DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- MOĞOLİSTAN UYRUKLU KARI-KOCA BİRBİRİNİ BIÇAKLADI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Beyoğlu'nda Moğolistan uyruklu bir ailenin kaldığı evde kıskançlık krizi nedeniyle çıkan kavgada karı-koca birbirini bıçakladı. Olayda kadın ölürken kocası ise ağır yaralandı.

Olay, Beyoğlu Okmeydanı, Fetihtepe Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir dairede meydana geldi. İddialara göre yaklaşık 2.5 ay önce cadde üzerinde bir daire kiralayan Moğolistan uyruklu Turbadrakh Masblaı(42) ile eşi Sarantuya Tsendsuren(34) yanlarında 3 kişiyle burada yaşamaya başladı.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

Aynı konfeksiyon atölyesinde çalıştıkları öğrenilen karı-koca, iddiaya göre saat 21.30 sıralarında kıskançlık sebebiyle tartışmaya başladı. tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine karı-koca birbirini bıçakladı. Kavga sesleri üzerine vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından evde ağır yaralı halde bulunan Turbadrakh Masblaı, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Sevisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda bıçaklanan Sarantuya Tsendsuren'in ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

KISKANÇLIK KRİZİ

Polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Savcısı nezaretinde evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemenin ardından ölen Sarantuya Tsendsuren'ın cenazesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayda birbirlerini bıçaklayan karı-kocanın aynı konfeksiyon atölyesinde çalıştıkları ve Turbadrakh Masblaı'n karısı Sarantuya Tsendsuren ile sık sık kıskançlık yüzünden tartıştıkları öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan kıskançlık tartışmaları nedeniyle Turbadrakh Masblaı'ın işten çıkarıldığı karısının ise çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili açıklama yapan dairenin sahibinin oğlu, "2.5 ay önce kiraya vermiştik. Bildiğim kadarıyla iki kız kardeş iki de eşleri vardı. Onlar kalıyordu" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği binadan detaylar

-Cenaze aracından detaylar

-Olay yerindeki polislerden detaylar

-Ölen kadının cenaze aracına konulması,

-Hastaneden detaylar

-Evin sahibinin oğlu ile rop

-Diğer detaylar

03.06.2019 - 01.54 Haber Kodu : 190603009

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2- KADIKÖY'DE ÜÇ KATLI AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kadıköy'de 3 katlı ahşap binada henüz bielirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın alev alev yanmasını bir vatandaş saniye saniye cep telefonuyla görüntüledi. Yangın Hasanpaşa Mahallesi Nabizade Sokak'ta saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Üç katlı ahşap binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara sıçradı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN 1 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangın çıkan binaya girerek tazyikli su ile müdahale etti. Polis ekipleri yangın çıktığı sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak bir süre soğutma çalışması yaptı.

SOKAKTA OTURAN VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangın sırasında çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadığı ve vatandaşların camlara çıkarak ekiplerin çalışması izlediği görüldü. Binanın bitişiğinde oturan bir kişi de köpeğiyle birlikte çıkarak ekiplerin yangın söndürme çalışması izledi. Sokakta oturan bir vatandaş yangını alevli yanma halini cep telefonu kamerasıyla saniye saniye çekti. Yangın çıktığı üç katlı ahşap binanın bir dernek tarafından kullanıldığı ve yangın çıktığı sırada içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilirken binada hasar oluştu.

TARİHİ BİNAYDI YENİ RESTORASYONU YAPILMIŞTI

Sokakta dükkanı bulunan Sabri Yirmibeş, "Ben dükkandaydım. 4,5 itfaiye ekipleri geçti. Bizim dükkanın sokak arasındaymış. Dumanları görünce koşarak olay yerine geldim. Yangın baya büyükmüş aslında ahşap bir bina ve tarihi bir bina birde yeni restorasyon yapılmıştı. Güzel bir binaydı, ama bina artık gitti. Binada oturan kimse yok yangında yaralı ve can kaybı da yaşanmadı" dedi. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFON KAMERASI)

-Üç katlı ahşap binanın alev alev yanması

-Ekiplerin çalışması

-Genel ve detaylar

(AKTUEL GÖRÜNTÜ)

-Yangın çıktığı bina

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Merdiven aracında bulunan itfaiye eri tazyikli su ile müdahalesi

-Sağlık ve polis ekipleri

-Sokakta yangını izleyen vatandaşlar

-Polis ekiplerin yangın yerinde güvenlik önlemi alması

-Vatandaşla ile röp.

-Yan binada oturan kişi köpeği ile dışarıda beklemesi

-Genel ve detaylar

03.06.2019 - 07.23 Haber Kodu : 190603014

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3- KARTAL'DA İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 8 AĞIR YARALI

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kartal'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı. Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesinde saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde 34 BML 648 plakalı otomobil ile 34 TF 6833 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin çarpışmasıyla sürücülerle ve yolculardan araçların içinde sıkışanlar oldu.

VATANDAŞLAR KAZA YERİNDE EKİPLERİN ÇALIŞMASINA YARDIM ETTİ.

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobillerin içerisine sıkışanları kurtarma çalışması yaptı. Kurtarma çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede araçların içerisine sıkışanları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI, DURUMLARI AĞIR

Ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Meriç Çaltan, Bedirhan Balandı,Abdullah Yüksek, Alper İptaş ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sarullah Turnaoğlu,Hüseyin Akkaya,Uğurcan Elkoca,Burak Demirci'n durumlarının ağır olduğu belirtildi.



YOL TRAFİĞE KAPANDI

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptığı sırada olayın görgü tanıklarından kazanın oluşu hakkında bilgi toplamaya çalıştı. Ekiplerin incelemelerin ardından araçlardan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.



KAZADAN SONRA YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza sesini duyup olay yerine gelen bir vatandaş, "Biz sese geldik zaten koşup geldiğimizde iki araba kafa kafaya girmişti, öndeki araçta beş kişi vardı onları biz indirdik. Öndeki araçta da bir kişi vardı, yaralıydı, şoför koltuğundaydı. Onu da hemşireler indirdi, kimse müdahale edemedi. Diğer sürücüyü de itfaiye ekipleri kurtardı sonra ambulans ekipleri tedavi ederek götürdüler. Durumları da şu an sürücülerden birisinin durumu ağır, diğerleri de ağır ama sürücü daha ağır. Birinin bacağı kırıldı, diğerinin omuriliğinde sorun varmış duyduğum kadarıyla" diye konuştu.

Kaza ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralılardan detaylar

-İtfaiye ve sağlık ekiplerin çalışması

-Otomobil içerisine sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarması

-Vatandaşların ekiplere yardım etmesi

-Otomobillerden detaylar

-Kaza yerinde bulunan vatandaşlar

-Trafik polisleri kazayı incelemesi

-Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması

-Caddeden detaylar

-Vatandaşlarla ile röp.

-Genel ve detaylar

03.06.2019 - 03.39 Haber Kodu : 190603011

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(Geniş haber)

4- BAĞCILAR'DA PARK KAVGASI: 2 ÖLÜ, 11 YARALI

Müslim SARIYAR-Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL()-BAĞCILAR'da 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde meydana geldi. Restoranın önüne aracını park etmek isteyen kişi ile restoran çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgaya aracını park etmek isteyen kişinin yakınları da dahil oldu. Silahların kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü. İşyerinin camları kırıldı, taş ve sopalar da kullanıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Silahla ateş açılması sonucu aracını park etmek isteyen kişinin yakınlarından olduğu belirtilen Mustafa Yüksel başından vurularak olay yerinde, Yüksel'in yakını olan Mehmet Bulut ise kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayda her iki tarafında aralarında bulunduğu E.Ö., F.B., V.A., B.A., E.A., İ.A., M.A., R.A., N.A., M.O. ve M.M.O. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kavga başladığı sırada restoranda bulunan silahlı 3 kişi kavgaya karıştıktan sonra bir otomobille olay yerinden kaçtı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'sinin karıştıkları kavgada yaralandığı tespit edildi. Polis olayla ilgili 10 kişiyi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve döner bıçağı ele geçirildi. Polis ekiplerinin kavgaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Dehşet verici anlar çevredekilerin cep telefonuna yansıdı. Görüntüyü çeken kişilerin korku dolu anlarda polis ve sağlık ekiplerini aradığı duyuluyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anından görüntüler

EK GÖRÜNTÜ///

-Camları kırılan işyerinden görüntü

-Camlardan görüntü

-İşyerinin içinden dağılmış görüntü

-Görgü tanığı röp.

-Genel ve detaylar

02.06.2019 - 18.46 Haber Kodu : 190602186

02.06.2019 - 17.17 Haber Kodu : 190602159

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5-JEOFİZİK UZMANI GÜNDOĞDU: HENDEK DEPREMİ OLASI MARMARA DEPREMİ İÇİN ÖNCÜ DEĞİL

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL ()-JEOFİZİK uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde kaydedilen depremin olası Marmara Depremi için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi. Depremi değerlendiren Dr. Gündoğdu, bu sarsıntının Düzce ve Gölcük depremlerinden sonra bölgede oluşan 'Olağan depremlerden' biri olduğunu belirterek, "Bugünkü deprem normal bir olay. Ancak, bölgede daha önceki depremleri yaşayan halk doğal olarak korkup ev veya bulundukları binalardan kaçmışlar. Kısa süre sonra evlerine dönmüşlerdir. Bu bir öncü deprem niteliğinde değil. Öncü deprem daha küçük depremlerin arkasından gelir. Bir seri yapması lazım. O nedenle bölgedeki depremlerden biri olarak değerlendiriyoruz. 4.6 veya 4.7 büyüklüğündeki bu deprem, olası Marmara Depremi için hem yer, hem büyüklük hem de oluşum karakteri açısından öncü değil." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Oğuz Gündoğdu'nun açıklamaları

-Detaylar

02.06.2019 - 21.20 Haber Kodu : 190602208

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(Farklı açıdan güvenlik kamerasıyla)

6- KARTAL'DA FIRIN ÖNÜNDE BEKLEYEN KADINA SİLAHLA ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

*Motosikletle gelen kasklı şüpheli kadına silahlı saldırıda bulundu. O anlar kameraya yansıdı. Olaya ilişkin farklı kamera görüntüsü ortaya çıktı.

*Silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ- Ali Kerem BENGİ-Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()-KARTAL'da motosikletle gelen şüpheliler fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırıda bulundu. Kadının ayağına iki kez ateş eden saldırganlar geldikleri motosikletle kaçarken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında Yakacık Mahallesi, Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kıymet Kökten isimli kadın caddede bulunan fırının önünde beklerken, motosikletle gelen kasklı 2 kişi fırına yanaştı. Bir süre sonra motosikletten inen şüphelilerden biri Kökten'in ayağına 2 el ateş açtı. Gökten korku ile fırına koşarken, kasklı şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökten ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kurşunların kadının ayağını sıyırdığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırının yaşandığı alanı şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kızın fırının önünde beklerken, motosikletle2 kişi geliyor. Fırının önünde duran şüpheliler bir süre bekliyor. Motosikletten inen şüphelilerden biri elindeki silahla kadının ayaklarına 2 kez ateş ediyor. Kadın fırına kaçmaya çalışırken, şüpheliler motosiklete hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri saldırıdan sonra olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında A.O.S. (26)ve F.V. (37) isimli 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kadının market önünde beklemesi

-Motosikletli saldırganların caddeye gelmesi

-Saldırganın kadına ateş etmesi

-Kadının fırına kaçması

-Saldırganın motosikletle kaçması

(AKTÜEL)

-Olayın yaşandığı fırın

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Genel ve detay

02.06.2019 - 19.14 Haber Kodu : 190602193

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7-- BAKAN SOYLU "TÜRK SOYLU KARDEŞLERİMİZLE İFTAR" PROGRAMINA KATILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'da düzenlenen "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar" programına katıldı. Burada konuşan Soylu, "Türk soylu gruplardan bugüne kadar toplamda 89 bin 951 kişiye insani ikamet izni, 57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Bu kardeşlerimizin ülkemizde kalış, çalışma izni, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvenlik konuları ve Türk vatandaşlığına kabul işlemlerinde yasallarla sağlanmış kolaylıklara erişimleri sağlanmıştır. Kapımız ve gönlümüz size 24 saat açıktır."

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde "Türk Soylu Kardeşlerimizle İftar" programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İstanbul'da yaşayan Türk Soylu dernek ve vakıfların kanaat önderleriyle Türkmen vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan yapan Soylu, "Bugün Türkiye'de Ahıska Türkleri, Uygur Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Batı Trakya Türkleri, Irak Türkmenleri, Afganistan Özbek ve Türkmenleri ile diğer Türk soylu gruplardan bugüne kadar toplamda 89 bin 951 kişiye insani ikamet izni, 57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet izni düzenlenmiştir. Bu kardeşlerimizin ülkemizde kalış, çalışma izni, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal güvenlik konuları ve Türk vatandaşlığına kabul işlemlerinde yasallarla sağlanmış kolaylıklara erişimleri sağlanmıştır. Kapımız ve gönlümüz size 24 saat açıktır. Eksiklik çekmeyiniz bütün göç idareleri emrinize amadedir. Çocuklarınızı bu ülkede hür bir şekilde okutunuz. Dünyada yapacak çok işimiz, dünyaya verecek güçlü Türkiye mesajımız ve kardeşlik mesajımız var." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun gelişi

-Salondan detay

-Soylu'nun konuşması

-Genel ve Detaylar

02.06.2019 - 23.37 Haber Kodu : 190602219

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8- İSTANBUL'DA SON SAHUR GECESİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

İstanbul'da Ramazan'ın son gecesinde davulcular vatandaşları ilahiler ve manilerle sahura kaldırdı. Ramazan davulcuları gece saatlerinde sokakları son kez dolaşırken, sahura kalkan bazı vatandaşlar da mahalle fırınlarında ekmek ve pide kuyruğuna girdi. Ramazan davulcuları Zeytinburnu'nda vatandaşları ilahilerle sahura uyandırırken, bazı davulcular da Bayrampaşa'da vatandaşlara maniler söyleyerek uyandırdı. Vatandaşlar evlerinde aileleri ile sahur yapmak için oturdukları mahallede bulunan fırınlara akın etti. Ramazan ayının son sahurunu aileleri ile dışarıda geçirmek isteyenler de Eyüpsultan'a geldi. Evlerinden getirdikleri yiyecekleri aileleriyle dışarıda yiyerek sahur yapan vatandaşlar, Razaman ayının bitmesine üzüldüklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Ramazan davulcularından görüntü

- Davulcular ile röp

- Ekmek ve pide almaya giden vatandaşlar

- Vatandaşlar ile röp

- Eyüpsultan'da sahur yapan vatandaşlar

- Sahur yapan vatandaşlar ile röp

- Genel ve detaylar

03.06.2019 - 04.49 Haber Kodu : 190603013



