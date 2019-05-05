DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTENİ-1



1-BİNALİ YILDIRIM'DAN SABAH NAMAZI SONRASI AÇIKLAMALAR

*Binali Yıldırım:

"YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak"

"Böyle bir şey yok herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık"

"Özellikle alçak terör örgütünün şehit ettiği aslanlarımıza kahraman Mehmetlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, şehit annelerimize sabrı cemil ihsan etsin diliyorum"

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu akşam ilk teravih ve sahura kalkıyoruz. Böylece Ramazan-ı Şerifi karşılamış oluyoruz. Bütün milletimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Özellikle İstanbul'lu hemşerilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan, rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eder diye Rabbimize dua ediyoruz" dedi.

"YSK, ZANNEDİYORUM YARINDAN İTİBAREN BİR KARARA VARACAK"

İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin de Yıldırım, "Bildiğiniz gibi seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir ve YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz tek bir şey var, tek karar mercii Yüksek Seçim Kurulu'dur. Dolayısıyla herkesin YSK'nın vermiş olduğu bu karara rıza göstermesi gerekmektedir biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim sonrası gelişen olaylar yapılan yanlışlar, usulsüzlükler sonrasında söylenebilecek şeyleri söyledik ve bundan sonra bize düşen beklemektir" dedi.

"BÖYLE BİR TALEBİ NE PARTİMİZ YAPTI NE DE BİZ YAPTIK"

Zaman zaman çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yıldırm, "Mesela dün bir yazar 'Ya iptal edilebilir yahut reddedilebilir veya Ekrem İmamoğlu'ndan alınıp Binali Yıldırım'a verilebilir'. Böyle bir şey yok herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık. Biz millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir, vatandaşlarımızın verdiği oyların hak ettiği yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik. Üzerimize düşen görevi yaptık bundan sonraki görev YSK'nındır" ifadelerini kullandı.

"ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ŞEHİT ETTİĞİ ASLANLARIMIZA KAHRAMAN MEHMETLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Yıldırım, "Annelerimiz bizim her şeyimizdir. Cennet annelerimizin ayakları altındadır diyor sevgili Peygamberimiz. Dolayısıyla annemiz için ne yapsak azdır. Genç yaşta annesini kaybetmiş birisi olarak anne sevgisini, anne hasretini, herkes bilir ama ben yaşayan birisi olarak daha iyi bilirim. Dolayısıyla annelerimizi, bizi dünyaya getiren, bu ülkeye hizmet etme imkanı veren, eli öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum" dedi. "Annelerimiz evlatlarını ülkeye, vatana, millete güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle alçak terör örgütünün şehit ettiği aslanlarımıza kahraman Mehmetlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, şehit annelerimize sabrı cemil ihsan etsin diliyorum. Ülkemiz birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde toprağımıza, bayrağımıza, devletimize, düşmanlık besleyen bütün unsurları temizleyecektir. Bu millet buna kararlıdır. Bu mücadeleyi bu topraklarda bin yıldır veriyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi bozan hiçbir faaliyete Allah'ın izniyle bu millet fırsat tanımayacaktır" diye konuştu. Yıldırım konuşmasının ardından vatandaşlarşa birlikte kahvaltı yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın camiye gelişi

-Yıldırım'ın açıklaması

-Kahvaltı yapılması (ek)

-Genel ve detaylar

05.05.2019 - 07.14 Haber Kodu : 190505007

05.05.2019 - 07.39 Haber Kodu : 190505008

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2- İSTANBUL'A GECE ÇAMUR YAĞDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar araçlarını çamur kaplı görünce oto yıkamacıların yolunu tuttu. İstanbul genelinde gece saatlerinde kısa yağmur geçişleriyle beraber çamur yağdı. Park halinde duran araçların çamur kaplı olduğu görüldü. Sabah saatlerinde araçlarının başına gelen vatandaşlar oto yıkamacılara giderek, araçlarını yıkattı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji, dün Marmara ve Ege'de Kuzey Afrika kaynaklı oluşacak toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara ve Ege'de, bu gece saatlerinden sonra Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Çamurlu araçlardan görüntü

-Park halinde ki araçlar

-Oto yıkamacıdan görüntü

-Yıkanan araçların görüntüsü

-Vatandaş ile röp

-Genel ve detaylar

05.05.2019 - 07.11 Haber Kodu : 190505006

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3- FATİH'TE 3 KATLI BİNANIN ZEMİNİNDE ÇÖKME: 5 KİŞİ YARALANDI

Haber - Kamera: Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Fatih'te 3 katlı binanın giriş katında 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini çöktü. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken bina çökme tehlikesine karşı boşaltılarak mühürlendi.

Yedikule Mahallesi Bestekar Musa Süreyya Bey Sokak'ta 00.30 sıralarında 3 katlı binanın giriş katında meydana gelen olayda içinde 5 kişinin yaşadığı dairenin zemini henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Çökme sırasında salonda yemek yiyen 1'i çocuk 5 kişi zeminin çökmesiyle birlikte binanın kömürlük olarak kullanılan kısmına düştü. Binadan gelen büyük bir gürültü üzerine evlerinden dışarıya çıkan komşularının haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ

Vatandaşların yardımıyla itfaiye ekipleri çeşitli yerlerinden yaralanan 1'i çocuk 5 kişiyi düştükleri yerden çıkarttı. Ambulanslara bindirilen yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. 3 katlı binanın diğer iki katı da çökme riskine karşı boşaltılırken belediye ekipleri binayı mühürledi.

"BÜYÜK BİR SES DUYDUK"

Olayı duyarak yardıma koşan Edip Baran, "Biz yatıyorduk. Biranda bir ses geldi. Çıktık baktık. Binanın tablası çocuklarla birlikte olduğu gibi 5 kişi yaşıyorlardı. Olduğu gibi çöktüler aşağıya. Mahalleli yardımıyla çıkarttık. Ambulansla hastaneye gönderdik. Çöken binada 5 kişi yaşıyordu. Aldığımız bilgiye göre durumları iyi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detaylar

-Çöken binanın zemin kattından detaylar

-Edip Baran isimli vatandaşla roportaj

-Vatandaşlardan ve polisten detaylar

-Binanın mühürlenmesi

-Genel ve detaylar

05.05.2019 - 01.04 Haber Kodu : 190505001

05.05.2019 - 01.39 Haber Kodu : 190505002

05.05.2019 - 02.38 Haber Kodu : 190505003

05.05.2019 -08.50 Haber Kodu : 190505009

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4- SİLİVRİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ /İSTANBUL,()

Silivri'de TEM Otoyolundaki aydınlatmalar için kullanılan trafo patladı. Kısa süre de alev alan trafo, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Silivri'de TEM otoyolu Kınalı gişeleri yanında bulunan trafo henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangını söndürdü. BEDAŞ ekipleri ise yangının söndürülmesinin ardından, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Trafonun alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

05.05.2019 - 06.59 Haber Kodu : 190505005