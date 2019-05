DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BİNALİ YILDIRIM: GERÇEKTE MAĞDUR OLAN BENİM

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK /İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, PESİAD'IN düzenlendiği iftar programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Binali Yıldırım, Pendik Sanayi ve İş Adamları Derneği(PESİAD)'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. İftar öncesi konuşan Yıldırım, "Bir seçim geride bıraktık. 31 Mart'ta seçim oldu. Türkiye'nin her tarafında belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, muhtarlar seçildi. Seçimler bitti ama İstanbul seçimi uzun sürede gündemde kaldı. İstanbul seçimlerinde maalesef sandık ve sonrasında bazı usulsüzlükler, düzensizlikler, hatalar, yanlışlıklar oldu. Bununla ilgili partimiz, ilçe, il, Yüksek Seçim Kurulu'nda hukuk mücadelemizi verdik." Dedi.

"BİZ DEVLET ADABI GÖRMÜŞ İNSANIZ"

Seçimde yaşanan usulsüzlükler nedeniyle asıl kendilerinin mağdur olduklarını söyleyen Yıldırım, "Bugün biz mağdur olduk diyenler esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim. Çok açık konuşuyorum. Biz gürültü, patırtı yapmadık. Biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuka intikal ettiyse onun sonucunu sessizce beklemek gerekir. Bizim suskunluğumuzu maalesef farklı bir şekilde yorumlayanlar oldu. Neden mağduriyet oldu? Size söyleyeyim. Eğer bir mağduriyet olmasaydı, açılan, iptal oyların sayılması, benim oyların başka bir adaya kaydırılarak yazılması ve bu gibi konularda sadece oyların yüzde onu sayıldı, aradaki fark yarıdan aşağıya indi. Soruyorum size, birbirine yakın oy almış iki adamız, eğer iptal olduysa, yanlışlık yapıldıysa ikisine de aynı olması lazım. Çünkü aradaki oy farkı binde bir buçuk. Binde bir buçuk oy. 850 bin oy sayıldı. Benim oylarımda artma var, onunkinde azalma var. Kim mağdur? 29 bin oydan 13 bin 729 oya düştü. Ne kadar sayıldı? 850 bin sayıldı. Bu da toplam oy verenlerin yüzde 10'u demektir. Biz ısrarla dedik ki, bu oylar yeninden sayılsın. Burada çok büyük hatalar, büyük düzensizlikler, hileler var, oy hırsızlığı var." Şeklinde konuştu.

"EĞER O OYLARIN TAMAMI SAYILSAYDI, EN AZ 60 BİN OY FARKLA BİZ SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKACAKTIK"

YSK'ya yapılan itirazlara değinen Yıldırım şunları söyledi:

"Maalesef bu talebimiz kabul edilmedi. CHP buna itiraz etti ve YSK reddetti. Şunu adım gibi biliyorum, eğer o oyların tamamı sayılsaydı, en az 60 bin oy farkla biz sandıktan birinci çıkacaktık. Bunun hesabı belli. Yüzde 10'unda 16 bin oy eksildiyse, yüzde 90'ında ne kadar oy eksilecek onun hesabını siz iş adamı olarak kolayca yapabilirsiniz. Bütün bunlar sandık kurullarının, başkanlarının yanlış, kanunlara uymayan şekilde teşkili. Sadece 123 tane imzasız boş seçim sayım sonuç tutanağı var. İmzalanmamış veya bomboş ama oylar işlenmiş. Neye göre işlenmiş? Bunları da topladığınız zaman 42 bin oy ediyor. Neresinden bakarsanız bakın oy hırsızlığı açık ve seçik bir şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK'da görüldü ve iptal edildi. Esasında YSK'ya yükleniyorlar. 'Efendim hukuk yok. YSK gasp etti, seçimi elimizden aldı' Ben de soruyorum Pendiklilere, siz de oy verdiniz. Ankara'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Antalya'da seçim oldu kazandınız, hukuk var. Mersin'de seçim oldu kazandınız, hukuk var. Adana'da kazandınız, hukuk var. İstanbul'da hileniz, oy hırsızlığınız ortaya çıktı, 'Hukuk yok' diye bas bas bağırıyorsunuz. Bu reva mıdır?"

"BİZİ MAĞDUR EDEN DE SEÇİM KURULU'DUR"

Binali Yıldırım, "Seçim Kurulu yaptığı yanlış işlerle bizi de mağdur etti. Bizi mağdur eden de Seçim Kurulu'dur. Görevlendirilen, şartları tutmayan insanların yaptığı iş ve işlemler yüzünden biz de mağduriyet yaşadık. Ama biz YSK üyelerine çete demedik. YSK üyelerine ağzımıza gelen hakareti yapmadık. Neden seçim kurulu bizi mağdur etti? Çünkü YSK'da hatasını kabul etti ve bütün bu işlemleri, kanunsuz işlemleri, şaibeleri yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Eğer onlar işini düzgün yapmış olsa böyle bir soruşturma başlar mıydı? Hem suçlu hem de güçlü havasında dolanıyorlar. Derler ya yavuz hırsız ev sahibini susturur. Bunlarınki de bu hesap. Konuşmadık konuşmadık, ağırbaşlılığımızdan sonucu bekledik diye iyice meydanı boş buldular. Kusura bakmasınlar. 31 Mart'ta sizlerin oylarını gasp edenlere, 23 Haziran'da hesabını soracağız. Bunun da arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

"MAKAM MEVKİ DELİSİ BİR İNSAN OLMADIM"

Siyasette her makamı gördüğünü ve hak etmediği bir makam peşinde olmayacağını vurgulayan Yıldırım, "Hayatım boyunca hak etmediğim bir işin peşinde olmadım. Milletim destek oldu. Bana çok büyük yetkiler verdiniz. Milletvekili, Başbakan, Meclis Başkanı yaptınız. Bu makamları İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan daha da ağır sorumluluklar verdiniz. Burada da hep milletimin, vatandaşlarımızın arzu ettiği, onların beklediği görevleri yaptım. Makam mevki delisi bir insan olmadım. En büyük makamın insanların gönlündeki makam olduğuna inanırım. Bugün de halen buna inanıyorum. Marmaray'ı, Avrasya'yı yaparken, Osmangazi Köprüsü'nü yaparken, hızlı treni yaparken, yolları, tünelleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet hakka hizmet olmuştur. Bu inançla çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da aynı anlayışla, titizlikle milletim bana ne yetki verirse, ne görev verirse onu yapmaya gayret edeceğim. Bu seçimler vesilesi ile gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından, aynen Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir. Ülkesi için, milleti için birliğini beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ülkeme ve milletime güveniyorum." dedi.

2- BİNALİ YILDIRIM, PENDİK'TE TERAVİH NAMAZI SONRASI VATANDAŞLARA SESLENDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, PESİAN'IN düzenlediği iftar programının ardından Çamçeşme mahallesi Merkez Kaynarca Camisi'nde teravih namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla çay içip sohbet eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye seslendi.

Ak Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, akşam saatlerinde önce Pendik'te PESİAN'IN düzenlediği iftar programına katıldı. Yıldırım, iftarın ardından teravih namazını kılmak üzere Çamçeşme Mahallesi Merkez Kaynarca Camii'ne geldi. Yıldırım, camii girişinde vatandaşların yoğun ilgilisiyle karşılandı. Namaz sonrası Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Cin ile birlikte camii avlusundaki çay ocağına giden Yıldırım, vatandaşlarla çay içip bir süre sohbet etti. Yıldırım, vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilme taleplerini de geri çevirmedi.

Daha sonra buradaki kalabalığa seslenen Yıldırım "Çamçeşme'nin güzel insanları, hemşerilerim hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart'ta oylarınızı çalanlara hesabını soracak mısınız?" diye sordu. Vatandaşlardan "Soracağız" cevabını alan Yıldırım, "Allah sizlerden razı olsun. Allah Yar ve yardımcımız olsun" diyerek camiden ayrıldı.

Yıldırım, camii çıkışı Pendik Belediye Başkanı Cin'le birlikte caminin karşısındaki Halil ve İlknur Tüfekçi çiftinin evini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Çamçeşme Mahallesi hakkında bilgi aldı.

Yıldırım ve Cin, ziyaret sonrası evden ayrıldı.

3- İMAMOĞLU: BEN İSTANBUL'U İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GEZİYORUM

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL()

Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da bir ailenin iftar sofrasına konuk oldu. İftar çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, "YSK'nın kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde ikamet eden Kandil ailesine iftar için misafirliğe gitti. Meltem-Ahmet Kandil çifti, İmamoğlu'nu kızları Eda (17), Elif (12) ve oğulları Eymen (2) ile birlikte ağırladı. İmamoğlu'na mahalleli yoğun ilgi gösterdi.

"RAMAZAN AYI ÜLKEMİZE BEREKET GETİRSİN"

Ekrem İmamoğlu, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Ramazan ayındayız, bu akşam Eyüpsultan'da güzel bir iftar sofrasına misafir olduk. Ailemize teşekkür ediyoruz. Sofrada Erzurum'dan yemeğimiz vardı, Kars'tan yemeğimiz vardı, Kırklareli'nden yemeğimiz, tatlımız vardı. Allah lezzetimizi bozmasın. Ramazan ayı ülkemize bereket getirsin." Şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlatmış olduğu bağış kampanyası ile ilgili olarak İmamoğlu, "İnsanlar ilgi gösteriyor. Bu kanuna uygun bir şekilde. Böyle bir süreç olabilir. Neticede böyle bir seçim takvimi yoktu. Partimizin takdiri." Açıklamalarında bulunarak destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

"İSTANBUL'UN HER TARAFINI GEZECEĞİZ"

Ekrem İmamoğlu, "Aynı dil, aynı güzellik, aynı coşku, bu sefer daha büyük bir sevgi. İstanbul'un her tarafını gezeceğiz. İstanbul'da YSK'nın kararı benim zihnimde ve gönlümde yok hükmündedir. Ben İstanbul'u, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geziyorum." İfadelerini kullandı.

"Sahalara ne zaman ineceksiniz" şeklindeki soruya İmamoğlu, "Her gün programım var. Sahadayım. Bir yandan basın mensuplarıyla buluşuyorum, bir yandan sokaklarda, bir yandan iftar sofralarında, iftar sonrası programlarım var. Hususi toplantılarım var, ailelerle, insanlarla. Ben çalışıyorum." cevabını verdi.

3- FATİH'TE BİR POLİS ARACI İLE TRAMVAY ÇARPIŞTI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL()

Fatih Pazartekke'de bir polis aracı ile tramvay çarpıştı. Olayda 1 polis memuru hafif yaralanırken tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Olay 18.30 sıralarından Millet Caddesi Pazartekke tramvay durağı yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, benzin istasyonundan çıkan polis aracı hemzemin geçitten geçerken Çapa istikametinden gelen tramvayla çarpıştı. Kazada bir polis memuru hafif yaralandı. Çarpışma sırasında ani fren yapan tramvayın içindeki bazı yolcular da hafif sıyrıklar oluştu. Başından yaralanan polis olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönüne yaklaşık 15 dakika yapılamadı. Kaza yapan polis aracının olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

4- BEYOĞLU'NDA 2 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda iki katlı bina alev alev yandı. İkinci katta oturanlar kendilerini son anda dışarı attı. Yanan evin çökme riski olduğu belirtildi.

Piri Paşa Mahallesi Bezirgan Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Binada oturanlar can havliyle kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri evde bulunan Kur'an-ı Kerimi zarar görmemesi için dışarıya çıkartıp duvarın üzerine koydu. Evi yanan bir kişi, gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen bir kişiye de çevredeki vatandaşlar ayran içirdi.

Piri Paşa Mahalle Muhtarı Cafer Pehlivan, "Burada yangın çıktı. İtfaiyeyi biz aradık. İçeride herhangi bir yaralı falan yoktu. Sağ olsun itfaiyemiz içeriden Kur'an-ı Kerim çıkarttı, duvarın üzerine koydu" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çökme riskinin olduğu belirtildi.

5- TEM'DE BALTALI SÜRÜCÜ TERÖRÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Ali AKSOYER / İstanbul

TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışarak hem kendi canını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü M.O. yakalandı. Hakkında bin 110 lira idari para cezası uygulanan M.O. adli işlem için karakola teslim edildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 34 PS 4631 plakalı aracın sürücüsü şüpheli M.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Sürücü M.O.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ten 108 lira olma üzere bin 110 lira idari para cezası verildi. M.O. adli işlem için Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne teslim edildi.



6- "ŞİDDETİN DİLİ OLMAZ" EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL()

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği ve İstanbul Kahveciler Esnaf Odası işbirliğinde "Şiddetin dili olmaz" konulu eğitim gerçekleşti. Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleşen eğitim programına İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, Klinik Psikolog Esra Keskin, oyuncu Turgay Tanülkü ve Nurullah Çelebi de katıldı. İstanbul'da 39 ilçede çeşitli sanatçı ve psikologların katılımlarıyla her tülü şiddete karşı başlatılan farkındalık çalışmasına her yaş grubundan insanların ilgisi yoğun oldu.

"DUYARLI SANATÇILARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Fiziki ve sözlü her türlü şiddete karşı olduklarını mikrofonuna dile getiren İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, "Bugün başlattığımız programın ikinci ayağını gerçekleştirdik. 'Şiddetin dili olmaz' başlıklı programımızın eğitim safhasındayız. Bugün bu kahvehanede psikoloğumuz ve sanatçılarımızla beraber bir eğitim gerçekleştirdik. Bu konuda biraz katkımız olabilirse ne mutlu bize. Kahvehaneler Osmanlı döneminde de eğitim yuvası olarak biliniyor. Bu günde burada eğitimlere devam edeceğiz. Duyarlı sanatçılarımızdan destek bekliyoruz." Dedi.

"BU EĞİTİMİN İÇİNDE OLMAK BANA GURUR VERİYOR"

Turgay Tanülkü, "Bu eğitimin içinde olmak bana gurur veriyor. Eğer bir şeyleri toparlamak gerekiyorsa sokağa inmek gerekir. Sokaktaki evlatlara ne kadar sahip çıkabilirsen bazı yerlere gidişi, özellikle cezaevlerine gidişi azaltırsın. Sokaktaki çocuklarımızla evdeki çocuklarımızı bir araya getirebilirsek işte o zaman barışı yakalarız. Cezaevlerindeki çocuklarla, sokaktaki çocuklar ve evdeki çocuklar aynı salıncağa binmeye başladıkları gün ülkemde barışı yakalarız" diye konuştu. Tanülkü, kahvehanelerdeki eğitim çalışmalarının katkı sağladığını söyleyerek diğer meslektaşları için duyarlı olmalarını ve sokağa inmeleri gerektiği çağrısını yaptı.

"AİLELER ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİM KURMALILAR"

Gelen katılımcılara eğitim vermek için orada bulunan Klinik Psikolog Esra Keskin, "Bugün genel bir başlık altında şiddet konusu üzerinde durduk. Şiddetin ne olduğu ve şiddetin türleri hakkında bilgilendirme yaptık. Genel bir başlık altında şiddeti değerlendirdikten sonra özellikle günümüzde giderek artan bir sorun üzerinde durduk ve kadına yönelik şiddet üzerinde durduk. Katılım son derece yerindeydi. Özellikle gençlerle aralarda sohbet ettik." şeklinde konuştu.

Keskin şiddet konusunda ise ailelere, "Aileler çocuklarıyla iletişim kurmalılar. Fiziksel ve psikolojik şiddeti bir tarafa bırakıp her şeyden önce çocuklarıyla uzlaşmacı bir dil kullanabilmeleri. Onların seviyelerine inip, onları anlayabilmeleri ve en önemlisi de çocuklarını oldukları gibi kabul etmeleri gerekmektedir." uyarısını yaptı.

7- ÜSKÜDAR'DA SAHİLDE KAYALARIN ARASINA SIKIŞMIŞ BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU



Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Üsküdar'daki Salacak sahilinde kayaların arasına sıkışmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Üsküdar'daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında saat 16.40 sıralarında vatandaşlar tarafından ceset görüldü. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar çok sayıda kişi kayalıkların üzerine çıkarak cesedi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin sıkıştığı kayalıkların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İlk incelemenin ardından polis ekipleri, deniz polisini çağırdı. Deniz polisi botuyla kayalıkların yanındaki iskeleye çıkan ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkararak ceset torbasına koydu. Kayalıklardan yukarıya çıkarılan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerindeki incelemeleri sürüyor.

