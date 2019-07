DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- D-100 KARAYOLU'NDA OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 1'İ AĞIR 8 YARALI

D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri otobüs durağına daldı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, yolcuların arasına dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Beşyol Metrobüs Durağı mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ACA 017 plakalı otomobil ile 34 PA 8868 plakalı otomobil yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 PA 8868 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarparken, diğer otomobil ise duramayarak yan yoldaki otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yolculardan bazıları otomobili fark edip kaçarken, bazıları ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

ÇALIŞMALARI FİLM İZLERİ GİBİ İZLEDİLER

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevrede bulunan hastanelere taşıdı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Öte yandan, metrobüs üst geçidinde çok sayıda vatandaşın olay yerindeki çalışmaları film izler gibiizlediği görüldü. Durağa dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin otomobilden kendi imkanları ile çıkarak, olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

2- PENDİK'TE BİR KÖMÜRLÜKTE ÇIKAN YANGIN BİNALARA SIÇRADI

Pendik'te bir kömürlükte yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek kömürlüğün çevresinde bulunan yapılara ve 112 ambulans bekleme noktasına sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Pendik Güzelyalı Mahallesi Anıtlar Sokak üzerinde bulunan bir kömürlükte dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kömürlüğün çevresindeki binalara ve 112 ambulans bekleme noktasına sıçradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Alevlerin sıçradığı binanın ikinci katında yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı, giriş katında ise geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı öğrenildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binalarda hasar meydana geldi.

Yangını gören Muhammed Teyfik, "Odunların koyulduğu ambar gibi bir yer vardı. Yangın büyük ihtimal oradan çıkmaya başladı. Yerleşim yerleri çok sık. Böyle yangın durumlarında kirişler ve kolonlarda yük miktarları on katına çıkıyor. Yıkılma ihtimali çok yüksekti eski bir bina burası. Biz mahalle halkı olarak bundan çok mustaribiz. Sağ olsunlar itfaiye güçlerimizi aradık. 2 dakika içinde burada oldular. Yangını yayılmadan söndürdüler. Şu an yaralı yok gibi. İçeride yaşayan vardı daha çok Pakistanlı Afganistanlı Suriyeliler kalıyordu kağıt taşıyanlar, midye yapıp satanlar." dedi.

3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ ARAMAYA ÇIKAN KADININ CESEDİ AVCILAR'DA SAHİLE VURDU

Küçükçekmece'de oturan Nuray Yaprak (59), iş aramak üzere evinden çıktıktan sonra Küçükçekmece Gölü'nde kayboldu. Halkalı sahilinde aranan kadının cesedi Avcılar'da sahile vurdu.

Geçim sıkıntısı çeken ve iş aramak üzere dün evinden ayrılan Nuray Yaprak, iddiaya göre hastalığı nedeniyle kriz geçirince Küçükçekmece Gölü'ne düştü. Kadının suya düştüğünü görenler 155 polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Dün akşama kadar Küçükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma ekibi başta olmak üzere çeşitli ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonuç vermedi. Bu sabahtan itibaren gölün kıyı şeridinde arama yapan yakınları Avcılar sahilinde çantasını buldu. Yakınları saat 15.00 sıralarında da Avcılar'daki Gümüşpala Caddesi'nin üzerindeki Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün bulunduğu alandaki sahile ceset vurduğunu gördü. Bunun üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112'ye bilgi verildi. Sevk edilen ekipler sahile vuran cesedin Nuray Yaprak'a ait olduğunu belirledi. Yakınları da cesedi teşhis etti. Savcının ve Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerden sonra cesedin sahilden çıkarılmasına karar verildi. Bölgedeki belediye işçileri dik olan yokuşta patika yol hazırlarken Yaprak'ın cesedi torbada taşındı. Bu sırada ölen kadının yüzünü görmek isteyen yakınları sinir krizi geçirdi.

