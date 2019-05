DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BİNALİ YILDIRIM TERAVİH NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

Binali Yıldırım Tuzla'da teravih namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını değerlendirmesine ilişkin soru üzerine Yıldırım, ""Yüksek Seçim Kurlu bir karar verdi. Bu karar 31 Mart'ta yapılan seçimlerin tekrar edilmesi. Peki, seçimler YSK'ya neden gitti. Seçimler esnasında ve sonrasında tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler, yanlışlar, hileler, şaibeler dolayısıyla hukukun verdiği bütün süreçleri partimiz takip etti. İlçe, il seçim kurullarındaki tüm süreçler tamamlanmış ve nihayet Yüksek Seçim Kurulu'na bu konu getirildi. Uzun süreden beri Yüksek Seçim Kurulu çalışmaları, araştırmaları yapıyor idi. Bugün elde edilen rapor doğrultusunda seçimlerin yenilenmesine, tekrar edilmesine karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yazılı kararı resmi açıklaması henüz yayınlanmadı. Dolayısıyla gerekçelerin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. Bu konuda bir açıklama yapmak doğru olmaz. Tekrar edilecek seçimler 23 Haziran tarihinde yapılacak. İstanbullular için hayırlı, uğurlu olsun. Baştan beri söylediğimiz bir şey var Türkiye bir hukuk devleti. Dolayısıyla hukuk içinde seçimin patronu olan YSK'nın iki kararı sözkonusuydu. Ya seçimin iptal edilmesi, ya da red edilmesi. Baştan beri şahsım da, rakibim de Yüksek Seçim Kurulu'nun bağlayıcı olduğunu ve herkes için geçerli olduğunu ifade etmiştir." dedi.

Binali Yıldırım açıklamalarının devamında, "Seçimlerin tekrarının anlamı şudur: Aynı seçmen listeleriyle, aynı adaylarla seçime gidilmesidir. Bunun istisnası herhangi bir şekilde bir vefat olması durumunda yeni aday gösterilebilir bu işin hukuki yanıdır. Siyasi yanı da şudur: Biz başından beri İstanbul'a İstanbullulara hizmet etmek için bu yola girdik. İnşallah bu yenilenecek seçimde de devam edecek ve İstanbullulara en güzel hizmeti yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

Yeni dönemde nasıl bir kampanya yürüteceği yönündeki bir soruya Yıldırım, "Olay çok daha taze, bunu parti kullarımızla konuşacağız, görüşeceğiz ve onan göre kampanyamızın çerçevesini belirleyeceğiz. Her zaman olduğu biz gerginlikten değil, ayrıştırmadan değil, kucaklamaktan, birleştirmekten yanayız. Bu ülke hepimize yeter, bu ülkedeki farklılıklarımız zenginliğimizdir. Her türlü düşünce, her türlü inanış, her türlü yaşayış bu dünya şehri İstanbul'un en önemli zenginliğidir. Bu hassasiyetlerimize bundan önce olduğu gibi bundan sonra da dikkat edeceğiz ve 15 milyon İstanbulluyu kucaklayacağız, birleştireceğiz ve İstanbul'a yapacağımız hizmetleri onlarla paylaşacağız ve desteklerini isteyeceğiz. Seçime ne kadar yüksek katılım olursa, demokrasi sandıkta o kadar iyi tecelli etmiş olur. Bu vesileyle bütün İstanbullu hemşerilerimizden özellikle talebimiz mutlaka sandığa gidelim ve orada İstanbul'un geleceği için 'benim de sözüm var' diyelim, oyumuzu kullanalım. Demokrasinin güçlenmesi için bu şehrin geleceğinin çok daha güzel hizmetlerle buluşması için siz de katkı sağlayın diye buradan bir çağrı yapmak istiyorum." şeklinde cevap verdi.

2- EKREM İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU

* Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde basın açıklaması yaptı. İmamoğlu, "İstanbul seçimlerinin anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum. Bu millet bizi seçmiştir" dedi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL()

Ekrem İmamoğlu, YSK'nın seçimlerin tekrarlanması kararına ilişkin Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde binlerce vatandaşa açıklamalarda bulundu.

"ANAMIN AK SÜTÜ KADAR HELAL OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Demokrasi için mücadele edecek 82 milyon olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Ben YSK'yı kınıyorum. Yüksek seçim kurulu karar açıklıyor, sandık kurullarına yapılan olağanüstü kurula göre seçimi iptal etmiş. Geçen sene aynı kurullarla Cumhurbaşkanı seçti, referandum yaptık, Anayasa değişti, o zaman Anayasa da, Cumhurbaşkanlığı seçimi de şaibelidir. Şaibeli olduğunu düşünmüyorsanız, bizim İstanbul seçimlerini anamın ak sütü kadar helal olduğunu biliyorum" diye konuştu.

"SÜRECİ EN SAĞLIKLI ŞEKİLDE YÖNETMEYE KARARLIYIZ"

İmamoğlu, "Ben inanıyorum ki toplumun tamamının vicdanı bizimle. Bütün Türkiye'nin, vatanın her yerinden, 81 ilinden, Doğusundan, Güneydoğusundan, Doğu Anadolusundan Karadenizi'ne kısacası bütün Türkiye'nin vicdanı ve adalet duygusu bizimle beraber. Süreci en sağlıklı şekilde yönetmeye kararlıyız. İstanbul'un her yerinde insanlarımız bir an için kaygı duymuş olabilirler. Bir an için umutsuz olabilirler. Sultanbeyli'den geliyorum. O mahallede gözyaşı döken genç kızlarımız genç erkeklerimiz vardı. Ağlıyorlardı. Ağlamasınlar. Silsinler gözyaşlarını. Buradayız, hep beraber çalışacağız" dedi.

3- İMAMOĞLU SULTANBEYLİ'DE KONUŞTU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL

Ekrem İmamoğlu, "Herşey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi

İmamoğlu Ramazan'ın ilk iftarını Sultanbeyli'de Hanife-Bilal Ayhan çiftinin evinde yaptı. İftara giderken seçimlerin iptal kararına rağmen İmamoğlu programını değiştirmedi. İftar çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Hep beraber başaracağız.Umudunuzu yitirmeyin. Herşey çok güzel olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi.

İmamoğlu daha sonra CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı önünde kendisini bekleyenlerle buluştu. İmamoğlu burada da "Herşeyi çözeceğiz" diye konuştu.

4- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Başakşehir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nın İstanbul'da seçimleri yenileme kararına ilişkin değerlendirmeleri sorulan Şenocak, "İstanbul'umuz için hayırlı olsun. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi, ilk günden bugüne söylediğimiz bir cümle vardı. Şeffaf bir seçim, şaibesiz bir seçim ve itirazlarımızı bunun üzerine yaptık. Yüksek Seçim Kurulu, bu süreçle alakalı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir karar verecekti. İlk başından itibaren yine söylediğimiz başka bir şey. Biz Yüksek Seçim Kurulunun bu anlamda vereceği karara rıza göstereceğimizi söylemiştik. Bu süreçle alakalı yapmış olduğumuz toplantılar, yaptığımız tüm itirazlar sonucunda da ilk günden ne söylediysek yine aynısını söylüyorduk. Bugün dahi konuşmamızda yüksek Seçim Kurulu hangi kararı alırsa alsın, biz bu kararı saygı ile karşılayacağımızı ifade etmiştik. Bugün de Yüksek Seçim Kurulu bugüne kadar olan itirazlarımızı değerlendirdiğinde, bugün yapmış oldukları toplantıda İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesine dair bir karar aldılar. Biz de almış oldukları kararlardan dolayı yüksek Seçim Kurulu'ndaki tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. İnşallah yapacağımız seçimde İstanbul halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bir basın mensubunun "Sayım cetvellerinde boş olanlar, oy kaydırmalar ve sandık başkanlarına dair usulsüzlükler mi kararın gerekçesi oldu? Şeklindeki sorusunu Şenocak "Bize gelen gerekçe iptal sebepleri bunlar. Bunlar çok net verilerdi. Sandık başkanları ve memur üyelerin 19 bin küsur ve üzerinde bir sayı ve 120'ye yakın cetvellerden bahsediyoruz. Bununla alakalı Yüksek seçim Kurulu süreci iyi analiz ettiğini düşünüyoruz. Bugün de böyle bir kararla karşı karşıyayız. Önümüzdeki süreçte yine şeffaf bir seçim, yine şaibesiz bir seçim temenni ediyoruz. Yetkili tüm organların bu anlamada hazırlığını yapacağını diliyorum." şeklinde cevapladı.

5- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Mustafa BAKIRHAN / İstanbul

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen opersayonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05.00 sıralarında narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi.



ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Baskın yapılan adreslerden biri de Bahçelievler, Zafer Mahallesi Ayşe Çavuş Sokak'taki iki katlı bir binaydı. Özel Harekat Timleri'nin girdiği binada çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Binaya giren polis içeride arama ve gözaltı işlemi yaptı. Özel Harekat Timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

ŞÜPHELİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

6- ÜMRANİYE'DE SERAMİK ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Ümraniye'de seramik atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangın saat 04.00 sıralarında Topağacı Mahallesi Günaydın sokakta bulunan binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre Seramik atölyesi olarak kullanılan binanın çatısında bulunan ahşap malzemelerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri kovalarla ve su hortumlarıyla yaptı.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Seramik atölyesi olarak kullanılan binada hasar meydana gelirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.



KÖPEĞİ SON ANDA KURTARDILAR

Yangın sırasında binanın yakınında bulunan yavru bir köpekte vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Korktuğu her halinden belli olan yavru köpeği vatandaşlar severek sakinleştirmeye çalıştı.



(HAVADAN GÖRÜNTÜ)

7-SULTANAHMET MEYDANI'NDA 17 BİN KİŞİ İFTARDA BULUŞTU

Ali AKSOYER/İSTANBUL()SULTAHMET Meydanında Ramazan ayının ilk iftarında binlerce kişi bir araya geldi. Top atışıyla duyurulan iftar vaktinin ardından binlerce İstanbullu sokak iftarında kendileri için hazırlanan yemekleri yiyerek ilk iftarı birlikte yaptı.

Sultanahmet Meydanında her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği için binlerce kişi akşam saatlerinde bir araya geldi. İftar için masalara oturan İstanbullular saatlerce iftar vaktinin gelmesini bekledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan tarafından ateşlenen topla iftar saati duyurulurken, 17 bin kişi aynı anda iftar açtı. Sultahahmet bölgesinde bulunan turistlerde iftar programına ilgi gösterirken sık sık kamera ve fotoğraf çektiler.

8- DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARI DOLMABAHÇE'DE ANILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan Devrimci İşçi Partisi üyesi bir grup öğrenci, basın açıklaması yaptı. Grup daha sonra 6. Filo eylemlerinin yapıldığı Dolmabahçe'de denize karanfil bıraktı.

Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan Devrimci İşçi Partisi üyesi bir grup öğrenci, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için bir araya geldi. Pankartlar açan grup üyeleri, sloganlar attı. Naz Şakar'ın grup adına okuduğu basın açıklamasında "6 Mayıs 1972 günü, Türkiye siyasi tarihinde kara bir lekedir. 1968 devrimci gençlik hareketinin üç önderi; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 6 Mayıs 1972 günü askeri diktatörlük tarafından parlamentodaki burjuva partilerinin de onayıyla idam edildi. Emperyalizmin hem emekçi halkımızı, hem de dünya halklarını tehdit ettiği bu dönemde, 6 Mayıs bizim için emperyalizme karşı mücadeleyi yükseltme, bu uğurda canını ortaya koyan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve daha nice devrimciyi hatırlatma günüdür" denildi. Grup basın açıklamasının ardından, 6. Filo eylemlerinin yapıldığı Dolmabahçe'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için denize karanfil bıraktı.

