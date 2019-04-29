DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FLORYA'DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde Ankara'dan İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan ardından Florya'ya geçti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın kafe ziyaretinden fotoğraflar

28.04.2019 - 23.38 Haber Kodu : 190428204

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2- ESENYURT'TA BOŞALTILAN BİNALARDA VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRDİ

Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta Belediye Başkanı'nın açıklamaları sonrası vatandaşlar evlerine girdi.

Güzelyurt mahallesi Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar paniğe neden olmuş ve çevredeki binalar boşaltılarak inceleme yapılmıştı. Akşam saatlerinde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un "Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" açıklamasının ardından iki önce boşaltılan binalarda vatandaşlar büyük bir sevinçle evlerine girdi.

Vatandaşlara evlerine girerken zabıta memurları eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların bekleyişi

-Vatandaşların evlerine girişi

-Genel ve detay görüntüler

28.04.2019 - 21.54 Haber Kodu : 190428193

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3-ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: VATANDAŞLARIN EVLERİNE GEÇMESİNDE SAKINCA YOK

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi Caddesi'ndeki çatlaklarla ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozkurt, "Kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Kemal Deniz Bozkurt, "4 kez binaların içine ve çevresine bakılarak binaların statiğinde herhangi bir şey var mı diye gözlem yaptı arkadaşlarımız. 4 gözlemde de binanın statiğinde deformasyon görmedik. Bu tabi gözlemlerle yapılan analizdi, aynı zamanda binaların zeminleriyle ilgili gözlemler yapıldı. Bu gözlemlerde de sadece iki tane binada ayrışma ve birazcık deplesman var. Bu da kabul edilebilir sınırlar içinde olduğuna arkadaşlarımız karar verdi. Bunun dışında ileriki süreçlerde kullanılmak üzere ve şu an durumu daha teknik olarak tespit etmek için 4 adet kuyu açtık. İki tane kazıkların hemen arkasında inşaat alanının hemen arkasında bulunan yerde, iki tanesi de bu sokağın ucunda aletler kurulacak. Zeminde iki kuyumuz 0-40 metre arasında diğer iki kuyumuzda 0-30 metre arasında dolayısıyla zemin içinde herhangi bir deplesman(kayma) var mı yok mu, bunun ölçümleri pazartesiden itibaren başlayacak. Kuyu yapım tekniği gereği etrafına kullandığımız derz malzemesi ancak dozajını alıyor ve ondan sonra ölçüm yapabiliyoruz" diye konuştu

"ÇOK CİDDİ BİR DEPLESMAN YOK"

Bozkurt ,"Bu esnada binalara ve çatlaklara ölçümler yapmak üzere çatlak ölçerler yerleştirdik. Arkadaşlarımızın tespiti sonucu Son 24 saat içinde herhangi bir deplasman, minimal düzeyde deplesmanlar var çok ciddi bir deplesman yok. Dolayısıyla şimdiye kadar yapılan ölçümlerde bir sorun gözlenmedi. Aynı zamanda bu çalışmalara paralel olarak hafriyata alının yerin dolumunu da başlattık. Orası da dolduruluyor. Şu anda yüzde 30-40 civarında dolumu gerçekleşti. Dünden bu güne sarkmamızın sebebi o, onun belirli bir seviyede olmasına yönelik görüş vardı, o seviyeyi de yakaladık. Şu anda bir deplesman olmadığı için sokaklardaki çatlaklar yürümediği için evlerde oturulmasına karşın teknik ekibimizin bize verdiği bilgiye göre bir sorun gözükmüyor. Bu konuda kaymakamlığımızı bilgilendirdik, o da aynı görüşte. Politik olarak vali beyi bilgilendirecekler. Dolayısıyla kontrol altında artık evlerine vatandaşların geçmesinde bir sakınca olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"AÇILAN KUYULARDA ZEMİN HAREKETİ VAR MI YOK MU BU GÖZLENECEK"

Bozkurt ,"Bundan sonra süreçte biraz önce söylediğim gibi açılan kuyularda zemin hareketi var mı yok mu bu gözlenecek. Bu zannediyorum bunun verileri Çarşamba günü çıkar ve biz bir üniversiteden heyetle anlaştık. Bu çalışmalar başlamadan önce üniversiteden gelen heyette ki arkadaşlar bizi yönlendirdiler, onların da önerileriyle bu çalışmaları yaptık. Dolayısıyla bizim elde ettiğimiz verileri üniversitedeki heyetle paylaşacağız. Oradaki arkadaşlar bunun raporlamasını bir hafta 10 gün içinde bitirirler. Buranın aslı olarak sonuç olarak nasıl süreç izleyeceğine karar vereceğiz. Biz incelemeleri binaların fiziki durumuna göre yaptık. Sizden ricam içerde olduğunuz sürece ani bir durum olursa lütfen bizi haberdar edin, ruhsatı olmayan binalar var. Onların statik yapısıyla ilgili bizim bir şey söylememiz mümkün değil, çünkü projesiyle ilgili herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Herkese geçmiş olsun sokakları trafiğe açmayacağız. Hafriyatın geri dolgusu tamamlandıktan sonra kademeli olarak açacağız. Önce hemen dolgu alanının bir önceki şeridi açacağız, ölçümler yapılacak, sonra ikinci şerit açılacak ölçümler yapılacak. Sonra bir sorun yoksa bu sokaktaki trafiği açacağız, trafikte böyle bir şekilde açılacak" ifadelerini kullandı.

"4-5 SANTİM CİVARINDA KAYMA VAR"

Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"4-5 santim civarında kayma var, ama inşaat ve jeoloji mühendisi arkadaşlarımızın görüşü bir sorun olmadığı yönünde. Bir de binaların diklik pozisyonuna da baktık, herhangi bir yatma söz konusu değil. Şu anda kaymakamlığında onayıyla içeriye girebilecekler. İçeriye girmeden önce ben en son İSKİ'deki arkadaşlardan rica ettim tekrar kanalda kaçak var mı yok mu onun kontrolünü yapıyorlar. Yaklaşık yarım saat daha sizi dışarda tutmamız lazım. İçeriye girerken de herhangi bir mal güvenliği sorunu oluşmasın diye zabıta arkadaşlarımız polis arkadaşlarımız size eşlik edecekler. Sonrasında bir güvenlik zaafı, ya da kapımı kırdılar gibi başka bir şey oldu şeklinde olmasın. Daireleriniz size kapalı bir şekilde teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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Belediye Başkanının açıklamaları

28.04.2019 - 21.02 Haber Kodu : 190428184

28.04.2019 - 21.35 Haber Kodu : 190428190

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4- FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN TRENİN ÜSTÜNE ÇIKTI, ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda fotoğraf çekilmek için trenin üzerine çıkan bir kişi, yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş olduğu öğrenilen B.D. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi, istasyonda fotoğraf çekildi. B.D. ve arkadaşı birbirleriyle iddialaşarak fotoğraf çekilmek için bu sefer trenin üzerine çıktı. B.D. fotoğraf çekildiği sırada büyük bir gürültüyle yüksek elektrik akımına kapılarak tren üzerinde yere yığıldı. Trenin üzerindeki diğer kişi ise korkarak trenden aşağıya atladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı B.D.'yi ambulansa koyarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. B.D.'nin arkadaşları polis otosuna bindirilerek, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



"PATLADI BİR ANDA YANIMDA"

Akıma kapılmaktan son anda kurtulan B.D.'nin arkadaşı karakola götürüldüğü sırada, "Fotoğraf çekilecektik. Sonra ben ve arkadaşım trenin üzerine çıktık. Sonra arkadaşım kabloya değdi. Patladı bir anda yanımda. Ben de korkup aşağıya atladım. Sonra kaçtık. Tekrar yardıma gittik arkadaşımıza. Baktık hareket etmiyor. Biz de başkalarından yardım istedik. Durumu iyi diyorlar" dedi.



VALİLİKTEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, " Bugün saat 19.00'da Marmaray Sirkeci İstasyonu'nda iki şahsın aralarındaki iddialaşmaları sonucu, B.D. adlı şahsın Marmaray'ın üzerine çıktığı yüksek elektrik akımına kapılarak yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı B.D. hastaneye sevk edilmiş, tahkikata başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ."

Görüntü Dökümü:

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-Marmaray Sirkeci istasyonundan görüntü

-Yaralı B.D.'nin arkadaşı röp

-Genel ve detaylar



28.04.2019 - 21.17 Haber Kodu : 190428189

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5- FATİH'TE 3 KATLI BİNADA YANGIN

Murat SOLAK - Ersan SAN / İstanbul

Fatih'te 3 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede tüm katı kaplayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokağı'nda bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katında dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Başta Fatih olmak üzere Beyoğlu, Şişli, Balat itfaiye ekipleri olay yerine gelerek alev alev yanan kata müdahale etti. Yanan dairede olduğu öğrenilen yaşlı bir kadın, komşuları tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Mahalle sakinlerinin de yangından dolayı panik yaşadığı ve sokağa döküldüğü görüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Mahalle sakinlerinden görüntü

-Genel ve detaylar

28.04.2019 - 19.26 Haber Kodu : 190428167

28.04.2019 - 18.36 Haber Kodu : 190428159

28.04.2019 - 18.34 Haber Kodu : 190428158

28.04.2019 - 18.19 Haber Kodu : 190428155

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6- SİLİVRİ'DE DENİZ TURUNCU RENGE BÜRÜNDÜ

Haber: Alparslan ERMİŞ /İSTANBUL, ()

Silivri'de sahil boyu deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin 'kırmızı gelgit' olayı olduğu açıklandı.

Denizin yüzeyi metrelerce turuncu renkli madde ile kaplandı. Biyolojik olarak her yıl ilkbahar ve yaz aylarında yaşanılan 'kırmızı gelgit' olayı için Silivri Belediyesi bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; "Deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliği hususuna istinaden Müdürlüğümüzce bir teknik inceleme yapılmıştır. Genellikle İlkbahar ve Yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısı artmaktadır. RED-TIDE (kırmızı gelgit) denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda; mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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- Denizin turuncu rengi

- Genel ve detaylar

28.04.2019 - 19.46 Haber Kodu : 190428173

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