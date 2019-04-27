DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1-ESENYURT'TA YOL ÇÖKTÜ APARTMANDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

Esenyurt'ta, yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

Güzelyurt Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Güzelyurt mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır" denildi.

OKULDA BEKLETİLEN VATANDAŞLAR OTELLERE GÖNDERİLDİ

Esenyurt'ta Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde meydana gelen çatlaklar nedeniyle evlerinden tahliye edilen ve okulda bekletilen vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere taksilerle otellere gönderildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT: 25 APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerindeki çatlaklar ve bazı binalarda meydana gelen ayrışmalarla ilgili Şair Fevzi Kutlu Kalkancı ortaokulunda kurulan kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. Bozkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların birçoğu emniyet için. Apartmanların kendisinde yok ancak apartman ile zemin arasında ayrışmalar var" dedi.

"BÖLGENİN İKİ SOKAK AŞAĞISINDA BİR İNŞAAT YAPILIYOR"

Bozkurt, olayla ilgili, "Esenyurt'taki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bize saat 16.30-17.00 gibi bir ihbar geldi. İlgili birimlerimizle beraber olay yerine geldik. Ben ve arkadaşlarım yaptığımız incelemelerde bazı sokaklarda çatlaklar, ayrışmalar olduğunu gördük. Binaların kenarlarında zeminle ayrışmalar olduğunu fark ettik. Çevrede yaptığımız incelemelerde tam nedeni belli değil. Yolun altındaki boşluklardan oluşan çatlaklarla göçmelerde olabilir. Bölgenin iki sokak aşağısında bir inşaat yapılıyor. Orayı da inceledik. İç sahalarında kaymalar var ancak çok büyük sorun gözükmüyor. Biz emniyete iç sahanın arkasını toprakla kapatmalarının talimatını verdik. Çalışmalar da şu anda devam ediyor. İç sahanın etrafı yastıklama dediğimiz toprakla doldurularak kaymasını engelleyecek çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda çevreyi ve binaları çok sıkıntıya sokacak bir durum yok. Valiliğimizin aldığı karar gereği, binaların halkımızın zarar görmemesi için boşaltılma kararı alındı" dedi.

"BÜTÜN İÇ SAHALARIN ÜZERİNE CİHAZLAR YERLEŞTİRİLDİ"

Araştırmaların gece boyunca devam edeceğini belirten Bozkurt, "Yolları şu an kapattık. Bütün iç sahaların üzerine cihazlar yerleştirildi. Cihazlarla herhangi bir kayma olup olmadığına dair ölçümlemeler yapıyoruz. Sekiz saattir, yarım saatte bir yaptığımız ölçümlemelerde herhangi bir kayma görmedik. Bu süreç yarından sonra netleşecek. Yarın inceledikten sonra net kararı vereceğiz" İfadelerini kullandı.

"25 CİVARINDA APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ"

Bozkurt, "Vatandaşlarımız bu gece evlerine gidemeyecekler. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların birçoğu emniyet amacıyla. Apartmanların kendisinde yok ancak apartman ile zemin arasında ayrışmalar var. Biraz önce bahsettiğim inşaat 2017 yılında ruhsatlandırılmış. Bizim süremizle ilgili değil. 6 ay öncesinde kazısı yapılmış" diye konuştu.

Kriz merkezindeki açıklamalarının ardından Bozkurt ve beraberindeki heyet Ertuğrulgazi ve Orhangazi caddelerinde inceleme yaptı. Bozkurt, burada bekleyen vatandaşları da bilgilendirdi. Öte yandan, belediye ekipleri de, tedbiren boşaltılan binalarda oturan vatandaşların değerli ve acil eşyalarını ekipler eşliğinde almalarına izin verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Çatlak oluşan yol

-Ekiplerin çalışmaları

-Sokağa dökülen vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp.

-Taksilere binen vatandaşlar

-Röp.

-Okuldan görüntü

-Kemal Deniz Bozkurt açıklama

-Olayın meydana geldiği yer

-ekiplerin inceleme yapması

-polisin ve zabıtanın önlemi

-vatandaşların tek tek evlerinden önemli eşyalarını almaları

-vatandaş ile röp

-Başkanın sokağı gezmesi

-Başkanın vatandaşlara açıklama yapması

-Başkan ile röp

-Genel ve detaylar

26.04.2019 -20.05 Haber Kodu : 190426205

26.04.2019 - 20.56 Haber Kodu : 190426213

26.04.2019 - 21.45 Haber Kodu : 190426221

26.04.2019 -21.50 Haber Kodu : 190426222

26.04.2019 - 23.50 Haber Kodu : 190426228

27.04.2019 - 00.44 Haber Kodu : 190427003

27.04.2019 - 01.25 Haber Kodu : 190427005

27.04.2019 - 02.55 Haber Kodu : 190427008

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2- TUZLA TERSANESİ'NDE İŞ KAZASI: 5 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN- Mustafa BAKIRHAN /İstanbul

Tuzla'da bir tersanede boya çalışması yapmak için kurulan iskelenin halatı koptu. Vincin sepetinde bulunan 5 kişi 20 metre yüksekten düşerek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi Tersaneler Caddesi üzerinde bulunan bir gemi tersanesinde meydana geldi. Boya çalışması yapmak üzere kurulan seyyar iskelenin halatı henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı koptu. Vinç sepetinde bulunan 5 kişi, yaklaşık 20 metre yükseklikten sepetle birlikte yere düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan tersane işçileri Ali Çeçen, Ferhat Yıldız, İdris Eşlik, Mevlüt Çelenk, Muhammet Eğirci olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yaşanan tersane

-Olay yerinden ayrılan ambulans

-Olay yerinden ayrılan itfaiye ekipleri

-İşçiler ile röp

-Tersane drone görüntüsü

-işçilerin çektiği fotoğraf ve videolar

-Genel ve detay

26.04.2019 -20.19 Haber Kodu : 190426206

26.04.2019 -20.27 Haber Kodu : 190426207

26.04.2019 - 20.42 Haber Kodu : 190426209

26.04.2019 -20.45 Haber Kodu : 190426210

26.04.2019 -20.50 Haber Kodu : 190426211

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3- GETAT ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Kongresi ödülleri sahiplerini buldu. Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit ve Prof. Dr. Cemal Çevik ve araştırma görevlisi Doktor Duygu Dayanır'e ödüllerini taktim etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp(GETAT) Kongresi ödül töreni Şişli'de bulunan özel bir otelde gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakan yardımcıları ve çok sayıda sağlık görevlisi katıldı. Geleneksel Tıp uygulamalarının anlatıldığı video ile başlayan ödül töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ve ardından ödül takdimi ile tamamlandı. Gecenin açılış konuşmasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarının yapılma izninin sadece hekimlere verilerek merdiven altı uygulamaların ortaya çıkmasını engellediklerini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünya Sağlık Örgütü, GETAT uygulamalarını modern sağlık sistemlerini güçlendirecek yollardan birisi olarak teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu uygulamalar modern tıbba entegre bir şekilde yürütülecek şekilde yapılandırılmıştır." dedi.



"ÖNCELİK İNSAN HAKLARI VE ETİK YAKLAŞIMLAR"

Bakan Koca, "GETAT uygulamalarını bilimsel zeminde değerlendirip, uygun koşulları sağlıyorsa yaygınlaştıracağız. Bir uygulamanın çalışması yapılacaksa aynen modern uygulamalarda olduğu üzere uygun vakalarda önce hayvan deneyleri, sonra insan üzerindeki klinik yöntemlerle çalışmasının yapılması sağlanacaktır. Aynı alışıldık klinik çalışmalar gibi bu çalışmalarda da insan hakları ve etik yaklaşımlar öncelemektedir." şeklinde konuştu.

Geleneksel tıp uygulamalarında bu kadar detaylı çalışma koşullarının getirilmesinin bir ilk olduğunu söyleyen Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sayede bilimsel zeminde geliştirilen çalışmaların sonuçlarını ileriki yıllarda bu kongrelerde ve bilimsel yayın ortamlarında daha etkili olarak sunabileceğiz. Yapılan çalışmaları birbiri ile kıyaslayabileceğiz. Bilimsel koşulları gözeten, kıyaslanabilen ve tekrarlanabilen çalışmalar bu alanda ülkemiz çalışmalarının daha öne çıkmasını sağlayacaktır."

Sağlık Bakanı Dr. Koca Süheyl Ünver Geleneksel ve tamamlayıcı tıp genç araştırmacı ödülünü, Araştırma Görevlisi Doktor Duygu Dayanır'a, Sabuncuoğlu Şerafettin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ödülünü Prof. Dr. Abdurrahim Koçyiğit'e ve İbn-i Sina geleneksel ve tamamlayıcı tıp yaşam boyu ödülünü Prof. Dr. Cemal Çevik'e taktim etti. Ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Fahrettin Koca'dan detaylar

-Geleneksel tıp uygulamalarının anlatıldığı videodan detay

-Bakan Fahrettin Koca'nın konuşması

-Ödül Takdimi

26.04.2019 -23.06 Haber Kodu : 190426226

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4- MAHSUN KIRMIZGÜL'ÜN ANNESİNİN EVİNDEN SOYGUNA HAPİS CEZASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Etiler'de Mahsun Kırmızıgül'ün 94 yaşındaki annesi Faike Arık'ın evinde çalışan ve Arık'ın yaklaşık 2 milyon liralık para ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yargılanan Türkmenistanlı Muyassar Matkurbanova, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Matkurbanova'ya yardım ettikleri iddia edilen Sherzad Hudaybergenov ve Zhavlonbek Hudaybergenov'a ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

İstanbul 9.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Muyassar Matkurbanova, Sherzad Hudaybergenov ve Zhavlonbek Hudaybergenov getirildi.

Tercüman aracılığıyla ifadeleri alınan sanıklar suçlamaları reddetti. Mahkeme, Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'ın yardımcı olmak amacıyla evinde çalışan 34 yaşındaki Muyassar Matkurbanova'yı "Hırsızlık" suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Matkurbanova'ya yardım ettikleri öne sürülen Sherzad Hudaybergenov ile Zhavlonbek Hudaybergenov'ya ise 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

İDDİANAME

Beşiktaş Akatlar'da tek başına yaşıyan bakıma muhtaç Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık'a yakınları, geçtiğimiz 28 Ekim'de Türkmenistan uyruklu Muyassar Matkurbanova, hasta bakıcı olarak işe aldı. Bir hafta sonra 2 milyon TL değerindeki altın ve parayı alan bakıcının sevgilisi Sherzad Hudaybergenov'in evine götürdüğü, sonra ülkeden ayrılmak için kaçış planı yaptığı ortaya çıktı. Atatürk Havalimanı'na arkadaşları Zhavlonbek Hudaybergenov ile birlikte giden Muyasser ile sevgilisi Sherzad Hudaybergenov, yakalanma ihtimali üzerine ticari taksi ile Ankara'ya gitti. Ankara'da polis tarafından yakalanan 3 şüpheli İstanbul'da çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yakalandıklarında para ve altın ile ziynet eşyalarının bir kısmı üzerlerinde çıkan şüphelilerden Muyasser Matkurbanova, poşeti kendisine Faike Arık'ın akrabasının verdiğini ileri sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin arşiv görüntüler

26.04.2019 -18.24 Haber Kodu : 190426189