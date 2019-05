DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- TAKSİM'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Taksim Meydanı'nın bariyerlerle çevrildi. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Meydandan görüntüler

- Polislerin görüntüsü

- Metronun görüntüsü

- Detaylar

01.05.2019 - 07.29 Haber Kodu : 190501019

============================

2- BEŞİKTAŞ'TA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İSTANBUL()

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Beşiktaş Meydanı'nı ve Barbaros Bulvarı çevresinde çok sayıda polis ekibi sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Beşiktaş ve çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güven timleri ve yunus ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Meydan ve bulvara çıkan yollara Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) konuşlandırıldı. Bölgede itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

Görüntü dökümleri

----------------------------

-Beşiktaş Meydanı'nda alınan güvenlik önlemleri

-Hazır bekletilen polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

==================================

3- 1 MAYIS NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Bakırköy Cumartesi Halk Pazarı Alanı'nda gerçekleştirilecek kutlamalar nedeniyle

ve kutlamalara kapatılan taksim meydanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatıldı.

BAKIRKÖY BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- İsmail Erez Bulvarı ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Olgunlar sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- İncirli Caddesi Tunaboylu Sokak ile E5 arası ve bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Ekrem Kurt Bulvarı E5'e katılım ile Veliefendi Hipodrom Ana Giriş Kapısı arası kapalı ve bağlı tüm cadde ve sokaklar

- D100 Güney Yanyol Bakırköy Cezaevi katılım ile Otomol katılım arası

- Bahçesaray Sokak ve bu sokağa çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

- Yüce Tarla Caddesi

- İstanbul Caddesi

- Rauf Orbay Caddesi

BEYOĞLU-BEŞİKTAŞ-ŞİŞLİ BÖLGESİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

- Beyoğlu-Tarlabaşı Bulvarı

- Beyoğlu-Mete Caddesi

- Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi

- Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi

- Şişli-Halaskargazi Caddesi

- Şişli-Cumhuriyet Caddesi

- Şişli -Ortaklar Caddesi

- Şişli- Aytekin Kotil Caddesi

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

- Unkapanı Köprüsü ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

- Kasımpaşa'dan gelen akım Tuz Ambarı Işıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek

- Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ya da Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Şişhane'den gelen akım Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek.

- Defterdar Yokuşu'ndan Taksime Çıkan Yol Kapanacak (Firuzağa Meydan) Akım Akarsu Yokuşu ve Taktaki Yokuşu istikametine yönlendirilecek.

- Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-İ Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine yönlendirilecek.

- Halaskargazi Caddesi kapatılacak, alternatif olarak Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

- Ergenekon Caddesinden gelen akım Dolapdere Caddesine yönlendirilecek. Halaskargazi Caddesine yönlendirilmeyecek.

- Dolapdere Caddesinden gelen akım Irmak Caddesinden Kasımpaşa istikametine geri çevrilecek. Yedi Kuyular istikametine yönlendirilemeyecek.

- Beytaman ışıklardan kapama yapılacak ve Şişli istikametine yönlendirilmeyecek.

- Aytekin Kotil Caddesinde kapama yapılacak, akım Şişli istikametine yönlendirilmeyip Mecidiyeköy istikametine yönlendirilecek.

- Rumeli Caddesinden gelen akım Abide-İ Hürriyet Caddesine yönlendirilecek.

- Riz Cartron Otel Önünden kapama yapılacak, akım Mete Caddesine gönderilmeyecek.

-Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy'de başta olmak üzere il genelinde Saat 06.00'dan itibaren emniyet tedbirleri uygulanacak.

-Ayrıca; Osmanbey Metro İstasyonu-Taksim Metro İstasyonu-Şişhane Metro İstasyonu-Kabataş-Taksim Finüküler Hattı-Karaköy-Tünel Finüküler Hattı yolu trafiğe kapatıldı.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Bakırköy'de kapatılan yollar

-Taksim çevresinde kapatılan yollar

-Bavullu turistler

-Taksim Meydanı'ndan görüntü

-Detaylar

01.05.2019 - 06.28 Haber Kodu : 190501017

01.05.2019 - 06.52 Haber Kodu : 190501018

=========================

4- BAKIRKÖY'DE 1 MAYIS ÖNLEMLERİ(gece görüntüleri)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları öncesinde Bakırköy'de önlemler gece de devam ediyor.

Bakırköy Pazar Alanı'na çıkan yollara gündüz getirilen polis bariyerleri gece saatlerinde tek tek yerleştirildi. Kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Pazar Alanı'na sahne kurulumu yapılırken, etkinliğin yapılacağı yere çıkan yollarda ise güvenlik önlemleri nedeniyle alan ve çevresine polis bariyerleri konuldu. Bariyer yerleştiren ekiplerin çalışması gece boyu devam edecek.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Yerleştirilen bariyerler

- işçilerin bariyerleri indirmesi

- Sahne kurulumu

- Etkinliğin yapılacağı alandan görüntü

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar

01.05.2019 - 01.44 Haber Kodu : 190501008

===========================

5- TAKSİM'DE 1 MAYIS ÖNLEMLERİ(Gece görüntüleri)



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bakırköy'de yapılacağının açıklanmasının ardından Taksim'de alınan güvenlik önlemleri devam ediyor. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı.



İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de değil Bakırköy'de yapılacağı yönündeki kararının ardından Taksim ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri gece boyunca da devam etti. Gün boyunca Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişi bariyerlerle kapatıldı. Meydana giriş çıkışlar bariyerlerin aralarında bırakılan boşluklardan sağlanırken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın tamamen boşaltılacağı öğrenildi.



Görüntü dökümü:

-------------

-Taksim Meydanı

-Cumhuriyet Anıtı önündeki bariyerler

-Meydanın etrafına yerleştirilen bariyerler

-Genel ve detay görüntüler



01.05.2019 - 03.26 Haber Kodu : 190501016

===========================

6- KADIN ÖĞRETMEN KENDİSİNİ ÖLDÜRMESİ İÇİN KİRALIK KATİL TUTMUŞ

"Beklemekten bıktım. Beni ne zaman öldüreceksin"

Ali AKSOYER/İSTANBUL() KARTAL'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı'yı öldürdüğü tespit edilen kişi, polis tarafından yakalandı. Cinayet film senaryolarını aratmadı. Ögretmen İlkay Sivaslı (41)'nın 10 yıl birlikte olduğu bir kişiyle ayrıldıktan sonra bunalıma girerek kendisini öldürmesi için bir kiralık katil tuttuğu ancak kiralık katilin kadına aşık olduğu ve 24 gün boyunca onu öldüremediği kaydedildi. Kiralık katil Tanju D. (45)'nin daha sonra kadının ısrarları üzerine 6 bin lira karşılığında önce kadını boğarak öldürmeye çalıştığı, başaramayınca tabancayla vurduğu belirlendi. Kiralık katil Tanju D.'nin İlkay Sivaslı'yla aralarında geçen ve genç kadının onu öldürmesi için yalvardığı tüm konuşmaları cep telefonuna kaydettiği öğrenildi.

KATİL BİR GÜN SONRA YAKALANDI

Kartal'da 21 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen olayda ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği düzenlediği operasyonda şüpheli Tanju D.'yi 22 Nisan 2019 tarihinde Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin ifadesi ve polis araştırmaları sonucu cinayetin ardından film senaryolarını aratmayan bir hikaye çıktı.

CİNAYETİN ARDINDAN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN BİR HİKAYE ÇIKTI

Polis soruşturmasına göre İlkay Sivaslı'nın 10 yıl birlikte olduğu İ.E. adlı kişiyle aralarının bozulduğu ve ayrılmalarının ardından bunalıma girdiği tespit edildi. Kendisini öldürmeye karar veren İlkay Sivaslı'nın bunu kendi yapamayınca internet üzerinden kendisini öldürmek için bir kiralık katil tuttuğu tespit edildi. 6 bin lira karşılığında internetten bulduğu Tanju D. ile anlaşan İlkay Sivaslı'nın öldürüleceği günü beklemeye başladığı öğrenildi.

KİRALIK KATİL KURBANINA AŞIK OLDU

Ancak kadınla konuşan kiralık katilin Tanju D.'nin bir süre sonra kadına aşık olarak onu bir türlü öldürmeye yanaşmadığı tespit edildi. Tanju D.'nin kadınla her bulunmasında ya da telefonla konuşmasını kaydettiği öğrenilirken bu konuşmalar sırasında İlkay Sivaslı'nın "Beklemekten bıktım. Beni ne zaman öldüreceksin". "Beni arkadaşlarımın yanında öldürme" gibi cümleler kullandığı tespit edildi.

24 GÜN SONRA "BENİ ÖLDÜR" ISRARLARINA DAYANAMAMIŞ

İkilinin arasında 24 gün boyunca süren buluşma ve telefon konuşmalarının ardından sonunda Tanju D.'nin cinayeti işlemeye karar verdiği önce İlkay Sivaslı'yı boğarak öldürmeye çalıştığı öğrenildi. Ancak bir kaç denemesine rağmen bunu başaramayan şüphelinin daha sonra tabancayla İlkay Sivaslı'yı vurarak öldürdüğü öğrenildi.

KİRALIK KATİL TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği dedektiflerine kadınla yaptığı konuşmaların ses kayıtlarını veren Tanju D. işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Zanlının adliyeye sevki

-Öğretmenin fotoğrafı

30.04.2019 - 19.13 Haber Kodu : 190430247

================================

7- TUZLA'DA ARACINA ERİK ÇEKİRDEĞİ ATAN ÇOCUĞU DARP EDEN SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Tuzla'da aracına atılan erik çekirdeğini taş zannederek 12 yaşındaki M.K.'yı darp eden aracın sahibi U.Ö., hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Mahkeme, U.Ö.'nin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar verdi

Tuzla'da önceki gün aracına atılan erik çekirdeklerini taş zannederek 12 yaşındaki M.K.'yı darp eden aracın sahibi U.Ö., gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'SİNİRLE VURDUM'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen U.Ö., savcılık sorgusunda, kırmızı ışığın yanması üzerine durduğunu belirterek, "Bir kaç çocuğun aracıma taş attıklarını gördüm. 'Taş atmayın' diye bağırdım, bana el kol hareketi yaptılar. Müsait bir yerde durdum ve çocukları yakalamak için peşlerinden koştum. Birini bir sitenin önünde yakaladım. Amacım darp etmek değildi ama sinirle vurdum" dedi.

ORMANLIK ALANDA DİĞER ÇOCUKLARI ARAMIŞ

Yakaladığı çocuktan diğer çocukların yerini söylemesini istediğini söyleyen U.Ö., "Amacım hepsini ailesine teslim etmekti. Beni önce bir mahalleye götürdü, çocukları bulamadık. Nereye gideceklerini sordum. Ormanlık alanda olabileceklerini söyleyince ormanlık alana gittik. Diğer çocukları ararken bir bayanın bana bağırarak hakaret ettiğini duydum. 'Al çocuğu' diyerek bayana teslim ettim. Sonra da arabaya binerek ayrıldım" dedi.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

U.Ö., savcılık sorgusunun ardından, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemedeki sorgusunda yakaladığı çocuğa bir kaç tokat attığını, pişman olduğunu söyleyen U.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.

ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ UYGULANARAK SERBEST BIRAKILDI

Mahkeme, atılı suçun öngörülen ceza tutarı, sabit ikametgah sahibi oluşunu gerekçe göstererek U.Ö.'nin serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme U.Ö. hakkında adli kontrol hükümleri uyguladı. U.Ö.'nin yurt dışına çıkışını yasaklayan mahkeme, elektronik kelepçe ile ev hapsine alınmasına karar verdi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin çocuğa yönelerek bir şeyler söylemesi

-Çocuğun yanına giderek yere yatırması

-Çocuğu dövmesi

-Kolundan tutup sokakta yürütmesi

-Şüphelinin polis merkezine getirilmesi

-Polis aracından inmesi

-Polis merkezine sokulması

-Genel ve detaylar

30.04.2019 - 18.48 Haber Kodu : 190430238

30.04.2019 - 17.34 Haber Kodu : 190430212

30.04.2019 - 16.00 Haber Kodu : 190430181

30.04.2019 - 13.08 Haber Kodu : 190430102

30.04.2019 - 12.17 Haber Kodu : 190430080

30.04.2019 - 09.18 Haber Kodu : 190430018

===================

8- ÇATALCA'DA FRENİ PATLAYAN KAMYON OTOMOBİLİ ALTINA ALDI: 4 YARALI

Savaş ATAK / İSTANBUL

Çatalca'da, freni patlayan su damacanası yüklü kamyon, yokuş aşağı geri geri kayarak arkasından gelen otomobili altına aldı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarından Çatalca'da meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halindeki kamyonun bir anda freni patladı. Kamyon yokuş aşağı geri geri kayarak arkasından gelen otomobili altına aldı. Otomobil ezilirken kamyondaki damacanalar etrafa dağıldı. Otomobilde sıkışan sürücü ve yanındaki 2 kişi, çevredekiler ve olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalelerinin ardından otomobilden çıkarılan 3 kişi ile kamyon sürücüsünü Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ezilen otomobil

-Devrilen kamyon

-Etrafa dağılan damacanalar

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Detaylar

30.04.2019 - 20.43 Haber Kodu : 190430256

=============================

9- İMAMOĞLU İBB ÇALIŞANLARININ 1 MAYIS'INI KUTLADI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL()

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. İmamoğlu, "Emeği ile var olan her arkadaşımızın haklarını korumak, en iyi şekilde alma konusunda her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime bir belediye başkanı olarak söz veriyorum. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.

İBB'nin Saraçhane'deki hizmet binasının avlusunda toplanan çalışanlara hitap eden Ekrem İmamoğlu, "Bizimle çalışmak benim şahsıma hizmet etmek asla değildir. Zaten zihninde benim şahsıma hizmet etmeyi koyan birisi varsa yanlış yoldadır. Ben ki, şu anda İBB başkanıyım. Burada çalışan arkadaşıma, her bir ferdin kendisini milletine adamasının, kendi emeğini bu şehre harcamasının mutlak şart olduğunu duyurdum. Dolayısıyla emeği ile var olan her arkadaşımızın haklarını korumak, en iyi şekilde alma konusunda her zaman yanlarında olacağımı ve her zaman onlarla beraber mücadele edeceğime bir belediye başkanı olarak söz veriyorum. Sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.

"1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMINI, EMEĞİN VE DAYANIŞMA GÜNÜNÜN HERKESE KUTLU OLMASINI DİLİYORUM"

İmamoğlu, "Bu şehre hizmet edin. Bu şehrin size verdiği maaşlarınızın karşılığını, lütfen bu şehir için emeğinizi son damlasına kadar harcayın. Zira bu şehirde yaşayan insanların ancak böyle helalliğini alırsınız. İşçi bayramı emeğin ve dayanışmanın günü olan 1 Mayıs'ta yarın törenler var. İstanbul ve Türkiye'nin farklı illerinde var. Burada sendikalarımızın genel başkanları ve temsilcileri var. Bu bayramda en sıhhatli şekliyle mesajların en güçlü şekilde verildiği bir eğlenceye aynı zamanda dayanışmaya, kol kola olmaya dönüştüğü bir gün olmasını diliyor ve gerçekten 1 Mayıs işçi bayramını, emeğin ve dayanışma gününün herkese kutlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB'nin avlusundayken, burada çalışırken 15 Temmuz'da haince yapılan darbe girişiminde burada yaşamını kaybeden çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza da rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." diye konuştu.

"YARIN BAKIRKÖY'DE BULUŞMAK ÜZERE"

İmamoğlu, son olarak, "Türkiye'de çalışan emekçiler tüm toplumsal süreçlere de duyarlı olmalılar. Hak ve hukuk arayışında haklının ve hukuk arayışında olanın yanında olmasını bilmeleri gerekir. Aksi taktirde 'bugün sana yarın bana' misali, bir şekilde dönemin dönemden hesap sorduğu süreçler, bu ülkede ne yazık ki, hepimizi sıkıntıya sokar. Hak, hukuk ve adalet kavramlarına hayatı boyunca inanmış, hak yememeye itina göstermiş, kimseye de hakkını yedirmemeye itina göstermiş birisi olarak, sizlerin haklarının her zaman takipçisi olacağımı duyuruyorum. Bugünün özeti Yunus Emre'nin şu sözünde çok derinden saklıdır. 'Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz.' Adilce paylaşmanın ve milletçe asla bölünmemenin günlerinde hep birlikte yaşamak dileğiyle tekrar 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun diyorum. Yarın Bakırköy'de buluşmak üzere" şeklinde konuştu.

"BURADA BİR EKSİKLİK VARDI ONU TAMAMLADIK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ardından makamına gelirken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu'na ilk olarak, hizmet binasının tabelasına eklenen "T.C. ibaresinin eklenmesi soruldu. İmamoğlu bu soruya, "T.C sürpriz olmamalı Türkiye cumhuriyeti sevdamız. Vatanımızı tanımlayan en değerli isim. Türkiye cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye cumhuriyet yaşayanıyız. Demiştim T.C.yi çok seviyorum. Onun için burada bir eksiklik vardı onu tamamladık." Şeklinde yanıt verdi.

"VATANDAŞIMIZI MEMNUN EDECEK MAKUL FİYATLA VATANDAŞIMIZA PİDESİNİ SUNACAĞIZ"

İmamoğlu daha sonra Ramazan pidesinin fiyatları ile ilgili sorulan soruya da "Pide fiyatları ile ilgili biliyorsunuz yetkili olan kurum belediye değil. Ancak belediye olarak şunu yapabiliyoruz. En azından vatandaşımızın makul fiyatlarla pide alabilmesini sağlamak adına halk ekmek bu konuda çalışma yürütüyor. Perşembe günü sizlerle paylaşacağım umuyorum vatandaşımızı memnun edecek makul fiyatla vatandaşımıza pidesini sunacağız. Ama diğer hususla ilgili esnafların ve odanın yaptığı çalışmayı özellikle ticaret odasının meclisini sunulduğunu biliyorum. Tahmin ediyorum o da bu hafta açıklanır ama biz halk ekmek ile vatandaşımızı daha önceki yıllarda nasıl hizmet veriyorsa vermeye devam edeceğiz" diye cevap verdi.

Görüntü dökümü

------------------------------

-İBB avlusunda toplananlar

-İBB avlusundan genel ve detaylar

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun gazetecilere açıklaması

30.04.2019 - 18.47 Haber Kodu : 190430237

====================================

10- (ÖZEL) TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; KAMYON ALTINDA CAN PAZARI

Ersan SAN / İSTANBUL

TEM Ispartakule Mevkii'nde 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi kamyonun altında sıkıştı. Yaralıya sıkıştığı yerden çıkarılana kadar sağlık ekiplerince serum bağlandı. Kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İspartakule Mevkii Edirne İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, emniyet şeridinde hızla ilerleyen 34 JU 0745 plakalı lüks otomobil, arıza yaptığı için aynı şeritte duran 34 HB 618 plakalı kamyona arkadan çarptı. O sırada aracındaki arızayı onarmaya çalışan sürücü, kamyonun altında sıkıştı. Kamyona çarpan lüks otomobil, sol şeride savrularak 34 KD 69 plakalı otomobil ile 59 TD 240 plakalı minibüse çarptı. 4 aracın karışmış olduğu zincirleme kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken polis, trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya çalıştı. TEM Edirne istikametinde trafik kilitlendi. 3 yaralı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekipleri, kamyonunun altında sıkışan sürücü Aykut Kuru'ya ilk müdahalesini yaparak ona serum bağladı. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kamyon sürücüsü Kuru, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve ekiplerin incelemelerinin ardından yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

---------

-Olay yerinden görüntüler

-Kamyonun altında sıkışan sürücü

-Sıkışan sürücüye serum bağlanması

-Sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerince yerinden çıkarılması

-Sağlık ekiperinin müdahalesi

-Kaza yapan araçlar

-Trafikten görüntüler

-Ekiplerin incelemeleri

-Araçların çekicilerle kaldrılması

Detaylar

30.04.2019 - 17.10 Haber Kodu : 190430206

30.04.2019 - 17.21 Haber Kodu : 190430207

======================

11- İSTANBUL'DA RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI AÇIKLANDI

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL()

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Faik Yılmaz ve İstanbul Fırıncılar Esnaf odası başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul Valiliği önünde İstanbul'da geçerli olacak pide fiyatları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İstanbul fırıncılar esnaf odası başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. Endüstriyel, tünel pidesi. 350 gram pidemiz 3,5 lira, yumurtalı ve susamlı pidemiz de 3,5 lira olacaktır. Maliyetlerimizin ve girdilerimizin artması en düşük seviyede zam yapmamızı gerektirmiştir. Bunu da en düşük seviyede tutmuşuzdur. Sayın Bakanımız ve valimizle görüşmemiz neticesinde fiyatlarımız güncellenmiştir. Güncellenen fiyatlarımız 300 gram 2,5 lira tünel ve kombine pidesi olarak halkımıza arz edilecek. 350 gram yumurtalı ve susamlı pidemiz de 3,5 liradan halkımıza arz edilecek. İstanbul'un durumu böyledir." Şeklinde konuştu.

"BAKANIMIZA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUM"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun zam konusunda hiçbir yetkisinin olmadığını belirten İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odası başkanı Faik Yılmaz, "Şimdi bir kaos çıktı. Her ürünün korsanı olduğu gibi bugün de bir öğrendik ki, korsan tarife veren bir arkadaş var. Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun bu zamla ilgili hiçbir yetkisi yok. Ben buradan bakanımıza suç duyurusunda bulunuyorum. Arkadaş kaos yaratıp, insanları isyana teşvik ediyor. Böyle bir yetkileri yok. İstanbul'da zammı Ticaret Odasının temsilcisi ve Fırıncılar Odasının temsilcisi, Ticaret Odası Müdürümüz ve Tarım, Hayvancılık ve Gıda Bakanlığımızın temsilcisi ile beraber belirledik bu fiyatı. Valimiz de bugün onayladı. Buradan özellikle söylüyorum denetimler yapılacak. Esnafımız aman dikkat etsinler." Dedi.

Yılmaz, "Kendisini bilmeyen bazı insanların İstanbul'daki tarife üzerine konuşma hakkı olmamasına rağmen açıklama yapması yanlış ve talihsizliktir. Ruhsatsız fırınların da denetimi yapılacaktır." Diyerek sözlerini noktaladı.

Geçen seneye oranla fiyatlarda 50 kuruşluk artışın, un, akaryakıt, elektrik, maya fiyatları, işçilik fiyatları, SGK maliyetleri gibi girdilerin neden olduğunu belirten Erdoğan Çetin, "Aslında gelen zamlar daha fazla. Fakat bizim de halkımızı düşündüğümüz ve enflasyonla top yekin mücadele kapsamında fiyatlarımızı minimum seviyede zam yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Basın açıklaması

-Valilikten detaylar

30.04.2019 - 18.50 Haber Kodu : 190430239

30.04.2019 - 18.36 Haber Kodu : 190430233