DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ERDOĞAN: ÖZÜR DİLEMEDİKÇE BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde katıldığı programda, "Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere, özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez.18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul olduö dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Buluşmada Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı yardımcı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti.

Programdaki konuşmasında Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " İstanbul'u ne dediğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, ayaküstünde 50 tane yalanı sahaya pazarlayıp süren birilerine de teslim edemeyiz." dedi.

"BÖYLE BİR ADAYLIĞA BIRAKIN LAYIK OLMAK, BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ"

Kurtulmuşun konuşmasından sonraya kürsüye Cumhurbaşkanı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkesi kucaklamak için geliyorum diyen kişi, Ordu'da bu devletin, bu milletin valisine 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama? Sen her şeyden önce bu devletin valisine tahammül edemiyorsun ve ona kalkıp bu ifadeyi kullanıyorsun. Sen, İstanbul gibi bir şehre belediye başkanı olmak için yola çıkıyorsun. Şimdi ben buradan başta İstanbullu kardeşlerim olmak üzere tüm milletime sesleniyorum; Böyle bir kişi, benim milletimden, başta Ordu valimiz olmak üzere, özür dilemedikçe bir defa böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez." İfadelerini kullandı.

"ÖC ALMA, BİR HESAPLAŞMA SİYASETİ GÜDÜLMÜŞTÜR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "18 günde bak neler yaptım diyor. Ben söyleyeyim neler yaptığını. 18 günde başkanvekillerinin odalarının kilitlerini sökmekle meşgul oldu. Veri kopyalama diye bir olayın içerisine girdi. Madem seçildin bu işlerle neden uğraşıyorsun? Bu FETÖ sanatıdır. Her şeyden önce 31 Mart seçiminde yaşananlar, CHP zihniyetinin İstanbul'u geri almak için neler yapabileceğini çok açık net göstermiştir. İstanbul'daki rövanşın geçmişini, Gezi olaylarında hatırlayın, ne diyorlardı '1453'e kadar götürdüklerini duvarlara yazmaktan, medyada açıkça ifade etmekten dahi çekinmediler, çekinmiyorlar'. Ne diyordu, 'Zulüm 1453'te başladı' CHP'nin adayı ve onu parlatan lobiler 18 gün süreyle işgal ettikleri koltuğu, İstanbul'un 25 yıllık kazanımları yanında tüm geçmişiyle hesaplaşmanın aracı haline dönüştürmenin gayreti içine düşmüşlerdir. Belediyenin verilerinin nereye aktarılacağı belli olmayan bir şekilde kopyalanmaya çalışılmasından, gönüllü kuruluşlarımıza yapılan yardımlara kadar her konuda adeta bir öc alma, bir hesaplaşma siyaseti güdülmüştür" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UN VE TÜRKİYENİN ÖNÜNDE YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ"

Erdoğan, "23 Haziran seçimlerinde sırt sırta verecek, inşallah İstanbul'un ve Türkiye'nin önünde yeni bir yol açacağız. 94 ruhuyla çalışacak, koşturacak, yalan siyasetinin milletimizin kafasını karıştırmasına müsaade etmeyeceğiz. Unutmayın hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Karanlık ne kadar koyu olursa olsun, bir mumun aydınlığı onu delmeye yeter. İnşallah 23 Haziran CHP adayının bühtan ve iftira siyasetinin milletimiz tarafından çöpe atıldığı gün olacaktır" dedi.

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜTLÜCE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programının ardından 23.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşknalığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan'ı İl Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Ali İhsan Yavuz karşıladı. Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda 2 saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 01.40'ta, buradan ayrılarak Kısıklı'da bulunan evine gitti.

3- ERDOĞAN: MURSİ KARDEŞİMİZE, ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Basın mensuplarının Mısır Devrik Lideri Nuhammed Mursi'nin öldüğünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Arabadan inerken haberi aldım maalesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla yüzde 52 gibi bir oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak, işgalci bir edayla tamamıyla darbeyle Mısır'ın başına geçen zalim Sisi bildiğiniz gibi 50'ye yakın Mısırlı'yı idam etmiştir. Batı Sisi'nin bu idamlarına hep sessiz kalmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu iki yüzlülük değil, çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz ve idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız ama öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı bu dönemde, hatta 7 genci idam ettikleri bir haftanın içinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi ülkelerin katılmasını hiçbir şeyle anmakla, anlatmak mümkün değil. 5 yıldır Mursi kardeşimiz cezaevinde. Binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Bugünde şüpheleri bir kenara koyuyorum, emri hak vaki olmak suretiyle rabbim inşallah sevgili habibi ile beraber haşr eylesin. Dualarımız onunla beraber. Tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun. Ailesine, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

4- TUZLA'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Tuzla'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip ve havadan da polis helikopteri destek verdi.



HELİKOPTER HAVADAN DESTEK VERDİ

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Orhanlı Polis Merkezinde toplanan yaklaşık 130 personelin katımlıyla saat 05.30 sıralarında konvoylar halinde 10 adrese doğru operasyona çıkıldı. Operasyon kapsamında Aydınlı Mahallesi Sühelya Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın arkasında gecekonduya Özel Harekat Polisleriyle girildi. Özel Harekat ve Narkotik polisleri gecekondunun içerisini didik didik ararken sokakta ise geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Operasyona bir polis helikopteri de havadan destek verdi



NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCU MADDEYİ BULDU

Narkotik köpeği de aramalar sırasında gecekondunun yatak odasında bir miktar uyuşturucu maddeyi buldu. Gecekondu da yaşayan 3 kişi gözaltına alınırken operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Öte yandan İstanbul'da gece yarısı yapılan başka bir operasyonda da yaklaşık 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

-Narkotik ve Özel Harekat polisleri

-Operasyon düzenlenen gecekondudan detaylar

-Narkotik köpeği arama yapması

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Polis helikopterinden detay

-Özel Harekat Polisi sokakta güvenlik önlemi

-Polis helikopterinden detay

-Olayla ilgili gözaltına alınan kişi

-Genel ve detaylar

5- OKMEYDANI'NDA LÜKS CİPE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI

Kağıthane'de, önündeki otomobilin durması nedeniyle yavaşlayan cipe gerçekleştirilen silahlı saldırıda cipteki 3 kişi ile yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 kişi, cipin yavaşlamasına neden olan otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Anadolu Kahvesi Mevkii'nde dün saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 3 kişinin bulunduğu 34 BGR 540 plakalı lüks cip sürücüsü, önündeki otomobilin durması nedeniyle yavaşladı. Bu sırada, yol kenarında bekleyen 2 kişi, cipe doğru koşmaya başladı. Cipe sağ taraftan yaklaşan kişiler, bellerinden çıkardıkları tabancalarla ateş etmeye başladı.

Açılan ateş sonucu, sürücünün yanında oturan Emre A., ağır yaralanırken, cipten inen Eser Ö. ile Yılmaz C. tabancalarını çıkararak karşılık verdi. Yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar, cipin yavaşlamasına neden olan otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Çatışmada, Eser Ö. ile Yılmaz C. hafif şekilde yaralanırken, seken kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen Rıza D. adlı vatandaşa isabet etti.

Yaralılardan, Emre A., Eser Ö. ve Yılmaz C., arkadan gelen bir otomobile bindirilerek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasığından yaralandığı öğrenilen Rıza D. ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Emre A. ile Rıza D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganların bulunması için çalışmalara başladı.

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, cip içinde saldırıya uğrayan kişilerin çeşitli suçlardan emniyette kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Saldırının, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir husumet nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Saldırının düzenlediği cip

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Özel harekat polisleri

-Zırhlı araçlar

6- (ÖZEL) BEŞİKTAŞ'TA MOTOSİKLET KAZASI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI



Beşiktaş'ta sürücüsünün virajı alamadığı motosikletin devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı. Kazayı gören çok sayıda motosiklet sürücüsü de olay yerine gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı. Kaza saat 03:00 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 ET 4954 plakalı motosiklet virajı alamayarak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletteki isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.



İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan iki kişi daha sonra Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAZA YAPANLARIN YARDIMINA KOŞTU

Kazayı gören çok sayıda motosiklet sürücüsü de olay yerine gelerek yaralılara yardım etmeye çalıştı.

-Kaza yeri

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara taşınması

-Toplanan motosiklet sürücüleri

-Polis ekipleri

-Ambulansların gidişi

-Genel ve detay görüntüler

7- YANGINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE ERLERİ KURTARDI

Çekmeköy'de iş merkezinde çıkan yangında mahsur kalan yavru kedi itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Yangın, Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerindeki 3 katlı iş merkezin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken iş merkezinin içerisine yoğun duman kapladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN BİR SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINIRKEN 2 İTAFİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri yangına tazyikli su ile müdahale ederken polis ekipleri de caddeyi güvenlik şeridiye çekerek önlem aldı. Yangını gören vatandaşlar panikle sokağa çıkarak ekiplerin çalışmasını izledi. İtfaiye ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmalarından ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilenen iki itfaiye erine ambulansta tedavi etti.

İŞ MERKEZİN ÇATINDA İTFAİYE ERİ YAVRU KEDİYİ FARK ETTİ.

Öte yandan İtfaiye ekipleri iş merkezinin çatısında alevlere arasında bir yavru kediyi fark etti. Bir itfaiye eri kediyi alarak merdiven aracıyla aşağıya indirdi. Kedi itfaiye erleri tarafından bir koliye konularak itfaiye aracına alındı. İtfaiye ekipleri yavru kediyi İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir veteriner kliniğine götürdüğü öğrenildi.

8- (ÖZEL) MOTOSİKLETE HEM 3 KİŞİ BİNDİLER HEM DE VALİZ TAŞIDILAR

D-100 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de yanlarında bir valiz taşıdılar. Olay D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir

motosiklete binen 2 kişi düz otururken 3'üncü kişinin hem ters binmesi hemde eliyle bir valizi taşıması dikkat çekti. Tehlikeye aldırmadan yolda ilerleyen motosiklet D-100 Karayolu'ndan, Bahçelievler istikametine döndü. Sokak aralarında da yolculuğuna devam eden motosiklet sürücüsü zaman zaman da devrilme tehlikesi yaşadı. Motosiklete binen 3'üncü kişi valizi tutmakta zorluk çektiği görüldü. Bir süre sokak aralarında yolcuğuna devam eden motosiklet sürücüsü gözden kayboldu.

- D-100 Karayolunda giden motosiklet

- Motosiklette yolculuk yapan 3 kişi

- 1 kişinin motosiklete ters binmesi

- Taşınan valizin görüntüsü

- Motosikletin sokak aralarında ki görüntüsü

- Tehlikeler atlatan motosikletin görüntüsü

- Genel ve detaylar

9- MURSİ İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI



Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Mısır'ın seçimle başa gelen ilk Cumhurbaşkanı olan ve yapılan darbe ile tutuklanan Muhammed Mursi, çıkarıldığı mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Anadolu Gençlik Derneği, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde Mursi'nin gıyabında cenaze namazı kıldı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu ile birlikte dualar edildi. Kılınan namazın ardından 'Firavun Sisi hesap verecek' şeklinde sloganlar atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.



-Toplanan vatandaşlar

-Cenaze namazının kılınması

-Ömer Döngeloğlu'nun dua ettirmesi

-Katılımcıların dağılması

-Genel ve detay görüntüler

10- BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI ESENYURT'TA SÜRDÜRDÜ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdürdü. Yıldırım, öğle saatlerinde fabrika ziyareti gerçekleştirdikten sonra özel bir okulda okul aile birliği üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım bu iki programının ardından, Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi'ne geldi. Yıldırım otobüsle geldiği caddedekileri selamladı, bir çocuğu kucağına aldı ve karanfil dağıttı.

Yıldırım daha sonra yine otobüsle Ordulu Dernekler Lokali'ne gitti.

-Yıldırım'ın otobüsünden görüntüler

-Yıldırım'ın otobüsten el sallaması

-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

11- İMAMOĞLU KÜÇÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın hakkında konuşan İmamoğlu, "Dün akşam özel bir ana hizmet ettik. Önemli bir adım attık. 17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu sohbet edebilmeyi tartışabilmeyi milletimize bir kez daha hatırlattık" dedi.

Ekrem İmamoğlu, akşam saatlerinde Küçükçekmece'ye geçerek, seçim otobüsüyle ilçenin sokaklarında ve caddelerinde tur atıp halkı selamladı. Otobüsle Fevzi Çakmak Etkinlik Alanı'na gelen İmamoğlu, burada bulunan vatandaşlara seslendi. Konuşmasına dün akşam AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı ortak yayın ile başlayan İmamoğlu, "Dün akşam özel bir ana hizmet ettik. Önemli bir adım attık. 17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu sohbet edebilmeyi tartışabilmeyi milletimize bir kez daha hatırlattık. Neydi Allah aşkına bundan korkunuz neydi 17 yıldır bunu neden yapmadınız. Milletin huzurunda konuşmayı münazara etmeyi neden kabul etmediniz. Bak, oluyormuş. Neticede çıktık sohbet ettik. Herkes samimiyetlere ve İstanbul'a kim hakim ona baktı. Ölçecek biçecek ve karar verecek. Gün sonunda ne olduysa oldu ama ailelerimizle birlikte millet huzurunda el sıkıştık, buluştuk, sarıldık. Biz yola çıktığımız ilk gün bu milleti barıştıracağız dedik" diye konuştu.

-İmamoğlu'nun seçim otobüsü ile vatandaşları selamlaması

-İmamoğlu'nun miting konuşması

-Genel ve detaylar

12- EKREM İMAMOĞLU'NUN 13 HAZİRAN'DA THE MARMARA OTEL'DEKİ TOPLANTISI

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti.

