DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1  

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖZİL ÇİFTİNDEN EN AZ 4 ÇOCUK İSTEĞİ

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikahın kıyılmasının ardından konuşama yapan Erdoğan, Özil çiftinden en az 4 çocuk istedi.

Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan eşi emine Erdoğan ile birlikte, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin Beşiktaş'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan yaparken, nikahı İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya Kıydı.

"BENİM HEP EVLİ ÇİFTLERE BİR TAVSİYEM VAR"

Nikahın kıyılmasının ardından konuşan Erdoğan, "Kendilerine iki dünya saadeti diliyorum. Evlilik çok uzun bir yolculuk, iyi günler var, kötü günler var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Olumsuzluklar da sabırla karşılandıkça mutluluğa dönüşür. Bu bakımdan bu iki nitelikli gencimiz inanıyorum ki, bu süreci en iyi şekilde değerlendirecekler ve mutlu bir hayat sürecekler. Benim hep evli çiftlere bir tavsiyem var, bunu da artık herkes biliyor. Özellikler 1 olur garip olur, 2 olur rakip olur, 3 olur denge olur, 4 olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Ben tabi kendileriyle bunları gerçi konuştum ama bir daha söylemekte fayda var. Çünkü nitelikli insanlara ihtiyacımız var. milletler ailelerden oluşur. Yıllarca maalesef bu ülkede doğum kontrolü dediler ve neslimizi kurutma yoluna gittiler. İnşallah bu vasıflı nesil bu dengeyi bozacak. Ve böylece milletimiz çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik cüzdanını, "Mesut Amine'ye verelim ki aradığın zaman rahat bulursun" diyerek geline vermesi konukları güldürdü.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyun çıkışı

Düğünden detaylar

07.06.2019 - 20.51 - Haber Kodu : 190607139

07.06.2019 - 21.02 - Haber Kodu : 190607141

07.06.2019 - 23.50 - Haber Kodu : 190607150

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2- TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 2 ÖLÜ, 5'İ ÇOCUK 8 YARALI



Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli geçişinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, önünde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 5'i çocuk 8 kişi de yaralandı. Kazadan geriye ölen ve yaralanan kişilerin yola savrulan eşyaları kaldı.

Kaza, TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen 33 CNT 40 plakalı otomobile, aynı istikamette giden ve makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 33 CNT 40 plakalı otomobil bariyerlere vurarak durdu. Kaza sırasında araçlarda bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan 34 RJ 5171 plakalı otomobilin sürücüsünün ise bir süre sonra olay yerinden kaçtığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde kaza nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i çocuk olmak üzere 8 kişinin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri ise incelemelerin ardından morga konuldu. Kazadan geriye, ölen ve yaralanan kişilerin yola savrulan terlik, çanta, valiz ve çeşitli eşyalar kaldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde artan trafik, polis ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların hastaneye sevk edilmesi sonrası, iki otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, belediye ekiplerince yol temizlendi. Araçların kaldırılması ve yol temizliği sonrası ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazadaki yaralılardan görüntüler

-Yerde yatan yaralılardan detaylar

-Yaralanan çocuklardan detaylar

-Vatandaşlardan polis ve sağlık görevlilerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Genel ve detaylar

08.06.2019 - 05.18 - Haber Kodu : 190608018

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3- ÜST GEÇİTTEN DÜŞEN KİŞİ, OTOMOBİLİN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENEREK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL - YENİBOSNA'da üst geçitten yola düşen kişi bir otomobilin altında metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti. Ölen kişinin cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaza, Bahçelievler E-5 Karayolu'nda Yenibosna'da saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, üst geçitten E-5 Karayolu'na düştü. Bu esnada yolda hareket halindeki bir araç sürücüsü de yola düşen kişiyi fark edemeyerek aracıyla çarptı. Şahıs aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise çalışmalar sonucu ölen kişinin cansız bedenini kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Olayın, intihar mı olduğu, yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği araştırılıyor.

Öte yandan, kaza nedeniyle E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazadan detaylar

-Trafikten detaylar

-Cesetten detaylar

-Polis-ambulans detaylar

-Genel ve detaylar

08.06.2019 - 01.17 - Haber Kodu : 190608005_

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YOLDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber- Kamera: Güven USTA / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçerken yolda aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı kıldı, ardından da Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Erdoğan bir süre burada kaldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçerken 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayarak sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları gördü. Makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da hediyeler verdi. Bazı vatandaşlar ise metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için koşarak geldi. Erdoğan daha sonra Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet etmesi

Fotoğraf çektirmesi

Koşarak gelenler

Aracından görüntü

Hediye dağıtması

Genel ve detaylar

07.06.2019 - 17.43 - Haber Kodu : 190607121

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(Geniş Haber)

5- ÜNLÜ RAPÇİ CEZA VE AYBEN'İN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL

Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'nin hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan(70) son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü Rapçi Ceza ve Ayben'in babası Danyal Özçalkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üsküdar'da bulunan Çinili Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Ceza gözyaşları içinde taziyeleri kabul ederken, tabuta sarılan Ayben babası için gözyaşı döktü. Ayben, babasının tabutu üzerine 34 numaralı "Danyal" yazan Türkiye forması bıraktı. Cenaze törenine; ailesi, yakınları ve Ceza'nın arkadaşları katıldı. Danyal Özçalkan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayakta durmakta güçlük çektiği görülen Ceza, "Acı günlerden birini yaşıyorum. Bundan sonra hayat farklı olacak, bu acıyı yaşayanlar daha iyi bilir. Herkese sabır diliyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin görüntüsü

-Ceza'nın taziyeleri kabul etmesi

-Kardeşi Ayben'in tabuta forma konması

-Tabuta sarılması

-Dua edenlerden görüntü

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Ceza ile röp

-Dua ve helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve de tay görüntüler



07.06.2019 - 18.48 - Haber Kodu : 190607126

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6- İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİ 3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkıp intihar etmek isteyen bir kişi, olay yerine gelen müzakereci polislerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından intihar etmekten vazgeçti.

Bindiği taksi ile saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen kişi, bir anda taksiden inerek korkuluklara koştu. Taksi şoförünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen müzakereci polisler 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından 23.00 sıralarında intihar etmek isteyen kişiyi vazgeçirdi. Korkuluklardan indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köprüde oluşan trafik

-İntihar girişiminde bulunan şahıs

-Olay yerinde polislerin tedbir alması

-Kuzguncuk sahilinden köprüdeki çalışmaların görüntüleri

-Genel ve detay görüntüler

08.06.2019 - 01.19 - Haber Kodu : 190608006