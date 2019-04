DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- ORHAN GENCEBAY'IN OĞLU GÖKHAN GENCEBAY BIÇAKLANDI

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklandı. Hastanede tedavi altına alınan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Olay, akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 34 TJJ 36 plakalı taksinin sürücüsü Doğan Erdoğan ile Sedahan Özmen yol verme tartışmasına başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedahan Özmen'in erkek arkadaşı Gökhan Murat Emre Gencebay, ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada taksici Erdoğan, Gencebay'ı bıçakla yaraladı. Gencebay olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Taksici ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksici Erdoğan Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------

-Olayın hemen ardından cep telefonu kamerasına çekilen görüntüler

-Hastaneden detaylar

25.04.2019 - 23.11 Haber Kodu : 190425259

=======================================

2- BEYOĞLU'NDA TACİZ İDDİASI; MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda, yabancı uyruklu bir kişinin parkta 14 yaşındaki kıza sözlü tacizde bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu şüpheli zırhlı araçla götürüldü.

Kasımpaşa Sururi Parkı'nda akşam saatlerinde iddialara göre, parkta duran 14 yaşındaki kızın yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir kişi, sözlü tacizde bulundu. Kız korkup, parkın özel güvenlik görevlilerinin yanına giderek durumu anlattı. Özel güvenlik görevlileri, şüpheliyi yakalayarak polis ekiplerine haber verdi. Olay kısa sürede mahallede duyuldu ve kalabalık toplanmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik gerekçesiyle şüpheliyi güvenlik kulübesine soktu. Kalabalığın artması üzerine parka çok sayıda takviye ekiple birlikte zırhlı araç sevk edildi.

Polis ekipleri, toplanan kalabalığa polis aracından sağduyulu olunması konusunda anonslarda bulundu. Polis, şüpheliyi araca bindirileceği sırada kalabalık linç girişiminde bulundu. Şüpheli, zırhlı araca bindirilerek parktan çıkarıldı. Kalabalık şüphelinin götürüldüğü aracı tekmeleyip yumrukladı. Kalabalık aracın arkasından bir süre koşarken şüpheli polis merkezine götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Güvenlik kulübesinden detay görüntü

-Zırhlı aracın parkan içine yanaşması

-Şüphelinin çıkartılması ve kalabalığın linç etmeye çalışması

-Kalabalığın aracı tekmeleyip yumruklaması

-Aracın hızla uzaklaşması

-Kalabalığın aracın arkasından koşması

25.04.2019 - 23.37 Haber Kodu : 190425262

====================================

3- ÜMRANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZA, 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Ümraniye TEM Otoyolu'nda bir aracın kaza yapması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Çakmak Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Sol şeritte kaza sonucu bırakılan otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Sol şeritteki kaza yapan otomobili görmeyen sürücüler otomobillerinin kontrolünü kaybederek art arda birbirine girdi. Toplam 6 aracın karıştığı kazada bir otomobil hurda yığınına dönerken, 1 kişi de yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Trafik ekiplerinin görüntüsü

26.04.2019 -03.50 Haber Kodu : 190426006

==================================================

4- İBB MECLİSİ'NDE 3. OTURUM TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ / İSTANBUL()

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB'nin 2018 faaliyet raporu oylandı. Rapor, 3 ret, 10 geçersiz ve 270 oyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan toplantılarının 3'üncü oturumunda İETT 2018 Faaliyet Raporu'nun ardından İBB'nin 2018 Faaliyet Raporu görüşmeleri başladı. Görüşme öncesi oturuma başkanlık yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, makamını İBB 1'inci Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'a devretti. Görüşmeler sırasında AK Parti Grubu ve CHP Grubu adına konuşmalar yapıldı. Konuşmalar zamanında zaman zaman gergin anlar da yaşandı.

"MERAK ETMEYİN, BU ŞARKI BURADA BİTMEYECEK"

Daha sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu söz aldı. Göksu, "Sayın İmamoğlu'nun İstanbullulara taahhüdü burada. Bu taahhüdün her bir maddesinin takipçisi olacağımızı ve bunların hızlı ve ivedilikle hayata geçirilmesi konusunda her türlü çalışmaları yapacağımızı bilmelerini isterim. Diğer taraftan biz, İstanbulluların yetki verdiği meclis üyeleri olarak, özellikle İstanbul'daki bu kubbelerin çokça şahit olduğu bir şeyi söylemek isterim ki, İstanbul'un her türlü hizmetine koşmak konusunda elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimize ve bütün İstanbullara seslenmek istiyorum. Merak etmeyin, bu şarkı burada bitmeyecek" dedi.

Ardından İBB 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, mecliste yapılan 2018 yılı faaliyet raporunun gizli oylanmasının sonuçlarını açıkladı. Rapor, 10 geçersiz, 3 ret ve 270 oyla kabul edildi.

"GÖZÜMÜ 2030'LARA, 2050'LİLERE DİKELİM"

Son olarak teşekkür konuşması yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Gözümüzü 2030'lara, 2050'lilere dikelim. Dilerdim ki, konuşmalarınızın yoğunluğu bu yönde olsun. Tüm gruplar için bunu söylüyorum. Şayet konuşmalar bu yönde olursa bu meclis İstanbul'a büyük katkılar sunar. Geleceği konuşacağım. Belli ki, benim vaatlerim ile ilgili bir takım konuşmalar oldu. İyi izlenmiş olması beni mutlu ediyor. Takipçi olmanız da beni mutlu edecek. İnşallah güzel temenniler ile geçen, açıkçası yaklaşık 1 hafta bile dolmadan sanki bir yıl, iki yıllık faaliyet raporunu sunduk da teşekkür ediyormuşuz gibi bir münazaranın olması iyi bir deneyim oldu. İnşallah yıllar yılı bu şekilde faaliyet raporları sunacağız. Sonrasında da size ve İstanbul'a teşekkür edeceğiz." İfadelerini kullandı.

İBB Meclisi, 8'inci Seçim dönemi, 1'inci toplantı yılı Nisan ayı toplantılarının 25 Nisan 2019 gününe ait 3. Birleşimi 13 Mayıs 2019 saat 14.00'de toplanmak üzere kapatıldı.

Görüntü dökümü

--------------------------

-Meclis oturumundan genel görüntü

-Tevfik Göksu'nun konuşması

-Göksel Gümüşdağ'ın faaliyet raporu sonuçlarını açıklaması

-Ekrem İmamoğlu'nun teşekkür konuşması

-Meclisin kapatılması

25.04.2019 -20.53 Haber Kodu : 190425251

=====================================

5- AVM'DE AYAĞI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞAN ÇOCUĞUN 2 PARMAĞI KOPTU

Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK,İSTANBUL()

Başakşehir'de ailece gittikleri bir alışveriş merkezinde, yürüyen merdivene ayağı sıkışan 5 yaşındaki çocuğun iki parmağı koptu. Hastaneye götürülen çocuğun parmakları yerine dikilemedi. AVM yetkililerinin, olayın çocuğun giydiği ayakkabı yüzünden yaşandığını belirttiklerini söyleyen Anne Eda Özcan, "Bağcıklı olmayan spor bir ayakkabıydı. Çocukları iş ayakkabısıyla mı götürmemiz gerekiyordu? Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Özel bir okulda öğretmen olan anne Eda Özcan, eşi ve iki çocuğuyla birlikte 14 Nisan'da Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Zemin katta bulunan yürüyen merdiveni kullandıkları sırada, 5 yaşındaki Bora'nın ayağı son 3 basamağa gelindiğinde mekanizmaya sıkıştı. Ailenin çabasıyla ayağı sıkışan yerden çıkarılan çocuk, hemen hastaneye götürüldü. Kopan sağ ayağındaki iki parmağa ise merdivenin sökülmesiyle ulaşıldı. Hastaneye götürülen parmaklar, tekrar yerine dikilemedi.

"MERDİVENLERİ SÖKTÜREREK PARMAKLARA ULAŞTIK"

Anne Özcan, çok korktuklarını söyleyerek, "Merdivenlerden bir anda tak tak diye bir ses geldi, ardından bir sarsıntı oldu. Daha sonrası panik. O an hepimiz sıkıştık. Eşim bir kolundan ben bir kolundan çektim çocuğun. Ama çıkaramadık. Amcası arkadan bacaklarından tutunca çıkarabildi. Kopan parmakları, eşim yürüyen merdivenleri söktürerek çıkarabildi. Ardından hastaneye getirdi. Doktorlar o parçanın dikilemeyeceğini söyledi. Başka bir hastaneye gittik, orada da dikilemeyeceğini söylediler" dedi.

"GİYDİĞİ AYAKKABIDAN KAYNAKLANDIĞINI SÖYLEMİŞLER"

Alışveriş merkezindeki sorumlulardan şikayetçi olduklarını söyleyen Eda Özcan, "Çocuğun önce ayağı ve psikolojik sağlığını düzeltmeye çalışıyoruz. Abisi de inanılmaz etkilendi. Eşim yürüyen merdiveni söktürüp parçaları ararken, onlara giydirdiğimiz ayakkabı yüzünden böyle bir şey olduğunu söylemişler. Giydirdiğimiz ayakkabı her çocuğun giydiği spor ayakkabıydı. Bağcıklı değildi, bağcığın takılması gibi bir durum yok. İş ayakkabısıyla mı çocukları alışveriş merkezine götüreceğiz?" diye konuştu.

Hukuksal olarak sonuna kadar gideceklerini belirten Özcan, "Sonuna kadar gideceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Çünkü yürüyen merdiven büyükşehirde yaşayan her insan için çok olağan bir durum. Ayağını komple alabilirdi. Çok daha büyük şeyler yaşayabilirdik" dedi.

"SORUMLU HERKESİN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM"

Anne Özcan, "Eğer bu normal bir olay gibi görülürse veya çok basit sıradan bir kaza gibi görülürse çok üzüleceğim. Çünkü bundan sonraki olayları da normalize edeceğiz. Belki de ilerde seçeceği mesleği etkileyecek bir eksiklik var onda. Sorumlu olan herkesin cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------

-Çocuğun evden görüntüleri

-Anne röportaj

-Detaylar

25.04.2019 -19.01 Haber Kodu : 190425231

======================================

6- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RÖTAR KAVGASI

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'na ait saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle bir saat rötar yaptı. Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Cep telefonu görüntüleri

25.04.2019 - 23.50 Haber Kodu : 190425265

=================================

7- POLİS, TAKSİM'DE SOMA PROTESTOSUNA İZİN VERMEDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Beyoğlu Tünel Meydanı'nda, Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 15 yıl hapis cezasına hükümlü Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ı tahliye edilmesini protesto etmek istedi. Polis, eylemin, Şişhane Meydanı'nda gerçekleştirilmesi için yaptığı uyarı dikkate alınmayınca, basın açıklamasına izin vermedi. 4 kişi gözaltına alındı.

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipler Birliği üyesi bir grup, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'ın tahliye edilmesini protesto etmek için saat 19.00'da Tünel Meydanı'nda toplandı. Polis ekipleri, grubun basın açıklamasını Şişhane Meydanı'nda yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer grup üyelerine de polis dağılmaları konusunda uyarıda bulundu. Grup, polis tarafından Tünel Meydanı'ndan uzaklaştırılırken, gözaltına alınan 4 kişi polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

-Gözaltına alınanların polis aracındaki görüntüsü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Eylemcilerden bazılarının polis ile konuşması

-Grubun uzaklaştırılması

-Genel ve yakın detaylar

25.04.2019 -20.28 Haber Kodu : 190425248

===============================================

8-KAĞIT TOPLAYICILARININ KAMYONET ÜZERİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU



Haber: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Ataşehir'de bir kamyonette bulunan dev kâğıt çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağza getirdi. Kâğıt toplayıcılarının kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğu saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ataşehir'den Çamlıca gişeler istikametine giden bir kamyonete yüklenen kağıt toplama çuvallarının üzerinde seyahat eden 3'ü çocuk 5 kişi yürekleri ağızlara getirdi. Hiçbir tedbir olmadan yüklenen çuvalların üzerinde seyahat eden 5 kişi, ne trafiğe aldırış etti ne de içinde bulundukları tehlikeye. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, 5 kişinin tehlikeli yolculuğu gözler önüne serilirken, bu yolculuğun ne kadar sürdüğü ise bilinmiyor.



Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Kâğıt toplama çuvalları yüklü kamyonetin gidişi

-Çuvalların üzerinde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi

-Akan trafikten görüntü

26.04.2019 - 01.10 Haber Kodu : 190426003