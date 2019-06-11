DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN /İSTANBUL

Küçükçekmece'de orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir istikameti Karşıkaya Caddesi üzerinde 02:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BJJ 684 plakalı otomobil, köprü üzerinde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşıp karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın etkisiyle otomobilde bulunanlardan biri köprü üstünden TEM Otoyolu'na uçtu. Kazayı gören yoldan geçen sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye sevk ederken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mert Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan geriye ölü ve yaralılara ait yola savrulan eşyalar ve ayakkabılar kaldı.

Kazayı görerek yardıma koşan Ahmet Hıra, kaza yapan otomobili havada gördüğünü söyleyerek, "Araç içerisinden bir kişi otobana düştü. Ona orada sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Arabada 6 kişi vardı, 1 tanesi hayatını kaybetti. Çok hızlı geliyorlardı. Bende şaşırdım, kaldım" dedi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Mert Karakuş'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadan detaylar

-Polis, ambulans detayları

-Yapılan incelemelerden detaylar

-Mert Karakuş'un yerdeki cansız bedeni

-Ahmet Hıra röp.

-Genel ve detaylar

11.06.2019 - 03.45 Haber Kodu : 190611010

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2- BEYOĞLU'NDA MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Beyoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye minibüs çarptı.Kimliği henüz belirlenemeyen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi'nde saat 03:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Şişli istikametinden Kasımpaşa istikametine giden belediyeye ait 34 RV 6156 plakalı minibüs, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarına yaklaşık 200 metre mesafede, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye çarptı.



SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan yaralıya müdahale eden sağlık ekipleri Kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 34 RV 6156 plakalı minibüsün sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen şahsın cenazesi morga kaldırıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Kazada hayatını kaybeden kişinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Yabancı uyruklu kadınların olay yerine gelip cesede bakması

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntü



11.06.2019 - 05.33 Haber Kodu : 190611013

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3- BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLDEN YOLA DÜŞEN CÜZDANDAN PARALAR SAÇILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Beşiktaş'ta, seyir halindeki bir otomobilden yola düşen cüzdandan paralar saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler yola saçılan paraları topladı. Polise verilen paralar, cüzdandaki kredi kartı bilgilerinden ulaşılan sahibine teslim edildi.

Olay, Büyükdere Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle ile seyir halindeki A.Y., cüzdanını yola düşürdü. Düşen cüzdandaki paralar bir anda etrafa saçıldı.

HAYATLARINI HİÇE SAYDILAR

Paraların saçılmasıyla birlikte durakta otobüs bekleyen vatandaşlar hayatlarını hiçe sayarak yoldan paraları toplamaya başladı. Durakta bekleyen taksiciler de vatandaşlarla birlikte para topladı.



PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Paraların toplanmasının ardından durum polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda buldukları kredi kartı bilgilerinden paraların sahibine ulaştı. Polis ekipleri, olay yerine çağırdıkları sahibi A.Y.'ye paraları teslim etti.



TAKSİCİLER YAŞANANLARI ANLATTI

Müşteri bekledikleri sırada böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten taksiciler yaşananları anlattı. Herkesin bir anda yola koştuğunu belirten taksici Halis Çoklar, "Burada duruyorduk, otobüse bir kişi biniyordu. Paralar yola döküldü biz koştuk. Halk paraları aldı biz de halkın elinden paraları aldık. Şuanda da sahibine teslim ediyoruz" dedi. İnsanların hayatlarını tehlikeye atarak paraları topladıkların söyleyen taksici İbrahim Kocaman ise, "Cüzdanı yerde gördük. Paralar saçılmış bir şekilde. İnsanlar paraları topladılar, biz cüzdanı aldık. Otobüs durağından adamın paralarını topladık insanlardan. Adamı aradık geldi. Zaten biri polise şikayet etmiş. Polisler geldi. Biz burada muhabbet ederken saçılan paraları gördük. Biz paraların düştüğünü görmedik, paralar saçılınca otobüs durağındaki insanlar koşturdu. Alan aldı. Sonra biz onlardan aldık. 960 lira topladık. Bu akan trafikte, yolun ortasından paraları topladılar" diye konuştu. Arabada otururken olay gördüğünü belirten Sedat Görmek ise, "Ben de arabanın içindeydim. Yol ortasında insanlar kapış kapış topluyorlardı. Sonra ben baktım para var. Arkadaş 'cüzdan buldum' falan dedi. İnsanlardan rica ettik, veren verdi. Bazıları 'buldum ben vermem' dedi. Bazılarından zorla aldık" diyerek yaşananları anlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Paraların polisler tarafından ekip otosunun yanında sahibine teslim edilmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Taksicilerin polis ekiplerinin yanına gitmesi

-Paraların sahibinin taksiciye teşekkür etmesi

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

10.06.2019 - 22.40 Haber Kodu : 190610253

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4- BAKAN KURUM ESENYURT'TA "TAMAMLANMAYAN KONUT" MAĞDURLARINI DİNLEDİ



Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,()

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenyurt'ta "tamamlanmayan konut projeleri" mağdurlarıyla bir araya geldi. Bakan Kurum toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın mağduriyetini giderecek olan çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik. Evet, burada hukuki bir durum söz konusu. Taraflar bir sözleşme yapmışlar ancak sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenler var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, akşam saatlerinde Esenyurt AK Parti İlçe Başkanlığı'nda, yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiren "zamanında tamamlanmayan konut projeleri" konusunda mağdur vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşları dinleyen Bakan Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklamasına bu konuya değinerek başlayan Kurum, "Yaklaşık 100 bin vatandaşın bu süreçten etkilenmesi söz konusu. Esenyurt bölgemizde ifade edilen, yaklaşık 30 bin vatandaşımız. Biz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bir irtibat ofisi kuracağız. Bu irtibat ofisinde ilk olarak vatandaşlarımızın yüklenicilerle, ya da arsa sahipleriyle yapmış olduğu sözleşmeleri kendimiz bir inceleyeceğiz. Akabinde gönderilmesi gereken yerlere müfettişlerimizi göndereceğiz ve müfettişlerimiz de yapmış oldukları çalışmalar sonucunda bize bir veri sunacaklar. Bu veriler çerçevesinde de vatandaşımızın mağduriyetini giderecek olan çalışmayı yine vatandaşımızla omuz omuza yapmak istiyoruz. Onlara bunun sözünü verdik. Evet, burada hukuki bir durum söz konusu. Taraflar bir sözleşme yapmışlar ancak sözleşmenin gereklerini yerine getirmeyenler var. Vatandaşımızın mağduriyetini en aza indirecek çalışmayı inşallah hep birlikte yönetmek istiyoruz" diye konuştu.

Yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm konusuna da değinen Kurum, "Diğer taraftan, kentsel dönüşüm, biliyorsunuz, ülkemizin en önemli gerçeği. Kentsel dönüşüme ilişkin de dün Güngören'in Tozkoparan Mahallesi'ndeydik. Yaklaşık 6 bin 500 bağımsız bölümü içeren dönüşümü de başlatıyoruz. İstanbul her ilçesine gittiğimizde, o ilçede dönüştürülmesi gereken acil alanlar neresiyse, o alanların tespitini belediye başkanlarımızla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, teşkilatımızla birlikte yaparak, inşallah dönüşümü hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Yerinde dönüşüm yapacağız. Vatandaşlarımızın mağduriyetini engelleyerek, yine aynı mahallede yaşamalarını sağlayacak bu dönüşümü de onlarla birlikte yapmak istiyoruz. Çerçevemiz yıllık 300 bin konut ve o acil dönüşüm gerektiren 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü de 5 yılda gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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- Bakan Kurum'un basın açıklaması

11.06.2019 - 00.25 Haber Kodu : 190611004

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5- BAKAN PAKDEMİRLİ: TÜRKİYE'DE TARIM VE ORMANCILIĞI KALKINDIRMAK ZORUNDAYIZ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İSTANBUL

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Şile'nin Geredeli Mahallesi'nde çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlarla bir araya geldi. Bakan Pakdemirli'ye Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da eşlik etti. "Türkiye'de Tarım ve Ormancılığı kalkındırmak zorundayız, köylerimizin boşalmamasını sağlamak zorundayız. Tüm Dünyada trend bunun tam tersine bunda farkındayız. Ama ne yapıp ne edip köylümüzün, çiftçimizin gelirini artıracak gerekli tedbirleri almamız lazım" diye Bakan pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:

"Şile bölgesinin de kendine özel konuları var, fındık yetiştiriciliği. Biz bölgeye gelmeden önce Belediye Başkanımız İlhan Ocaklı bize bölgeyi anlattı ve dersimizi çalıştık. Fındık üreticiliği konusunda bölge destek kapsamına alınmamış. Ama Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan üreticilerimize deste verme problemimiz yok. Bu konuyla ilgili düzenleme kısa zaman içerisinde hazırlanacak ve gereken desteği alacaksınız. Ayrıca Tarımsal Örgütlerin Pazarlanma Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi'ne İstanbul'u dahil ediyoruz"

Ayrıca damızlık manda düvesi yetiştiriciliğinin destekleneceğini belirten Bakan Pakdemirli, ahır yapımı, alet ekipman alımı, manda düvesi alımında yüzde 50 hibe verileceği, arıcılık alanında üreticilik yapan yetiştiricilere kovan başına 15 tl destek verileceği, Şile Ağva Balıkçı Barınağı kiralanma talebinin de kısa zaman içerisinde yerine getirileceğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Bölgede seracılık faaliyetleri var ancak mağduriyet yaşayanlarda var. Bununla ilgili bir yasal değişiklik yapılabilir mi konusunda arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Ama bu süreçte hacizlik durumda olan vatandaşlarımızın takip işlemleri duracak. Hacizler yenilenmeyecek" diye konuştu.

Toplantıda Geredeli Mahallesi Muhtarı Yüksel Kuş da, "Sayın Bakanım bölgemizde cep telefonları çekmiyor, bu konuda mağduruz" dedi. Bakan Pakdemirli de talebe "Sen yer göster ben de gerekli kurumları ararım gereğini yaparız" yanıtını verdi.

Görüntü dökümü:

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-Bakanın gelişi

-Bakan Pakdemirli'nin konuşması

-Genel ve detaylar

11.06.2019 - 07.46 Haber Kodu : 190611015

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6- BİNALİ YILDIRIM ÇATALCA'DA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım, Çatalca'nın Kestanelik Mahallesi'nde seçim otobüsü içinden vatandaşları selamladı. Binali Yıldırım, daha sonra bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ardından bir başka kıraathaneye giren Binali Yıldırım kendisine ikram edilen böreği vatandaşlara dağıttı. Daha sonra seçim otobüsüne binerek Çanakça Mahallesi'ne giden Yıldırım, burada da bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.



Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

-Binali Yıldırım'ın vatandaşlara börek dağıtması

-Binali Yıldırım'ın seçim otobüsünden halkı selamlaması

-Genel ve detaylar

10.06.2019 - 19.23 Kodu : 190610227

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7- EKREM İMAMOĞLU ESENYURT'TA MİTİNG DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, ()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde yaptığı basın açıklamasının ardından, Esenyurt cadde ve sokaklarında seçim turu attı. İmamoğlu ardından miting düzenledi. Mitingde İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda milletvekili eşlik etti.

Ekrem İmamoğlu mitingde yaptığı konuşmada, "Çok güçlü geliyoruz. Milletçe, halkımızla beraber geliyoruz. Çocuğu, genci, kadını, erkeği, bütün partililer herkes, 16 milyon İstanbulluyla geliyoruz. Bu kadar çocuk, kadın, genç bir arada hiçbir mitingde yok. Eğer bir yerde çocuk, genç, kadın bu kadar çoksa, orada umut var, umut var, umut var. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı biliyorum. Çözüm olmaya geliyoruz. En önemli sorun, işsizlik. Onu da biliyoruz. Yakın çevresinde çocuğu, genci, yakını işsiz kim var desek, hepiniz el kaldırırsınız. İstanbul'da neredeyse 3 gençten biri işsiz. Açlık sınırının altında yüz binlerce insanımız var. Biz, bu şehrin ekonomisini düzeltmeye, bu şehirde işsizlere iş bulmaya geliyoruz" dedi.

"KREŞ HAMLEMİZİ ESENYURT'TAN BAŞLATACAĞIZ"

İmamoğlu, "Esenyurt'ta Kemal Deniz Bozkurt kardeşimle arkadaşımla çok güzel işler yapacağız. Esenyurt'un kadınlarını iş hayatına katacağız. Kreş hamlemizi buradan başlatacağız. Gençlerin işsizlik sorunlarını çözmek için istihdam ofislerimizi en yoğun şekilde burada çalıştıracağız. Esenyurt'ta en önemli sorunlardan birisi olan çevre, yeşil alan sorununu başkanımızla beraber çözeceğiz, yeni bir Esenyurt yaratacağız. Tapu sorununu biliyorsunuz. Mağdur olanlarla beraber çözeceğiz. Esenyurt'un bazı mahallelerinde uyuşturucu, bağımlılık sorunu olduğunu biliyoruz. İstanbul'un diğer yerlerinde olduğu gibi seferberlik başlatacağız" diye konuştu.

"GÖREVE 5 YILLIĞINA GELDİĞİMİZİ BİLİRİZ"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul ve Esenyurt'un bir gerçeği var ki mülteci sorunu. Mülteci sorununu ne yazık ki, hep arka ceplerine attılar. İlgilenmediler. Biz, insanlığı iyi biliriz. Biz insana değer veririz. O ayrı. Ama mülteci dostlarımız mülteci olduklarını bilecek. Bu konuda ulusal bir politika geliştirmekten aciz davrananlara ulusal bir politika geliştireceğiz. Bu şehirde olan mültecilerin özellikle kadınlarına çocuklarına elbette destek olacak. Günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmek zorunda olduklarını elbette anlatacağız. Biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Kucaklarız, barınma konusunda destek çıkarız. Kadınların, çocukların mağdur olmaması için çabalarız. Bu konuda koltuk işgal eden bir belediye başkanı olmayacağım. Ulusal ve uluslararası platformlarda anlatacağım. Sadece plajlardan fotoğraf göstererek bu sorun anlatılmaz. Mülteci sorununu anlamak için Esenyurt'a geleceksiniz. Bu sorunu bu kardeşinizle çözeceksiniz. Bu arkadaşlar çözemez kardeşim. Göreve geldiklerinde ne zaman gideceklerini bilmedikleri için çözemezler. Biz, 5 yıllığına göreve geldiğimizi biliriz."

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun seçim turundan detaylar

-Miting alanından detaylar

-Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları

10.06.2019 - 21.57 Haber Kodu : 190610241

10.06.2019 - 21.53 Haber Kodu : 190610240

10.06.2019 - 21.49 Haber Kodu : 190610239

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8- BİNALI YILDIRIM : ÜMİT EDERİM, FAYDALI, VERİMLİ BİR YAYIN OLUR

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Onur MERİÇ - İstanbul - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum" dedi.

"ARKADAŞIMIZA DA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Çatalca'da sürdürdü. Esnaf ziyaretinin ardından Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yapacağı canlı yayınla ilgili soru üzerine Yıldırım, "Bir televizyon programında beraber olacağız. İstanbul'u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle şehirde yaşayan 15 milyonun, doğrudan adaylardan, ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı, verimli bir yayın olur. Arkadaşımıza da başarılar diliyorum" dedi.

"UĞUR DÜNDAR TEKLİFİNİ DE KENDİM YAPMIŞTIM"

Yıldırım, "Moderatör o detayları çalışıp bize bilgi verecek. Moderatör de gayet güzel. İsmail Küçükkaya da gayet başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim, bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak 'kim olursa olsun' dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Ama henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı vazgeçti" diye konuştu,

"KEŞKE VAKTİM OLSA ORAYA DA GİDEBİLSEM"

Türk Milli Takımı'na İzlanda'da yapılan muameleye ilişkin bir soru üzerine ise Binali Yıldırım şunları söyledi: "Bizim gençlerin moralini bozmak için modası geçmiş, yöntemler uyguluyorlar. Genellikle eski yıllarda bir takım, bir başka ülkeye giderse, orada canlarını sıkacak, havaalanında girişte morallerini bozmak ve başarısızlığa uğratmak için bekletilirdi. Onların belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Ama onların yaptığı bu hareket, çocuklarımızı, millilerimizi daha da motive edecek, hırslandıracak ve çok güzel bir başarı, Konya'da elde ettikleri başarıyı, burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli Takımımıza, Şenol Güneş hocaya ve tüm futbolcularımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem. Gitmeyi çok arzu ediyorum. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim."

31 Mart'ta ilçe ilçe gezildiğini şimdi ise mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirmeyi tercih etmesinin sebebinin sorulması üzerine Binali Yıldırım, "Programları yaparken, İl Seçim Kurulu Merkezleriyle ilçe teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarımız karşılıklı görüşüyorlar. En verimli, en faydalı program ne ise onu belirliyorlar. Biz sadece takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın açıklamaları

-Detaylar

10.06.2019 - 18.26 Haber Kodu : 190610214

10.06.2019 - 18.07 Haber Kodu : 190610210

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9- CELAL ADAN: MİTİL ATILMIŞ DURUMDA

"Genel başkanımız saat saat, gün gün İstanbul'daki faaliyetleri takip etmektedir"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul - TBMM Başkan Vekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Mitil atılmış durumda. Genel başkanımız da saat saat, gün gün İstanbul'daki faaliyetleri takip etmektedir" dedi.

"TÜRK DEVLETİNİN BU İŞİ ŞAİBESİZ YAPMA GÜCÜ VARDIR"

Celal Adan, 23 Haziran İstanbul seçimleri ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Adan, "31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan bazı gerçekler, Türk demokrasisi adına çok sıkıntı verirdi, eğer yenilenmemiş olsaydı. Yüksek Seçim Kurulu da kararını verdi. Orada gördüğü bazı gerçekleri ön planda tutarak iptal etti. Ve bu iptalden sonra Türkiye tekrar İstanbul'da halkımızın oyuyla belirlenecek, ortaya çıkacak olan iradeye büyükşehir belediye başkanlığı seçimini teslim etmiş olduk. Buradan çok hayırlı sonuçlar çıkar. Eğer iptal edilmemiş olsaydı bu Türk demokrasisi adına sıkıntı veren bir takım gerekçeler hep gündeme taşınmış olacaktı. En azından bu ortadan kalktı" dedi. Aradaki farkın 28 bin iken, 13 bine inmesinin seçimin iptal gerekçesini sağlayan en önemli faktör olduğunu vurgulayan Adan, "Önemli bir fark, dolayısıyla 23 Haziran'da şaibesiz, lekesiz, gölgesiz bir seçim olmasını diliyorum. Türk demokrasisinin böyle bir gücü vardır. Türk devletinin bu işi şaibesiz yapma gücü vardır. Partilerin daha duyarlı davranması gerekmektedir. Herkes oylara sahip çıksın, sandıklara sahip çıksın. Göreceksiniz çok hayırlı bir sonuç çıkmış olacak" diye konuştu.

"MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ OLARAK BU İŞİ ÖNEMSİYORUZ"

MHP'nin Türk siyasetinin gelenekleşmiş en büyük kurumlarından bir tanesi olduğunu söyleyen Celal Adan, Türkiye'de Cumhur İttifakı adı altında bir beraberlikleri söz konusu olduğunu belirtti. Adan, "Cumhur İttifakının adayı Sayın Binali Yıldırım. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müşterek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey, İstanbul seçimlerinin başlarında zaman zaman basınla da paylaştığı gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu işi önemsiyoruz. Türkiye'de 23 Haziran seçimleri üzerinden Türkiye'yi belli yerlere çekmek isteyenlere fırsat verilmemesi konusunda her zaman uyarıcı açıklamalar yapmışlardır. Ve sayın genel başkanımız tüm teşkilatları, bugün İstanbul'da görev almış bulunmaktadırlar. Teşkilat başkanı Sayın Semih Yalçın Bey'in koordinasyonunda bütün genel başkan yardımcıları İstanbul'un ara sokaklarında görev yapmaktadırlar. Bütün sivil toplum örgütleri ile temas kurulmuş durumda. Ayrıca İstanbul İl Teşkilatı'nın yaptığı programlar ve 81 ilin il başkanı da şu anda İstanbul'da görev almış durumda. Merkez Karar Kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri bütün yetkili organlarımız, İstanbul'un kılcal damarlarında siyasi faaliyetlerini yürütüyorlar. Meşru bir mücadeleyi korumak noktasında bir iradeye öncülük yaparak bu seçim sürecinde üstün bir çalışma ve gayret içerisinde olduklarını ifade etmek isterim" dedi.

"BELLİ BİR PROGRAM DAHİLİNDE FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORLAR"

Celal Adan, "Genel başkan yardımcısı, teşkilat başkanı seçim sürecinin başladığı günden beri İstanbul'da bulunmakta. Genel başkan yardımcılarımızın tamamı buradalar. Yetkili organlarımızın bütün mensupları, şu anda İstanbul halkıyla kucaklaşmak üzere. Belli bir program dâhilinde faaliyetleri yürütüyorlar. Mitil daha nasıl atılsın, mitil atılmış durumda. Genel başkanımız da saat saat, gün gün İstanbul'daki faaliyetleri takip etmektedir. Kendileri bildiğiniz gibi Türkiye'deki bütün il başkanlarımızı toplantıya çağırarak onları İstanbul'a görev almaları konusunda talimatlarını vermişlerdir. Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki bütün yetkili organlar, Sayın Semih Yalçın Bey'in koordinasyonunda faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu Milliyetçi Hareket Partisi liderinin mitili İstanbul'a attığının en büyük gerekçesi olarak ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.



"BİNALİ YILDIRIM İLE BERABER 7-8 AY BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Celal Adan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılması planlanan ortak yayınla ilgili olarak ise, "İsabetli olur. Demokrasi adına isabetli bir karar. Tabi ben meclis başkan vekili görevini yürütüyorum. Sayın Binali Yıldırım ile beraber 7-8 ay birlikte çalıştık. Çok eski yıllardan beri tanırım. İstanbul'un büyük projelere ihtiyacı var. İstanbul'un gerçekten ciddi sıkıntıları var. Böyle ideolojik bazı dar kalıpların içerisine sıkıştırılmış bir seçim değil, projeler üzerinden İstanbul'u değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir" dedi.

"MHP'NİN ORTAYA KOYDUĞU BAZI GÖRÜŞLERE DİKKAT EDİLMELİDİR"

Adan konuşmasına şöyle devam etti: "Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin birliğini ve umudunu kaybetmemesi konusunda büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu bazı görüşlere dikkat edilmelidir. Hiçbir görüş bir menfaat saikiyle ortaya konulan bir görüş değildir. Daima devletin ve milletin geleceği ile ilgili düşünceler siyasi hayatın içine sokulmak istenmiştir. Cumhur İttifakı millet birliğine ve Türk milletinin umudunu kaybetmemesine öncülük yapmaktadır. Bu çok önemlidir. Biz umudumuzu kaybetmezsek, birliğimizi korursak ne Amerika bize zarar verir, ne Rusya zarar verebilir. Ne de sığınaklarda stabilize yolların altına bombalar koyarak kahpece askerlerimizi şehit eden PKK terör örgütü, FETÖ muvaffak olamaz. Bu millet doğal bir millettir. Türkiye büyük bir potansiyele sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde her türlü meselesini aşacaktır. 23 Haziran'da da göreceksiniz sağduyu hakim olacak, Cumhur İttifakı büyük bir başarıyla sonuç alacaktır"



Görüntü Dökümü

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-Celal Adan röp

-Detaylar

10.06.2019 - 19.16 Haber Kodu : 190610224

10.06.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190610226

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10- TGC'NİN 73. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI



-1938 ve 1939 doğumlu 18 gazeteciye anı plaketi verildi.

İSTANBUL

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 73. kuruluş yıldönümünde kıdemli üyelerine anı plaketi verildi.

1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 73. kuruluş yıldönümünü cemiyetin Burhan Felek Konferans Salonu'nda kutladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Türkiye'de vefa pek kullanılan bir sözcük değildir. Biz bunu cemiyette yaşatmaya çalışıyoruz. Hem Burhan Felek ödülleriyle hem de bu doğum tarihlerine göre düzenlediğimiz törenlerle küçük de olsa arkadaşlarımıza bir anı plaketi vererek geçmişi anımsamak ve günü yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından 1938 ve 1939 doğumlu 49 kıdemli üyeden Ali Sirmen, Aydil Erol, Belma Aksun, Cumhur Kılıççıoğlu, Ergüder Tırnova, Erol Aktı, Gündüz Serdengeçti, Güner Sungurtekin, İhsan Nasır, Mehmet Muhsin Kut, Mihail Vasiliadis, Muammer Tuncer, Mustafa Özkan, Orhan Atasoy, Orhan Ayhan, Seraceddin Zıddıoğlu, Yaşar Özürküt ve Yıldırım Türkarslan'a anı plaketi verildi. Plaket töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Törene katılanlar

-Olcayto'nun konuşması

-Plaket verilmesi

-Detaylar

10.06.2019 - 22.55 Kodu : 190610254

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