DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- EYÜPSULTAN'DA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Eyüpsultan'da evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Onur Bağlan, parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğinden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Olay Güzeltepe Mahallesi Gülşen Sokak'ta saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Murat-Birten Bağlan çiftinin iki çocuğundan küçük olan 12 yaşındaki Onur Bağlan arkadaşlarıyla birlikte evlerinin önünde bulunan Hüseyin Aksoy Parkı'nda oynamak için dışarı çıktı. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan küçük çocuk, parkın içerisinde bulunan aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik akımına kapıldı.



YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 12 yaşındaki Onur'a ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken hemen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Bağlan hayatını kaybetti.



'ONUR ELİMİZDEN GİTTİ'

Onur'a ilk müdahaleyi yapan komşusu Şadiye İpek yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Onur'u olduğu yerden çekmek istediğini söyleyen İpek, "Şurada Onur'lar oynuyordu. Bende rahatsızdım arkadaşlara anlatıyordum. Konuşurken çocuklardan biri bağırdı çocuğa bir şey oldu diye. Çocuk yüzü koyun şurada yatıyordu. Gittim tuttum elini, eli bükülmüştü. Tutup çekim dedim, beni buraya fırlattı. Tekrar kalktım bağırdım. Burada elektrik var, çocuklara bir şey oldu dedim. Ayağında spor ayakkabıları vardı. Şurada yaşlı teyze vardı. Çektik elektrikten aldık. Ters çevirdim, şurasına bastırdım. Ağzından nefes verdi. Mosmor olmuştu. Nefes bi daha verdim. Ağzından bulanık su geldi. Çevirdim sonra annesi falan geldi. Ben kendimi kaybetmiştim. Çünkü onur gitmişti. Onurun gittiğini hissettim ciğerim sızladı. Buna lütfen yetkililer el atsın. Niye bizim çocuklarımız ölüyor. Daha 12 yaşında Onur, Onur'lar neden ölsün? Onur daha çok küçüktü. Mahallemizin bir tanesiydi. Ben artık o şoku atamam. Bir şey yapamadım elektrik beni fırlattı. Ambulans gelmedi. Ambulans başta gelseydi belki Onur kurtulurdu. Onur elimizden gitti. Bu ne kadar sorumsuzluk. Ben sürekli park bahçeleri, beyaz masayı arıyorum. Dün köpek orada elektriiğe tutuldu. Burada kimin sorumluluğu varsa cezasını çeksin. Bugün Onur gitti yarın başka Onurlar gitmesin. Onur kollarımda gitti diyemiyorum annesine. Bu nasıl acı" diyerek yaşananları anlattı.



2- FATİH'TE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Fatih'te gece saatlerinde iki katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangın sırasında içeride bulunan 3 kardeşten 2'si son anda kendilerini dışarı atarken, içeriden çıkmayı başaramayan ağabeyleri ise yanarak feci şekilde can verdi.

Yangın Fatih, Mevlanakapı Mahallesinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaledibi Sokak'ta bulunan iki katlı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi daha sonra da hemen yanındaki bir başka gecekonduyu da sardı. Komşularının evlerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevlerin arasında kalan İbrahim Öztü, Necdet Öztü kendilerini son anda dışarı atarken ağabeyleri Bülent Öztü ise çıkamayarak alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduya müdahale etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de dumandan hafif şekilde etkilenen Necdet Öztü'yü ayakta tedavi ederken, yangın sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan İbrahim Öztü'ye ilk müdahaleyi yaparak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin çevrede önlem aldığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından polis ekipleri yangın çıkan gecekonduda detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin incelemesini bittikten sonra Bülent Öztü'nün cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, başlatılan soruşturma sürüyor.

3- FATİH'TE AHŞAP BİNADA YANGIN

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,()

Fatih Cerrahpaşa mahallesinde yaklaşık bir ay önce boşaltılan ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Cerrahpaşa Mahallesi Samatya Sahil Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada dün saat 16.30'da henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan iki katlı binanın yaklaşık bir ay önce yan tarafında yapılan inşaat çalışması nedeniyle zarar gördüğü ve çökme riski taşıdığı için boşaltıldığı belirtildi.

Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra yapılan incelemelerde binanın çökme riski tespit edildiği için kontrollü olarak yıkıldı.



4- BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN KADINI İTFİAYE KURTARDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda 4 katlı bir binada yangın çıktı. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda bulunan dört katlı bir binanın üçüncü katında saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yanan dairenin üst katında bulunan kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadın tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

5- PENDİK'TE NARKOTİK OPERASYONU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul

Pendik'te Alan Denetimi Projesi kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik baskınları yapıldı. Operasyona özel hareket polisleri ve helikopterler destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 aydır uygulanan Alan Denetimi Projesi kapsamında bugün Pendik'te çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplam 100 kişilik katıldığı denetimlere Asayiş Şube Ekipleri ve özel harekat polisleri katıldı. Ayrıca denetimlere polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler destek verdi. Cadde ve sokaklardaki kapalı mekanlarda bulunan şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Araçlar durdurularak hassas burunlu köpeklerin yardımıyla didik didik arandı ve araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri metruk bir eve girdi, narkotik polisleri evde aramalar yaptı. 1 aylık denetim sonucunda 25 narkotik konusuna müdahale edildi. 17 şahıs tutuklandı ve 21 aranan şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.

(ÖZEL)

6- İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ TERÖR OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kağıthane'de bir adrese operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri'ninde katıldığı operasyona polis helikopteri de havadan destek oldu. Operasyon yapılan binanın bulunduğu sokak ulaşıma kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saat 04:00 sıralarında Gürsel Mahallesi Kumlu Sokak'taki bir binaya operasyon yaptı. Sokağın giriş ve çıkışı zırhlı araçlarla kapatılırken, operasyonunun yapıldığı binanın önünde çok sayıda sivil ekip, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerine ait araçlar görüldü. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon sırasında polis helikopteri de bölgeyi havadan taradı.

7- ERDOĞAN "İSTANBUL BİZ BİRLİKTE TÜRKİYEYİZ BULUŞMASI"NDA KONUŞTU

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"ında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması"nda kanaat önderleri ve mahalle temsilcileriyle bir araya geldi.

Erdoğan buradaki konuşmasında, "İnsan yetiştiren, gençlerimize sahip çıkan, burslarla, yurtlarla; fikri, akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarla evlatlarımızın eğitimlerine destek veren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor. Bir siyasetçiye, bir idareciye düşen görev iyi işlere engel olmak değil, kötüyü, zararlıyı, faydasız olanı, bertaraf etmektir. Bir belediye başkanının sorumluluğu, kimseyi dışlamadan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan herkese yardım etmektir. İnsanımıza hizmet eden hayır çeşmelerini kurutmak, ancak PKK, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerinin işine yarar. Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır. Bizim geleneğimizin taşıcıyı sütunları tarihte olduğu gibi bugün de millet, memleket sevdalısı vakıflardır, derneklerdir. Bu anlayışla biz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiçbir ayrım yapmadan gönüllü teşekküllerimizin yanında olmaya çalıştık. Hukukun çizdiği sınırlar içerisinde ülkemizin ve milletimizin hayrına olan faaliyetlerinde bu kuruluşlarımıza hep destek olduk. Milletin bize verdiği imkanları, yine milletimizin faydasına olan işlerde, şehrimize ve insanımıza katkı sunacak

projelerde kullanmaya özellikle gayret ettik. İnşallah bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"KANDİL'E VARINCAYA KADAR BURALARDA BU TEMİZLİK HAREKATINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Terör örgütüne yapılan operasyonlara değinerek, kırmızı, gri gibi listelerde olan teröristlerin temizlendiğini söyleyen Erdoğan "İnlerine gireceğiz, halkın huzurunu temin edene kadar dağ taş demeden Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'e varıncaya kadar buralarda bu temizlik harekatını sürdüreceğiz. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Bu milletin en büyük gücü şu anda içinde bulunduğumuz birliğidir, beraberliğidir, bin yıldır sevinç ve hüzünle yoğrulan kadim kardeşliğidir. 82 milyon olarak birbirimize sarıldığımız sürece bizi yıkabilecek, kutlu yolculuğumuza engel olabilecek hiçbir güç yoktur. Her kim çıkarı, menfaati için 82 milyonun içinde bulunduğu Türkiye gemisinin altını oyuyorsa bu millet onları asla affetmeyecektir. Her kim Meclis kürsüsünü iftira kürsüsüne çeviriyorsa, o sadece kendi itibarını değil, siyasetin itibarını da yok ediyor demektir. Her kim yalanı bir siyaset yapma yöntemi dönüştürüyorsa Türk demokrasisisin altını oyuyor demektir." şeklinde konuştu.

"SAYIN YILDIRIM'A BÖYLE BİR BİLGİ VERİLMİYOR"

Erdoğan, "Bu milletin valisine, it diyen bir insandan siyasetçi olmaz. Bunu böyle biliniz. Ardından da 'Ben it demedim, basitleşme dedim'... Sen kimi aldatacaksın? Sen bu milleti enayi mi zannediyorsun? Görsel medya bunu tespit etmiş, yazılı medya bunu tespit etmiş ve valimiz, feraset sahibi ve bana şunu söyledi, 'Başkanım, bu seçim arefesinde davayı açarsam doğru olur mu diye düşünüyorum' dedi. Ben de kendisine 'Sabırlı ol, seçimden sonra davanı aç.' Çünkü bu milletin valisine 'it' diyecek olan, bu milletin evladı olamaz. Bu devletin valisi ne demek biliyor musun? Cumhurbaşkanının o ildeki temsilcisi demektir. Onu da geç bir tarafa, işte bakın, geçen akşam tüm televizyonlarda yayına giren olayda da enteresan iki üç gün önce de o moderatör denilen zat çekiyor bu kişiyi, ona bütün neler sorulacağını, ne yapılacağını, bunların bilgilerini veriyor ve böylece bir televizyon programına çıkılıyor. Sayın Yıldırım'a böyle bir bilgi verilmiyor. Böyle bir şey olamaz. Siyasi rekabeti ahlaksızlık üzerine istifleyenler er veya geç inşallah pazar günü milletimin ferasetiyle kaybedeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN AKIBETİ MURSİ'DEN DAHA KÖTÜ OLACAK' DEDİLER"

Erdoğan, "Şimdi bakıyorsunuz 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçan korkaklar bize ve millete demokrasi dersi vermeye yelteniyor. Mısır'daki darbeye alkış tutanlar ne dediler? 'Erdoğan'ın akıbeti Mursi'den daha kötü olacak' dediler. Kardeşlerim, şunu iyi bilin, biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. Adeviye Meydanı'ndaki katliama sesini çıkarmayanlar şimdi kürsülerden ahkam kesiyor. Oysaki biz bunların cemaziyelevvelini biliyoruz. İşte, bakın Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili şu anda Birleşmiş Milletler raporunu açıklıyor ve raporda Suudilerin bu işte kesinlikle suçlarının olduğunu, bu işte kesinlikle bilgilerinin olduğunu şimdi Birleşmiş Milletler açıklıyor ve Türkiye'ye karşı takındıkları tavrın yanlış olduğunu da söylüyorlar. Şimdi bunlar bu işin bedelini ödeyecekler. Hesabını verecekler. Muhammed Mursi'nin ölümü normal bir ölüm değildir. Muhammed Mursi'nin ölümü kesinlikle şaibelidir ve biz bunun da takipçisi olacağız. 15 Temmuz destanını nasıl kontrollü darbe yaftasıyla Bay Kemal öyle dedi ya- itibarsız hale getirmeye çalıştıklarını gayet iyi biliyoruz. Cumhuriyet mitinglerinde 'Ordu göreve' diyenlere, Gezi olaylarında esnafın dükkanını yakanlara, Çukur eylemlerinde sokakları ateşe veren bölücülere nasıl kol kanat gerdiklerini de daha dün gibi hatırlıyoruz. Dün en zor zamanında demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmayanların bugün haktan, hukuktan, adaletten bahsetmesinin hiçbir kıymeti yoktur. Zaten artık ne biz ne aziz milletimiz bunların söylediklerini nazara dikkate almıyor. Biz de onları tutarsızlıklarıyla baş başa bırakıyor, ülkemiz ve geleceğimiz için verdiğimiz demokrasi mücadelesine dört elle sarılıyoruz." diye konuştu.

"16 BİNE YAKIN OY GASBEDİLMEKTEN KURTARILMIŞTIR"

31 Mart gecesi sandıkta yaşanan usulsüzlükler, hukuksuzluklar, milli iradeye yönelik kumpasların kararlılıklarını daha da perçinlediğini söyleyen Erdoğan, "Sadece geçersiz oyların sayılmasıyla 2 aday arasındaki fark, 29 binden 13 binlere düştü. 16 bine yakın oy gasbedilmekten kurtarılmıştır. Şimdi diyor rakip aday 'Hırsız kim?'. Söyleyeyim. Bakın bu ifadelerin iki türü var. Bir 'Oyların çalınması, hırsızlar' var. İki 'Usulsüzlükler' var. Usulsüzlük hukuki ifadedir ama çalınması olayı o siyasi ifadedir. Biz şimdi burada 29 binden oylar 13 bine iniyorsa, bunu siyasetçi olarak bir şeyle ifade edeceğiz. Biz diyoruz ki, buradan buraya bu oy indiğine göre demek ki 16 bin oy çalınmıştır. Bunu görmemiz lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlik sonunda katılımcı kanaat önderleri ve mahalle temsilcileriyle gruplar halinde fotoğraf çektirdi.

8- BİNALİ YILDIRIM: SEÇİMLERİN TEKRARLANMASI DIŞINDA BİR SEÇENEĞİMİZ KALMAMIŞTIR

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(İSTANBUL/)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BAhçelievler'de düzenlenen Hakkarililer gecesi "Biz Biriz, Birlikte Güzeliz " programına katıldı. Yıldırım'a bazı milletvekilleri ile partililer de eşlik etti.

Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "İstanbulluların, İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin 23 Haziran'da tekrar sandığa gitmek zorunda bırakılmasını istemezdik. Arzu ederdik ki, bu iş 31 Mart'ta bitsin. Millet bir daha yorulmasın. Fakat bu olmadı. Siz görevinizi yaptınız. Oylarınızı verdiniz. Ancak oylar sayılırken maalesef şaibeler, yapılan yanlışlar, oy kaydırmaları, geçerli oyların iptale atılması, kısacası Binali Yıldırım'ın oylarının CHP adayına yazılması bu seçimi şaibeli hale getirdi. Bu seçim üzerinde soru işaretleri oluşturdu. Rakibim CHP adayı hala kendini belediye başkanı zannediyor. Her gittiği yerde 'ben belediye başkanıyım' diyor. Adama sorarlar belediye başkanısın da niye sokak sokak koşturup da kampanya yapıyorsun. Şunu herkes iyi bilsin, hayatım boyunca hak etmediğim zaferin peşinde olmadım. Bizim derdimiz, sizin verdiğiniz oyların yerli yerine gitmesi, yerini bulmasıdır. Bunun böyle olmadığını seçimlerden hemen sonra gördük ve en doğal hakkımız itiraz sürecini, hukuki hakkımızı kullandık. Gördük ki yolsuzluğun, hırsızlığın boyutu düşündüğümüzden de çok daha fazla. Oyların sadece yüzde10'ı sayıldı. Yüzde 10 sayılmasıyla beraber aradaki fark 29 binden 13 bin 729'a düştü. 16 bin çalışan oyumuzu sandıklardan torbalardan geriye çıkardık. Düşünün kalan yüzde 90 oy yani 7.5 milyon oy da sayılmış olsaydı bu seçimin sonucunun ne olacağını anlamak için matematikçi olmaya gerek yok. Bunu gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi, bizim oyların tamamının sayılması teklifimize şiddetle karşı çıktı. Bu konuda gece yarısı operasyonuyla oyların sayılma talebini il seçim kurulunda ret ettirdi. Dolayısıyla bizim artık seçimin tekrarlanmasından başka bir fonksiyonumuz, seçeneğimiz kalmamıştır. Mesele bu kadar açık ve nettir. Düşünebiliyor musunuz 321 bin geçersiz oy var. Aradaki fark 13 bin. Her sandıkta bir tane geçersiz oy olsa 31 bin 180 oy yapar. Başkasına lüzum yok. Dolayısıyla şimdi ben Hakkarili kardeşlerime soruyorum; 31 Mart'ta yarım kalan hesabı Pazar Günü sandıkta soracak mıyız. Hak yerini bulacak mı" dedi.

Hakkari'deki Yüksekova Hava Alanı'nın yapımı sırasında yaşananları anlatan Yıldırım, "Ulaştırma Bakanlığım sırasında Hakkari'ye çok gittim. Oraya Yüksekova'ya biz bir hava limanı yapmaya karar verdik. Bu hava limanının yapımı tam 3 yıl gecikti. Niye biliyor musunuz, PKK terör elemanları 99 kere şantiyeyi bastılar. İş makinelerini yaktılar. Çalışanları dağa kaldırdılar. Buraya hava limanı olmasın diye. İnsanlar bu medeniyetten bu konfordan hak ettiği payım almasın diye. Bölgenin kalkınma eksiği her zaman onlar için terör amaçlı istismar amaçlı kullanılsın. Ama biz inatla bir murattır dedik ve o hava limanını tamamladık. Yüksekova Hava Limanı'nı hizmete açtık. Bir olacağız, diri olacağız iri olacağız. İnadına kardeş olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. PKK Terör Örgütü'nün Kürtler diye bir sorunu yok. Kürtlerin de Türklerin de bu milletin sorunu PKK Terör Örgütü'dür. Bunu bilmemiz lazım" diye konuştu.

