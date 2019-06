DHA İSTANBUL  BÜLTENİ-1

1- BEYOĞLU'NDA TAKSİ TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi önce kaldırıma çarptı ardından da takla attı. Araçtan hafif yaralı çıkan sürücü, cep telefonuyla önce yakınlarını aradı ardından da kaza yaptığı aracının son halinin resimlerini çekti. Kaza saat 04:00 sıralarında Yahya Kahya Mahallesi Bahriye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taksim'den Kasımpaşa istikametine doğru hareket eden 34 TJU 90 plakalı taksinin sürücüsü, Tuz Ambarı'nın önünde bulunan ışıklara geldiğinde direksiyon hakimiyetin kaybetti. Önce kaldırıma çarpan araç ardından da takla attı.



HAFİF YARALANAN SÜRÜCÜ YAKINLARINA HABER VERDİ

Kazada araç içerisinde yalnız olduğunu öğrenilen sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Bir süre kaldırımda oturan sürücü, cep telefonuyla yakınlarına haber verdi. Ardından ayağa kalkan sürücü aracın son halinin resimlerini çekti. Sürücünün tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı.



KAZA YAPAN ARAÇ ÇEKİCİ İLE OTOPARKA ÇEKİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kaza yapan taksi, olay yerine gelen çeki ile kaldırılarak otoparka çekildi.



2- BAKAN SOYLU: AMERİKA BEN NOT ETTİM DEDİĞİ İÇİN HAKKIMIZI ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ataşehir'de, Ataşehir Trabzonlular Derneği'nin programına katıldı. Süleyman Soyluyu makam aracının önünde meşaleler ile karşılayan vatandaşlar, Soylu'ya yoğun ilgi gösterdi. Soylu vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AMERİKA BEN NOT ETTİM BUNU DİYORSA…

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu burada yaptığı konuşmada, "Eğer biz sandıkların yüzde 90'ını daha açtırabilseydik bilmenizi istiyorum bugün 23 Haziran'ı tartışmamıza, konuşmamıza, değerlendirmemize, böyle bir seçime gitmemize gerek kalmayacaktı. Bizim bir yerlere teslim olmamızı isteyenlere söylemek istiyorum. Amerika ben not ettim dediği için hakkımızı aramaktan vazgeçmeyiz. Amerika 'Ben not ettim' bunu diyorsa biz de onun 15 Temmuz'da ne yaptığı bu ülkede hep birlikte iyi not ettik. Sanatçılar çıkıp sosyal medyada bir baskı oluşturacak diye eğer hakkımızdan vazgeçecek olursak bu millet bize şunu sorar 'Sen kendi hakkını savunmaktan acizsin, benim bir oyumu savunmaktan acizsin, bu ülkenin hakkını ve menfaatini nasıl koruyacaksın?" diye konuştu.

"BEN VIP KULLANMADIM"

Süleyman Soylu, "Ben Demokrat Parti'de genel başkanlık yaptım. Benimle beraber siyaset yapanlar bilirler, ben VIP kullanmadım. Çünkü listede ismim yok. Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı da yaptım. Ben VIP kullanmadım. Yanımda bir milletvekili varsa onun maiyetinde, onun yanında 1 kişi olarak gittim. Ama kullanmadım, neden? Birisi gelir, bir söz söyler, bizim itibarımızı beş paralık eder, kurumumuzun itibarını beş paralık eder. Ondan sonra da bunun altında ezilir kalırız gerek yok. Ne zaman milletvekili, bakan oldum ihtiyaç duyuluyorsa oradan gidiyoruz zaten. Biz kendimizi bir takım şeylerden sakınmamız lazım. Doğrusu da budur" dedi.

"İSTANBUL BİZİM GELECEK NESİLLERİMİZİN İSTANBULU"

Soylu, "İstanbul bizim gelecek nesillerimizin İstanbul'u. İstanbul bugün Bakü'den buraya bakıp da yarın başıma bir şey gelirse benim ümidim orasıdır dendiği İstanbul. İstanbul Kerkük'teki insanların, Halep'te ki insanların, bugün Doğu Türkistan da zulüm altında olan insanların, İstanbul bırakın tepede ki yöneticilerini Medine'nin, Mekke'nin insanlarının umudunun olduğu, İstanbul Bosna'nın, Kosova'nın, Varna'nın umudunun olduğu İstanbul. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize bıraktığı, emanetin İstanbul'u. İstanbul bir taraftan Selimiye ile konuşan Süleymaniye'nin İstanbul'u. İstanbul sadece bizim gününü gün ettiğimiz bir İstanbul değil. İstanbul dünyaya yön verebilecek, bugün dünyada ki haksızlıklara karşı kimse başka bir yerlere bakmıyor, İstanbul'a bakıyor, İstanbul ne diyecek, ne söyleyecek diye. Buranın medeniyetten anlamayan, devletin bir arada bulunabilmesi için, bölünmez bütünlüğü için biz mücadele ederken devlete seri katil diyen bir kadını İstanbul'un yönetimine getirmek doğru değildir" dedi.

3- BİNALİ YILDIRIM'DAN TAKSİCİLERE: KILIĞINIZI FAÇANIZI DÜZELTECEKSİNİZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binası açılışında konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, taksicilerin dertlerini ve çözümlerini bildiklerini, İstanbul halkı daha kararını vermeden bu sorunları çözdüklerini söyledi. Taksicilere de düşen görevler olduğunu belirten Yıldırım, "Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki kimse dadanmasın" diye konuştu.

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışı törenine katıldı. Törene başta Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile taksiciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, havalimanının yapılması kararının hayata geçirilmesinin 3 yılı aldığını, projenin her aşamasında bizzat yer aldığını söyledi.

Yıldırım, "Bu havalimanı ile ilgili çok şey konuşuluyor. 76 bin dönüm bir arazi üzerinde kurulu bir havalimanında araziyi düzlemek için 1 milyar 800 milyon toprak hareketi oldu. Dünyanın en büyük iş makinaları burada çalıştı. Aynı günde 25 bin kişinin gece gündüz çalıştığını biliyorum. Bu daha birinci bölümü ve iki pisti ve terminal binası var. Bu haliyle 90 milyon yolcu kapasitesi var. Yani bu haliyle bile dünyanın en büyüğü. İki etap daha var. Onlar da tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. Türkiye'nin gelecek 100 yıllık planını gerçekleştirdik" dedi.

"İŞTE MEYDAN İŞTE İSTANBUL HAVALİMANI"

Yıldırım, İstanbul Havalimanı'nın işletilmesine yönelik olarak, şunları söyledi:

"Biz bu araziyi, bir çukuru verdik. Bu çukur ihya edildi, rehabilite edildi. Buradaki göllerin suları temizlendi, zemini sağlamlaştırıldı. Dağları düzeltildi ve bunun üzerine bugünkü parayla 40 milyar liralık yatırım yapıldı. Bir havalimanı elde ettik. Bunu özel sektör yaptı. Devletten para koymadık. Özel sektör 25 sene burayı işletecek. Hepsi bu mu? Hayır değil. 25 sene boyunca her yıl devlete 1 milyar 50 milyon Avro kira ödeyecekler. Türk parası karşılığı bir yılda 7 milyar liranın üzerinde para ödeyecekler. Yani bugünkü kurla 90 milyar lira para ödeyecekler. Yatırımın yarısı için 40 milyar, diğer yarısı için de bir 40 milyar daha harcayacaklar. Etti 80 milyar. 90 milyar daha ve etti 170 milyar lira. Bir çukur veriyorsunuz, dünyanın en büyük havalimanına sahip oluyorsunuz, yetmedi, 25 yıl boyunca da devletin kasasına 90 milyar lira para giriyor. 25 yıl sonra da dünyanın en büyük havalimanı bonus olarak tekrar size geliyor. Şimdi bundan daha rantabl, daha kamu yararına iş yapan varsa, çıksın karşıma. Buyurun, 'işte meydan işte İstanbul Havalimanı'. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."

Türkiye'deki güçlü iktidar ve sağladığı istikrar sayesinde bu işlerin gerçekleştiğin anlatan Yıldırım, 16-17 yıl boyunca Türkiye'nin 3 kat daha büyütüldüğünü vurguladı.

"KISKANMA NE OLUR, ÇALIŞ SENİN DE OLUR"

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksicilere de hitap eden Binali Yıldırım, "Havalimanları, hudut kapıları, bir ülkenin vitrinidir. Yabancı, oradan görür ülkeyi. Ülke hakkında, kararını böylece verir. Burası, Türkiye'nin vitrinidir. Burada, Türkiye'ye yakışanı yaptık. Gıpta edenler var. Hasetlik edenler var. Onlara diyeceğim: Ne olur kıskanma, çalış senin de olur. Vitrinimiz olan bu havalimanında çok güzel hizmet vereceksiniz. İnsanımıza, ülkemize yakışır en güzel hizmeti taksiciler olarak sizler vereceksiniz. Buna eminim. Bunu biliyorum. Çünkü, siz, Anadolu Yaylası'nın yiğit evlatlarısınız. O bakımdan hiç merak etmeyin, bütün meseleleri konuştuk. Dertlerinizi de, çözümlerini de biliyoruz. Adım adım da çözerek geliyoruz. Daha göreve gelmeden, yetkililerle görüşerek sorunlarınızı çözüyoruz" diye konuştu.



"ARABALARINIZI DAHA FİYAKALI YAPACAKSINIZ"

Konuşmasında taksici esnafının dertlerini ve çözümlerini bildiklerini kaydeden Yıldırım, göreve gelmeden, İstanbul halkı daha kararını vermeden yetkililerle görüşerek taksicilerin sorunlarını çözdüklerini belirtti. Yıldırım, taksicilere hitaben şunları söyledi:

"Herkesin hakkına razı olması gerekir. Hakkına razı olmadın mı kargaşa, kaos ve anlaşmazlık çıkar. Siz hakkınıza sahip çıktınız. Haklı davanızın peşine düştünüz. Ve sonunda da mutlu oldunuz. Hiçbir teşebbüsün, hiçbir girişimcinin önünü kesmek gibi bir niyetimiz yok. Ama Türkiye, krallar ülkesi değil, kurallar ülkesidir. Türkiye, hukuk devletidir. Hukuk devleti içerisinde herkes, külfet ve nimet dengesini gözeterek tabii ki, işini yapacak. Buna hiçbir mani yok. Ama el çabukluğu marifet yaparsanız, buna da müsaade etmeyiz. Onun için değerli kardeşlerim, size de düşen görev var. Bu korsancılık, şunlar, bunlar, Uber, kendiliğinden olmuyor. Evinizin içini düzelteceksiniz. Kılığınızı, façanızı düzelteceksiniz. Arabalarınızı daha fiyakalı yapacaksınız. Yollara göre, arabalar aynı olacak ve böylece vitrinimizi yeniden gözden geçireceğiz ki, kimse dadanmasın. Hiç merak etmeyin, İstanbul 15 milyon sakiniyle, genciyle-yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, emeklisiyle çalışanıyla büyük bir ailedir."

Konuşmasının ardından Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılış kurdelesini kesti. İçeri girerek bir süre taksicilerle görüşen Yıldırım, daha sonra bir taksinin direksiyonuna geçerek İstanbul Havalimanı'na geçti.

4- BİNALİ YILDIRIM HAVALİMANI TAKSİSİNİN DİREKSİYONUNA GEÇTİ...

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın ardından duraktaki bir taksinin direksiyonuna geçti ve yolcu terminal binasına kadar aracı kullandı. Açılışının ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı ile ilgili duygularını paylaşan Yıldırım, "Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı; hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi" dedi.

Binali Yıldırım, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi binasının açılışını yaptı. Burada taksicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yıldırım, açılış sonrası duraktaki bir taksiye bindi ve direksiyona geçti. Yanına İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can'ı da alan Yıldırım, aracı, yaklaşık 4 kilometre mesafedeki iç ve dış hat terminal binasına kadar kullandı. Terminal girişinde İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ve havalimanı yöneticileri tarafından karşılandı.

Burada basın mensuplarına kısa bir konuşma yapan Binali Yıldırım, açılışın ardından ilk kez gezdiği İstanbul Havalimanı'nın gezmenin çok özel bir duygu olduğunu dile getirdi.

"ZAMAN ZAMAN KARAMSARLIK YAŞADIĞIM DÖNEMLER OLDU"

Yıldırım, "Buranın başlamadan önceki halini biliyorum. Şöyle uzaktan baktım, 'burası nasıl dünyanın en büyük havalimanı olacak?' diye zaman zaman karamsarlık yaşadığım dönemler oldu. Çok büyük zorluklar yaşadık ama hamdolsun bugün ülkemizin yüz akı havalimanına hem de ülkemizin marka şehri İstanbul'da bu havalimanına sahip olmayı rabbim bizlere nasip eyledi. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Açılışta gelmiştim şimdi de ilk defa gezeceğim. Çok kısa sürede bütün operasyonu sıfır hata ile gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na Devlet Hava Meydanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra beraberindekilerle terminal içinde bir süre gezinen Yıldırım, yolcular ve personelin ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, yanına gelen bir personelin babasıyla cep telefonundan görüntülü kısa bir konuşma yaptı. Zaman zaman yolcularla da sohbet eden Binali Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Günün anısına havalimanı yöneticileriyle fotoğraf çektiren Yıldırım, yaklaşık 45 dakika süren gezisinin ardından havalimanından ayrıldı.



5- EKREM İMAMOĞLU MALTEPE'DE KONUŞTU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Maltepe Meydanı'nda miting düzenledi.

Ekrem İmamoğlu, "Mahallelerde kreş açarak, onların unuttukları hizmetleri yerine getirerek, hem kadını özgürleştireceğiz, hem kadına üretme ve iş imkanı yaratacağız hem de çocuklarımızı geleceğe hazırlayacağız. Biz yaparız bunu biz. 17 yıldır İstanbul'da iktidarlarıyla beraber bu işi çözemeyen anlayış, bundan sonra size ne vaat ederse boş. Biz çözeriz o işi, onlar çözemez" diye konuştu.

"Milletimiz, vatandaşın yanında olan, sorunlarını dinleyen, çözümlerini bulan kimdir diye baktığında 31 Mart'ta ona oy verdi. 23 Haziran'da da fazlasıyla oy verecek." diyen İmamoğlu, "Buradan söylüyorum, sosyal yardımlar, İstanbul'un deprem ve dönüşüm sorunu…Yarın lütfen saat 11.00'daki basın açıklamamı izleyin. Bazen televizyonlar az gösterse de bu ara fena değiller. TRT hariç. O diğerleri iyi. Bir de saymadıklarım var. Ama Allah'a şükür, halkın televizyonu elindeki ekrandan beni takip ediyor. Edin. Orası daha samimi aramızda aracı yok. Yarın İstanbul'un mekânsal tasarımlarını, projelerini sizlerle paylaşacağım. Bu şehrin tüm sorunlarına, çözümlerine hakimiz. Göreceksiniz, İstanbul'un gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olacağım. Size söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Bana geçmişte AK Parti'ye oy vermiş hemşerim de oy verecek. Benim onlarla aramda hiçbir sorun yok. Benim sorunum bir avuç insanla. Bize MHP'li, HDP'li, Saadet Partili, Büyük Birlik Partili, Demokrat Partili, DSP'li hemşerilerim de oy verecek." dedi.

6- PENDİK'TE SUNİ TENEFFÜSLE HAYATA DÖNEN KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL

Pendik'te sel sularına kapılan sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü. Geçici hayvan bakım evine götürülerek tedavi altına alınan kendinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkardı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarma anları kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kedi daha sonra, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB)'nin Pendik'de bulunan Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

