptığını ve o konuşmasında Adnan Menderes'in bir konuşmasına atıfta bulunduğunu ifade ederek, "Adnan Menderes 24 Ağustos 1955 senesinde gerçekten çok sert bir konuşma yapmıştır. Yunanlılara, 'Ne işiniz vardı Ankara'da, Aydın'da, Denizli'de İzmir'de. O zaman da mı halkların kendilerini seçme haklarını savunuyordunuz? Siz işgalcisiniz. Sizin tabiatınızda işgal var' diyor Menderes. Çok büyük fırtınalar koparmış bir konuşmadır. Orada son bir cümlesi var. 'Kıbrıs Anadolu'nun devamından ibarettir. Bugün de ana vatandır, yavru vatan değildir. Rauf beyin söylediği benim gördüğüm şey şu; Saraybosna'daki katliama Batı dünyası nasıl seyirci kaldıysa, burada da bize seyirci kaldı, katliama 'evet' dedi, diye şikayet ediyor. Orada son güzel bir cümlesi var, 'tehditler altında müzakere olmaz. Hak, haksızlığın üzerine konulmaz'. İşte bugün bu hala geçerli. Geçerli olduğu şuradan belli; Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ın bir bölgesinde ne işi var? Geçen sene Kıbrıs'a gittim ve o hadiseyi orada gördüm. İnsanlara bir cazibe merkezi kurup büyük bir siyasi hadiseyi çözemezsiniz. Rauf Bey'in söylediği o. Haksızlığın üstüne hak kuramazsınız. Ama ne yazık ki Kıbrıs meselesinde böyle bir ağırlık var" dedi.

"KIBRIS'I ELİNDE BULUNDURAN İSKENDERUN LİMANINI VE DOĞU AKDENİZ'İ DENETLER"

Cindoruk, "Türkiye bugünden sonra Kıbrıs'ta ne yapmalı?" diye sorarak şunları kaydetti:

"Uzun yılların verdiği tecrübeyle şunu söylüyorum; Kıbrıs Türkler için çok önemli çünkü Kıbrıs'ı elinde bulunduran İskenderun limanını ve Doğu Akdeniz'i denetler. Bugün bir de orada petrol derdi çıkarılmıştır. IŞİD vardır. Türk askerinin Kıbrıs'ta bulunması sadece Türkiye'nin değil, Ortadoğu'nun da, NATO'nun da çıkarınadır. Kıbrıs zayıf bir devletin himayesinde ve idaresinde bırakılamaz. Kıbrıs sadece Türkiye'nin meselesi ve güvenliği için önemli değildir. Kıbrıs aynı zamanda dünya barışı için, batı dünyası için hatta NATO için büyük önem arz etmektedir. Biz Kıbrıs meselesini daha çok konuşacağız. Öyle görünüyor ki Türkiye'nin gündeminde olacak. Bugünkü yöneticilere bir tavsiyem var. Profesyonel diplomatlarımızla çalışsınlar. Türkiye'nin yetiştirdiği Kıbrıs meselesinde uzman çok değerli diplomatlarımız var. Amatörlerle, amatör siyasetçilerle, ben dahil, dış politika yürümez. Dış politika büyük bir uzmanlık işidir. Siyasi idarenin en önemli konudur. Türkiye'nin en önemli devlet kurumlarında biri Dışişleri Bakanlığı'dır. Ben onlarla övünüyorum, onlara güveniyorum. Ve onların bu meselenin içinden çıkacağı ümit ediyorum."

"ZATEN EGE'DE CİDDİ SORUNLARIMIZ VAR"

İlker Başbuğ da panelde bir konuşma yaparak, "Kıbrıs'ın Türkiye açısında önemi Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması açısından da önemli. Hem askeri boyutu var, hem ekonomik boyutu var. Ekonomik boyutu dediğiniz zaman, doğalgaz kuyuları var, İsrail Kıbrıs Rum kesimiyle beraber iş yapıyor ama Türkiye'nin bu konuda ne yaptığını bilmiyoruz. Bir söz de çıkmıyor, karşı bir şey de çıkmıyor. Ama bunların acısını, bu sesliğin acısını belki yıllar sonra hissedeceğiz ve anlayacağız. Bizim için çok önemli olan bir nokta var. Kıbrıs adasının, Yunanistan'ın kontrolüne girmesi demek Türk-Yunan dengesinin ortadan kalkmasıdır. Zaten Ege'de ciddi sorunlarımız var. Zaten ha Kıbrıs Rum yönetiminin kontrolünde olsun, ha Yunanistan'ın kontrolünde olsun. Aslında o ikisi aynı şey. Fark etmiyor aynı amaçları, aynı hedefleri olan toplumdan bahsediyorum. Kıbrıs sadece Kıbrıslı Türklerin meselesi değildir. Bazıları öyle zannediyorlar, Türkiye'nin de güvenliği söz konusudur. Burada son söz her zaman Türk milletinde, Türk parlamentosunda ve TBMM'de olmak mecburiyeti var" dedi.

"KIBRIS TÜRKLERİNİ ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA AZINLIK STATÜSÜNE GETİRİR"

Başbuğ, "Bana sorarsanız Türkiye bir gün AB üyesi olacak mı? Ben Türkiye'nin AB üyesi olabileceğini hiç zannetmiyorum, düşünmüyorum. Bu şu anda bir hayalden fazla ileri gedecek bir nokta değil. Veriler, göstergeler Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını hayali bir noktaya götürdüğü kanaatindeyim. Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı bir ortamda, Yunanistan AB üyesi, Rum kesimi AB üyesi, bir de çözüm buldunuz, çözüme 'evet' dediniz… Burada Kıbrıslı Türkleri, AB müktesebatına karşı koruyacak tedbirler almazsanız, bununla Kıbrıslı Rumlar, AB Kıbrıs Türklerini çok yakın bir zamanda azınlık statüsüne getirir. Hiç bundan şüpheniz olmasın" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Cindoruk'un konuşması

- Başbuğ'un konuşması

- Detaylar

05.01.2017 - 18.18 Haber Kodu : 170105173