DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SARIYER'DE "DUR" İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ POLİSE ÇARPTI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Sarıyer'de bir kadının lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Otomobil Bahçeköy civarında ekipler tarafından durdurulmak istendi. Ancak sürücü kaçmaya çalışırken bir polis memuruna çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.



Olay saat 02.00 sıralarında Bahçeköy'de meydana geldi. Bir kadının zorla lüks bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, Bahçeköy civarında kurulan kontrol noktasında içinde biri kadın üç kişinin bulunduğu 34 NJ 5049 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü önce durdu. Araçta bulunan kadın ve bir erkek şahsın inmesinin ardından sürücü geri geri kaçmaya başladı.



KAÇMAK İSTERKEN POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Bu sırada otomobilin arka kısmında bulunan polis memuruna çarpan otomobil olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Otomobilin kaçması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



BELGRAD ORMANINDA KOVALAMACA YAŞANDI

Bahçeköy'den çıkarak Belgrad Ormanı'na kaçan otomobil ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Bahçeköy Yolu üzerinde polisin açtığı ateş nedeniyle lastikleri patlayan otomobili terk eden şüpheli ormanlık alanda kayıplara karıştı.



ORMANLIK ALANDA KAÇAN ŞÜPHELİ ARANDI

Aracın terk edilmiş olarak bulunması üzerine polis ekipleri şüphelinin kaçabileceği ormanlık alanlarda arama yaptı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen şüpheli bulunamadı.



HASTANEYE KALDIRILAN POLİS MEMURUNUN DURUMU AĞIR

Kaçan sürücünün çarptığı polis memuru olay yerine gelen ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ilk kontrol noktasında araçtan inen biri kadın iki kişi polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü.



Görüntü dökümü:

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-Aracın bulunduğu yer

-Polis ekiplerinin araç üzerinde inceleme yapması

-Yaralı polis memurunu götüren ambulans

-Polisin olay yerine şerit çekmesi

-Ekiplerin otomobilde arama yapması

-Yolda bulunan boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

22.04.2019 - 05.12 Haber Kodu : 190422004

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2- PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Pendik'te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Otomobillerde sıkışan iki yaralıyı itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Pendik Ballıca Köyü Yolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Ballıca Köyü Yolu Yeşilvadi Mahallesi girişinde 23.00 sıralarında meydana gelen kazada iddialara göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 MKA 07 plakalı otomobil, Yeşilvadi Mahallesi'nden ana yola çıkmakta olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 PE 3457 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta bulunan 2'si kadın 6 kişi yaralandı.

İKİ YARALI ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar kazanın şiddetiyle yola fırlarken iki yaralı araçlarda sıkıştı. Olay yerine ulaşan ekiplerinin çalışması sonucu araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa alındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle her iki araçta da hurdaya dönerken araçların parçaları etrafa saçıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Ersin Altın adlı bir vatandaş, "Pat diye bir ses oldu. Bir çıktık, iki kişi orada bir kişi burada yatıyordu. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. 2'si kadın 6 kişi yaralı vardı. Beyazlı olan aradan çıkarken 06 Ankara plakalı ona vuruyor. Birbirlerini tanıyorlarmış galiba. Kavga etmişler önceden öyle diyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların ambulansa alınması

-Olay yerinden detaylar

-Kazaya karışan araçlardan detaylar

-Polis ekiplerinin incelemesi

-İtfaiye ve sağlık görevlilerinden detaylar

-Genel ve detaylar

22.04.2019 - 01.46 Haber Kodu : 190422002

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3- BEYOĞLU'NDA TAKSİ İKİ ARACA ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ISTANBUL

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, iki otomobile çarptıktan sonra savrulup takla attı. Kazada taksi sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Onur Dündar'ın kullandığı 34 TFM 39 plakalı taksi, Kağıthane istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce park halindeki 34 HV 3000 plakalı lüks otomobile çarptı. Ardından da yine park halindeki 34 TJ 3730 plakalı otomobile çarparak savruldu. Ardından kaldırıma da çarpan taksi takla attı. Kaza sırasında araçta yalnız olduğu öğrenilen Dündar, hafif yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Dündar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TAKLA ATAN ARAÇ VATANDAŞLAR TARAFINDAN DÜZELTİLDİ

Kaza sonrasında takla atan taksi, önce çekici ile orta refüje alındı. Ardından da daha fazla hasar görmemesi için vatandaşlar tarafından takla attırılarak düzeltildi. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, taksinin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan taksi

-Polis ekipleri

-Taksinin çekici ile kaldırılması

-Taksinin orta refüje indirilmesi

-Vatandaşlar tarafından taksinin çevrilmesi

-Genel ve detay görüntüler

21.04.2019 - 23.20 Haber Kodu : 190421217

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4- ERDOĞAN TÜRGEV YURDUNU ZİYARET ETTİ

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Ozan URAL / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Şişli Mihri Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti.

Beylerbeyi'nden akşam saatlerinde çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün saat 17.30 sıralarında yurda geldi. Yurtta kalan öğrencilerle konuştuğu öğrenilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan 19.15 sıralarında ayrılarak Haliç Kongre Merkezi'ne gitti. Erdoğan 21.00 sıralarında Haliç Kongre Merkezi'nden çıkış yaparak Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konvoy giriş ve çıkışları

-Erdoğan'ın yurtta öğrencilerle çektirdiği fotoğraflar

Detaylar

21.04.2019 - 20.24 Haber Kodu : 190421194

21.04.2019 - 22.10 Haber Kodu : 190421210

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