DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

- ÜNLÜ MODACI BARBAROS ŞANSAL TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Barbaros Şansal, "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gerekçesiyle mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi mahkemeye sevk edilen ünlü modacı Barbaros Şansal, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Tutuklanma gerekçeleri arasında "Sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial" gösterildi.

Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barbaros Şansal ifadesinde, "Suçsuzum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Şansal'ın atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin varlığı, sosyal medyada paylaştığı videolar somut delil olmakla, atılı suçun yasada öngörülen üst sınırı, şüpheli tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infial nazara alınarak bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından Şansal'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şansal, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

- ORTAKÖY'DEKİ TERÖR SALDIRISIYLA İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul /

Reina'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan 14 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenilirken terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübü çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğü belirtildi.

- KAHVEHANE KONUŞMASINA TUTUKLAMA...

Haber- Kamera: Özden ATİK - Özgür EREN / İstanbul

Okmeydanı'nda bir grup arkadaşıyla kahvehaneleri dolaşarak yaptığı konuşmanın videosunu sosyal medyada paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan Ayşegül Başar ile orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan kahvehanedeki konuşma videosu nedeniyle gözaltına alınan Ayşegül Başar ve konuşma sırasında orada bulunduğu iddia edilen Hamit Dışkaya polis tarafından İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgularının ardından iki şüpheli "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

HER İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Nöbetçi İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden Ayşegül Başar ifadesinde, "O tarihte bir saldırı oldu. Onca insan hayatını kaybetti. Arkadaşımızla konuştuk ve mahallemizde bir farkındalık yaratmak için bu ve benzeri insanlara dikkatli olmaları konusunda bir konuşma gerçekleştirdik. Biz o mahallenin çocuklarıyız. Konuşmanın metninde 'laiklik' dışında kin veya öfkeye sebep olacak bir söz yoktur. Laiklik anayasamızın en temel maddesidir" dedi. Hamit Dışkaya ise kendisinin teslim olduğunu belirtti. Şüphelinin avukatı Aziz Aytaç, Kahvehanede bulunması tamamen tesadüf. Orada açıklama yapanları tanımamaktadır" dedi. Mahkeme, suçun niteliği, delil durumu, sosyal medyada yayınlanan video içeriği ve şüphelilerin orada bulunduklarına dair tevil yollu ikrarları somut olgu kabul edilerek her iki şüphelinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Şüphelilere destek için gelen CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ve tutuklanan Hamit Dışkaya'nın eşi Ayşe Dışkaya tutuklamanın ardından basına açıklama yaptı. Barış Yarkadaş, tutuklananların Halkevleri Üyesi olduğunu belirterek "IŞİD karşıtı olmak ve laiklik söylemlerinde bulunmak ne zamandan beri halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek oldu? Aksine IŞİD'i lanetlemek, IŞİD terörünü lanetlemek ve onların bulunmasını istemek laikliğe çağrı yapmak, halkı dostluğa davet etmektir. Halkevi üyeleri halkı düşmanlığa değil, dostluğa davet etmişlerdir. Bugün savcılık ve hakimlik, 'Sizi laikliği savunduğunuz, laikliğe çağrı yaptığınız için tutukluyorum' diyemediği için uydurma bir gerekçeyle tutuklamıştır. Bütün hukukçular bilir ki TCK 216 nolu madde bu şekilde yorumlanamaz. Yorumlansa dahi bu hiçbir şekilde tutuklanma gerekçesi olamaz. O yüzden bu tutuklamanın hiç bir gerekçesi yoktur." diye konuştu. Hamit Dışkaya'nın eşi Ayşe Dışkaya ise "Biz anamızdan dünyaya geldiğimizde laik bir ülkede diye geldik. Laiklik insanca bir yaşam demektir. Kimsenin kimseye kulluğu olmayan bir yaşam biçimi demektir. Benim eşimin bir karıncaya dahi bir kötülüğü olmamıştır" diyerek tepki gösterdi.

- TAKSİCİLER TERÖR SALDIRISINDA HAYATLARINI KAYBEDENLERİ KARANFİLLERLE ANDI

Haber- Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,()

Ortaköy'deki çeşitli duraklarda çalışan taksiciler Reinaya düzenlenen terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anarak karanfil bıraktı.

Taksiciler saat 00.00'da Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalalar konvoy eşliğinde terör saldırısının yaşandığı Reina'nın önüne geldi. Araçlarını yol kenarına park eden taksiciler daha sonra ellerine karanfilleri alarak kol kola Reina'nın önüne geldi. Burada terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anan taksiciler ellerindeki karanfilleri mekanın önüne bıraktı.

Grup adına basın açıklaması yapan Polat Taksi Durağı'ndan Tahir Akkaya da grup adına bir açıklama yaptı. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

- (ÖZEL) KAZA YAPAN TAKSİCİ'NİN UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Beyoğlu'nda seyir halindeyken önündeki taksiye arkadan çarpan taksinin sürücüsü kaza sonrası araç içinde hareketsiz kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri taksicinin uyuşturucu madde kullandığını tespit etti.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M. A. adlı taksi sürücüsü, seyir halindeyken aracıyla önündeki başka taksiye arkadan çarptı. Çarpan taksinin içindeki sürücünün kaza sonrası araç içinde hareketsiz kaldığını gören diğer taksi şoförü Ümit Tanay, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale ve gerekli testleri yapılan M. A.'nın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Sağlık görevlisinin M. A.'ya "Tansiyonun normal, şekerin normal gözlerini açamıyorsun taksi kullanıyorsun" dediği görüldü.

Ümit Tanay "Trafikte seyir halindeydik bana bayağı sür'atli vurdu önümde1-2 metre boşluk olduğu için kurtardım, yoksa çok sert vurdu. İçeride kilitlenmiş vaziyetteydi, hareket etmiyordu. Gözleri kaymıştı, ellerini zorla açtık, o sırada saldırmaya geçti ama tuttuk kendisini. Kriz değil uyuşturucu madde almış" dedi. Uyuşturucu madde kullandığı belirtilen M. A. "Tansiyonum düştü, birden gözüm karardı, çarptım" diye konuştu.

Olay, polis ve sağlık ekiplerinin tuttuğu rapora madde kullanımı olarak geçirildi. M. A. gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.



EDİRNEKAPI KIZ ÖĞRENCİ YURDU'NDA KORKUTAN YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

Fatih'te bulunan Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yurt görevlileri, kız öğrencileri tahliye ederken, itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yangın Fatih, Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine haber verirken, bir yandan da uyuyan kız öğrencileri kaldırarak binadan tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaite ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü.

"ŞU AN HEPİMİZ AİLEMİZDEN UZAĞIZ"

Yurtta kalan öğrencilerden Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde okuyan Eylem Öztoprak Batmanlı, " Yangın az önce gerçekleşti. Biz nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece yurdun öğrenci işlerinden bir kişi yangın var diye bağırdı ve bende arkadaşlara haber verdim. Türkiye'de öğrenciler ölümle burun buruna. Bu yurtlarda çıkan ikinci yangın ve biz bunların tekrarlanmasını istemiyroruz. Şu an hepimiz ailemizden uzağız. Ailelerimiz şuan merak içinde ve sabaha doğru bu haberi görecekler, Allah bilir kaç aile üzülecek. Şu an sesleniyorum bunlar nereye kadar sürecek. Çok korktuk" dedi.

Yurtta kalan bir kız öğrenci ise, içerde yaklaşık bin 200 öğrenci kaldığını belirtirken, yurrta yangın merdiveninin olmadığını söyledi. Ayrıca yangın sırasında da herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını da dile getirdi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra duman tahliyesi yaptı. Bu sırada kız öğrenciler bina dışında itfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesini bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının bitmesinin ardından kız öğrenciler tekrar yurt binasına alındı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

- SENDİKA VE MESLEK ÖRGÜTLERİ'NDEN ORTAKÖY'DE TERÖR PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Sendika ve meslek örgütlerinden oluşan bir grup, Reina katliamını protesto ederek, basın açıklaması yaptı.

Aralarında İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacılar Odası, İSMMMO, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, TMMOB-İKK, KESK İstanbul Şubeler Platformu ve DİSK İstanbul Temsilciliği'nin de bulunduğu yaklaşık 100 kişilik grup 18.00 sıralarında Mimar Sinan Hamamı önünde toplandı. Sloganlar atarak Reina önüne yürüyen grup, burada 'teröre teslim olmayacağız' mesajı verdi.



"TERÖRE KARŞI OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşunun ardından İstabul Tabip Odası Genel sekreteri Samet Mengüç, ortak basın bildirisini okudu. Mengüç açıklamasında birliğe vurgu yaparak, "Eşitliği, özgürlüğü, laikliği, demokrasiyi ve barışı kazanarak memleketimizi bu karanlık günlerden çıkarmak için omuz omuza mücadele edeceğimizi buradan ilan ediyoruz" dedi.

"BİLMELİLER Kİ BİZ ASLA BÖLÜNMEYECEĞİZ"

Basın açıklamasının ardından İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu söz aldı. Durakoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu ülkeyi Emperyalistlerin uşağı sıfatıyla bölmeye çalışan teröristler bilmelidirler ki, asla vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse karanfillerimizi tekrar bırakacağız. Bilmeliler ki, biz asla bölünmeyeceğiz."

Disk Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu' da gruba hitaben bir konuşma yaptı. Çerkezoğlu, "Biz bu topraklarda doğayı, insanı, insanlığı hedef alan tüm saldırılara karşı yükseltilecek bir bayrak vardır, diyoruz. O bayrak eşitlik, özgürlük, adalet bayrağıdır" diye konuştu.

KARANFİL ATTILAR

Yapılan açıklamaların ardından grup, Reina'nın kapısına karanfiller bıraktı. Öte yandan sendika temsilcileri mekanı ziyaret etti. Karanfil bırakanlar ardından slogan atarak dağıldı.

