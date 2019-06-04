DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani gayet doğal bir şeydir" dedi.Bayram namazını Ataşehir'de bulunan Mimar Sinan Camii'nde kılan Binali Yıldırım, camiden ayırılırken açıklama yaptı. Yıldırım, "Ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Bugün de Ramazan bayramını bayram namazını kılarak idrak ediyoruz. Öncelikle bütün milletimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. İstanbulluların bayramını tebrik ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat, huzur içerisinde milletimizi nice bayramlara ulaştırsın" dedi.

"23 HAZİRAN'DA DA İSTANBUL BAYRAMI VAR"

Binali Yıldırım, "Bayramda seyahat eden kardeşlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Yollarda giderken siz siz olun aman kurallara uyun, biz sizin sevdiklerinize sağ salim ulaşmanızı çok ama çok önemsiyoruz. İstanbul'dan Anadolu'ya birçok hemşerimiz gitti. Uzun bir bayram tatili var. İnşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da da İstanbul bayramı var. İstanbul bayramına da mutlaka bütün hemşerilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZİN BAYRAMINI KUTLAMAK GAYET İNSANİ DOĞAL BİR ŞEYDİR"

Binali Yıldırım, Twitter'dan paylaştığı mesajla diğer partilerin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının bayramını kutlaması ile ilgili ise soruya ise, "Onlar da bu ülkenin vatandaşları, bayram herkes için. Biz seçime gidiyoruz. Seçim demokrasi bayramı demektir. Dolayısıyla rakiplerimizin de bayramını kutlamak gayet insani gayet doğal bir şeydir" diye cevap verdi. Yıldırım, bugünü İstanbul'da geçireceğini belirterek, "Yarından itibaren il dışına çıkacağım. Sivas, Diyarbakır, Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım açıklama

-Camii genel ve detay görüntüler

-Binali Yıldırım'ın vatandaşlarla fotoğraf çekilmesi

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4 - ABDULLAH GÜL'DEN BAYRAM TEBRİĞİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Kavacık Hasan Yavuz Camii'nde kıldı. Namaz sonrası Gül, bayram mesaı vererek, "Herkesin bayramını tebrik ederim. hayırlı bayramlar. huzur, hayırlar, iyilikler versin bütün herkese, islam alemine ve memleketimize" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Gül'ün çıkışı ve konuşması

-Detaylar

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5- FATİH CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - FATİH Camii, Bayram namazı için gelen binlerce İstanbulluyla doldu. Camide yer bulmak isteyenler namaz saatinden çok önce Fatih Camii'ni doldururken, içerde yer bulamayanlar namazı avluda ve bahçede kıldı. Avludaki ve cami çevresindeki kalabalık havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Avludaki kalabalık

-Namaz kılanlar

-Cami çevresindeki kalabalık

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6-BEŞİKTAŞ'TA ÇÖKME TEHLİKESİ BULUNAN METRUK BİNA NEDENİYLE CADDE KAPATILDI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL

Beşiktaş'ta çökme tehlikesi bulunan metruk binanın bulunduğu cadde zabıta tarafından trafiğe kapatıldı.

Yıldız Mahallesi, Asariye Caddesi üzerinde bulunan metruk binadan dün saat 22.30 sıralarında çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, bina çevresinde inceleme yaparken, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri metruk binanın bulunduğu caddeyi bariyerlerle araç trafiğine kapattı. Binanın daha önceden çökme tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Binadan detaylar

-Alınan önlemlerden detaylar

-Zabıta ekiplerinden detaylar

-Genel ve detaylar

03.06.2019 - 23.42 Haber Kodu : 190603180

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7- AFGANİSTAN UYRUKLU GENÇ CEBİNDEKİ PARAYI VERMEYİNCE BIÇAKLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIĞLU / İSTANBUL

Fatih, Avrasya Tüneli Asya'dan Avrupa'ya geçişte Bakırköy istikametinde Afganistan uyruklu gencin önünü kesen kimliği belirsiz kişi yada kişiler cebindeki parayı istedi. Afgan genç önünü kesen şüphelilere cebindeki parayı vermek istemeyince bıçaklandı. Afgan genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli yada şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Fatih, Avrasya Tüneli Asya'dan Avrupa'ya geçtikten sonra Bakırköy istikametinde gece saat 03:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklu bir genç, iddiaya göre Avrasya Tünel çıkışının yakınlarında yolda yürürken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce durduruldu. Afgan gençten para isteyen şüpheli ya da şüpheliler, cebindeki paraları vermek istemeyen genci bıçakladı.

TÜNEL GİRİŞİNDEKİ GÖREVLİ POLİSLER OLAY YERİNE KOŞTU

Genç adam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli yada şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçen bir kişi Afgan genci yerde kanlar içinde görünce durumu hemen '155 İhbar ' hattına bildirdi. İhbar üzerine Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş güzergahı üzerinde ki kontrol noktasında görevli polisler hemen olay yerine koşarken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Afgan gence ilk müdahaleyi yaparak Samatya İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Afgan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparak delil aradı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Hastaneye kaldırılan Afgan gencin görüntüsü

- Görgü tanığı ile röp

- Avrasya Tünel polis kontrol noktasındna görüntü

- Genel ve detaylar

04.06.2019 - 06.23 Haber Kodu : 190604013

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8-FATİH'TE OTOMOBİLİN İSVİÇRELİ GAZETECİYE ÇARPMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL()

FATİH'te İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e (55) otomobil çarptı. O anlar kameraya yansırken yaralanan gazeteci tedavi altına alındı.

İsviçre'li gazeteci Claudia Kernweiss'e 30 Mayıs Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Çemberlitaş'ta, otomobil çarptı. Yaralanan gazeteci Kernweiss hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince gerekli gazeteciye çarpan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Aynı gün polis merkezine gelip teslim olan sürücü hakkında adli işlem yapıldı. Gazeteciye çarpan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Gazeteci Claudia Kernweiss'e otomobilin çarptığı anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil gazeteciye çarpıyor. Gazeteci Kernweiss yere düşüyor.

Görüntü Dökümü:

-Otomobilin çarpma anı (Güvenlik kamerası)

-Tedavi altına alınan gazetecinin fotoğrafları

03.06.2019 - 23.51 Haber Kodu : 190603182

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9- MALTEPE AÇIKLARINDA KAYIK BATTI, BALIKÇILARI SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL, ()

Maltepe açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu kayık battı. Balık tutmak için denize açılan 2 arkadaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Maltepe açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen 2 arkadaş balık tutmak için kayıkla Marmara Denizi'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 600 metre açıkta balık tutan arkadaşların kayığı henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Kayıktakiler denize düştü. Bu sırada Marmara Denizi'nde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik gemisi denizde çırpınanları fark ederek, bölgeye yöneldi. Denize düşen 2 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ekipler 2 kişiyi kıyıya çıkardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil Güvenlik teknesi

-Ekiplerden detay

-Kurtarılan 2 kişinin Sahil Güvenlik teknesindeki görüntüsü

-Genel ve detaylar



03.06.2019 - 21.23 Haber Kodu : 190603167

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10-KAĞITHANE'DE FIRIN SAHİBİ ESKİ ÇALIŞANI TARAFINDAN VURULDU

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL

Kağıthane'de eski çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi fırın sahibine silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 2 kurşunla ağır yaralanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde bulunan bir fırında dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre ismi öğrenilemeyen eski çalışan akşam saatlerinde İlker P'nin sahibi olduğu fırına geldi. Fırının yazıhane bölümüne çıkan eski çalışan İlker P. ile bilinmyene bir nedenle tartışmaya başladı. Eski çalışan yanında getirdiği silahla İlker P.'ye ateş açtı. İlker P.'ye 2 kurşun isabet etti. İlker P. yere yığılırken ateş açan eski çalışan olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine yazıhaneye çıkan fırın çalışanları İlker P.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlker P. çevredekilerin yardımıyla özel bir otomobille hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan İlker P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, bir süre fırında inceleme yaparak delil aradı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerden detaylar

-İş yerinden detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar



03.06.2019 - 20.23 Haber Kodu : 190603165

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11-YILDIRIM: OYLARIMIZIN HİÇ EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Küçükçekmece'de iftar programına katıldı. Yıldırım daha sonra Halkalı'da vatandaşlarla çay içti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de iftar programına katıldı. İftardan sonra konuşan Yıldırım, "Bu sefer artık sandıklara sahip olacağız. Oylarımızın hiç edilmesine asla izin vermeyeceğiz. 20 günümüz var. Unutmayın 20 gün sonra köyüne gidenler, Anadolu'ya tatile gidenler mutlaka geri dönecek. 23 Haziran'da sandıkları dolduruyoruz. Bir daha bu seçimleri oldubittiye getirenlere fırsat vermeyeceğiz. Dün iptal edilen seçimler yapıldı, Yusufeli ve Keskin'i AK Parti kazandı. Milletin partisi AK Parti, milletin desteğini alarak yoluna devam ediyor. Hiç merak etmeyin, inşallah her şey daha güzel olacak. Her şey İstanbul için, Türkiye için." dedi.

Yıldırım daha sonra Halkalı'ya geçti. Yıldırım burada vatandaşlarla sohbet edip, çay içti.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşlardan detay

-Yıldırımın konuşması

-Genel ve Detaylar

04.06.2019 - 00.07 Haber Kodu : 190604001

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12- YILDIRIM'DAN TAZİYE ZİYARETİ

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi'nde 17 Mayıs'ta iki grup arasında silah kullanılan kavgada, olay yerinden geçmekte iken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, Halil Elmas'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette, Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

04.06.2019 - 03.11 Haber Kodu : 190604008



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13- YILDIRIM'DAN MANAV TÜRKLERİNE ZİYARET

İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.

Görüntü dökümü:

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-Ziyaretten görüntü

04.06.2019 - 03.15 Haber Kodu : 190604009

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14- İMAMOĞLU AİLE FERTLERİYLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde ailesi ve yakın dostlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Aile üyeleri iftar sonrası yarın yeni yaşına girecek olan İmamoğlu'na erken doğum günü kutlaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, aile fertleri ve yakın dostlarıyla Beylikdüzü'nde bulunan bir lokantada iftar yemeği yedi. Yemekten sonra basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, "Son geceyi ailemle geçirmem gerektiğine yönelik bir karar vermiştim. Güzel de oldu, en azından bir miktar soluklandık. Orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. Yarın Ramazan Bayramı, Bayramınızı tebrik ediyorum. Herkes adına, milletimiz adına ve tüm İslam alemi adına duaların kabul olduğu, iyiliğin ve kardeşliğin hakim olduğu bir bayram olmasını temenni ediyorum." dedi.

"RAKİBİMLE EKRAN'DA İSTANBUL'U KONUŞMAK İSTERİM"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile televizyonda ortak yayın yapılması sorulan İmamoğlu, "Görüşmeleri arkadaşlarım yapacaklar. Biz bu konuda çok netiz. Bu sürecin 31 Mart öncesi de olması konusunda taleplerimiz oldu. Rakibimiz böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. Sadece İstanbul konuşulursa şartlı evet denilmişti. Ben şartlı eveti kabul ediyorum. Sadece İstanbul'u konuşacağız. Başka ne konuşacağız ki. İstanbul'la ilgili konuşurken, İstanbul'la ilgili tezleri, komplo ve projelerle birlikte teorilerini de konuşmak zorundayız. 6 Mayıs'ta alınan yargı kararını ve son alınan yargı kararını konuşmak zorundayız. Ben hazırım. Ekran konusunda nasıl bir program olacağı konusunda danışmanlarımız bir araya gelerek bunu konuşacaklar. Bu çabamız milletimiz içindir. Neredeyse 17 yıl sonra tekrardan iki siyasi kimliğin görüştüğü, konuştuğu ve tartıştığı bir program yapacağız." diye konuştu.

AİLE FERTLERİNE DE BÜYÜK SORUMLUK YÜKLÜYORUM

İmamoğlu, aile fertleri ve dostlarına da yaptığı konuşmada desteklerini isteyerek, "İstanbul gibi büyük bir şehre belediye başkanı olmak büyük bir nimet. Bu ülke ve topraklara borcumu ödüyorum. Tüm ailemin de bu adanmışlığa katkı sunmasını diliyorum. Bana yakışmayacak, sıkıntıya sokacak davranışta bulunmadığım gibi burada olan aile fertlerim ve dostlarımın da benim aldığım sorumluluğun aynısını almasını kendi hayatlarınızda da yaşamasını istiyorum. Size de bu vesileyle büyük bir sorumluluk yüklemiş durumdayım. Katılan tüm aile fertlerim ve dostlarıma şimdiden iyi bayramlar diliyorum." şeklinde konuştu.

ANNE BEN KAÇ YAŞINA GİRDİM?

İmamoğlu'nun yarın doğum günü olması sebebiyle aile fertleri iftar sonrası doğum günü pastası getirerek erken doğum günü kutlaması yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun, annesi Hava İmamoğlu'na 'Anne ben kaç yaşına girdim?' diyerek sorması aile arasında da kısa bir gülüşmeye sebep oldu. İmamoğlu kendisine getirilen üzerinde 'Her şey çok güzel olacak' yazılı kendi resminin bulunduğu pastayı çocuklarıyla birlikte kesti.

Görüntü Dökümü

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-İmamoğlu'nun aile fertleriyle selamlaşması

-İftara katılanlardan görüntü

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun aile fertlerine seslenmesi

-İmamoğlu'nun çocuklarla pasta kesmesi

-Genel ve detaylar

03.06.2019 - 23.13 Haber Kodu : 190603178

