DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir'den İstanbul'a hareketinden önce, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde Suriye meselesi ve Ankara'da suikaste kurban giden Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov konuşuldu. Halep'teki tahliye işlemlerinin ortak çabalar neticesinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren iki lider, ateşkesi Suriye geneline yayma konusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Karlov suikastını aydınlatmaya yönelik soruşturmada işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

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- SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ DHKP-C'Lİ YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Okmeydanı'nda bir derneğe düzenlenen operasyonda polis, saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen bir kişiyle birlikte 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 el yapımı bomba ile 13 molotof kokteyli ele geçirildi. Yapılan operasyon polis kameralarına da yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin yeni bir eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. TEM ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz çarşamba günü Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği'ne operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ekipleri, dernek binasında çelik plakalarla duvara sabitlenip güçlendirilmiş kapıların açılmaması üzerine bir duvarı kırıp içeriye girdi. Bu sırada bazı polisler de itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencerelerden binaya girerek arama yaptı.



2 EL YAPIMI BOMBA İLE 13 MOLOTOF KOKTEYLİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirtilen C.K. ve dernekte bulunan M.D., H.K., P.B., M.T, G.S., ile 18 yaşından küçük R.K. yakalanarak gözaltına alındı. Dernekte yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotof kokteyli, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. 18 yaşından küçük R.K. ise Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Derneğe düzenlenen operasyon polis kameralarına da yansıdı. Görüntülerde polis ekiplerinin itfaiye aracının merdiveni yardımıyla binanın camından içeriye girdiği; hilti ve balyozlarla da duvarı kırdığı görülüyor. TEM ekipleri aramalarda bir odada molotof kokteylleri ve el yapımı bombaları ele geçiriyor.

Görüntü Dökümü:

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(Polis Kamerası)

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- Polislerin itfaiye aracındaki görüntüsü

- Polislerin duvarı kırması

- Polis ekiplerinin içeriye girmesi

- Çelik kapıların görüntüsü

- Ele geçirilen molotof kokteyli ve bombaların görüntüsü

- Genel ve detaylar

23.12.2016 - 23.16 - Haber Kodu : 161223220

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- UYANIK GÜVENLİK GÖREVLİSİ BANKA SOYGUNUNU ÖNLEDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul

Şişli'de 'üzerimde bomba var' diyerek bir banka şubesine giren soyguncu güvenlik görevlisinin uyanıklığı sayesinde amacına ulaşamadı. Soygun şüphelisi çaldığı paraları cadde üzerine bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Merkez Caddesi üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen yüzünü atkı ile kapatan şüpheli, banka şubesine girdikten sonra beline sardığı bomba süsü verilmiş düzeneği göstererek güvenlik görevlisinden tabancasını istedi.

FARK ETTİRMEDEN ŞARJÖRÜ ÇIKARDI

Güvenlik görevlisi, namlusunda mermi bulunan tabancasını soyguncuya verirken fark ettirmeden şarjörünü çıkardı. Tabancayı veznedara doğrultan soyguncu kasada bulunan 94 bin lirayı bir poşete koymalarını istedi. Parayı alan şüpheli yaya alarak kaçmaya başladı. Güvenlik görevlisi de soyguncunun peşinden gitti. Güvenlik görevlisinin kendisini takip ettiğini fark eden soyguncu korkutmak için havaya ateş etti. Tabancadaki son merminin ateşlendiğini bilen güvenlik görevlisi kovalamaya devam etti.

SİLAHI VE PARA DOLU ÇANTAYI ATTI

Bunun üzerine tekrar havaya ateş etmek isteyen soyguncu tabancanın boş olduğu fark edince silahı ve para dolu poşeti yere atarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Bankadan genel ve yakın detaylar

-Banka çalışanlarından detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Bankanın güvenlik görevlisinden görüntü

-Polisin şerit çekmesi

-Genel ve yakın detaylar

23.12.2016 - 18.38 - Haber Kodu : 161223191

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- (ÖZEL)

EV PARASINI DOLANDIRICILARA KAPTIRDILAR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İstanbul

Fatih'te işçi emeklisi Durmuş ile eşi Şerife Sarıahmet, ev almak için biriktirdiği parayı ve ziynet eşyaları, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı. Yaklaşık 38 bin TL dolandırılan Sarıahmet çifti, polis merkezine ve savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Olay, yaklaşık 3 hafta önce Balat'ta Sarıahmet çiftinin evinde meydana geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Durmuş Sarıahmet'i ev telefonundan arayarak 'Terör örgütü üyeliğine karıştınız, elinizdeki parayı bize verin, kurtulun' diye tehdit etti. Bunun üzerine Durmuş Sarıahmet, olayı eşi Şerife Sarıahmet'e söyledi. Kirada oturan çift, duruma inanarak ev almak için biriktirdikleri 32 bin TL'yi bankadan çekip evlerinde sakladıkları yaklaşık 6 bin TL değerindeki ziynet eşyalarıyla birlikte bir torbaya koydu. Sarıahmet çifti daha sonra kendileriyle irtibata geçen dolandırıcılara kapının önünde poşeti verdi. Bir süre geçtikten sonra dolandırıldıklarını anlayan çift, polise gidip şikayetçi oldu.

BANKADAN PARA ÇEKİP, EVDEKİ ALTINLARLA BİRLİKTE VERDİLER

Dolandırıldıklarını daha sonradan anladıklarını söyleyen Durmuş Sarıahmet, "Beni telefonla arayanlar kimlik bilgilerimi başkalarına verip vermediğimi sordu. Önceden ne iş yaptığımı ve ev adresimi bildiklerini söylediler. Evdeki altınları ve bankadaki parayı çekip poşete koymamı ve kapının önüne bırakmamı istediler. Parayı çektim ve evdeki altınları da poşete koyup kapının önüne bıraktım. Paraları verdikten sonra dolandırıldığımızı anladık" dedi.

"EV ALIRIZ DİYE BİRİKTİRMİŞTİK"

Şerife Sarıahmet ise, "Bizi telefonla aradılar. Eşimden bankadaki paraları ve evdeki ziynet eşyaları istediler. Eşime, telefonla arayan kişilerin dolandırıcı olduklarını söyledim. Ancak onu ikna edemedim. Bankada ev almak için biriktirdiğimiz parayı eşim gidip çekti ve evdeki ziynet eşyaları eşim torbaya koyup aşağı indirdi. O dolandırıcıların biran önce yakalanmasını istiyorum. Verdiğimiz parayı ileride ev alırız diye biriktirmiştik" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Sarıahmet çiftiyle röportaj

-Çiftin evlerinden görüntü

-Genel görüntüler

23.12.2016 - 18.44 - Haber Kodu : 161223195

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- BİLEKLERİNİ KESEN TAKSİCİYİ ARKADAŞININ İHBARI KURTARDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İstanbul

Şişli'de, bir taksi şoförü arkadaşını arayarak kendini kötü hissettiğini söyledi ve telefonu kapadı. Telefon görüşmesinden sonra bileklerini kesip intihara kalkışan taksici arkadaşının ihbarı sayesinde kurtuldu.

Olay, Şişli Sıracevizler Caddesi üzerinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 THD 57 plakalı taksinin şoförü iki çocuk babası Metin Ünlü (28) Feriköy Mezarlığı yakınında aracını park ettikten sonra, telefonla arkadaşı gece şoförünü aradı.

Ünlü, şoför arkadaşına kendini kötü hissettiğini söyledikten sonra telefonu kapadı.

TELEFONA CEVAP VERMEYİNCE...

Telefonla geri aramasına rağmen cevap alamayan arkadaşı, bir başka arkadaşının aracıyla Metin Ünlü'nün bulunduğu yere gitti. Ünlü'yü bilekleri kesilmiş şekilde bulan adam durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baygın haldeki Metin Ünlü polis yardımıyla taksiden çıkarılarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ünlü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksi şoförünün aracın içerisinde hareketsiz yatması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin sürücüye araç içerisinde müdahale etmesi

-Sürücünün araç içerisinden çıkartılıp ambulansa alınması

-Gece şoföründen görüntü

-Taksiden görüntü

-Genel ve yakın detaylar

23.12.2016 - 20.48 - Haber Kodu : 161223209