DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BAKIRKÖY'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Bakırköy'de, D-100 Karayolu Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle savaş alanına dönen yol trafiğe kapatılırken, sürücüler yan yola yönlendirildi.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki 34 SD 5290 plakalı otomobil ile 34 BJJ 972 plakalı otomobil saat 03.30 sıralarında Bakırköy mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Aynı yönde seyreden, biri 34 THL 57 plakalı taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha kazayı görüp fren yapmasına rağmen duramayarak zincirleme kazaya karıştı. D-100 Karayolu'nu adeta savaş alanına çeviren kazada taksi sürücüsü, takside bulunan 2 kadın yolcu ve kazaya karışan diğer araçlarda bulunan 2 kişi olmak üzere, toplam 5 kişi yaralandı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

POLİS YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması için olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak, D-100 Karayolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Bu istikamette seyreden sürücüler yan yola yönlendirildi. Kazanın trafik yoğunluğu oluşturması ambulansların olay yerine geç ulaşmasına neden olurken, yaralıların savaş alanına dönen yolda yardım beklediği anlar kameraya yansıdı. Yaralılar, sedyelerle ambulanslara taşınarak, çevredeki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırıp kaza yerinin temizlenmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

2- SARIYER'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Sarıyer'de bir otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı trafik kazasında, üzerinden kimlik çıkmayan yaya genç kadın hayatını kaybetti.

Sarıyer Caddesi'nde, saat 22.30 sıralarında M. Ö. isimli kişinin kullandığı 34 NE 7707 plakalı lüks otomobil İstinye istikametinde seyir halindeyken, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce öteye savruldu. Kazayı görenlerin ihbarları üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç bir kadın olduğu ifade edilen yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS YOLU TRAFİĞE KAPAYIP ÇALIŞMA YAPTI

Polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak, kazanın gerçekleştiği istikameti trafiğe kapattı. Ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de olay yerinde kazayla ilgili delil toplama çalışması yaptı. Kazadan geriye üzerinden kimlik çıkmayan genç kadına ait, bedeninden metrelerce ötede bulunan bir ayakkabı kaldı. Sürücü M. Ö. gözaltına alınarak Sarıyer Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3- POLİS ÇAĞIRIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Fatih'te ismi öğrenilemeyen bir kişi, Ayvansaray Sahili'nde demirli olan teknelerden birine çıktıktan sonra polise ihbarda bulunarak intihar edeceğini söyledi. Denize atlayarak intihar girişiminde bulunan kişiyi deniz polisi kurtardı.

Fatih, Ayvansaray Sahili'nde saat 02.30 sıralarında demirli halde bulunan teknelerden birine çıkan bir kişi, 155'i arayarak intihar edeceği şeklinde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asayiş ekiplerinin bir süre ikna etmeye çalıştığı kişi, Deniz Polisi'nin gelmesi üzerine denize atlayarak intihar girişiminde bulundu. Deniz polisinin uzanarak suyun üstüne çıkarılan kişi, daha sonra karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı kişinin baygınlık geçirdiği öğrenildi. Üzerinden kimlik çıkmayan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

4- ERDOĞAN: 31 MART AVRUPA PARLAMENTOSUNA CEVAP OLACAKTIR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Türkiye'yi Konstantinopol yapacaklarmış. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Artık farklı bir Türkiye var. Ama dert başka. Netanyahu'nun oğlu, o da aynı şeyi söylüyor. O da Konstantinopol diyor. Biz İstanbul'umuzu asla bunlara kaptırmayız."

"Şu 31 Mart'ı bir geçelim. 31 Mart'tan sonra farklı adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacaktır. Karar alıyorlar. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok."

"Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun' diye karar almışlar. Durdursanız ne yazar? Durdurmasanız ne yazar?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'Büyük Samsunlular Buluşması' programına katıldı. Programa Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile sanatçı Orhan Gencebay, eski futbolcu Tanju Çolak, Samsunlu STK temsilcileri ve çok sayıda Samsunlu katıldı.

"BİZİM ONLARA VERECEĞİMİZ DERS ÇOK DAHA AĞIR OLACAK"

Erdoğan buluşmada yaptığı konuşmada, Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırılarına değinerek, "1 tane Türkiye var. 2'nci Türkiye yok. Bakın Yeni Zelanda'da 49 Müslüman öldürülüyor. Hedefte Türkiye var. Bir de bu kardeşiniz var. Utanmadan, sıkılmadan bu ahlaksız ne diyor? Türkiye'yi Konstantinopol yapacaklarmış. Bu Türkiye eski Türkiye değil. Artık farklı bir Türkiye var. Ama dert başka. Netanyahu'nun oğlu, o da aynı şeyi söylüyor. O da Konstantinopol diyor. Biz İstanbul'umuzu asla bunlara kaptırmayız. Neymiş, Ayasofya'da minareleri kaldıracaklarmış. Bunların hepsi tahrik. Biz bu oyunlara gelecek kadar ferasetimizi kaybetmedik" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında, "Bizim onlara vereceğimiz ders çok daha ağır olacak. Sabırla, sabırla. Şu 31 Mart'ı bir geçelim. 31 Mart'tan sonra farklı adımları atacağız. 31 Mart aynı zamanda şu Avrupa Parlamentosu'na bir cevap olacaktır. Karar alıyorlar. Avrupa Parlamentosu hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Hiçbir bağlayıcılığı yok. 'Avrupa Birliği ile ilgili müzakereler durdurulsun' diye karar almışlar. Durdursanız ne yazar? Durdurmasanız ne yazar? Keşke öyle bir kararı alsalar. O kararı bir verseler. Ama vermezler, veremezler" ifadelerini kullandı.

"BİZ SADECE BU TOPRAKLARDA VARLIĞI ON ASRI BULAN KÖKLÜ BİR MİLLETİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihi bilmek ne kadar önemliyse, tarih bilincine sahip olmakta o kadar önemlidir. Tarihe şaşı bakılmaz. Tarihe seçici bir anlayışla yaklaşılmaz. Tarih ideolojinin at gözlüğünden kesinlikle okunmaz. İşine geldiğini kabul eden işine gelmeyen ne varsa hepsini görmezden gelen bir bakış açısının millete verebileceği hiçbir şey yoktur. Maalesef Türkiye uzun yıllar böyle bir tarih okumasının mağduru oldu. Bunun bedelini ağır ödedik. Kendini aydın diye tanımlayan küçük bir kesim kendi kalıplarına kendi sığ görüşlerine uymayan her hadiseyi yok saymıştır. Bunlar ısrarla inatla bu milletin tarihini 1923'ten başlatmak gibi bir yanlışın içine düşmüşlerdir. Oysa biz kurduğu devletlerin geçmişi 2 bin 200 yılı aşan büyük bir milletiz. Biz Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok mu farz edeceğiz? Biz sadece bu topraklarda varlığı on asrı bulan köklü bir milletiz" diye konuştu.

"TERÖRÜ BU TOPRAKLARA, İSLAM DÜNYASINA DAYIYOR"

Buluşmaya katılanlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını dinleten Erdoğan, "Bakın terörün kaynağını nereye getiriyor? İslam dünyasına getiriyor. Yani İslam dünyasından kaynaklanan terör ifadesini kullanan bir kişi yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de ana muhalefetin başında. Ben şimdi CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz? Şu 31 Martta biz sizi de bundan kurtarmak istiyoruz. Terörü bu topraklara, İslam dünyasına dayıyor. Söyleyecek hiçbir şey yok. Türkiye olarak hem de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak bu meseleyi sonuna kadar takip edeceğiz. Dünyanın bir başka yerinde benzer katliamların yaşanmaması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Başkan yardımcımı, Dışişleri bakanımı geniş bir heyetle Yeni Zelanda'ya gönderdim. Orada ilgililerle görüşecekler.



5- ERDOĞAN: BİRİLERİ TÜRKİYE TÖKEZLESİN DİYE ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYOR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Milletimizin bize verdiği mesajları asla göz ardı etmedik. Bu anlayışla yeri geldi teşkilatlarımızı değiştirdik, yeri geldi bakanlarımızı, bürokratlarımızı değiştirdik, yeri geldi milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı değiştirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda düzenlenen mitinge katıldı. Zeytinburnu'nda Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, "Bizim gözümüz hiçbir zaman şurada burada olmadı. Biz sadece milletimize baktık. Girdiğimiz 14 seçimde de milletin desteğini aldık. 31 Mart'tan zaferle ayrılarak demokrasi ve kalkınma yolculuğumuzu sürdüreceğimize inanıyorum. Tabii bu uzun yolculukta zaman zaman eksikler olmuştur. Hatta zaman zaman hatalar da yapılmıştır. Kimi vakit de yorgunluklar ortaya çıkmıştır. Elbette bu süreçte yolunu kaybeden yoldan çıkarlar da vardır. AK Parti Genel Başkanı olarak geçmişte Başbakan olarak şimdi Cumhurbaşkanı olarak hep gördüğüm hataları düzeltmenin, yanlışları telafi etmenin gayreti içinde oldum. Kendine başka yol arayanlara yapacak bir şeyimiz yoktur ama kalbi kırılan, gönlü yaralanan umudu zedelenen kardeşlerimizin de seslerine hep kulak verdik. Milletimizin bize verdiği mesajları asla göz ardı etmedik. Bu anlayışla yeri geldi teşkilatlarımızı değiştirdik, yeri geldi bakanlarımızı, bürokratlarımızı değiştirdik, yeri geldi milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı değiştirdik. Öyle ki aslında hiç de fena olmayan işler yaptığı halde sırf milletimizle iletişiminde sıkıntı yaşadığı için görev süresinin dolmasını beklemeden nöbet değişikliğine gittiğimiz arkadaşlarımız oldu. Şahsen kendi önceliklerimizde de milletimizin taleplerine, beklentilerine göre değişiklik yapmaktan çekinmedik. Biz milletle inatlaşmaya değil millete hizmet etmeye geldiğimizi asla unutmadık" dedi.

"SERZENİŞTE BULUNAN VATANDAŞLARIMIZIN SESLERİNİ DUYMADIĞIMIZ SANILMASIN"

Erdoğan, "Birileri ellerinde imkan yokken bile millete efendilik taslarken biz hangi görevde olursak olalım hizmetkarlık mevkiinde bulunduğumuzu asla aklımızdan çıkarmadık. Emin olun, son nefesimize kadar da aynı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu seçimde şu veya bu sebeple gönlü kırıldığı için serzenişte bulunan vatandaşlarımızın seslerini duymadığımız sanılmasın. Biz her seçimde 50 60 il gezer, ilçeleri ve diğer programlarıyla 100'ün üzerinde miting yaparken milletimizin her kesiminin sesine kulak veriyoruz. Siyaset de ülke yönetimi de imkanlar ve mümkünler meselesidir. Elimizdeki imkanları mümkün olan en iyi şekilde kullanarak ülkemize ve milletimize hizmet etmekten başka bir gayemizin olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Son yıllarda üst üste yaşanan seçimler, milletimizi sadece yormakla kalmadı aynı zamanda ülkemizin önceliklerinin anlaşılmasını da zorlaştırdı. İnşallah 31 Mart'ın ardında önümüzde şöyle 4 buçuk yıllık kesintisiz bir icraat dönemi olacak. Bu dönemi en verimli şekilde kullanarak yeniden reform gündemimizi hayata geçirmekte kararlıyız" diye konuştu.

"TÜRKİYE TÖKEZLESİN DİYE ELLERİNİ OVUŞTURARAK BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun, güvenlik ve ekonomi alanlarında atmamız gereken acil adımları ihmal etmeyeceğiz. Seçimlerden sonra bu alanlarda çok daha süratli ve kararlı adımlarla ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için sizlerin çok güçlü desteğine ihtiyacımız var. Birileri seçimlerde farklı bir sonuç ortaya çıksın ve Türkiye tökezlesin diye ellerini ovuşturarak bekliyor. Maalesef CHP'nin başını çektiği ittifak da bu tuzağın gönüllü taşeronluğuna soyunmuş durumda. Gözlerini öyle bir hırs bürümüş ki amaçlarına ulaşmak için terör örgütleri dahil herkesle iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. İnşallah bu defa da başaramayacaklar. Türkiye bu seçimden bekledikleri gibi yaralı değil tam tersine çok daha güçlenmiş olarak çıkacak. İşte o zaman bunların hepsi de kaçacak delik arayacak. Çünkü milletimiz bunlara girdikleri karanlık işbirliklerinin hesabını mutlaka soracaktır." ifadelerini kullandı.

6-İMAMOĞLU: TERÖRÜN DİNİ VE MİLLETİ OLMAZ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ümraniye Çarşı'da halka seslenen İmamoğlu yerel seçimler için destek istedi.

Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları hakkında konuşan İmamoğlu, "Onlarca Müslüman kardeşimiz katledildi. Bir vahşi, bir kalbi körelmiş ve nefretle, kinle beslenmiş bir insan gözünü kırpmadan onlarca Müslüman kardeşimizi katlediyor. Terörün, dini ve milleti olmaz. Kim yaparsa yapsın, lanet olsun, kınıyoruz. Allah bu ülkeyi terörden esirgesin. Teröristleri ve terör örgütlerini lanetliyorum. Topraklarımızdan uzak dursunlar" dedi. İmamoğlu, konuşmasında yarın Eyüpsultan'da yapacağı mitinge çağrı yaptı. İmamoğlu, "Yarın Eyüpsultan'da mitingim var 18.00'de. Ben İstanbul'a çağrı yapıyorum. İnancı ne olursa olsun, İstanbulluların tamamına çağrı yapıyorum. Ben, yarın akşam namazında Eyüpsultan Camii'nde olacağım. Sizi oraya davet ediyorum. Müslüman kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için dua edelim. Sizi Eyüpsultan'a bekliyorum" diye konuştu.

7-YILDIRIM: BU CANİLERE, ALÇAKLARA TERÖRİST DEMEYE DİLLERİ VARMADI

* Binali Yıldırım,

"Ata2 Sitesi'nin saygıdeğer güzel insanları, hepinizin gözü aydın. Yıllardır beklediğiniz bir sorun daha çözüldü. Bugün huzur içinde, rahat bir şekilde tapularınıza kavuştunuz. Hayırlı uğurlu olsun. 2500 tapu dağıtılmaya başlandı."

"Terör deyince batı dünyasının aklına hemen Müslümanlar gelir. İslamcı terör örgütü diye hemen etiketi yapıştırırlar. Ama orada ibadet etmekten başka hiçbir işi olmayan o insanları gözü kırpmadan katleden, katlederken de canlı yayın yapan bu canilere, alçaklara terörist demeye dilleri varmadı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 35 yıl sonra tapularına kavuşan Üsküdar Çengelköy ATA2 Sitesi'nde oturan ev sahiplerinin tapu alma törenine katıldı. Üsküdar Çengelköy ATA2 Sitesi içinde yapılan tapu törenine Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ak Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen, site yöneticileri ve site sakinleri ile partililer katıldı.

BAKAN DÖNMEZ: 40 YILLIK ÜSKÜDARLI OLARAK MUTLULUĞUNUZU PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIM

Törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aklınıza şöyle bir soru gelebilir, 'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın böyle bir toplantıda ne işi var?' 40 yıllık bir Üsküdarlı olarak, komşunuz olarak bu sevincinize ortak olmak, mutluluğunuzu paylaşmak ve arttırmak için buradayım. Bir dönem Üsküdar'da Meclis üyeliği de yaptığım için bu sitenin sorunlarını o dönemden beri biliyorum. 35 yıllık bir hikaye, hakikaten yazılsa kitap olur. Kördüğüm olmuş bir konuydu. Bu sorunu çözdük. Bugün bu bölgede yaşayanlar açısından mutlu bir gün. Ben tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum sizlere" dedi.

'2 BİN 500 TAPU DAĞITILMAYA BAŞLANDI'

Törende konuşan Binali Yıldırım, "Ata2 Sitesi'nin saygıdeğer güzel insanları, hepinizin gözü aydın. Yıllardır beklediğiniz bir sorun daha çözüldü. Bugün huzur içinde, rahat bir şekilde tapularınıza kavuştunuz. Hayırlı uğurlu olsun. 2500 tapu dağıtılmaya başlandı. Yabancı değilim. Burada bir sitede kayınvalidem oturuyor. Çok sık gelip gidiyorum buraya." dedi. İstanbul 1994'te de Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığını söyleyen Yıldırım, "Onun için bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şans. Büyük bir lütuf. İnşallah sizlerin desteğiyle bu görevi, bu sorumluluğu bize verirseniz sizi asla hayal kırıklığına uğratmayacağız" dedi.

"BU CANİLERE, ALÇAKLARA TERÖRİST DEMEYE DİLLERİ VARMADI"

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırılarına değinen Yıldırım, "Bakınız Yeni Zelanda'da bir olay oldu. İki camide ibadet halinde 49 masum insanı katlettiler. 70 sayfalık da bir manifesto yayınladılar. Manifestoda ne diyor? 'Siz boğazın Avrupa yakasına geçmeyin yoksa sizi yok edeceğiz. Oraya geçmeye hakkınız yok. Viyana'da ne işiniz var?' Terör deyince batı dünyasının aklına hemen Müslümanlar gelir. İslamcı terör örgütü diye hemen etiketi yapıştırırlar. Ama orada ibadet etmekten başka hiçbir işi olmayan o insanları gözü kırpmadan katleden, katlederken de canlı yayın yapan bu canilere, alçaklara terörist demeye dilleri varmadı. Terörle mücadele küresel bir iştir. Teröristin dini olmaz, etnik kimliği olmaz, milleti de olmaz. Terörist öldürme makinasıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun ama, fakat demeden aynı dik duruşu göstermesi gerekir. O zaman bölgesel barış da küresel barış ve kardeşlik de olur. Türkiye bunun için mücadele ediyor. Bölgede istikrar için, barış için, kardeşlik için mücadele ediyor. Ölümle yüz yüze gelen insanlara bu yüzden kucak açıyor" dedi.

8- BEŞİKTAŞ'TA METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Beşiktaş'ta, 3 katlı metruk bir binanın son katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fulya Mahallesi, Mehmetçik Caddesi Narçiçeği Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk binanın son katında dün saat 18.45 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Binanın en üst katını saran alevleri fark eden sokak sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sokak sakinleri, uzun süredir metruk halde bulunan binada zaman zaman tinercilerin kaldığını, yangını da onların çıkarmış olabileceğini iddia etti.

