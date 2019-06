DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- MALTEPE'DE OTOMOBİL DİREĞE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Maltepe'de yol tabelası direğine çarpan otomobildeki biri ağır iki kişi yaralandı Otomobilin motoru ise çarpmanın etkisiyle araçtan ayrıldı. Kaza, D-100 Karayolu İdealtepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kartal istikametine ilerleyen 34 JY 4574 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Saylan direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol tabelası direğine çaparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Süleyman Saylan ve yanındaki arkadaşı aracının içerisine sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan Saylan ve arkadaşı sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken yaralılardan birisinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı.



Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.



2- ESENLER'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

-YANGINDA 70 ADET GÜVERCİN TELEF OLDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

Esenler'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası çatıda beslenen 70 adet güvercinin telef olduğu öğrenildi.

Yangın Esenler, Havaalanı Mahallesinde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı ardından da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada oturan vatandaşlar büyük bir panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye ekipleri bina içerisinde kalan diğer vatandaşları da tahliye etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrası yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

ALEV ALEV YANDI

Çatı katından yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de çatının alev alev yandığı görülüyor. Yangının çıktığı binada oturan bir vatandaş ise çatıda beslenen 70 adet güvercinin alevlerin arasında kalarak telef olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı ögrenildi.

3-TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(/İSTANBUL)

Kağıthane'de sürücüsünün aşırı hızlı olduğu iddia edilen panelvan araç takla atarak yan yattı. Araçta hasar meydana gelirken sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Kağıthane'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yan yatan panelvanın sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza: 02:00 sıralarında Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen Edip A. yönetimindeki 34 ZN 5717 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda cadde üzerinde takla atarak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken panelvan aracın sürücüsü Edip A. takla atarak yan yatan aracın içinden kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Edip A.'yı ifadesini almak üzere karakola götürürken kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen ve hasarın oluştuğu panelvan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayı görerek yardıma koşan bir vatandaş, "Karşıki yoldan bu araç biraz süratli geliyordu. Sonra ne olduysa bir gürültü patırdı koptu. Koşarak geldik. Bu hale geldi araç. Allah'tan ölen yaralanan yok" diye konuştu.

4- D-100'DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN YAYAYA OTOMOBİL ÇARPTI

Haber -Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL

Beyoğlu'nda tel örgülerden atlayarak D-100'den yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişiye otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken otomobilin sürücüsü polis merkezine götürüldü.

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişinde üst geçit yerine tel örgütlerden atlayarak yolun karşısına geçmeye çalışan 1 kişiye otomobil çarptı. Kaza 06:40 sıralarında Haliç Köprüsü girişinde meydana geldi. Üst geçit yerine tel örgülerden atlayarak D-100'e inerek yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen 1 kişiye Edirnekapı istikametine gitmekte olan 42 MA 2695 plakalı otomobil çarptı. Yolun karşısına geçmek isteyen kişi çarpmanın etkisiyle savrulurken kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıyı hastaneye kaldırırken sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

5- SULTANBEYLİ'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()-

Sultanbeyli, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilden çıkarılan sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu, Sultanbeyli Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyir halinde olan Aziz Karakaş yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildeki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Karakaş, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil de yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

6- KADIKÖY SAHİLİ'NDE TEKNE BATTI

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Kadıköy Sahili'nde içinde 5 kişinin olduğu tekne battı. Denizde mahsur kalan kişileri Kıyı Emniyeti ekipleri, kurtararak, kıyıya çıkardı.

Kadıköy Haydarpaşa mendirek açıklarında dün saat 15.30 sıralarında içinde 5 kişinin olduğu öğrenilen tekne battı. Teknenin battığını görenler durumu polise ve kıyı emniyetine haber verdi. Denize düşen 1'i çocuk 5 kişiyi Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler, kurtararak, kıyıya çıkardı. Denizden kurtarılanlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

7- MHP LİDERİ BAHÇELİ STK'LARLA BULUŞMADA KONUŞTU

BAHÇELİ: CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA FARKLA SANDIKTAN ÇIKACAKTIR

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ataköy'de bulunan bir otelde sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD yönetimi, Meksika'dan Çin'e, Türkiye'den Venezuela'ya, İran'dan Rusya'ya, hatta bazı Avrupa ülkelerine kadar pek çok ülkeyle ekonomik gerilim ve siyasi sorun içindedir. Trump ölçüyü çoktan kaçırmıştır. Dilinin ayarı bozulduğundan, siyasi dengesi kaybolduğundan dünya için bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Katıldığı bir Davos Zirvesi'nde 'Önce Amerika' çıkışıyla serbest ticaret mantığına, çoklu ittifak ve ilişki ağlarına fikren ve fiilen hasar vermiştir. Dünya üzerinde korumacılık duvarları yükselmektedir. Küreselleşme yargılanmakta, tasfiye işlemleri hızla sürmektedir. Dünya güvensizliğe teslim edilmiştir. Ortadoğu'dan sonra yeni güç mücadelesinin adresi Pasifik olmuştur. Çin'in siyasi ve ekonomik yükselişi küresel dengeleri değiştirirken, ABD'nin buna korumacılık kalkanıyla cevap vermesi, doların irtifa kaybı, insan hakları ve ahlaki kazanımların birer birer erimeye terki alarm zillerini çoktan çalmıştır" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ ÇOK CİDDİ BİR EKONOMİK KUŞATMA ALTINDADIR"

Bahçeli, "Kredi ve derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu dün itibariyle BA3'ten B1'e haksız ve yersiz bir şekilde indirmiştir. Bu not indiriminin siyasi olmasının yanında, Türkiye ekonomisinin şu anki seviyesiyle uyuşmadığı açıktır. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik kuşatma altındadır. Süreç bütün ağırlığı ve aculluğuyla devam etmektedir. Buna rağmen, Mayıs ayı ihracatımız rekor kırarak yüzde 11,46 oranında bir artışla 16,8 milyar dolar olmuştur. Ekonomideki dengeleme süreci ve ihracat temelli politikalarla cari açığın düşüşü de devam etmektedir. Hükümet tarafından uygulamaya başlanan İvme Finansman Paketi ile Ekonomi Değer Kredi Paketi bilhassa reel sektörümüz için can suyu niteliğinde girişimler olup desteklenmesi ve yaşatılması mutlaka sağlanmalıdır. Yapısal reformlar arasında yer alan yargı reformu strateji belgesi ise bize göre müspet ve yerinde bir hamledir" dedi.

"BİRİZ, BERABERİZ, HEP BİRLİKTE TÜRK MİLLETİYİZ"

Bahçeli, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sabrını test edenler ateşle oynadıklarını anlamalıdır. Umman Körfezi'nde yapılan saldırılar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskleri, Ortadoğu'da yoğunlaşan sıkıntılar, terör örgütlerinin kanlı eylemleri ülkemizi doğrudan etkilemektedir. Bölgemizde ve dünyada son zamanlarda seçimler sonrası kazanlar kaynarken, sokaklar kışkırtılmakta, kutuplaşmalar tırmandırılmaktadır. Sudan'dan Cezayir'e, Filistin'den Suriye'ye, Irak'tan diğer pek çok ülkeye kadar ağır sorunlar dünyanın huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Türkiye'yi de bu uçuruma itme sinsilikleri had safhadadır. Bu şartlar altında Haziran ayı sonunda Japonya'da yapılacak G-20 Liderler Zirvesi daha da önem kazanmıştır. Milli birliğimizi koruyup vatan ve bayrak sevgisiyle meselelere baktığımız sürece hiçbir muhasım unsurun tehdidi ülkemize sökmeyecektir. Bu itibarla biriz, beraberiz, hep birlikte Türk milletiyiz" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA FARKLA SANDIKTAN ÇIKACAKTIR"

MHP Lideri Bahçeli sözlerini şöyle tamamladı: "8 gün sonra, devletin valisine küfreden, vatandaşa beyni sulanmış diyen, acemi, aceleci, yabancıların acentesi olan şahıs kaybedecek, kardeşlik ve huzur kazanacaktır. 8 gün sonra, mazbata meraklısı, unvan gaspçısı, tutarsızlığın daniskası, çarpıklığın siyasi ismi, VİP hayranı, israf derken özel uçaklarla gezen ne idüğü belirsiz aday değil, Sayın Binali Yıldırım Bey, Cumhur İttifakı açık ara farkla sandıktan çıkacaktır. 23 Haziran'da sandıktan alınacak tarihi sonuç kutlu geleceğimizin planlanıp kavranmasına ileri düzeyde katkı sağlayacaktır"

8- İMAMOĞLU SANDIK GÖREVLİLERİYLE BULUŞTU

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Onur Meriç / İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, sandık görevlileriyle bir araya geldi.

CNR Expo Center'da düzenlenen programda bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Arkadaşlarım bana dediler ki yarın için dinlenmen lazım. Cumayı, cumartesiyi boşaltalım. Dedim, 'Arkadaşlar ben dinlendiğim zaman yoruluyorum'. Ben çalışma arkadaşlarımızla, milletimizle, İstanbullularla buluştuğum zaman enerjim artıyor, canlanıyorum" dedi.

OYLARIN TUTANAKLARA KAYDI

Ekrem İmamoğlu, "Okullardaki görevinizi yaparken temel prensibimizin bize atılan her oyun sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar, inanın rakibe atılan her oyun da sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar önemlidir. Her ikisi için mücadele ediyoruz. Bunun adı şu; hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirtmeyiz. Bu kadar net, bunun adı bu" diye konuştu.

9- SOYLU'DAN SULTANGAZİ'DE ESNAF ZİYARETLERİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Soylu, "Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar. Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık. Aman dikkatli olun, buna müsaade etmeyin." dedi.

Türkiye'nin turist sayısının 46 milyonu aştığını belirten Soylu, "Türkiye'nin turist sayısı 12 13 milyondu, şu anda 46 milyonu aştı. Bu yılın sonunda da inşallah 50 milyonu aşacak. İstanbul'a 9 milyon 300 bin turist geliyordu 2016 yılının sonunda. 2019 yılının sonunda rakam 15 milyonu geçecek inşallah. Antalya'ya 6 milyon 300 bin turist geliyordu, 2018 yılının sonunda 13 buçuk milyon, inşallah bu yılın sonunda 16 milyon gelecek. Mardin'e 100 bin-125 bin geliyordu, bu yılın sonunda 700-750 bin turist gelecek." diye konuştu.

"BUNLARIN ÜZERİNDEN PKK, İSTANBUL'A SIZMAYA ÇALIŞIYOR"

Süleyman Soylu, "Ben bu ülkenin terörle mücadele eden unsurlarından bir tanesiyim. Doğu ve Güneydoğu'da dağlarımıza nasıl sızıyorlarsa, şehirlerimize nasıl sızmaya çalışıyorlarsa burada da sızmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bir takatim varsa bunu benim size ifade etmek görevim. Sonra eyvah para etmez. Terör örgütleri de şımartılmaya gelmez. 31 Aralık 2016'dan beri adım atamıyorlar. Yoklar da mı? Hayır. Tepelerinde olduğumuz için. Bir dakika bir fırsat bulsunlar neler yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, "Eğer ben 3-5 oy alacağım diye, kol kola girersen, bedelini bu millet öder. Sonra eyvah para etmez. Benim görevim de bunu, doğduğumuz büyüdüğümüz bu şehir olan, komşuluklarımızın olduğu, bize büyük bir miras olarak bırakılan medeniyetten hemşerilerimize bunu anlatmak. Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar. Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık. Aman dikkatli olun, buna müsaade etmeyin" dedi.

Süleyman Soylu, buradan ayrılarak esnaf ziyareti yapmak için Sultangazi Yayla Mahallesi'ne geçti. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, fotoğraf çektirdi. Soylu, halk pazarını da ziyaret etti.

10- SUDANLILARDAN SARAÇHANE PARKI'NDA BASIN AÇIKLAMASI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

İstanbul'da yaşayan Sudanlılar ülkelerinde 11 Nisan'da gerçekleştirilen askeri darbeyi protesto ederek, basın açıklaması yaptı.

Sudan'da Nisan ayında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir darbeyle devrilmiş, Sudan ordusu yönetime el koymuştu. İstanbul'da yaşayan Sudanlılar Fatih Saraçhane Parkı'nda toplanarak, askeri rejimi protesto etti. Sudan ve Türk bayraklarının açıldığı eylemde Arapça ve Türkçe basın açıklaması yapıldı. Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Abdalatif Mehmed Jelani yaptığı açıklamada, "29 Ramazan pazartesi günü Hartum'da Genelkurmay önünde toplan Sudan halkına ateş açılarak kanlı bir katliamı hunharca gerçekleştirilmiştir. Can kutsallığını Ramazan ve Ramazan Bayramı gibi mübarek günlerin hürmetini hiçe sayan askeri rejime hayır diyoruz. Sudan halkı olarak en kısa zamanda ülkenin başına sivil hükumetin geçmesini istediğimizi buradan belirtmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı. Sudanlı grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

