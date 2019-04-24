DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ATAŞEHİR'DE KERESTE DEPOSU ALEV ALEV YANDI(1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL

Ataşehir'de bir kerestedeposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

-------------

-Alev alev yanan depo

-İtfaiye müdahale

-Detaylar

24.04.2019 - 08.02 Haber Kodu : 190424014

=====================

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İstismara uğradığı iddia edilen çocuğun Amcası Vasfi E. "Benim bugün haberim oldu. Çocuk şuan yoğun bakımda" dedi.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün öğlen sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, evinin önünde oyun oynayan 5 yaşındaki bir kız çocuğunu karşıda bulunan apartman boşluğuna götürerek cinsel istismarda bulundu. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Ameliyata alınan ve yoğun bakımdaki tedavisi süren çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Durumu öğrenen mahalle sakinleri Kanarya mahallesinde yürüyüş gerçekleştirdi.



"ÇALIŞANLAR ÖĞLE YEMEĞİNE GİTTİĞİ SIRADA OLMUŞ"

Bir mahalle sakini "Dün öğle sıralarında oldu. İnşaatta çalışanların öğle yemeğine gittiği sırada olmuş. Kızı alıp götürmüş hatta yanında 5 yaşında başka bir çocuk da varmış, ona para vermiş. Çocuk da koşmuş komşulara söylemiş 'orada pislik yapıyorlar' diye. Onlar artık bu şekil kaçmışlar. Biz bir kişi biliyoruz ama çocuk annesine iki kişi demiş. Çocuk kendisi kalkmış annesine gitmiş. Şuanda durumu kritik, babası felç oldu diye duydum. Annesi de yeni doğum yapmış durumu iyi değil. Bildiklerimiz bu kadar" dedi.



"SİZE PARA VERECEĞİM DİYEREK ÇOCUKLARI ARKA TARAFA GÖTÜRÜYOR"

Çocuklardan birinin dayısı olduğunu söyleyen Barış Sezgin "3 çocuklardı, kız 5 yaşında, erkek çocukların biri 5, biri 6 yaşında. 3 çocuk burada oyun oynuyor. Şahıs geliyor 'size para vereceğim' diyerek çocukları arka tarafa götürüyor. Zaten çocuklar korkudan kaçıyor. Kız çocuğunu da bildiğim kadarıyla görünmeyecek bir şekilde duvarın arkasına götürüyor. Çocuklar da çığlık atıyor. Şahıs da yukarıya doğru kaçmış" dedi.

"ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA"

Cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğun amcası Vasfi E. "Olay dün olmuş, benim bugün haberim oldu. Olay burada gerçekleşti. Çocuk şuan yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, yanında bekliyor" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GECE DE OLAYI PROTESTO ETTİLER

Mahalle sakinleri, Kanarya polis Merkezi önünde toplanarak olayı protesto etti. Suçlu yada suçluların bir an önce yakalanmasını talep eden vatandaşlar,"Çocuğa uzanan eller kırılsın" diye bağırdı. Mahalle sakinlerinin bekleyişi gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.



Görüntü Dökümü:

------------------

-Olay yerinden görüntü

-Çevredeki kalabalık

-Çocuğun evinden detay

-Komşularla röp.

-Amca ile Röp.

-Polis merkezi önündeki vatandaşlar (ek)

-Vatandaşlarla röp.(ek)

-Genel ve Detaylar

24.04.2019 - 00.55 Haber Kodu : 190424007

23.04.2019 - 21.38 Haber Kodu : 190423283

23.04.2019 - 21.14 Haber Kodu : 190423279

===============================

3- BAKIRKÖY'DE BİR KİŞİ BİNDİĞİ TAKSİDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bakırköy'de gece saatlerinde bir kişi, evine gitmek için bindiği takside hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy'deki bir taksi durağında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi D.(53), isimli bir yolcu evine gitmek için taksi durağından araca bindi. Taksi sürücüsüne Küçükçekmece'deki evine gitmek istediğini belirten Niyazi D.'nin hareketsiz olduğunu gören taksi sürücüsü Hüseyin K., aracı durdurarak uyandırmaya çalıştı. Araçta bulunan yolcunun tepki vermemesi üzerine taksi sürücüsü durağa geri döndü. Durakta bekleyen sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri taksi içerisinde hareketsiz halde yatan Niyazi D.'yi kontrol edince hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Niyazi D.,'nin cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca gece saatlerinde bindiği takside hayatını kaybeden Niyazi D.,'nin her zaman bu duraktan taksiye binerek evine gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Olayın meydana geldiği durak

- Taksiden görüntü

- Hayatını kaybeden yolcunun cenazesi

- Polisin incelemesi

- Cenazenin kaldırılması

- Genel ve detaylar

24.04.2019 - 05.22 Haber Kodu : 190424012

===================================

4- ŞENOCAK: DEVLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ VE SORUMLULUĞU YERİNE GETİRECEKTİR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL()

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta çöken binanın olduğu yere gelerek incelemede bulundu. Yetkililerden bilgi alan Şenocak, daha sonra sokakta bekleyen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir vatandaşla sohbet eden Şenocak, "Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci çok yakından takip ediyor. Tüm yetkili organlarımız işin üzerinde. Bakanlık yetkili arkadaşlarımız da süreci takip ediyorlar, onlarla bir görüşme yapacaklar. Buranın en hayırlı şekilde çözülebilmesi için devletimiz üzerine düşen görevi ve sorumluluğu yerine getirecektir. Önemli olan burada bir can kaybına sebep olunamaması. Tesellimiz bu noktada. Cana bir şey gelmedi, geri kalan bir şekilde halledilir. Sağ olsun burada mağdurluk pozisyonu oluşturulmadı. Bütün arkadaşlarımız en iyi şekilde ağırlandılar. Bundan sonraki süreci de yakın takip ediyoruz. Hiçbir sıkıntı olmadan, elbirliğiyle tamamlarız inşallah" dedi.

Şenocak, kaç binanın yıkılacağı sorusuna, "Tespitler devam ediyor. Gerekli incelemeler yapılsın, sonra net bir şey söyleriz. Şuanda söylenen şeyler afaki olabilir" yanıtını verdi. Şenocak, daha sonra alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Bayram Şenocak olay yeri

-Şenocak'ın vatandaşla konuşması

23.04.2019 - 18.11 Haber Kodu : 190423247

=========================

5 - KARTAL'DA İŞ MAKİNESİ TAŞIYAN TIR KÖPRÜ ALTINDA SIKIŞTI

Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Kartal D -100 Karayolu'nda iş makinesi taşıyan TIR köprü altında sıkıştı. Olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında D - 100 Karayolu Kartal Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. Emrullah G.'nin kullandığı iş makinesi yüklü G. 34 DZ 1490 plakalı TIR, geçemeyerek köprü altında sıkıştı. Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin TIR'ı sıkıştığı yerden kurtulması için çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Sıkışan TIR

-Polis ekipleri

-Oluşan trafik

-Vatandaş ile röp.

Detaylar

23.04.2019 - 19.56 Haber Kodu : 190423265

===============================

