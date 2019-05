DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTENİ-1

1-KADİR MISIROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Tarihçi Yazar Kadir Mısıroğlu tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mısıroğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazında Çamlıca Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

Üsküdar'da özel bir hastanede uzun süredir tedavi gören ünlü tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu, 23.30 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti. Mısırlıoğlu'nun hayatını kaybettiğine dair ilk açıklama sosyal medya üzerinden akrabaları tarafından yapıldı. Tedavi gördüğü hastanede ise Osmanlılar İlim İrfan Vakfı Genel Sekreteri Ali İhsan Bahadır tarafından yapıldı. Bahadır yaptığı açıklamada, "Üstadımız çoklu organ yetmezliğinden hakkın rahmetine kavuştu. Cenazesi pazartesi günü ikindi namazına müteakip Büyük Çamlıca Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Nasuhi Mehmet Efendi Camii Haziresi'nde toprağa verilecek" dedi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden Mısıroğlu'nun ölümüne ilişkin "Ülkemizin önemli tarihçi yazarlarından biri olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Sayın Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaşırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Dâr-ı bekâya irtihal eyleyen Kadir Mısıroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.



2- BİNALİ YILDIRIM, TERAVİH NAMAZI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Binali Yıldırım, Şehit Ömer Öner Camii'nde ilk teravih namazını kıldı. Teravih çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlaya n Yıldırım, "Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. YSK'nın, başından beri söylediğimiz gibi verdiği karar herkes için beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır" dedi.

"ÜLKEMİZİ BÖLEMEYECEKLER, KARDEŞLİĞİMİZE ZARAR VEREMEYECEKLER"

Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyla ilk teravihimizi kıldık. Allah kabul etsin. Bütün vatandaşlarımızın, İstanbulluların Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum. Ramazan kardeşlik ve beraberlik ayı. Son günlerde bölücü terör örgütünün kahraman Mehmetlerimize yönelik şiddet faaliyetlerinde bir artış görünüyor. Bu manevi ayda kahramanlarımıza, Mehmetlerimize yönelik terör olaylarını lanetle kınıyoruz. Ne yaparsa yapsınlar ülkemizi bölemeyecekler, kardeşliğimize zarar veremeyecekler" diye konuştu.

"HAKİMİN KARARI KANUNLARDIR. TEHDİTLERLE KARAR DEĞİŞTİRMEZ"

'43 Sandık kurulu üyesi ve başkanların FETÖ bağlantılı olduğu iddialarının YSK kararına etkisi olur mu?' sorusuna yanıt veren Yıldırım, şunları söyledi:

"YSK'nın kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirmesi bizim işimiz değil. Seçimden hemen sonra partimiz bu konuyla ilgili tespit ve delillerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. YSK'nın, başından beri söylediğimiz gibi verdiği karar herkes için beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır. Bu süreç içerisinde YSK'da görev yapan hakimlere yönelik olarak acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez. Önündeki kanuna göre kararını verir. Verilecek karar da herkes için bağlayıcıdır."

"Seçim tekrarlanırsa Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'yu aday göstereceği iddiaları" sorusuna Yıldırım, "YSK'nın kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi uygun bulmam" şeklinde cevap verdi.

3- RAMAZAN DAVULCULARI GÖREV BAŞINDA



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan davulcuları da işbaşı yaptı. Ramazan ayının renkli görüntülerinden olan davulcular, sahur vaktinde mesaiye başladı. Davulcular maniler eşliğinde sokak sokak dolaşarak, vatandaşları sahura kaldırdı.

4- ÇAMLICA CAMİİ'NDE İLK TERAVİH NAMAZI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Çağrı ÇALIŞKAN/İstanbul

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu gece kılındı. İstanbullular teravih namazı için Çamlıca Camii'ne akın etti.

Yeni açılışı yapılan Çamlıca Camii'nde teravih namazı için İstanbulluların ilgisi yoğun oldu. Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazını kılmak isteyen İstanbullular, akşam saatlerinden itibaren camiye akın etti. Çamlıca Camii'nin üst katları kadınlar tarafından tamamen dolduruldu. Yatsı ezanının okunmasıyla birlikte Çamlıca Camii'ne gelenler, hem 2019 yılının ilk teravih namazını kıldı, hem de yeni yapılan Çamlıca Camii'nde ilk teravih namazını kılanlar arasında yer aldılar.



5- İLK TERAVİHTE EYÜP SULTAN CAMİİ DOLDU TAŞTI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN (İSTANBUL/)

On Bir Ayın Sultanı Ramazan, kılınan ilk teravih namazıyla başladı. İlk teravih namazında Eyüp Sultan Camii tıklım tıklım doldu.

İlk teravih namazını kılmak için Eyüp Sultan Camii'ne akın eden binlerce kişi camiyi doldurdu. İçeride yer kalmayınca vatandaşların bir kısmı caminin avlusuna serdikleri hasır ve kartonlar üzerinde teravih namazını kıldı. Ramazan ayının gelmesi nedeniyle Eyüp Sultan Camii'nin iki minaresi arasına "Oruç tut, sıhhat bul" yazılı mahya asıldı.

İlk teravihi namazını Eyüp Sultan Cami'nde kılmak için Esenyurt'tan gelen Nurullah İser, "Maneviyatı yüksek bir aydayız. Allah herkesin dualarını kabul etsin" dedi.

Niyazi Demiral ise, "Müslüman alemine hayırlı uğurlu olsun. Nice Ramazanlara ulaştırmayı Rabbim nasip etsin" dedi.

Eyüp Özer de çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ramazan bereketli aydır. Bereketinden nasiplenmek için buraya geldik" dedi



6- BAĞCILAR'DA GÖLBE BAYRAMI VE HIDRELLEZ KUTLANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

1924 yılında imzalanan Lozan Antlaşması ile Yunanistan'dan gelip Bağcılar'a yerleşen Lozan mübadillerinin torunları, ateşin üstünden atlayıp mısır kaynatarak Gölbe Bayramı'nı ve Hıdrellezi kutladı.

95 yıl önce Yunanistan ile imzalanan Lozan Antlaşması kapsamında 286 hane, Drama Sarı Şaban bölgesi Naibli Köseler Köyü'nden eski adıyla Kalfa köyü olan ve şuanda yaşamış oldukları Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'ne yerleştirilmişti. Mübadil torunları, baharın gelişini ata yadigarı eski bayramlarından biri olan Gölbe Bayramı ile kutladı. Kutlama, Lozan Mübadilleri Derneği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında Mahmutbey Köyiçi'nde yapıldı. Düzenlenen etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Şahin Köse ve Yunanistan'dan gelen mübadillerin torunları katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak kazanlarda 'gölbe' adı verilen mısır kaynatıldı. Çocuklar için palyanço getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada daha sonra yöresel oyunlar oynandı ve ikramlar yapıldı.



5 MAYIS BİZİM BURAYA İSKANIMIZIN DA YILDÖNÜMÜ

Mahmutbey Selanikliler Derneği Başkan yardımcısı Koray Çapa, "Bu Hıdrellez şenliğini 3 yıldır yapıyoruz. 90'lı yıllarda bu gelenek kaybolmuştu. Herkes kendi evinde yapıyordu. Ayrıca 5 Mayıs bizim buraya iskanımızın da yıldönümü. Tencerelerde mısırlar haşlanıyor. Mısır'a bizde gölbe dedikleri için Gölbe bayramımızı da kutluyoruz. Mısır kaynatıyorlar. Ateş Hıdrellezin olmazsa olmazı. Birazdan ateşimizi yakacağız. Ateşten atlayıp dileklerimizi tutacağız, evlere ısırgan otu asacağız" diye konuştu.

HIDRELLEZ ATEŞİ YANDI

Açılış konuşmalarının ardından haşlanan mısırlar dağıtıldı. Ardından Hıdrellez ateşi yakıldı. Hıdrellez ateşini Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Şahin Köse ve beraberindekiler yaktı. Kutlamaya katılanlar sırayla ateşin üzerinden atladı.

Mübadil torunu Fatma Akay Hıdrellez için buraya geldiğini ve çocukları çok sevdiğini belirtti.

Hıdrellez ve Gölbe Bayramını kutlamaya başka bir yere gitmediklerini söyleyen başka bir mübadil torunu Neşe Sunay, "Her şeyimiz burada. Eğlencemiz var. Mısır'ımız var. Her şey var. Birazdan oyun da başlayacak. Her yıl ayın 5'inde Hıdrellez kutlamaya Edirne'ye gidiyorduk. Ateş yakıyorlardı. Burada da yanıyor. Gitme ihtiyacı duymadık" dedi.

Mübadil torunu Alev Sarp ise, "Çocuklarımı buraya getirdim. Bu ortamı bilsinler, öğrensinler diye. 6 yıldır köyüme gelmiyorum" şeklinde konuştu.

7- CHP, AVCILAR'DA DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARINI ANDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

CHP Avcılar İlçe Gençlik Kolları 'Üç Fidan ve Tam Bağımsız Türkiye Buluşması' adı altında 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

Kaymakamlığa zamanında başvuru yapılmaması nedeniyle Avcılar Marmara Caddesi Atatürk Anıtı'ndan başlaması planlanan yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine yapılan basın açıklamasının ardından CHP'li grup, sessizce araç trafiğine kapalı caddeden yürüdü. Grupta bulunanlar Avcılar Belediyesi önündeki Havuz Meydanı'nda CHP Kültür Sanat Komisyonu üyelerinin Ortadirek Tiyatrosu Pikola Sahnesi ile birlikte düzenlediği meşaleli ve fotoğraf sergili anma programına geçti. Saygı duruşu ardından Ayla Yılmaz, Mehmet Karabudak, Nurdan İpek, Serhad Raşa, Ufuk Çoban ,Yalçın Dönmez ve Osman Genç, türkü ve şarkıların yanı sıra şiirler okuyarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı.

8-KÜÇÜKÇEKMECE'DE İNTİHARA KALKIŞAN KADINI TREN ÖNÜNDEN SON ANDA KURTARDI

İSTANBUL

Küçükçekmece Mustafa Kemal tren istasyonunda bir kişi, rayların üzerine inerek intihara kalkışan kadını trenin önüne atlayarak son anda kurtardı. o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece Mustafa Kemalpaşa tren istasyonunda geçen hafta meydana geldi. Bir kadın trenin istasyona yaklaşmasına saniyeler kala rayların bulunduğu alana inerek oturdu. O sırada durakta bulunan ve kadının raylara indiğini gören bir kişi, kendi canını hiçe sayarak raylara atlayıp kadını son anda trenin altında kalmaktan kurtardı.

O anlar istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının bir anda inerek rayların üzerine oturduğu, tren durağa yaklaştığı anda bir kişinin atlayarak kadını yana doğru çekerek kurtardığı görülüyor.

9- CHP'Lİ GENÇLER, DENİZ GEZMİŞ VE ARKADAŞLARINI ANDI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı. Taksim'den, Dolmabahçe'ye yürüyen grup, 6'ncı Filo'nun denize döküldüğü noktada denize karanfil attı.

Gümüşsuyu İnönü Caddesi'nde saat 16.00'da bir araya gelen aralarında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu CHP İstanbul Gençlik Kolları üyesi bir grup, 47 yıl önce idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı anmak için Dolmabahçe'ye yürüdü. Marşlar ve meşaleler eşliğinde yürüyen grup üyeleri, sloganlar attı. Yürüyüşün ardından Dolmabahçe'ye gelen grup, 6'ncı Filo'nun denize döküldüğü noktada denize karanfil attı. Yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.

