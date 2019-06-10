DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

(Geniş Haber)

1- ESENLER'DE EŞİ VE İKİ ÇOCUĞUNU AĞIR YARALAYAN SURİYELİ İNTİHAR ETTİ

Çağatay KENARLI - Murat SOLAK / İSTANBUL

Esenler'de cinnet getiren Suriyeli bir kişi, eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş ederek ağır yaraladı. Baba daha sonra 5. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi 5 numaralı binanın 5. katında meydana geldi. İddiaya göre, evine gelen tütün satıcılığı yapan Suriye uyruklu 42 yaşındaki baba Ömer Mecid, 37 yaşındaki eşi Midya Şeyh Mohammad ile kısa süreli tartışma yaşadı. Cinnet geçiren baba Mecid eşi Midya Şeyh Mohammad ve 11 yaşındaki oğlu Can Mecid ile 9 yaşındaki kızı Jin Mecid'i tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR POLİSİ ARADI, ADAM İNTEHAR ETTİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada Suriye uyruklu baba Mecid, evinin bulunduğu 5. kattan caddeye atlayarak intihar etti.

EŞİ VE ÇOCUKLARI AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Suriye uyruklu baba Mecid hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi Midya Şeyh Mohammad ve oğlu Can Mecid ile kızı Jin Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Olayın meydana geldiği Okul Caddesi'ne gelen Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde ve Mecid'in hayatını kaybettiği yerde inceleme yaptı. Polis ekipleri işlemlerin tamamlanmasının ardından Mecid'in cesedini Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için yaklaşık 2 saat uğraştı. Meraklı kalabalık güvenlik şeridi kaldırıldıktan sonra olay yerine bakmaya geldi.

OLAYIN HEMEN SONRASI KAMERADA

Olayın hemen sonrasında sokakta yaşanan dehşet anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde intiharın hemen ardından sokaktakilerin dehşet içinde kaldıkları görülüyor.

Öte yandan, ağır yaralanan anne Midya Muhammed'in binadan yaralı olarak çıkarılarak ambulansa konulması da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Sokaktan görüntü

-Kalabalıktan görüntü

-İntihar eden Suriyeli adamın cesedi

-Genel ve detay görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Polis ekiplerinden görüntü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Sokaktakilerin olayın hemen ardından yaşadığı dehşet anları

Cep telefonu kamerası

-Annenin binadan çıkarılarak ambulansa konulması

09.06.2019 - 23.02 Haber Kodu : 190609208

09.06.2019 - 22.25 Haber Kodu : 190609201

09.06.2019 - 20.45 Haber Kodu : 190609185

09.06.2019 - 20.01 Haber Kodu : 190609182

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2 - BEYOĞLU'NDA BALKON ÇÖKTÜ: 3'Ü ÇOCUK, 5 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Beyoğlu'nda balkonun çökmesi sonucunda 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda baba ile çocuklarının oturduğu balkonun çökmesi sonucunda baba ile 3 çocuğu ve onlara yardım eden 1 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Olay; Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Binanın 2. katında bir baba ile 3 çocuğunun balkonda oturduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı balkon çöktü.

5 KİŞİ YARALANDI

Balkonda bulunan baba ile 3 çocuğu çöken balkon ile birlikte yere çakıldı. Olayda baba ile 3 çocuğu ve onlara yardım etmek isteyen 1 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı. Duydukları gürültüyle sokağa çıkan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı. Olayı gören Hamit Taşar, adlı bir kişi, "Sese ve polis ile ambulansları görünce geldik. Balkon çökmüş 4 yaralı var. Bir tanesinin durumu ağırdı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kalabalıktan detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Ambulans,polis ve itfaiye detayları

-Çöken balkondan detaylar

-Hamit Taşar rop

-Genel ve detaylar

10.06.2019 - 01.25 Haber Kodu : 190610011

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3- 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ MAKAS KAZASIYLA İLGİLİ İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINAN KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İstanbul,

Beşiktaş'ta TEM Otoyolu'nda 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olan araçta bulunan Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topçi "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet T'nin Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nden çıkartılması

-Mehmet T'nin basın mensuplarının sorularını cevaplaması

-Mehmet T'nin polis aracına binmesi

-Polis aracının ayrılması

-Genel ve detaylar

09.06.2019 - 15.38 Haber Kodu : 190609103

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4- AVCILAR'DA OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Avcılar 'da gece saatlerinde seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde duran kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü olay yerine gelen itfaiye çıkardı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza Avcılar, Firuzköy Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AGM 707 plakalı otomobil, Bağlariçi Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu park halindeki 34 TB 2432 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmaya başladı. İtfaiye ekipleri araç içinden çıkardıkları yaralı sürücüyü olay yerinde bulunan sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri yaralıyı yakındaki bir özel hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Kazaya karışan araç ve kamyonun görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polisin çalışması

-Aracın çekilmesi

-Genel ve detaylar



10.06.2019 - 04.31 Haber Kodu : 190610013

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5- İSTANBULLULAR HAFTA SONU SAHİLLERİ DOLDURDU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER - Güven USTA - Cemal YURTTAŞ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL()

İstanbullular 9 günlük tatilin son gününü sahillerde geçirdi. Özellikle Kadıköy Caddebostan ve Zeytinburnu sahillerinde yoğunluğa neden olan vatandaşlar, aile ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdi.

Kadıköy Caddebostan sahili akşam saatlerinde havanın serinlemesi ile birlikte adeta vatandaşların akınına uğradı. Sahildeki yoğunluk dün akşam 18.00'den itibaren daha da arttı. Sahildeki insan kalabalığı havadan da görüntülendi. Seyyar sandalye ve piknik örtüleri ile birlikte sahile gelen vatandaşların birçoğu yer bulmakta zorlandı. Sahilde bazı vatandaşlar aile ve arkadaşları ile birlikte piknik yaparken, bazı vatandaşlar da sahil yolunda bisiklet ve paten sürdü. Kimi vatandaşlar da çocukları ile vakit geçirerek kitap okumayı tercih etti.

Yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Caddebostan sahilindeki kalabalıktan bazı vatandaşlar memnun olduğunu ifade etti. Özellikle hafta sonu işlerin arttığını belirten seyyar satıcı da yoğunluktan dolayı memnun olduğunu belirtti.



ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE DE PİKNİK YAPTILAR

Zeytinburnu sahilinde de piknik yapanlar oldu. Bazı vatandaşlar mangallarını yakıp piknik yaparken, bazıları ise serinlemek için denize girdi. Bazı vatandaşların, gider akıntısının olduğu yerde denize girdikleri ve balık tuttukları görüldü.

BELGRAD ORMANINA AKIN ETTİLER

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde hafta sonunu ve güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Belgard Ormanı'na akın etti. Kimi vatandaş arkadaşlarıyla birlikte sazlı sözlü türküler söyledi, kimisi de hamak keyfi yaparak temiz havanın tadını çıkardı. Mangal yakarak piknik de yapan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi.

Görüntü dökümü

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-Caddebostan sahilinden genel ve detay görüntüler

-Caddebostan sahilindeki kalabalığın havadan görüntüsü

-Vatandaş röportajları

-Zeytinburnu sahilinden genel ve detay görüntüler

09.06.2019 - 20.50 Haber Kodu : 190609188

09.06.2019 - 20.51 Haber Kodu : 190609187

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6- YILDIRIM: DEVLETİN VALİSİNE HAKARET ETMEYE HAKKI YOKTUR

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Belgrad Ormanı'nda Elazığlılar ile piknikte buluştu. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Yıldırım piknik alanında kurulan sahneden Elazığlılara seslendi.

Yıldırım, piknik yapan vatandaşları dolaşarak bayramlarını kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra kurulan sahneye çıkan Yıldırım buradan piknik yapan vatandaşlara seslendi. Yıldırım'ın "23 Elazığ'ın plakası ve 23 Haziran'da seçim olacak bütün Elazığlılardan destek bekliyoruz' demesi alkış aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN YERİNDE OLSAM ÖZÜR DİLERDİM

Ekrem İmamoğlu'nun hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini belirten Yıldırım; "Ben o muhabbete girmeye niyetim yok ama ben daha önce de çağrımı yaptım. Vali şahsını değil bu ülkeyi, devleti temsil ediyor. Orada istenmeyen olaylar yaşanmış olsa bile Ekrem Bey haklı bile olsa, sorumluluk ona aittir. Hiçbir şekilde devletin valisine hakaret etme hakkı yoktur. Kendisinin yerinde olsam özür dilerdim, bu kadar basit" dedi.

"KÜRDİSTAN ATATÜRK'ÜN KULLANDIĞI BİR İSİM"

Diyarbakır il binası önünde yaptığı konuşmada "Kürdistan" kelimesini kullanmasının eleştirilmesi sorulan Binali Yıldırım, "Ne olmuş? PKK'ya itirazı olan mı var? Bir terör örgütü, bundan şüphesi olan varsa tepki göstersin. Kürdistan sözü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin kurulmasından önce İstiklal mücadelesi için bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Ben ifade ettiğim bundan ibaret. Bu ülkenin her karış toprağında yaşayan insanlar, vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Hiç kimse Kürtleri ötekileştirmeye çalışmasın biz etle kemik gibiyiz. Birbirimizden ayrılmayız, binlerce yıl bu topraklarda birlikte yaşadık, kader birliği yaptık. Bundan sonra da inadına bir ve beraber olacağız, kardeş olacağız. Ay Yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız. Bu kadar açık ve net söylüyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Binali Yıldırım piknik alanına gelişi

-Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmesi

-Piknik yapan vatandaşlarla bayramlaşması

-Vatandaşlara seslenmesi

-Binali Yıldırım Açıklamalar

-Genel ve detay görüntüler

09.06.2019 - 20.46 Haber Kodu : 190609186



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7- İMAMOĞLU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu düzenlediği basın toplantısında "Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Şişli'de bulunan özel bir otelde basın toplantısı düzenledi.

"SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR"

Ekrem İmamoğlu, "Sayın Binali Yıldırım ile olan münazara gündemi var. 31 Mart ve öncesi bu talebimi defalarca dile getirmiş birisiyim. Bu talebim yeni değil. Aralık ayı itibariyle bunu en uygar biçimde yapabileceğimizi ve yapmamız gerektiğini, benim buna hazır olduğumu, benim karar vermem de ikinci bir kişiye ihtiyaç olmadığını defalarca dile getirdim. Ama Sayın Yıldırım bu konuda cevap olarak 'Gerek yok, zaten meydanlarda konuşuyoruz, buna ihtiyaç yok' deyip kabul etmemiştir. Daha sonraki süreçte yeniden seçimin yenilenmesiyle yine fikrimi defalarca dile getirdim. Sayın Yıldırım'ın böyle bir sürece eşlik ediyor olması, beni Türkiye ve demokrasi adına mutlu etmiştir. Şuan partimizin adına Engin Altay ve AK Parti adına da Mahir Ünal'ın görüşmeleriyle süreç devam etmektedir. Detaylar konuşuluyor. Hangi gün, kimin moderatörlüğünde, hangi kanalda ya da kanallarda gibi görüş alışverişi devam ediyor. Böyle bir ortamın oluşması, adayların tartışabilmesi 17 yıl sonra ilk defa tartışmaya açılıyor olması ve buna dönük bizim ilk baştan itibaren ortaya koyduğumuz bir iradeyle bunu yakalamış olmak şahsım adına beni mutlu etti. Türkiye yeniden iki siyasi kimliğin bir seçim sürecinde tartışabildiği günleri yaşamasına fırsat oldu." İfadelerini kullandı.

"SAYIN VALİ BİZE BİR TUZAK KURMUŞTUR"

İmamoğlu, "Ben Trabzon'a indiğim an itibariyle biz VIP kapısında karşılandık. Ben nereden gireceğimi nereden çıkacağımı takip edecek değilim. Süreci takip eden insanlar var. İl başkanları, milletvekilleri var ve o insanlar bizim rotamızı çizer. Trabzon'da uçaktan indik ve insanlar bizi VIP'de karşıladığı için biz oradan çıkış yaptık. Orada Trabzon Valisi gerekli izni vermiştir. Şu tartışmaya da girmek istemiyorum. 'Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı yapmıştır hakkı vardı' gibi bu işlere takılacak insan değilim. Biz VIP kapısına geliyoruz. VIP kapısındaki otopark giriş bariyerleri açılıyor. Araçlarımız içeri alınıyor. Ben içerde ne olup bittiğinden haberdar değilim. Kapıdaki insanlarla vedalaşıyoruz, fotoğraf çekiliyoruz, helalleşiyoruz. Bir milletvekili geliyor 'içeri girelim başkanım diyor koluma giriyor'. Kapıdan içeri geçiriyor beni. Ve bu esnada içerdeki kargaşayı görüyorum. Yani bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa, ya da vali buna müsaade etmiyorsa kapatırsın VIP salonunu, kapatırsın ışıklarını, kimseye içeri almazsın. İnsanlar da gider öbür terminalden biner. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem babam o yaşlı insanlar çantalarını x-ray'den geçiriyorlar. Memur geçişine imkan tanıyor. Ben içeri giriyorum. Ortada bir kaos karmaşa. Böyle bir ortamda bize sayın vali bir tuzak kurmuştur. Bir tuzakla bir şov yaparak ne yazık ki Karadeniz'deki o güzel ortamı, atmosferi gölgeleme çabası içeresine düşmüştür." şeklinde konuştu.

"BENİM GERÇEK YÜZÜM ORTADA"

İmamoğlu, "Ben içeri gidiyorum tartışmanın olduğu yerde. Ve orada konuşmamı yapıyorum. Bütün duygumu bütün ifadelerimi aslında orada kullanıyorum. Diyorum ki, 'Vali beye daha fazla prim yaptırmayalım, rütbe taktırmayalım' manasında konuşmalar yapıyorum. Ve lütfen rica ediyorum Seyit Torun'a dışarı çıkalım, öbür terminalden gidelim' diye bu şeklide tavrını koymuş birisiyim. Psikolojim ortada. Olaya bakışım ortada. Buradan kendisine malzeme çıkarmak isteyenler, 'şunu yaptı, bunu dedi, gerçek yüzü', benim gerçek yüzüm ortada." diye konuştu.

"VALİ BEY BİZDEN ÖZÜR DİLEYEBİLİR, BEKLİYORUZ ZATEN"

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu "Ben, size bütün olayı anlattım. Ruh halimi anlattım. İçeride söylediklerimi anlattım. 'Kurban olun gidelim, Sayın Vali Bey'e rütbe taktırmayalım' dediğimi anlattım. Oraya gittim polislere, bu işin onlarla bir alakası olmadığını söyledim. İtiş kakışlar olmuştu uzaktan gördüğüm. Onlara da gereken ifadeyi söyledim. Karadeniz turunda tam 20 konuşma yaptım. Yanımda olan insanlar, sesimin çıkmadığını, bazı kelimelerin yarısının çıktığını, yarısının çıkmadığını çok iyi biliyorlar. Hatta Ordu konuşmamda, dura dura, bazı kelimelerin yarısının çıktığı, yarısının çıkmadığı şekliyle mitingini zorlukla tamamladım. Valinin basitliğine, gereken ifademle orada işarette bulundum. Polisin ne anladığı, ne anlamadığı beni ilgilendirmiyor. Bize yaptığı tuzaktan dolayı Vali Bey bizden özür dileyebilir. Bekliyoruz zaten. Eğer bir polisin ayağına basmışsam, polise ters tavırda bulunmuşsam özür dilerim ama ben gittim polisten helallik istedim. 'Size bir hata yapılmışsa kusura bakmayın' dedim." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklaması

09.06.2019 - 20.05 Haber Kodu : 190609183

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