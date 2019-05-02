DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTENİ-1



1-BAKAN AKAR, ABD'NİN SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ JEFFREY İLE GÖRÜŞTÜ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Görüşmeden detaylar

02.05.2019 - 00.09 Haber Kodu : 190502004

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2-HULUSİ AKAR 'ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ FUARI'NI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı(İDEF-19) ziyaret etti. Savunma sanayi alanında sergilenen ürünleri inceleyen Akar, yetkililerden bilgi aldı.

Hulusi Akar, dün açılışına katıldığı İDEF-19'u ikinci gününde de gezdi. Aralarında ASELSAN, HAVELSAN, TAİ gibi kurumların olduğu stantları gezen Akar, savunma sanayi alanında sergilenen ürünleri inceledi. Bakan Akar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'den yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri 'GÖKBEY'in kokpiti hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında diğer yetkililerden de çeşitli bilgiler alan Bakan Akar, daha sonra fuar alanında ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Akar'ın fuar alanını gezmesi

-Akar'ın ürünler hakkında bilgi alması

-GÖKBEY'in kokpitine oturması

-Haluk Görgün ile Bakan Akar'ın konuşmaları

-Genel ve detaylar

01.05.2019 - 18.53 Haber Kodu : 190501273

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3- YENİ NESİL FIRTINA 2 OBÜSLERİ İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında başarılı bir şekilde kullanılan fırtına obüslerinin, yeni donanımlar eklenerek geliştirilen yeni nesil serisi 'Fırtına 2', 'İDEF 19 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda ilk kez görücüye çıktı. Kış testlerini başarıyla geçen Fırtına 2'nin son testleri haziran ayında gerçekleşecek. Yeni kulesi ve ilave donanımları ile Fırtına 2, dünyadaki rakiplerinin önüne geçecek birçok ilave yetenek kazandı.

ASELSAN tarafından geliştirilen, yerli ve milli sistemlerle donatılan 'Yeni Nesil Fırtına 2 Obüsleri', Büyükçekmece TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurt içi, hem de sınır dışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin yeni nesil versiyonu olan Fırtına 2, fuarda ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda yapılan ve fuara prototipi getirilen Fırtına 2'lerin diğerinden en önemli farkı atış hızı olurken, sac kesimleri ve kuleleriyle, birçok yeni özellikle üretilecek. Fırtına 2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2'ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi. Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi.

Kars'ta gerçekleşen kış testlerini başarıyla tamamlayan yeni nesil fırtına obüslerinin son testleri haziran ayında gerçekleşecek.

FIRTINA 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

-Maksimum hız 65 kilometre/saat

- Savaş ağırlığı 47 ton

-Toplam uzunluk 12 metre

-Toplam genişlik 3,5 metre

-Toplam yükseklik 3,5 metre

-Taşıma yüksekliği 3,1 metre

-Motor gücü 1000 BG

FIRTINA VE FIRTINA 2 ARASINDAKİ SİSTEM FARKI

-Elektrik tahrikli kule

-SARP UKSS (Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi)

-Yeni nesil Atış Kontrol Sistemi

-Klima Kabiliyet farkı

-Daha kısa surede atış yeteneği

Görüntü Dökümü

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-Fırtına 2'den görüntüler

-Fırtına 2'nin namlusu ve kulesi

-paletlerden görüntüler

-yeni nesil fırtınanın içinden görüntüler

-genel ve detaylar

01.05.2019 - 20.08 Haber Kodu : 190501289

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4- MALTEPE'DE 12 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul

D-100 Karayolu Kartal istikametinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu İdealtepe mevkii Kartal istikametinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Arkadan gelen 11 araç daha kazaya karıştı. Kazayı gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



İTFAİYE EKİPLERİ ARAÇTA SIKIŞAN YARALIYI KURTARDI

Polis ekipleri D-100 Karayolu Kartal istikametini kaza nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek bir panelvan aracın içerisine sıkışan kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Bazı meraklı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İtfaiye ekipleri panelvan aracın içerisine sıkışan yaralıyı kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.



12 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI

Sağlık ekipleri kaza da yaralanan bir sürücü ve panelvan aracın içerisin sıkışan kişiye ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



D-100 KARAYOLU 1 SAAT SONRA TRAFİĞE AÇILDI

Polis ekipleri kazaya karışan bir otomobilin sürücünün alkollü olduğu iddiasıyla polis aracına bindirerek polis merkezine götürdü. Kaza karışan ve bazıları hurdaya dönen 12 araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kapanan D-100 Karayolu yaklaşık bir saat sonra kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.



CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN, ŞÜKÜRLER OLSUN

Kaza anında bir otomobilin sürücüsü olan Batuhan Yavuz, olay anını şöyle anlattı "Seyir halinde giderken araç birden kendini savurmaya başladı, ondan sonra kontrolü kaybettim. Bariyere bir iki çarptıktan sonra arkamdaki araçlardan da kaza sesi duymaya başladım. Ben araçtan indikten sonra beş altı aracın kazaya karıştığını gördüm. Yaralılar ambulansa götürülüyordu o sırada ben kendim çıktım. Kendimde bir sıkıntı yok, araçta da maddi hasar var. Cana geleceğine mala gelsin, şükürler olsun Allahımıza böyle bir kaza atlattık" dedi. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Panelvan aracın içerisine sıkışan kişi

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Araçtan kurtaran kişi sağlık ekiplerine teslim edilmesi

-Yaralanan kişi ambulansa bindirilmesi

-Meraklı vatandaşlardan detay

-Polis ekipleri alkollü sürücüyü gözaltına alması

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Araçların çekici yardımıyla kaldırılması

-D-100 karayolu açılması ve kapanması

-Oluşan trafikten detay

-Genel ve detaylar

02.05.2019 - 03.34 Haber Kodu : 190502017

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5-SARIYER'DE YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Sarıyer'de 5 katlı bir binanın girişindeki markette çıkan yangın nedeniyle mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Marketin deposundaki bir otomobil de kısmen yandı.

Yangın, Yeniköy Mahallesi Nuripaşa Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın girişindeki marketin deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Market çalışanları, depoya inerek mahalle sakinlerinin de yardımıyla alevlere müdahale etmek istedi. Çabalara rağmen yangının söndürülememesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Bu sırada, yangın nedeniyle oluşan dumanın binanın içini sarması nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale edip, mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla aşağı indirdi.

Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta hasar meydana geldi. Yangın sırasında depoda bulunan ve vatandaşlar tarafından çıkarılan bir otomobilin de kısmen yandığı öğrenildi.

Yangına müdahale etmeye çalışan mahalle sakinlerinden Selim Tavşancı, dumanları görünce yardımcı olmaya çalıştığını belirterek "Arkada kartonlar vardı. Büyük ihtimalle yukarıdan atılan sigara izmariti neden oldu. O da nalburun lastiklerine denk geldi. Müdahale ettik, söndürdük, bir araç yandı. Yaralanan falan yok. İtfaiye ve polis, işini yaptı. Mahsur kalanları itfaiye merdivenle indirdi" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cep Telefonu görüntüleri

-Mahsur kalanların itfaiye merdiveni ile kurtarılması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Aktüel Görüntü

-Dükkandan deposundan dumanların çıkması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Üst katta mahsur kalan yaşlı kadından görüntü

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Yangın çıkan depodan detay görüntü

-Yanan otomobilden görüntü

-Genel ve yakın detaylar

01.05.2019 - 19.50 Haber Kodu : 190501282

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6- SARIYER'DE DENİZE DÜŞEN KİŞİ KURTARILAMADI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Sarıyer'de denize düştüğü tahmin edilen ve kimliği belirlenemeyen bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniköy Mahallesi Köybaşı Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında sahilde yürüyenler denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından bir kayıkla sahile çıkarılan ve üzerinde kimlik çıkmayan erkek şahısa ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.



YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kişinin, kağıt toplayıcısı olduğu ve dengesini kaybederek denize düştüğü tahmin edilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Denize düşen kişinin ambulansa taşınması

-Ambulansa bindirilmesi

-Kıyafetlerinin araştırılması

-Olay yerinde bulunan kağıt toplama aracı

-Sağlık ekipleri

-Polis ekipleri

-Ambulansın olay yerinden ayrılışı

-Genel ve detay görüntüler

02.05.2019 - 03.30 Haber Kodu : 190502016

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7- 1 MAYIS'TA MOLOTOFLU EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,()

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim meydanında molotoflu eylem yapmaya hazırlandıkları belirtilen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin, eylemde kullanacakları iddia edilen molotof kokteyli gibi malzemeleri sakladıkları Kağıthane'de bir inşaattan almaya gittikleri sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MİT'in de desteğiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında çeşitli grupların Taksim meydanında eylem hazırlığında bulunduğunu ve bu grupların Kağıthane'deki bir inşaata molotof kokteyli, gaz maskesi, yüz maskesi, bilye, havai fişek, yağmurluk gibi maddeler sakladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

MİT'İN DE DESTEĞİYLE İNŞAAT BELİRLENDİ

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eylemde kullanmak üzere hazırlanan malzemelerin Kağıthane Ortabayir Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta saklandığını dün akşam saatlerinde tespit etti.

366 HAVAİ FİŞEK VE MOLOTOF KOKTEYLİ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, inşaatta dün gece yaptıkları incelemelerde 336 havai fişek, 5 yağmurluk, 3 adet içerisinde benzin olan 4 litrelik bidon, 12 eldiven, onlarca molotof kokteyli yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi.

MALZEMELERİ ALMAYA GELİNCE YAKALANDILAR

MİT, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kağıthane ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaatın çevre sokaklarında eylemde kullanılacak malzemeleri almaya gelecek şüphelileri beklemeye başladı. Sabah saatlerinde inşaat alanına gelen 4 kişi, geceden beri bekleyen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TKP/ML'DEN KAYITLARI VAR

Gözaltına alınan Ü.Y A.K., Y.K. ve M.A. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelilerin emniyette yapılan detaylı incelemelerinde TKP/ML örgütünden kayıtları olduğu tespit edildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafları

01.05.2019 - 20.58 Haber Kodu : 190501291

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8- TAKSİM MEYDANI TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL()

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlamalarının Taksim ayağındaki önlemler kapsamında trafiğe kapatılan Taksim Meydanı 23.30 sıralarında araç ve yaya trafiğine açıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtının etrafındaki bariyerlerin ise bir süre daha kalacağı öğrenildi. Yaya trafiğine açılması ile birlikte turistler anıtın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Taksim meydanından detaylar

-Cumhuriyet Anıtından detaylar

-Metrodan detaylar

02.05.2019 - 00.08 Haber Kodu : 190502003



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9- KİRALIK KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ali AKSOYER / İSTANBUL

Pendik'te kendisini öldürmesi için kiralık katil olarak tuttuğunu öne sürdüğü kadın öğretmeni öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli T.D'nin (45) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli T.D. ifadesinde, Nisan ayının ilk haftasında İ.S'yi boğazını sargı beziyle sıkarak öldürmeye çalıştığını, yüzü kızarınca dayanamayıp bıraktığını, bunun üzerine İ.S'nin "Beni öldüremedin" diye kendisine kızdığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Kartal'daki Atatürk İlkokulu'nda görev yapan İ.S'nin 21 Nisan'da Kavakpınar Mahallesi'ndeki bir evde silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine yürütülen çalışma sonucu yakalanan şüpheli T.D. tutuklandı.

Şüpheli T.D'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. T.D.'nin ifadesinde, İ.S'nin kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını, Kadıköy'de bir kafede buluşup konuştuklarını anlattı.

Şüpheli ifadesinde, İ.S'nin 10 yıldır evli bir kişiyle ilişkisinin olduğunu, kendisini maddi ve manevi zora soktuğunu, psikolojisinin bozulduğunu, erkeklere güvenmediğini, bunlardan kurtulmak için kendisini öldürmesini istediğini söyledi.

T.D'nin, İ.S. ile tanıştıktan sonra 24 gün geçirdiklerini anlattığı ifadesinde, "Nisan ayının ilk haftasında İ.S. beni Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine çağırdı. Burada kendisini boğarak öldürmemi istedi. Önce bu fikirden vazgeçirmeye çalıştım, ikna olmuyordu. Sırtını bana dönmesini söyledim. Sargı beziyle boğazını sıkmaya başladım. Bir süre sonra yüzü kızarınca dayanamadım ve bıraktım. Kendisine gelince 'Beni öldüremedin' deyip bana kızmaya başladı." dedi.

Kartal'daki evinden Pendik Kavakpınar Mahallesi'ne taşınan İ.S'nin, yakın olması amacıyla kendisine Pendik Kaynarca'da bir otel odası kiraladığını söyleyen T.D', onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştığını ileri sürdü.

T.D. ayrıca, olaydan birkaç gün önce İ.S. ile Kurtköy civarında kendisini öldüreceği günlük kiralık ev baktıklarını, ev sahiplerinin kimlik istemeleri üzerine bundan vazgeçtiklerini, Pendik'te bir kişiden de ruhsatsız tabanca satın aldıklarını anlattı.

Olay günü İ.S'nin 08.00 sıralarında kendisini evine çağırdığını belirte T.D. ifadesini şöyle sürdürdü:

"Birlikte kahvaltı yaptık. Nasıl öldürülmek istediğini konuştuk. 'Seni öldürürsem ben de ardından intihar ederim' dedim. Bana 'Sen sonra intihar et, burada intihar etme' dedi. Öğleden sonra 3 civarında öldürmeye karar verdim. İ.S. yatağa uzandı. Göğsünün üstüne yastık koyup, tabancayla ateş ettim, ölmedi, kucağıma aldım, hala kendindeydi. Benden su istedi. Telefonla 112'yi aramak istedim, beni vazgeçirdi. Yaklaşık bir saat sonra bilincini kaybedince, anahtarı kapının üzerine takıp evden çıktım. Yoldan geçen birine buranın adresini sordum ve 112'yi arayıp durumu anlattım."

Olaydan sonra hastaneyi aradığını, telefonda kendisine bilgi verilmediği için hastaneye gittiğini ve doktorla görüştüğünü anlatan T.D., doktorun kadının durumunun ağır olduğunu söylediğini bildirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlının adliyeye sevki

-Öğretmenin fotoğrafı

01.05.2019 - 15.16 Haber Kodu : 190501172

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10- TUZLA'DA KÜÇÜK ÇOCUĞU DÖVEN KİŞİNİN SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.'yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö.'nün adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına itiraz etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamada, M.Y.K.'nın babasının 30 Nisan 2019 tarihinde Tuzla Çocuk Büro Amirliği'ne başvurarak çocuğunun darp edildiği şikayetinde bulunduğu bilgisini verdi.

DÖVDÜKTEN SONRA ORMANLIK ALANA GÖTÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Açıklamada M.Y.K.'nın ifadesine de yer verildi. M.Y.K. ifadesinde, Tuzla Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerinde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir kişinin yanına gelerek kendisini darp etmeye başladığını, "Sonra bana, 'beni diğer arkadaşlarının yanına götür' dedi. Birlikte mahalleye gittik, ancak arkadaşlarımı bulamadık. Arkasından beni ormanlık alana doğru götürdü. Bir kadının, polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine kurtuldum" dedi.

Açıklamada, M.Y.K'nın G. K. isimli bir kişinin müdahalesi ile kurtulduğu bilgisi verildi. Olayı evinin balkonunda gören G.K.'nın tanık sıfatıyla alınan ifadesinde, çocuğu darp eden kişinin çocuğa yönelik olarak, "Bak sana daha neler yapacağım" dediğini duyduğunu söylediği belirtildi. G. K.'nin bağırdığı halde kimsenin yardım etmemesi üzerine aşağıya indiği ve çocuğu kurtardığı belirtilen açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen raporda çocuğun kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğu belirtildi.

Olay üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Ufuk Ö.'nün savcılık sorgusunun ardından, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklamaya sevk edildiği, mahkeme tarafından serbest bırakıldığı hatırlatılan açıklamada, başsavcılığın itiraz yoluna başvurarak şüphelinin tutuklanmasını talep ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-olayla ilgili görüntüler

01.05.2019 - 18.15 Haber Kodu : 190501267

01.05.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190501265



