DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

- 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN İLK DURUŞMASI BUGÜN BAŞLIYOR

* İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan ilk dava bugün Silivri Cezaevi'nde başlıyor. Çeşitli rütbelerde ve birimlerde görevli 25'i tutuklu 29 polisin sanık olduğu davada polislerin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddia ediyor.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ilk dava, aralarında polis helikopteri pilotlarının da bulunduğu 25'i tutuklu, 29 polise açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan 59 sayfadan oluşan bir iddianame düzenleyerek, 21 polis hakkında "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 8 polisin ise, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. İddianame, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, duruşmaların Silivri'de görülmesine karar verdi. İlk duruşma 27 Aralık'ta (bugün) başlayarak 4 gün boyunca sürecek.

"KADINLAR KUCAKLARINDA ÇOCUKLARIYLA KENDİLERİNİ, TANKLARA, BOMBALARA SİPER ETTİĞİ BİR ORTAMDA..."

Cumhuriyet savcısı Evliya Çalışkan hazırladığı iddianamede, söz konusu polislerin ya göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıklarını iddia etmişti. Evliya Çalışkan şüpheli polisler hakkında hazırladığı iddianamede şu ifadelere yer vermişti:

"Doğru zamanda, doğru yerde bulunan tek bir kişinin, yerinde söylenen cesur bir sözün ve yerinde kullanılan tek bir kurşunun ülkenin kaderini çizdiği, kadınların kucaklarında çocuklarıyla kendilerini, tanklara, bombalara siper ettiği, erkeklerin kendini tankların önüne attığı, terör örgütüne kahramanlık ve direniş dersi verdiği bir ortamda, Emniyet Teşkilatına mensup bir kısım personel, çeşitli bahanelerle görev yerine gelmeyerek terör örgütüne direnmemiş, direnen vatandaş ve kolluk görevlilerinin şevk ve cesaretini kırmak için eylemlerde bulunmuşlardır."

"PİLOTLAR EMİRLERE UYMADI... HELİKOPTERİ KALDIRMADI"

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kadrolu pilotlar Tolga G., ve Ender K., ile sözleşmeli pilot Mehmet Barış A.'nın darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için görevlendirilen özel harekat timini Huber Köşkü'ne götürmek için verilen emirleri uygulamadıkları, helikopteri kaldırmak için darbe girişiminin sürdüğü esnada yazılı emir istedikleri belirtilmişti. İddianamede, polislerin bu tavırlarıyla, "Yasal kamu hiyerarşisini değil, adeta silahlı terör örgütünün emirlerini esas alacaklarını ortaya koymuşlardır." ifadelerine yer verildi.

"KAMUFLAJLARI HAZIRLAYIN, YARIN ASKER OLUYORUZ"

İddianamede, İshak E., isimli bir polis memurunun da WhatsApp grubundan asker fotoğrafı paylaşarak "Bunların anlamını biliyor musunuz, kamuflajları hazırlayın, yarın asker oluyoruz" şeklinde mesaj attığı, bazı polislerin de darbeye direnen vatandaşlardan evlerine gitmelerini istedikleri belirtilmişti.

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- BAKAN AVCI: İMAM HATİP OKULLARI BİR HALK HAREKETİDİR

Bakan Avcı;

"İmam Hatip okulları, özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam hatip okulları bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir."

Haber: Hakime TORUN - Kamera: İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İmam Hatipliler Derneği(ÖNDER) tarafından düzenlenen 'Celaleddin Ökten Ödülleri töreninde konuştu.

Bakan Avcı, İmam Hatip okullarının fikir babalarından ve ilk İmam Hatip okulu müdürü Celalettin Öktem'e rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, "Bildiğiniz gibi İmam Hatip okulları çok ciddi toplumsal ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmıştır. Geçmiş dönemlerde birçok engellemelere rağmen, Celalettin Öktem hoca gibi alim ve fazıl şahsiyetlerin dirayet ve gayretleriyle varlığını koruyan İmam Hatip okulları, Türkiye'nin ihtiyacı münevver bir neslin yetişmesinde büyük rol oynadı. Türkiye'nin dini, ilmi, kültürel ve sosyal hayatında çok mühim bir yeri olan İmam Hatip okullarımız bugün de başka diğer okullarımız gibi güzide bir neslin yetişmesine vesile oluyorlar." dedi.

İMAM HATİP OKULLARI, ÖZÜNDE MİLLETİN BİLFİİL VE BİZZAT EĞİTİME MÜDAHALESİDİR

ÖNDER gibi birçok sivil toplum kuruluşunun bu okullarda okuyan gençlere daha iyi katkıda bulunduğunu belirten Bakan Avcı, "Bugün de bir numunesini gördüğümüz, öyle güzel programlar vasıtasıyla gençlerimizin sanatla, edebiyatla, kültürle içiçe olmasını sağlıyorlar. Celal hoca İmam hatip okulların bu duruma gelmesinin öncülerinden biri, birincisi belki. İmam Hatip okulları, özünde milletin bilfiil ve bizzat eğitime müdahalesidir. İmam hatip okulları bir halk hareketidir, halkın eğitime kendi adına sahip çıkma gayretidir. Ve dolayısıyla pek çok isimsiz kahramanın da katkılarıyla bugünlere gelmiş bir müesseseden söz ediyoruz." şeklinde konuştu

Kendisinin İmam Hatip mezunu olmadığını bildiren Avcı sözlerini şöyle sürdürdü:

Ama lise yıllarımda Eskişehir'de İmam Hatip okulunda okuyan arkadaşlarım vasıtasıyla bu isimsiz kahramanların bazılarını tanıma şansına kavuştum. Şimdi bu vesileyle onlardan bir tanesini rahmetle anmak istiyorum. Eskişehir'de İmam Hatip yurdunun müdürlüğünü, mütevelliliğini yapan rahmetli Muammer Erdiş ağabeyimizi hürmetle, minnetle, rahmetle anıyorum. Lise talebesiyken bana Süleyman Hayri Bolay'ın 'Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi' isimli o güzel kitabını ve aynı zamanda Epiktetos'un düşüncelerini tanıtan Muammer ağabeyi bu vesileyle ve bunun şahsında pek çok başka şehirlerimizde sadece İmam Hatiplerde okuyan değil, bütün gençlere böyle güzel öncülükler yapan, böyle güzel tavsiyelerde bulunan, onların eğitimlerine maddi, manevi her alanda katkıda bulunan o isimsiz kahramanlara da; ahirete intikal edenleri rahmetle, minnetle, hayatta olanlara da teşekkürlerle, hayırlı ömürler dileklerimle anmak istiyorum.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Avcı'nın salona gelişi

-Bakan Avcı'nın salondakileri selamlaması

-Bakan Avcı'nın konuşması

Detaylar

26.12.2016 - 23.46 Haber Kodu : 161226196

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- GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber- Kamera: ALi Kerem BENGİ / İSTANBUL

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Uyanık Sokak'ta bulunan bir adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenedi. Ekipler adreste arama yaparken özel harekat polisileri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada sokaktan geçen iki kişi şüpheli görülerek özel harekat polisleri tarafından durduruldu. Üst araması ardından da GBT sorgulaması yapılan iki kişi olay yerinden ayrıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin adrese gidişi

-Özel harekat polislerinin adrese girişi

-Ekiplerin arama yapması

-İki kişinin üstünün aranması ve GBT sorgusu

-Genel ve detaylar

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- CELALLEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



* Celaleddin Ökten Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 15 Temmuz Milli İrade Ödülü Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a, Yılın Sporcusu Ödülü Kenan Sofuoğlu'na, Yılın Televizyon Dizisi Ödülü Diriliş'e, Yılın Gazetecisi Ödülü ise Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a verildi.



Haber: Hakime TORUN / Kamera: İdris TİFTİKÇİ /İSTANBUL ()

Önder İmam Hatipliler Derneği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığında bu yıl ilki düzenlenen Celaleddin Ökten Ödülleri sahiplerini buldu. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Celaleddin Ökten'nin kızı Züheyra Ökten ve çok sayıda davetli katıldı.



CELALLEDDİN ÖKTEN ÖDÜLLERİNİ ALANLAR

Celaleddin Ökten Ödüllerini alanlar ve kategorileri şu şekilde: "Yılın araştırmacısı bilim insanı ödülü, Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı, Yılın dini hizmet ödülü Said Yaz, Yılın eğitimcisi ödülü Derya Ovacıklı, Yılın edebiyatçısı ödülü İbrahim Tenekeci, Yılın gençlik dergisi ödülü Anadolu Gençlik Dergisi, Yılın kültür edebiyat dergisi ödülü İtibar Dergisi, Yılın televizyon dizisi ödülü Diriliş, Yılın sinema filmi ödülü Somuncu Baba: Aşkın Sırrı, Yılın oyuncusu ödülü Ufuk Bayraktar, Yılın müzisyeni ödülü Uğur Işılak, Yılın sporcusu ödülü Kenan Sofuoğlu, Yılın radyo programcısı ödülü Fatma Beyza Tütüncüoğlu, Yılın televizyon programcısı ödülü Betül Soysal Bozdoğan, Yılın gazetecisi ödülü Hande Fırat, Yılın internet sitesi ödülü http:// www.sonpeygamber.info, Yılın projesi ödülü Ramazan Aşçı, Yılın gençlik STK'sı ödülü İstanbul Alperen Ocakları, Celaleddin Ökten özel ödülü Yard.Doç. Dr. Hüseyin Yorulmaz, Ahde vefa ödülü Mehveş Zaim Tarım ve 15 Temmuz milli irade ödülü ise Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a verildi.



YILIN TELEVİZYON DİZİSİ ÖDÜLÜ: DİRİLİŞ

Ödülünü aldıktan sonra kısa bir konuşma yapan Diriliş Ertuğrul Dizisi Yapımcısı Mehmet Bozdağ, ödülü dizi ekibi adına aldığını belirterek, "Bu proje artık milletimizin projesi. Diriliş Ertuğrul neyi başardı: Milletine sövmeden kadim değerlere sahip çıkarak reyting rekorlarını alt üst edebiliyormuş. Millet de bu diziye sahip çıkabiliyormuş" dedi.



"ÖDÜLÜMÜ 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ADINA ALIYORUM"

Yılın gazetecisi ödülünü alan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, ödül töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hande Fırat ödül törenine ilişkin "Onur verici ve önemli bir ödül töreni. Eğitim başlığı ön plana çıkıyor. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra en çok konuştuğumuz konulardan biri eğitim konusu. Sorgulayıcı eğitimin önemi öne çıkıyor. Hep birlikte olmaya çok ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar. Yaşadığımız zorluklar nedeniyle bunu o yüzden çok önemsiyorumö diye konuştu. Ödülünü, İstanbul Valisi Vasip Şahin'nin elinden aldıktan sonra kürsüde kısa bir konuşma yapan Gazeteci Hande Fırat, "Beni gururlandırıp, onurlandırdınız. Ödülümü tüm 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere ülkemizin tüm şehitleri adına alıyorum" diye konuştu.



Ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'nın ödül törenine ilişkin telgraf mesajları da okundu.



Görüntü dökümü:

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-Ödül töreninden görüntü

-Ödül alanlar

-Hande Fırat'ın konuşması

-Mehmet Bozdağ'ın konuşması

-Genel ve detaylar

27.12.2016 - 00.58 Haber Kodu : 161227002