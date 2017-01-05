DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- SİLİVRİ'DE ORTAKÖY SALDIRISINA İLİŞKİN OPERASYON

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Ortaköy'de Reina'ya saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken polis, teröriste yardım ve yataklık yaptığını belirlediği kişilerin bulunduğu bazı adreslere operasyon yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Selimpaşa'da bulunan yazlık bir sitedeki adrese çok sayıda zırhlı araçla operasyon düzenledi. TEM ekiplerine Özle Harekat Polislerinin destek verdiği operasyona jandarma ekipleri de eşlik etti. 112 Sağlık ekipleri de operasyon bölgesinde hazır tutuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı sitedeki adrese düzenlenen operasyonun ardından bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.



Görüntü döküm:

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-Polislerden görüntü

-Zırhlı araçlardan görüntü

-Tem ekiplerinden görüntü

-Jandarmadan görüntü

-112 ekibi

-Genel ve detaylar

05.01.2017 - 01.49 Haber Kodu : 170105004

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2- REİNA SALDIRGANINA BENZETTİLEN KİŞİYE DAYAK

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

Pendik'te kendisini Reina saldırganına benzeten vatandaşlar tarafından dövüldüğü iddia edilen Türkmenistan uyruklu K.M.'nin vize süresini geçirdiği için sınır dışı edileceği öğrenildi.

Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Reina'ya silahlı saldırıda bulunan teröriste benzeyen bir kişi, caddede ilerlerken çevredekiler tarafından fark edildi.

TERÖRİST SANIP SALDIRDILAR

Vatandaşların kendisini takip ettiğini anlayan kişi, kaçmaya çalışınca çevredekiler tarafından yakalandı. Yaşanan kargaşada Reina saldırganı sanılan kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.

İNCELENMEK İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen kişiyi polis aracına bindirerek karakola götürdü. Burada incelenen K.M. isimli kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren terörist olmadığı belirlendi. İncelemelerde Türkmenistan uyruklu K.M.'nin pasaportundaki vizenin süresinin geçtiği belirlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

K.M. incelemenin ardından vizesi dolduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Olayın meydana geldiği caddedeki vatandaşlar dayak yiyen kişiyi Reina katliamını yapan saldırgan sandıkları için dövdüklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırının yapıldığı cadde

-Çevredekiler ile röportajlar

-Esnaf

-Amatör kamera

-Saldırgana benzeyen kişinin dövülmesi

-Polisler tarafından götürülmesi

Genel ve detay

04.01.2017 - 20.38 Haber Kodu : 170104183

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3 - BEŞİKTAŞ'TAKİ ÇİFTE BOMBALI SALDIRIDA YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

İstanbul

Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Saldırıdaki şehit sayısı 46'ya yükseldi.

Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından Vodafone Arena yakınında 10 Aralık günü, çevik kuvvet polislerini hedef alan iki ayrı bombalı saldırı medyana geldi. Saldırıda 44 kişi şehit oldu. 20 Aralık günü Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olan polis memuru Ufuk Bozgeyik şehit olmuş ve şehit sayısı 45'e yükselmişti.

Aynı saldırıda yaralandıktan sonra Bezm-i Alem Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Muammer Nacakoğlu(23), bugün şehit oldu. Nacakoğlu'nun cenazesinin memleketi Yozgat'a gönderileceği öğrenildi. Böylece çifte saldırıda şehit olanların sayısı 46'ya yükseldi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin fotoğrafı

04.01.2017 - 20.06 Haber Kodu : 170104180

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4- LOKANTAYA SİLAHLI SALDIRI: 1'İ AĞIR 2 YARALI

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL

Fatih Balat'ta otomobille gelen kişiler, bir lokantaya silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda lokanta sahibi ile o sırada yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 17.30 sıralarında Balat'taki Hisaraltı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantanın önünde meydana geldi. Lokanta sahibi Osman Yılmaz'la daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen kişiler, Yılmaz'ın işlettiği lokantanın önüne bir otomobille geldi. Araçtan inen 2 kişi lokanta önünde bulunan Osman Yılmaz'a doğru ateş açtı. Yılmaz, saldırı sonucu yaralandı. Kurşunlar, Kadir Has Üniversitesi'nde kantin işlettiği öğrenilen ve üniversiteden çıkıp evine gitmekte olan Cavit Kadık'a da isabet etti. Kadık, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şüpheliler, geldikleri araca binip olay yerinden kaçtı. Yaralanan Osman Yılmaz ile Cavit Kadık, ambulanslarla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



KURŞUNLAR SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLE DE İSABET ETTİ

Olay sırasında, cadde üzerinde aracıyla seyir halinde bulunan Hasan Karatepe'nin otomobilinin ön camına kurşun isabet etti. Şans eseri yara almadığını söyleyen Karatepe, "Silah seslerini duydum. Bir kişinin düştüğünü gördüm. O sırada benim arabanın camına bir kurşun isabet etti. Şans eseri yara almadan kurtuldum" dedi.

İnceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin olay yerine kiralık araçla geldiklerini tespit etti. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Lokantanın önünden detay görüntü

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları

-Aracına kurşun isabet eden sürücü ile röportaj

-Sürücünün aracındaki kurşun izinden detay görüntü



04.01.2017 - 19. 47 Haber Kodu : 170104179

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5- HASTANELERİNİN ACİL SERVİSLERİNDE YOĞUNLUK

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Acil servis için sıra bekleyenler

-Hastalarını getirenler

-Çocuklarını getiren aileler

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

05.01.2017 - 03.25 Haber Kodu : 170105007

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6- İŞKENCE EDİLEREK AİLELERİNDEN FİDYE İSTENEN 6 PAKİSTANLI KURTARILDI

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL ()

Fatih'te operasyon yapan polis ekipleri kaçırıldıktan sonra işkence yapılırken görüntüleri çekilen, görüntüleri ailelerine gönderilerek fidye istenen Pakistan uyruklu 6 kişiyi kurtardı. Günlerdir zorla tutulan mağdurların bulunduğu evde olayı gerçekleştiren 7 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonun ailelerine gönderilen işkence görüntülerinin Pakistan televizyonunda yayınlanmasının ardından başladığı öğrenildi.

Pakistan Televizyonlarında önceki gün yayınlanan İstanbul'da çekildiği söylenen bazı işkence görüntüleri İstanbul polisini harekete geçirdi. Kaçırılan kişilerin ailelerine gönderildiği belirtilen görüntülerde mağdurlara işkence yapıldığı ve ailelerinden hayatları karşılığında 10 ile 50 bin dolar arasında fidyeler istendiği tespit edildi. Pakistan elçiliğinin müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Rehine Kurtarma ve Müzakere timi ekipleri ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili başlatılan çalışmalarda polis 48 saat içinde şüphelilerin Fatih'te zorla tutuldukları evi tespit etti. Bugün öğle saatlerinde yapılan operasyonda evin bir odasında rehin tutulan 6 Pakistan uyruklu mağdur kurtarıldı. Mağdurlara işkence yapıldığı ve günlerce aç bırakıldığı ortaya çıktı. Bazı rehinelerin 25 gündür şüphelilerin elinde bulunduğu öğrenildi.

Polis aynı evde mağdurların başında bekleyen Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin yakalandıktan sonraki fotoğrafı

04.01.2017 - 21.36 Haber Kodu : 170104189

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7- PENDİK SAHİLDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul

Pendik sahildeki kayalıklarda akşam saatlerinde erkek cesedi bulundu. 22 yaşındaki Mehmet Kara'ya ait olduğu belirlenen ceset incelenmek için adli tıpa götürüldü.

Pendik sahil 15 Temmuz Şehitler Camii karşısındaki kayalıklarda dün saat 18.00 sıralarında bir erkek cesedi bulundu.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların arasında hareketsiz halde yatan 22 yaşındaki Mustafa Kara'yı fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra gelen polisler çevrede araştırma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise ceset üzerinde çalışma yaptı.

Mustafa Kara'nın cesedi savcı incelemesinin ardından detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan ölü bulunan Mustafa Kara'nın dün evden ayrıldı ve ailesinin kendisinden haber alamadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ceset

-Polis

-Sağlık ekipleri

-Olay Yeri İnceleme

-Savcı incelemesi

-Polisin çevrede araştırma yapması

-Çevredekiler

-Genel ve detay

04.01.2017 - 21.19 Haber Kodu : 170104188