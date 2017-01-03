DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- O SALDIRGANIN GÖRÜNTÜSÜ

* Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan bir caddede yürürken kendisini videoya alıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganın görüntüsü

03.01.2017 - 01.20 Haber Kodu : 170103004

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2- SALDIRGANIN YENİ FOTOĞRAFI

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı

Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait yeni bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta saldırganın kim olduğu açıkça belli oluyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.

Görüntü Dökümü:

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- Saldırganın fotoğrafı

02.01.2017 - 22.46 Haber Kodu : 170102180

02.01.2017 - 23.25 Haber Kodu : 170102183

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3- TERÖR POLİSİ ZEYTİNBUNU'NDA OPERASYON YAPTI

- POLİS OPERASYONDAYKEN BIÇAKLANAN KİŞİ BALKONDAN ATLADI

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Reina'daki terör saldırısı ile ilgili gelen ihbarları değerlendiren Terörle mücadele ekipleri helikopter destekli operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sırasında polis bazı sokakları kapattı. Alınan bilgiye göre, polisin operasyon yaptığı bölgedeki bir binada iki kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasında iki kişiden biri bıçaklandı. Bıçaklanan kişi balkondan aşağı atladı. Polis, bıçaklanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken bıçakladığı ileri sürülen kişiyi de gözaltına aldı.

Öte yandan, polisin Reina'daki terör saldırganıyla ilgili gelen ihbarları değerlendirerek bölgede yaptığı operasyonlar sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin sokakları tutması

-Güvenlik önlemleri

-Ambulanstan görüntü

-Yaralının yerde yatarken görüntüsü

-Binadan bir vatandaşın havlu atması

-Polislerin bir kişiyi gözaltına alması

-Sağlık ekipleri

-Polis önlemi

-Genel ve detaylar

02.01.2017 - 22.28 Haber Kodu : 170102179

02.01.2017 - 23.01 Haber Kodu : 170102182

02.01.2017 - 23.49 Haber Kodu : 170102184

02.01.2017 - 23.50 Haber Kodu : 170102185

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4- BARBAROS ŞANSAL GÖZALTINA ALINDI



Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

KKTC'den sosyal medyadaki paylaşımları sonrası sınır dışı edilen Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi.

THY'nin tarifeli seferiyle dün saat 22:30 sıralarında Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirilen Şansal'a uçağın yolcuları tepki gösterdiği öğrenildi.

Bu arada, Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi uçağın altında bekledi. Polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal'a bekleyen kişiler saldırmak istedi. Burada polisler saldırıyı önlerken aynı kişler uçaktan polisler arasında araca yürüyen Şansal'a saldırdı. Cep telefonuyla çekilen görüntüde Şansal'ın yerde olduğu ve darp edildiği görüldü. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı. Sonra sağlık muayesinden geçirilen Şansal Vatan Emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Barbaros Şansal'a aprondan inerken grubun saldırı girişimi

-Polsin uzaklaştırması

-Şansal'ın merdivenlerden inişi

-Saldıranlar

-Yerdeki Şansal saldıranlar

-Polislerin saldıranları uzaklaştırması

-Şansal'ın araca götürülmesi

-Aracın gidişi

03.01.2017 - 01.54 Haber Kodu : 170103005

03.01.2017 - 01.10 Haber Kodu : 170103003

03.01.2017 - 00.03 Haber Kodu : 170103001

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5- SANCAKTEPE'DE FABRİKA ALEV ALEV YANDI

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

Sancaktepe'de içerisinde çeşitli atölyeler, market ve ofislerin bulunduğu fabrika alev alev yandı.Yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi, Yenidoğan Yolu Caddesi'nde bulunan bir fabrikada dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede içerisinde toz boya, koltuk, metal atölyeleri, market ve ofislerin bulunduğu 500 metrekarelik alana sahip fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankı sevk edildi. İtfaiye erleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı.

SOKAĞIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, tedbir amaçlı sokağın elektriği kesildi. Sağlık ekipleri ise olay yerine hazır bulundu. Vatandaşalar yangının toz boya imalathanesinde başladığını ve alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığını dile getirdiler.

ALEVLER AMATÖR KAMERADA

Amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerde fabrikanın alev alev yandığı görüldü. İtfaiye ekipleri, yanarak kullanılmaz hale gelen fabrikanın içerisinde inceleme yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikanın alev alev yanması

-Çevredekiler

-İtfaiye, polis sağlık ekipleri

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Yanan fabrikanın yukarıdan görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Söndürülen fabrika

-İtfaiye erlerinin incelemesi

-Genel ve detay



02.01.2017 - 18.17 Haber Kodu : 170102156

02.01.2017 - 18.33 Haber Kodu : 170102157

02.01.2017 - 19.29 Haber Kodu : 170102165

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6- AVRASYA TÜNEL GEÇİŞ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrasya Tüneli'nin 20 Aralık'taki açılışı sırasında, yılbaşına kadar geçiş ücretinin 15 TL olacağını ve bu süre içierisinde toplanacak paranın şehit ailerine verileceğini açıkladı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli geçiş ücretiyle ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli'nden bugüne kadar 15 TL olarak uygulanan geçiş ücretlerinin tekrar belirlendiği kaydedildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Tünelden geçiş ücretleri, 3 Ocak 2017 tarihi Saat 07.00 itibariyle otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ücretler 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gaziler için açılan hesaba aktarılacaktır.