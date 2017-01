DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;

"39 insanımız hayatını kaybetti 21'inin kimliği belli, 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Ölenlerin 15'i yabancı uyruklu 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı"

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL

Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından Hakkari'den İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

"39 İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Soylu, "Aldığımız bilgilere göre 39 insanımız hayatını kaybetti 21'inin kimliği belli, 18'inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Ölenlerin 15'i yabancı uyruklu 5'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kimliği belirlenemeyenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

"4'Ü AĞIR 69 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Terör saldırısının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Soylu, "69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4'ü ağır olarak bildirildi. Elbeteki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Milletin umutlarını tazledeği bir yılbaşı gününde, inasnların korumasız olduğu bir yerde böyle insanların birşeyden habersiz olduğu anda insanlık dışı ve aşağılık bir saldırı" dedi.

"TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoryuz .İnşallah böyle bir terör saldırısı ile bir daha karşılamayız. Başımız sağolsun. Şu anda net bir değerlendirme yapmak doğru değil. Olay yerine geçeceğiz oradan da hastanede yaralıları ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.



İKİ BAKAN VE VALİ YARIM SAAT GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla saat 07:10'da İstanbul Atatürk Havalimanı Vip Salonu'na gelen Soylu burada açıklama öncesi yaklaşık yarım saat Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştü. Havalimanından ayrılan iki bakan ve İstanbul Valisi incelemelerde bulunmak üzere olay yerine hareket etti.

- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TERÖR SALDIRISININ OLDUĞU KULÜPTE İNCELEMELERDE BULUNDU

Haber- Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL

Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Soylu'ya Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Soylu olay yerinden açıklama yapmadan ayrıldı.



- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLER-1)ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜNE TERÖR SALDIRISI: EN AZ 39 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Mehmet İlkay ÖZER - Yaşar KAÇMAZ - Soner HASIRCIOĞLU - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdıran saldırgan en an 39 kişiyi şehit etti. Saldırıda 69 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak güvenlik kamerasına yansıyan saldırgan kaçmayı başardı. Yaralılar ambulanslanla çevre hastanelere kaldırıldı.

Gece kulübü çevresinde önlem alan polis olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

- TERÖR SALDIRISININ YAŞANDIĞI GECE KULÜBÜNÜN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Haber- Kamera: Özgür EREN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL

İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN : EN AZ 35 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'de gece kulübüne yönelik terör saldırısında en az 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Şahin daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. Saldırının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Şahin, "Bir teröristin uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurunu şehit ederek daha sonra bir vatandaşımızı şehit ederek daha sonra içeriye girerek masum insanların üzerine kurşun yağdırarak bu olayı gerçekleştirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 1 tanesi polis memuru. 40 vatandaşımız hastanelerde tedavi altında" diye konuştu.

- GECE KULÜBÜNÜN ÖNÜNDEKİ TİCARİ TAKSİ İNCELENMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA / İSTANBUL,()

Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ambulanslarla İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülmeye devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ise gece kulübündeki delil çalışmaları sürüyor. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gece kulübü önünde bulunan bir ticari taksi ise çekici aracına yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bu taksi ile eğlence mekana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

NOEL BABA KILIĞINDA SALDIRAN TERÖRİSTİN GÖRÜNTÜLERİ

Tahsin GÜNER, İstanbul

Gece kulübüne noel baba kılığında giren teröristin görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İlk belirlemelere göre 1 polisin, 1 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralanın olduğu saldırıyı otomatik silah taşıyan noel baba kılığına girmiş 2 terörist gerçekleştirdi. Gece kulübünde o sırada 700 - 800 kişi bulunuyordu. Bazı tanıklar teröristin arapça konuştuğunu söyledi

- TERÖRİSTİN GECE KULÜBÜNE GİRİŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Tahsin GÜNER - İSTANBUL

Ortaköy'de teröristin gece kulübüne giriş anı kameraya yansıdı. Saldırganın, ünlü gece kulübünün önünde bekleyenlere ateş ederek içeriye girdiği görülüyor.

- SALDIRI ANI ARAÇ KAMERASINDA

İstanbul

Ortaköy'de gece kulübüne yapılan saldırı anı yoldan geçen bir araçtaki kameraya yansıdı. Gece kulübünün önünde ilerleyen otomobildeki araç kamerasına önce silah sesleri ardından da kaçışanlar yansıyor.

- SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ GECE KULÜBÜNÜN YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Ortaköy'de saldırının gerçekleştiği gece kulübü yüksekten böyle görüntülendi. Hareketliliğin sürdüğü gece kulübünün çevresinde çok sayıda polis ekibinin olduğu görülüyor. Deniz de ve 15 Temmuz şehitler köprüsünde de polisin önlem aldığı kameraya yansıdı.

GECE KULÜBÜNDE İNCELEME SÜRÜYOR (yüksekten çekilen görüntüyle)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Ortaköy'de 35 kişinin şehit olduğu terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübünde polisin incelemesi sürüyor. Polisin incelemesi yüksekten görüntülendi.

(ANADOLU YAKASINDAN ÇEKİM)

- SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ GECE KULÜBÜNDE HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Beşiktaş Ortaköy'de saldırının gerçekleştiği eğlence kulübünde hareketlilik devam ediyor. Gece kulübündeki hareketlilik Anadolu yakasından görüntülendi.

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ortaköy'deki saldırıyla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Hadiseden büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.

- DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ: BU BİR VAHŞETTİR, DEHŞETTİR, CİNAYETTİR VE KATLİAMDIR.

* Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,

"(EGLENCE KULÜBÜNE TERÖR SALDIRISI) Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur"

"Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir ve topyekün insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez"

"Bu gece yapılan terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir"

"Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır"

İstanbul

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ortaköy'deki terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez" dedi.

Görmez yazılı açıklamasında, "Yeni yılın ilk saatlerinde savunmasız insanlar üzerine hünharca yapılan silahlı saldırı bütün milletimizi derinden yaralamıştır. Bu bir vahşettir, dehşettir, cinayettir ve katliamdır" ifadesini kullandı.

"Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının herhangi bir farkı yoktur" diyen Görmez, " Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir ve topyekün insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bu gece yapılan terörü diğer olaylardan ayıran tek fark toplumda fitne oluşturarak yaşam biçimlerine göre toplumu bölmek ve karşı karşıya getirmektir. Gün terörün her çeşidine karşı milletçe kenetlenme günüdür.

Hiçbir müslüman vicdanın asla kabul etmeyeceği bu katliamı yapanları şiddetle telin ediyor, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

TERÖR SALDIRISININ HEDEFİNDEKİ GECE KULÜBÜNDE YENİ YILA BÖYLE GİRMİŞLERDİ

istanbul

Terör saldırısının düzenlendiği Ortaköy'deki gece kulübünde yeni yıla girenler o anları sosyal medyada paylaşmıştı.

TERÖR SALDIRISININ TANIKLARI KONUŞUYOR

* Yaralı :

"Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride"

* Eşiyle gece kulubünde bulunan kadın :

" Annemi aradım -Bizi vurdular, eşim öldü- dedim. Hiç konuşmuyordu.Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum."

Haber / Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı terör saldırı anını anlattı. Kulüpte garson olarak çalışan kişi, "Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere. İki kişilermiş. Birini gördük ama" dedi. "Patlama oldu mu? sorusuna , "Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum" dedi.

Hastaneye getirilen bir başka yaralı da, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.

Saldırı sırasında gece kulubünde bulunan bir başka kadın tanık da da hastane önünde olay anını gözyaşları içinde anlattı: "Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. 'Bizi vurdular, eşim öldü' dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra özel Harekat polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi 'Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun' dedi. Biz yerden kalkamadık polisler sağolsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Hergün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak" dedi. "Eşinizden haber aldınız mı?" sorusuna ise görgü tanığı kadın, "Röntgene götürmüşler. Konuşuyormuş" diye konuştu.

GECE KULÜBÜNE TERÖR SALDIRISI YARALILARI HASTANEYE GETİRİLDİ

Haber- Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Ortaköy'de bir gece kulübüne biri polis 35 kişinin şehit olduğu terör saldırısının ardından yaralılar çevre hastanelere getirilmeye devam ediyor. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla getirilen yaralılar hastane acil servisinde tedavi altına alındı.

TAKSİM MEYDANI'NDA YILBAŞI KUTLAMASI (AKTUEL GÖRÜNTÜLERLE)

Haber- Kamera: -Yaşar KAÇMAZ /İSTANBUL

Aralarında çok sayıda Suriyeli'nin bulunduğu yüzlerce kişi 2017'ye Taksim Meydanı'nda girdi. Havai fişekler eşliğinde yeni yıla giren Suriyeliler, saat 00.00'ı gösterdiğinde Suriye ve Halep sloganları attılar. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda kutlama olaysız geçti.

- İSTİKLAL CADDESİ'NDE YENi YIL KUTLAMASI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

2017'yi bazı vatandaşlar İstiklal Caddesi'nde karşıladı. İstiklal Caddesi bu yılbaşına geçtiğimiz yıllarda oluşan yoğunluk gözlenmedi. Soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle cadde'de fazla kalabalık olmazken, bazı vatandaşlar Galatasaray Meydanı'nda görevli olan polislerle hatıra fotoğrafı çekildi.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE DUA YAZILI KAĞIT DAĞITTILAR

Öte yandan bir cemaate mensup bazı kişiler cadde üzerinde vatandaşlara üzerinde dua bulunan kağıtlar dağıttı. Yeni yıl kutlamalarının İslamiyetle alakalı olmadığını iddia eden gruptan Bülent Bilal Demir, "Noel bizim bayramımız değil. İçki, kumar ve piyango gibi şeylerden uzak durmak lazım" şeklinde konuştu.

ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMASI

İstanbul

2017'ye yüzlerce vatandaş Ortaköy Meydanı'nda girdi. Meşaleler ve Türk bayrakları eşliğinde yeniyıla giren vatandaşlar çalınan şarkılara eşlik etti. Saat 00.00'ı gösterdiğinde binlerce beyaz balon tüm dünya çocukları için gökyüzüne bırakıldı.

- ŞEHİTLER TEPESİ'NDE YENİ YIL ÖNCESİ SON ANMA

Cem TURSUN / İstanbul

Beşiktaş'ta bombalı saldırıda 45 kişinin hayatını kaybettiği Şehitler Tepesi'nde 2016'nın son saatlerinde anma gerçekleştirildi.

Beşiktaş Belediyesi'nce gerçekleştirilen anmaya yüzlerce vatandaş Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı. Alana kurulan barkovizyonda şehitlerin fotoğrafları verildi. Şehitler için duaların okunduğu anmada konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şehitler Tepesi'ne bir Şehitler Anıtı dikeceklerini belirtti.

- VALİ ŞAHİN'DEN TAKSİM'DE GÖREV YAPAN POLİSLERE ZİYARET

Haber: Mehmet İlkay ÖZER, Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile Taksim Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret edip, yeni yıllarını kutladı.

"İSTANBUL POLİSİ 25 BİN KİŞİ İLE GÖREVİNİN BAŞINDA"

Vali Şahin gazetecilerinde yeni yılını tebrik edip, çikolata ikram etti. Burada bir açıklama yapan Şahin, "Bugün bu soğuk ve yağışlı havada Taksim'de görev yapan arkadaşlarımızn yeni yıllarını kutlamak ,için buraya geldik. Gördüğünüz gibi burada büyük bir fedakarlıkla halkımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmeleri için ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Bugün İstanbul polisi 25 bin kişi ile görevinin başında" dedi.

"ÜLKEMİZE VE BÖLGEMİZE BARIŞ HAKİM OLSUN"

Yeni yılın barış getirmesini dileyen Şahin, "İnşallah önümüzdeki yıl huzurla, mutlulukla, sağlıkla geçirdiğimiz bir yıl olsun. Ülkemize ve bölgemize barış hakim olsun. 2016 ve daha önceki yıllarda yaşanan acıları bir daha yaşamayalım millet olarak. Müreffeh Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze hep birlikte devam edelim" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN SAĞDUYUSUNA HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Emniyet birinmlerinin görevlerinin başında olduğuna değinen Vali Şahin, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. İnşallah olmayacaktır, olmamasını temenni ediyoruz. Bu noktada da gerek polisimiz, gerek jandarmamız, gerek Sahil Güvenlik Kuvvetlerimiz hepsi ayakta ve görevlerinin başındalar" dedi. Şahin sözlerini şöyle sürdürdü; "Milletimizin sağduyusuna hayran olmamak mümkün değil. Nerede hangi şekilde hareket edeceğini çok iyi bilen bir millete sahibiz. Şehit, gazileri unutmamış, şehit, gazi yakınlarını ihmel etmeden, vakur bir şekilde yeni yıla girme hazırlıklarını yapıyorlar"



POLİSTEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde alınan güvenlik önlemi dikkat çekti. Ara sokaklara da arama noktası kuran polis meydana ve caddeye çıkmak isteyenlerin üzerini aradı.

- AGD'DEN İSTANBUL'DA ALTERNATİF YILBAŞI KUTLAMASI

* Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fatih Şubesi üyeleri İstanbul'un birçok ilçesinde yeni yıl kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması düzenledi. Mekke'nin Fethi'nin anlatıldığı program sonunda ise bir grup genç ilahiler okudu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Fatih Şubesi üyeleri İstanbul'un birçok ilçesinde yeni yıl kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması için Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenledi. Düzenlenen programa İstanbul'un bir çok yerinden çok sayıda üye katıldı. Program hafız Yasin Küllü'nün Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.

GENÇ NESİLLER MUTLAKA FETİH KAVRAMINI ANLAMALI

Program, AGD Fatih Şubesi Başkanı Osman Oktar konuşmasına merhum Necmettin Erbakan, 15 Temmuz'da şehit düşen polis ve siviller için dua okuyarak başladı. Oktar, "İslam hayatın her alanını kuşatmıştır. Bizde böyle bir inancın mensupları olarak bu gece burada birlikteyiz. Kabe, yeryüzündeki bütün müslümanların kıblesidir. Mekke şehirlerin anasıdır. Biz şehirlerin anası Mekke'nin fethinin önemini özellikle genç nesle her yıl tekrar tekrar hatırlatmak gerektiğine inanıyoruz. Her akşam ana haber bültenlerinde patlayan bombalara, çatışmalara, savaşlara dair haberler duymak canımızı yakıyor. Her akşam ana haber bültenlerinde yaşamını yitirmiş insanlar görmek kolu, bacağı kopmuş insanlar görmek, yetim kalmış çocuklar, dul kalmış kadınlar ile gözü yaşlı anneler görmek canımızı yakıyor. Bütün bu olup biten üzerimizdeki sorumluluğu daha da arttırıyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli ve fetih aşkıyla yaşamalıdır" dedi.

Daha sonra barkovizyonda Mekke'nin Fethi'ni anlatan bir video yayınladı. Ayrıca, Fatih Anadolu Gençlik Derneğine üye bir grup genç ise koro halinde ilahiler okudu.

