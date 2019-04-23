DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN YIKIM ÇALIŞMASI SONA ERDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL

Kağıthane'de çöken binanın yan tarafında bulunan ve tahliye edilen 5 katlı binanın yıkımı tamamlandı. Ekiplerin, 2 yıl önce inşaat temeli açılan ve risk oluşturan çukur için başlattığı dolgu çalışması ise devam ediyor.



Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta dün saat 14.15 sıralarında çöken 4 katlı binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından altı boşalan ve risk oluşturan 5 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.





DOLGU ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Büyük bir risk oluşturan 5 katlı binanın yıkılması devam ederken başlayan ve 2 yıl önce açılan inşaat temelinin oluşturduğu çukur alanda başlatılan dolgu çalışması ise devam ediyor. Ekipler inşaat yapılması için açılan çukuru doldurmak için kamyonlarla hafriyat taşıyor.



Görüntü dökümü:

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-Göçük bölgesinden genel görüntü

-Hafriyat kamyonunun inşaat çukuruna toprak boşaltması

-İş makinesinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

23.04.2019 - 05.46 Haber Kodu : 190423020

23.04.2019 - 00.06 Haber Kodu : 190423002

23.04.2019 - 00.13 Haber Kodu : 190423003

23.04.2019 - 01.47 Haber Kodu : 190423016

23.04.2019 - 01.51 Haber Kodu : 190423017

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(ÖZEL)

2- ÜSKÜDAR'DA TRAFİK MAGANDALARININ TEHLİKELİ HAREKETLERİ KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , ()

Üsküdar'da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareketi yaptı. Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi. Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. Bir sokaktan caddeye drift yaparak çıkan iki otomobil cadde üzerinde bir süre drift yaptı. Arkadaki otomobil park halindeki bir başka otomobile çarpacakken son anda durabildi. Tüm bu yaşananlar ise arkadaki otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntü dökümü

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-Drift anı cep telefonu görüntüsü



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3- VALİ YERLİKAYA'DAN KAĞITHANE'DE ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Murat DELİKLLTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de 4 katlı binanın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu. Ardından Vali Yerlikaya, İmamoğlu ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte bir okulda kurulan kriz merkezinde kameraların karşısına geçti.

Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Kağıthane ilçemiz, Yahya Kemal Mahallemiz Akıncı Sokak numara 22'de bulunan binamız maalesef saat 14.15 itibarıyla yıkıldı. Yıkılma sebebi 22 nolu binanın bitişiğinde daha önce kentsel dönüşüm niyetiyle yeni konut yapmak için yapılan istinat duvarı, aradan geçen süre içinde yağan yağmurlar ve değişik sebeplerle yıkıldı. Onu teknik arkadaşlar ortaya çıkaracak. Daha sonra 22 nolu apartman maalesef yıkılmıştır. Hamd olsun herhangi bir can kaybı yok. Biz bu binanın yıkılmasından sonra süratle bu içinde bulunduğumuz Ziyşan Akkoç Ortaokulu'nda Afet Acil Koordinasyon Merkezimizi kurduk. Valiliğimiz, Büyükşehir, Kağıthane ilçe belediyemiz, afet müdürlüğümüz bütün kamu otoritesi mahallemize geldi." dedi.

Vali Yerlikaya, "Aşağıda Kağıthane Belediyemizin Yahya Kemal Spor Salonu'nda vatandaşlarımızla, bundan 1 saat evvel buluştuk. Bir binayı, 31 nolu binayı da bundan 1 saat önce güvenlik açısından tehlike arz ettiği için onu da kontrollü bir şekilde yıkmaya başladık. Yıkacağımız 31 nolu bina, yıkılan 22 nolu binanın haricinde 19 tane binayı da güvenlik gerekçesiyle boşalttık. Şu anda bu alan tamamen ilçe Kaymakamlığımız, onun emrindeki emniyet müdürlüğü personelimiz tarafından kontrol altına alındı. Güvenlik gerekçesiyle bu alana hiçbir vatandaşımızın girmesini istemiyoruz. Toplam 21 binada 98 hane bulunuyor. Adrese dayalı nüfus sisteminde yaklaşık 308 hemşerimiz bu binalarda oturuyor. Onlarla paylaştıklarımızı İstanbullumuzla da paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Vali Yerlikaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu süreç içinde öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz etmek istiyoruz. Bu olay olduğu andan itibaren yakın ilgilerini üzerimizden eksik etmediler. Kartal ilçemizde 6 Şubat'ta maalesef Yeşilyurt Apartmanımız yıkıldı. 21 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 14 vatandaşımız da kurtarılmıştı. Bugün seviniyoruz. Hamd olsun bugün 1 tane vatandaşımızın burnu kanamadı.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum beyefendi az önce beni aradı. Tıpkı Kartal'da olduğu gibi burada da risk analizi yarın sabahtan itibaren, bu boşaltılan 19 binada ve etrafında süratle bunlar yapılacak. Bunları yaptıktan sonra yine çevre ve şehircilik bakanlığımız TOKİ marifetiyle, TOKİ buraya uzman arkadaşlarını gönderdi. Sahada şu an itibarıyla çalışmaya başladılar. Bizim bu çıkacak etüt, risk analiz raporlarına göre çok süratle modern, sağlam insanlarımızın huzur içinde yaşayabileceği kentsel dönüşümü inşallah burada başaracağız. Bunu ifade etmek istiyorum.

Vali Yerlikaya, "Belediyelerimiz sosyal belediyeciliğin en güzel uygulamalarını hemşerilerinden esirgemiyorlar. Hemşerilerimizin kalacağı yerler ayarlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. İlk etapta yarın itibarıyla bu 98 hanenin hepsine 5'er bin lira veriyoruz. Boşaltılan evlerle ilgili İSKİ alanda, su kesimini yaptı. Ama etrafta onlara komşu olan evlerin suları akmaya devam edecek. İGDAŞ, BEDAŞ, elektrik, doğalgaz bunların kesimi ve akışıyla ilgili süreci tamamladık." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Vali Yerlikaya'nın açıklaması

22.04.2019 - 21.36 Haber Kodu : 190422272