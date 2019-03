DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- ZEYTİNBURNU'NDA AYNI NOKTADA ART ARDA İKİ KAZA: 7 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,()

Zeytinburnu Ambarlı Köprüsü altında iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, aynı noktada polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken meydana gelen kazada da 2 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, saat 01:00 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ Mevkii Ambarlı Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 MB 824 plakalı otomobil arıza yapınca köprü altında yol kenarına park etti. Aynı yönde seyreden 34 FG 2308 plakalı Turhan Karademir yönetimindeki otomobil arızalı araca çarpmamak için yavaşladığı sırada arkadan gelen Oktay Adem Arslan yönetimindeki 34 JN 9460 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turhan Karademir yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

"BİZE ÇARPTI BİZDE DUVARA TOSLADIK"

Kazadan yara almadan kurtulan Turhan Karademir "Bu araba lastik değiştiriyordu bu şeritte, lastik değiştirdiğini fark ettim şerit değiştirecektim sol şeritten arabalar geliyordu ve arkadan baktım beyaz bir araba çok hızlı geliyor bir anda bize çarptı. Biz de duvara tostladık" dedi.

TURİSTLERİ TAŞIYAN ARACA ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttuğu sırada, aynı noktada ikinci bir kaza meydana geldi. Atatürk Havalimanı'ndan turistleri taşıyan bir araç önündeki kazayı görünce yavaşladı. Arkadan gelen bir otomobil hızla önündeki araca çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

İkinci kazayı gören bir sürücü "Kazayı görünce yavaşladı, arkadan gelen arabada çok hızlı geliyordu. Geldiği gibi vurdu. Çocuklar hafif yaralandı" dedi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

25.03.2019 - 03.09 Haber Kodu : 190325010

(ÖZEL)

-SANCAKTEPE TEM'DE İETT OTOBÜSÜ SERVİS MİNİBÜSÜNE ÇARPTI: 4 YARALI

Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Sancaktepe TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünün önündeki servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 17.45 sıralarında, Sancaktepe TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri'ne gelmeden Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 LAU 922 plakalı servis minibüsü sürücüsü Suat Bulut, iddiaya göre önünde bir anda duran ve kazanın ardından uzaklaşan bir otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Durmasıyla birlikte arkasındaki Fırat Demir'in kullandığı 34 TP 9942 plakalı İETT otobüsü duramayarak servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İETT otobüsü, su kanalını aşıp yol kenarındaki çim alana çıktı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın ardından Kadıköy istikametinde yoğunlaşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazaya karışan servis minibüsünde bulunan Ergün Bulut, "Önümüzde otomobil bir anda durdu. Ona vurmamak için biz de ani fren yaptık. Bunun üzerine arkamızdaki otobüs duramayarak bize çarptı. 4 kişi yaralandı ama durumu ağır olan kimse yok, boyunlarından falan hafif yaralandılar." dedi.

- SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında seyir halindeki 34 ZJ 5087 plakalı otomobilin sürücüsü, motor kısmından dumanlar çıktığını görünce aracını yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü.

Okan Kılıç, "Araba seyir halindeydi. Ufak bir alev başladı önce hemen şoför ablaya seslendik ve kenara çekti. Daha sonra alevler gittikçe yükseldi. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verdik" diye konuştu.

- KILIÇDAROĞLU ÇEKMEKÖY'DE MİTİNGDE KONUŞTU

Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çekmeköy'de vatandaşa seslenerek "8 milyon vatandaşın işi yok. Son bir yılda 1 milyon 11 bin kişi işinden oldu. 1 milyon eve ekmek gitmemesi ne demektir? 1 milyon hanede çocukların yatağa aç girmesi ne demektir? Saray biliyor mu? Yakınları biliyor mu?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile birlikte Çekmeköy, Madenler Meydanı'nda halka hitap etti. Önce Çekmeköy Belediye Başkan adayı Seyfettin Yıldırım, projelerini anlattı. Daha sonra konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Nisan'dan itibaren Çekmeköy Belediyesi'nde çalışanların asgari ücretinin 2 bin 200 lira olacağını ve hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğini söyledi.

"HER EVDE İŞ, HER EVDE AŞ OLACAK"

Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki, ayın 31'inden sonra 2,5 milyon kişiye istihdam yaratacağız. 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Niye ayın 31'inden sonra. Daha önce yapsana millet gelsin sana oy versin. Beyefendi sen bu ülkeyi 17 yıldır yönetiyorsun, 17 yıldır tek başına yönetiyorsun. 17 yıldır istediğini yaptın. 17 yıldır istediğin kararnameyi çıkarttın, istediğini bakan yaptın. Peki vatandaş? 8 milyon vatandaşın işi yok. Son bir yılda 1milyon 11 bin kişi işinden oldu. 1 milyon eve ekmek gitmemesi ne demektir. 1 milyon hanede çocukların yatağa aç girmesi ne demektir? Saray biliyor mu? Yakınları biliyor mu? Çevresi biliyor mu? Ama biz biliyoruz. O nedenle Çekmeköy'de başkanlık yaptığı süre içinde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her evde iş, her evde aş olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ben bunları söyledikçe, işsizliği, yoksulluğu anlattıkça tahammül edemiyorlar, kızıyorlar. Efendim 'ben sana gösteririm, dokunulmazlığa güveniyorsun da o nedenle göreceksin avukatlarıma talimat verdim.' Kime verirsen ver, vermezsen namertsin. Kimsenin önünde bu kardeşiniz asla diz çökmez. Her yerde onurumuzla ve gururumuzla duracağız." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Dünyanın iftirasını atıyorlar. Bu iftiralardan artık bıktık. Siyaset karalama yeri değildir. Siyaset kurumunun hesap vermesi lazım" dedi. Kılıçdaroğlu, vatandaştan Seyfettin Yıldırım'a destek vermesini istedi.

- KILIÇDAROĞLU KARTAL'DA MİTİNGDE KONUŞTU

Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da CHP Karlıktepe Mahalle Birimi önünde toplananlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın. Soru şu, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bunu herkesin sorması lazım" dedi.

Kartal'daki halk buluşmasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'ye katılan eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da yer aldı. Seçim otobüsü üzerinden konuşan Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel, Kartal'da yapacağı projelerinden bahsetti.

"SORUN VARSA, SORUMLUSU O SORUNU ÇÖZMEYEN ADAMDIR"

Daha sonra halka seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgasız bir dünya istiyoruz. Birlikte yaşayacağımız bir dünya, bir Türkiye, bir İstanbul ve bir Kartal istiyoruz. O nedenle Kartallıların bu görevi yaparken, yani sandığa gidip oy verirken bütün bu gerçekleri düşünmelerini istiyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de beka sorunu" söylemlerine değinerek " 'Efendim Türkiye'nin beka sorunu var. Türkiye'nin beka sorunu varsa, 17 yıldır bu memleketi kim yönetti? Fransızlar, Kanadalılar mı yönetti? 17 yıldır yönetiyorsan ve Türkiye'nin beka sorunu çıkıyorsa, bunun sorumlusu her halde sensin. Esnaf, çiftçi, emekli, işsiz, sanatçı değil. Kim sorumlu? Dünyanın her tarafında bir sorun varsa, o işin sorumlusu, o sorunu çözmeyen adamdır" diye konuştu.

"SARAYDA OTURANLAR VATANDAŞA HİZMET EDEMEZ"

Vatandaşın yetki verip iktidar koltuğuna oturttuğu kişi sorunu çözmüyorsa, sorunu çözme görevinin oy kullananlara düştüğünü söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Yarın gideceksiniz, diyeceksiniz ki '17 yıldır tek başına yönetiyorsun, ne istediysen aldın, istediğin kanunu çıkardın, istediğin kararnameyi çıkardın, istediğin valiyi tayin ettin, ne istediysen yaptın. 2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın. Soru şu, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Ne istediysen ben sana verdim. Her türlü parayı, imkanı verdim, saray dedin sarayı da verdim, niye beni soğan kuyruğuna soktun?' Bunu herkesin sorması lazım. Bu kuyruklar varlık kuyruğuymuş. Ben bilmez miyim o düşünceyi? Varlık kuyruğu olsa en başta sen yer alırdın, ben bunu bilmez miyim? Sarayda oturanlar vatandaşa hizmet edemez, sarayda oturanlar vatandaştan kopmuş insanlardır" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerinin sonunda vatandaşlardan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel'e destek vermelerini istedi.

- İMAMOĞLU GAZİOSMANPAŞA'DA KONUŞTU

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde katıldı. İmamoğlu'na, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Erkan Kaya da eşlik etti. Seçim otobüsü üzerinden toplananlara seslenen İmamoğlu, CHP ve İYİ Parti ittifakının adayı olduğunu belirterek, "Ben, CHP'nin ve ittifak ortağımız İYİ Parti'nin adayıyım. Ama ne demiştim, ben İstanbul İttifakı'nın adayıyım. Bunun içinde herkes var mı? Vatandaş diyor ki, 'Beni ayırma, bölme kardeşim. Beni, partili duygusuyla sınırlandırma" dedi.

Tüm siyasi görüşlerin oylarına talip olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Ben, AK Partili, HDP'li, MHP'li, Saadet Partili kardeşlerimin de, bütün siyasi partili kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Sabrın sonu selamettir. Sabredeceğiz, günün sonunda hep beraber diyeceğiz ki, 'Artık emekli oldunuz, güle güle kardeşim.' Biz, her ilçede iddialıyız. İstanbul'un her ilçesini kazanmakta iddialıyız. Partizanlığın kökünü kazımaya geliyoruz" diye konuştu. Konuşmasının ardından karanfil dağıtan İmamoğlu, seçim otobüsüyle buradan ayrıldı.

- ÜSKÜDAR'DA İŞÇİLER ONARIM YAPARKEN ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Üsküdar'da 3 katlı bir binanın çatısında işçiler onarım yaparken izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, işçilerin çatıda onarım yaptığı sırada izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken binanın çatısında hasar oluştu.

Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

