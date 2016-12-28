DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA 2. GÜN (1)

Haber-Kamera: Ümit TÜRK - İSTANBUL

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. Duruşma sanıkların savunma yapmasıyla devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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- Silivri'deki duruşma salonu önünden görüntüler

- Cezaevi önünden görüntüler

- Duruşma önünde bekleyen canlı yayın araçları

- Jandarma önlemi

- Genel ve detay görüntüler

28.12.2016 - 11.06 Haber Kodu : 161228024

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2- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN "FİRAR" AÇIKLAMASI

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü,

" Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir"

"Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge polis merkezi amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3'ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir"



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin nezarethaneden firar ettikleri iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"39 KİŞİ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİNCE YAKALANDI"

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Olay günü saat 21.20 sıralarında Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalinde terör örgütü DEAŞ mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen menfur saldırı ile ilişiği ve irtibatı tespit edilen 39 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanmış, konuyla ilgili polis merkezi amirliklerine herhangi bir şüpheli şahıs teslim edilmemiş, şahısların tahkikatları bizzat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldükten sonra şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir"

"3'Ü MUHAFAZA ODASINDAN KAÇTI"

"Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında şüphelilerin yanında bulunan ve olayla ilgisi bulunmayan yabancı uyruklu bazı şahısların yapılan pasaport kontrollerinde vize sürelerinin dolduğu tespit edilmiştir. Bu şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğünce deport işlemlerinin tamamlanması süresince bölge polis merkezi amirliklerinde geçici olarak muhafaza altına alınmış, idari işleme yönelik yapılan bu uygulama süresinde şahıslardan 3'ü muhafaza odasından kaçmış olup olayda ihmali görülen görevliler hakkında başlatılan adli ve idari tahkikat devam etmektedir"

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3- SARALLAR VE ŞAHİNLER'E YÖNELİK OPERASYONDA 27 TUTUKLAMA

* Savcılığın Sedat Şahin hakkında yakalama kararı çıkardığı öğrenildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sarallar ve Şahinler grubu üyesi olduğu ve birbirlerine yönelik saldırılar düzenleyeceği iddiası üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 27'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin ile Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral da bulunuyor.

27 TUTUKLAMA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan 44 kişi dün İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan şüphelilerden 28'inin tutuklanması talep edildi. Savcılık, 16 şüpheli hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı konulması yönünde adli kontrol talep etti.

Üç ayrı nöbetçi mahkeme tarafından savunmaları alınan şüphelilerden 27'si "Örgüt yönetciliği", "Örgüt üyeliği" ve "Tasarlayarak adam öldürme" suçlarından tutuklandı. Şahinler grubundan Sedat Şahin'in oğlu Serkan Şahin'in ve bir polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi tutuklandı. Sarallar grubundan ise Burhanettin Saral'ın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi tutuklandı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Savcılığın Şahinler grubunun lideri olan Sedat Şahin hakkında yakalama kararı çıkardığı belirtildi. Savcılık tarafından silah zulalanmış otomobil olarak bilinen modifiye araca ve değişik yerlerde ele geçirilen silahlar, el bombaları, miğfer, çelik yelek ve mermiye de el konuldu.

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4- TAKSİM'DE SURİYELİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ OYUNU

* Taksim Meydanı'ndaki yürüyen merdivenler, Suriyeli küçük çocukların oyun alanı oldu

* Çocuklar, oturdukları merdivenle uyarı çıkıp aşağıya indiler.

* Yürüyen merdivenler arasındaki bantları da kaydırak olarak kullanan çocuklar uyarıları hiçe saydı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL

Suriyeli 5 kız çocuğunun Taksim Meydanı'ndaki yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu yürekleri ağıza getirdi.

Metro ve Taksim alt geçidindeki otobüs duraklarına giden yürüyen merdivenlerde oynayan 5 kız çocuğu uyarıları dikkate almadı. Suriyeli olduklarını söyleyen çocuklar yürüyen merdivenlere ters oturup yukarı çıktı, aşağıya indi. Zaman zaman merdivenlerin bantlarına da çıkan çocuklar buradan aşağıya kayıp yukarı tırmandılar. Tehlikeli oyun nedeniyle çevredekiler, çocukları uyardı. Ancak onlar aldırış etmedi. Geçtiğimiz aylarda aynı merdivenlere iki turist ayağını süpürgeliklere kaptırıp yaralanmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyen merdivenlerde tehlikeli hareketlerde bulunan kız çocukları

-Çocukların uyarılması

-Çocukların tehlikeli oyuna devam etmeleri

-Yürüyen merdivenleri kullanan vatandaşlar

-Merdivenlerden gelen gıcırtı ve tıkırtı sesleri

-Genel ve detay görüntüler

28.12.2016 - 11.22 Haber Kodu : 161228027

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5- HAC BAŞVURULARI BAŞLADI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul )

Önümüzdeki yıl hacca gitmek isteyenlerin ön kayıtları bugünden itibaren başladı. Heyecanla kayıt yaptıranlar "İnşallah çıkar" temennisinde bulundu. Geçen yıllardan bekleyen 1 milyon 300 bine yakın adayın da 9-31 Ocak tarihleri arasında kayıtlarını yenilemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre, kutsal görevi yerine getirmek isteyenlerin ön başvuruları bugünden itibaren başladı. 6 Ocak'a kadar sürdürülecek kayıt işlemleri için belirlenen bankalara kişi başına 20 TL para yatırılması, alınacak dekontla Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait <http://hac.diyanet.gov.tr> veya müftülüklere başvurulması gerekiyor.

Kayıtların başlaması ile birlikte İstanbul'daki Avcılar Müftülüğü'ne 1 saatte 20'ye yakın başvuru yapıldı. Avcılar Müftüsü Ömer Erden, bu yılki uygulamada bazı değişiklikler olduğunu hatırlatırken, ilk başvuruların ardından 9-31 Ocak tarihleri arasında 1 milyon 300 bine yakın eski başvuru sahibinin kayıtlarını yenilemesinin zorunlu olduğunu söyledi. Müftü Erden, ilk başvuruların 6 Ocak'ta sona ereceğini hatırlatırken, "Hacı adayları ilgili bankalara 20 TL ön kayıt parasını yatırdıktan sonra internet sitesi üzerinden veya müftülüklerden ilk yapma imkanı var. Önceki kaydı olanların 9- 31 Ocak arasında kayıt yenilemeleri gerekiyorö dedi. Müftü Erden, bu yılki değişiklikleri şöyle anlattı:

"Geçen yıllarla kayıt yapanlar için normal, müstakil ve otel tip yerlerde kalma seçeneği vardı. Bu yıl ise sadece otel tip olacak. Yani oda tipine geçiyoruz. Geçen yıllarda 3-4 kişilik odalarda baylar, bayanlar ayrı odalarda kalıyorlardı. Bir nevi kendi istekleri üzerine yapıyorduk. 2017'den itibaren aileler oda, alacağı hizmete göre, banyo, tuvaleti olan , telefonu olan odalardan hizmet alabilecek. Geçen yıldan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da 9 Ocak'tan itibaren kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Örnek olarak bazen evladı geliyor babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa 'Bu yıl gidecek durumda değildim' diyebiliyor. Hacı adayı vefat etmiş oluyor. Mernis üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenileme ile bu gibi durumların önüne geçmiş olacağız"

"İNŞALLAH ÇIKAR"

Sabah erken saatlerde müftülüklere giderek hac için ön kayıt yaptıranların oldukça heyecanlı oldukları göze çarptı. Görevlilerin verdikleri formları dikkatlice dolduran hacı adayları geçen yıllardan 1 milyon 300 bin kişi beklediğini yine de umutlu olduklarını belirtirken, "İnşallah çıkar" dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü;

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-Müftülükte ön kayıt yapanlar form doldururken

-Hacı adaylarının görüşleri

-Avcılar Müftüsü Ömer Erden uygulama ile ilgili bilgi verirken