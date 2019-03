DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- TAKSİM'DE OTELDE KORKUNÇ OLAY: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İstanbul

Taksim'de bir otelde kalan İran uyruklu Alman vatandaşı iki kişi, 8'inci kattaki odalarından aşağı atladı. Atlamadan önce odada tartıştıkları iddia edilen turistlerden Dr. Tatai adlı erkek hayatını kaybederken, Nasım Mahal adlı kadın ağır yaralandı.

Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir otelin 8'inci katında dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nasım Mahal (29) adındaki kadın ile Dr. Tatai (27) adlı erkek, kaldıkları odada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mahal, pencereyi açtıktan sonra, kendini aşağı bıraktı. Arkadaşının atladığını gören, Dr. Tatai de arkasından aşağı atladı. İki arkadaş, peş peşe, otelin arka tarafındaki boşluğa düştü. Dr. Tatai olay yerinde hayatını kaybederken, Nasım Mahal, ağır şekilde yaralandı.

Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nasım Mahal, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mahal'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Dr. Tatai'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otele, dün gece giriş yaptıkları belirlenen Nasım Mahal ile Dr. Tatai'nin İran uyruklu Alman vatandaşı oldukları öğrenildi.

2- D-100 KARAYOLUNDA UBER ARACI KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde Uber sürücüsü yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kazada bir yolcu yaralandı. Polis ekipleri yaptıkları kontrolde minibüs sürücüsünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza Zeytinburnu, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Uber sürücüsü olduğu öğrenilen İzzet Görkem, kullandığı 34 JF 1888 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini D-100 Karayolu Edirne istikametinde kaybetti.

BİR YOLCU YARALANDI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs Topkapı Cevizlibağ ayrımına geldiği sırada yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası minibüste bulunan kadın yolcu yara almazken, beraberindeki Mahmut B. isimli kişi ise yaralandı. Sürücü aracı hemen kenara çekti. Kadın yolcu, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Mahmut B.'ye ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trafik polisleri de olay yerinde kadın yolcudan kaza hakkında bilgi alırken, sürücüye de alkol kontrolü yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda minibüs sürücüsünün 1.13 promil alkollü olduğunu tespit etti. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, minibüste çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

3- ATAŞEHİR TEM OTOYOLUNU KİLİTLEYEN ZİNCİRLEME KAZA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Ataşehir TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralı ve can kaybının olmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı hızın neden olduğu iddia edilen ve 3 jip ve 1 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralı ve can kaybı olmadı. Kazayı uzaktan gören vatandaşlar itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikametinde trafik durdu. TEM Otoyolundan geçen CHP Milletvekili Mehmet Hamzaçebi, kazayı görünce aracından inip kazazedelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hamzaçebi, "Merak ettim, böyle bir kazayı görünce arabayı durdurdum. İndim, geçmiş olsun dileyeyim diye arkadaşlara. Şükür ki bir can kaybı yok." dedi.

Kazaya karışan bir kadın sürücü olay sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Kazaya karışan bir aracın sürücüsü, "Bu trafikte adam 120 ile gelir gibi geldi çarptı. 3'ümüzü 4'ümüzü mahvetti." dedi.

(ÖZEL)

4- PENDİK'TE BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Pendik'te, 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Esenler Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Çatı katındaki şömineden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek çatı katını tamamen sardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine Pendik, Kurtköy, Tuzla ve Kartal müfrezelerinden ekipler sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, binanın çatı katında hasar oluştu. Vatandaşlar, alev alev yanan çatı katını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Yangını gören bir mahalle sakini, "Biz evde oturuyorduk. Ben burada oturuyorum. Bir anda kapı çaldı, 'çatı yanıyor dediler' biz de koştuk oraya. İtfaiye geldi. İtfaiyecilere yardım ettik. Hortumları çektik o kadar. Yaralı ve can kaybı yok. Ben ev sahibine sordum. Ev sahibinin dediğine göre, şöminenin orada kâğıtlar varmış. Onları atmış, kapağını kapatmış. Aşağıya indiğinde bir anda alev tutuşmuş." dedi.

5- SULTANGAZİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN

-Polis, yangın nedeniyle binadan çıkan çocukları üşümesinler diye ekip aracına bindirdi.



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Sultangazi'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın çıkan binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarken, polis ekipleri de çocuklarla üşümesinler diye tek tek ilgilenelerek ekip aracına bindirdi.



Olay Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2185 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakini alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de yangını söndürmeye çalışan yaşlı adamı ambulansta kontrol etti.



POLİS, ÇOCUKLARI ÜŞÜMESİN DİYE EKİP ARACINA BİNDİRDİ

Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yangın sonrası sokakta bekleyen bina sakinlerinin çocuklarını üşümesinler diye tek tek araca bindirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bina sakinleri tekrar evlerine girdi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



6- KILIÇDAROĞLU ESENYURT'TA STK TEMSİLCİLERİNE SESLENDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, okul aile birlikleri, meslek odaları temsilcileri ve iş insanlarıyla Esenyurt'ta bulunan bir otelde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri eşlik etti.

Programda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Çocuk doğduğu andan itibaren vergi verir. Musluğu açtığınız anda beş çeşit vergi ödersiniz. Su aktığı anda beş çeşit vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınız anda dört çeşit vergi ödersiniz. Dolmuşa binersiniz vergi ödersiniz. Otobüse binersiniz vergi ödersiniz. Uçağa binersiniz, kefen bezi alırsınız vergi ödersiniz. Her şeyde vergi var, her vatandaş vergi ödedi. Hepimiz vergileri neden ödedik, bize hizmet etsinler diye. Vergi yetmez dediler, bizim vergilerimizle kurulan bütün devlet fabrikalarının üç aşağı beş yukarı tamamını sattılar. 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Vergi artı 70 milyar dolar. Eski para ile 480 katrilyon liralık borçlanma yaptılar. Hangi hizmeti yaptılar?" şeklinde konuştu.

"BU PARALAR NEREYE GİTTİ"

Kılıçdaroğlu, "Köprü yaptık. İyi de köprüden geçerken benden para alıyorsun. Ben köprü yap diye vergi verdim. Vergi verdim köprüyü yaptın doğru. Ama köprüden geçerken benden yine para istiyorsun. Niçin? Neden istiyorsun. Vergi verdim ben. Yol parası, tünel parası her şey para o zaman vergi alma. Bütün bunlara rağmen 17 yıl sonra soğan kuyruğuna girdik. Neden? Bu paralar nereye gitti." dedi.

"HARCADIĞIN HER KURUŞUN HESABINI MİLLETE VERECEKSİN"

Kılıçdaroğlu, "Demokrasinin çıkış kaynağı şudur: Benim ödediğim verginin nerelere harcandığını siyaset kurumu söyler. Söylemek zorundadır. Demokrasinin özü odur. O nedenle belediye başkanlarına söylüyoruz harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin. Şehir hastaneleri yapılıyor kaça yapıldığını bilen var mı, hiç kimse bilmiyor. Üçüncü havalimanı yapıldı kaça yapıldığını bilen var mı, kimse bilmiyor. Peki, bu Güney Kore'de olsa kıyamet kopardı, Japonya'da olsa kıyamet kopar. Almanya'da olsa kıyamet kopar. Benim vergimle yapıyorsun da kaça yaptığını söylemiyorsun. Bir devlet liyakat sistemi üzerinde büyür ve gelişir. Adalet sistemi üzerinde büyür ve gelişir. Yöneticilerin hesap vermesi demokrasinin temel kuralıdır. 'Ben hesap vermem' neden hesap vermiyorsun? Hiçbir demokraside böyle bir kural yoktur. Hesap vermek siyasetçi için onur ve gurur meselesidir. AK Partili kardeşlerim, 17 yıldır yönetiliyorlar, 17 yıl sonra biz neden soğan kuyruğuna geldik sadece kendilerine bu soruyu sorsunlar sandığa öyle gitsinler." diye konuştu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE DÜNYA TARİHİNDE BİR İLKTİR"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya tarihinde bir ilktir, bir silah fabrikamızı biz Katarlılara sattık 25 yıllığına. Yüzde 49.9 hissesini. En büyük hissedardır. Niye satıyoruz, katar emiri bedava uçak verdi diye. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı bedava verilen uçağa biner mi? Bedava verilen bir uçağa binerse yarın Katar Emiri 'in o uçaktan o uçağa benim sayemde biniyorsun' derse bu ülkede yaşayanların onuru incinmez mi?" ifadelerini kullandı.



7- KILIÇDAROĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE TAPU DAĞITIM TÖRENİNDE KONUŞTU

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükçekmece'de düzenlenen belediye ek hizmet binası açılış ve tapu dağıtım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün eşlik etti.

"DÜNYANIN PARASI VAR, DÜNYANIN PARASI"

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, "Bir şeyden emin olmanızı istiyorum. Bizler, varlık nedenimiz size hizmet etmektir. size hizmet etmek için siyaset yapıyoruz. İnşallah sizlerin desteği, Allah'ın izniyle Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda sevginin ne olduğunu göreceksiniz. Hizmetin ne olduğunu göreceksiniz. İnsana saygının ne olduğunu göreceksiniz. Çocuklara nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Bir beton ormanında yaşamak değil güzel bir kentte yaşama arzusunu İmamoğlu hayata geçirecek. Bazen şöyle söylüyorlar: Efendim, bütün bu projeler için para var mı? Dünyanın parası var, dünyanın parası. Ayın 31'inde, 'Efendim, kahvede arkadaşlar bekliyor, amcamın oğlu geldi, aman dur hanım bir oyla bir şey olmaz" demeyecek. Erkeklere söylüyorum, hanımlar daha hızlı gidip oy kullanıyor. Sandığa gideceksiniz, oy kullanacaksınız. İkinci olarak oy kullanırken elinizi vicdanınıza koymanızı istiyorum. 17 yılda memleketi ne hale getirdiler onlara bakacaksınız." dedi.

"BU SEÇİM BİR SAVAŞ DEĞİL"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da, "Bu seçim bir savaş değil. Bir kavga değil. Hizmet için yarış. Bu seçimi öyle görüyoruz ve sonuna kadar öyle görmeye devam edeceğiz. Her şeyden önce görevimiz, birilerinin tansiyonunu yükseltmek istediği, düşmanlık tohumları ekmek istediği, hizmet yarışını adeta bir savaşmış gibi ortaya koymak istediği bu günlerde Atatürk'e sadık kalarak iç cepheyi güçlü kılmak için elimizden geleni yapmak olacak." diye konuştu.

"AÇIKLADIĞIMI BİR PROJEYİ BİR HAFTA ON GÜN SONRA ONLARDAN DUYMAYA BAŞLADIM"

Ekrem İmamoğlu ise, "Sanıyorum İstanbul heyecanlı ben her yerde bunu görüyorum. Şu süreçte şunu hissettim ki; gerçekten biz belediyeciliği bu şehre hatırlattık. İnsanı, çocukları, kadınları, gençleri ne kadar önemli olduğunu ve esas hizmetin o olduğunu hatırlattık. Zira zihinlerinde olan mega proje olarak ne varsa unuttular. Açıkladığımı bir projeyi bir hafta on gün sonra onlardan duymaya başladım. Her birini tekrar ediyorlar, bazen şaşırıyorlar. İstanbul'un enerjisi yüksek. Büyük bir değişime hazır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sahneye tek tek çağrılan aile üyelerine tapuları dağıtıldı.

8- BİNALİ YILDIRIM: BU BAYRAĞIN GÖLGESİ HEPİMİZE YETER

İdris TİFTİKCİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılan Arnavutköy Şehir Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi açılışını yaptı.

Açılış Programında konuşan Yıldırım "Arnavutköy çok şanslı, geleceği parlak bir ilçemiz. Arnavutköy çok hızlı gelişiyor. İstanbul'un iki tane büyük projesi Arnavutköy'de bulunuyor. Birisi dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı, ikincisi kanal İstanbul. Yani dünya İstanbul'la birlikte Arnavutköy'ü de tanıyacak, öğrenecek bu projeler sayesinde." dedi.

"BU BAYRAĞIN ALTINDA HERKESE YER VAR"

Binali Yıldırım, "Bu bayrağın altında herkese yer var. Hangi etnik gruptan olursak olalım bu bayrağın gölgesi hepimize yeter. Bu bayrak için 15 Temmuz'da alçaklara meydanlara inerek derslerini vermedik mi? Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhudur. Cumhur İttifakı 'bayrak, toprak, devlet, millet' demektir. Milletin birliği, kardeşliği, beraberliği için daha çok çalışacağız, daha çok hizmetler yapacağız, herkesi kucaklayacağız. Ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir anlayışla İstanbul'a çok güzel hizmetler yapacağız. Biz Cumhur İttifakı olarak çıkıyoruz ama bütün İstanbulluların hizmetinde olacağız. Bütün İstanbullulara hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapacağız. Bu güne kadar Türkiye'nin her köşesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne yaptıysak bundan sonra da bizi biz yapan İstanbul'a aynı hizmetleri yapacağız." diye konuştu.



Yıldırım, "Arnavutköy'e metrolar gelecek. Metroyla havalimanına, Halkalı'ya, Gayrettepe'ye gidilecek. Ayrıca Arnavutköy içinde de toplu taşıma geliştirilecek. Arnavutköy'e Türkiye'nin en büyük film platosunu kuruyoruz. Dünyanın dört bir yanında seyredilen Türk dizileri Arnavutköy'de çekilecek. 4 bin gencimiz orada iş, aş imkanı olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca buraya bir gıda üssünü de kuracağız. Avrupa Yakası'nın gıda üssü de Arnavutköy'de olacak. Karaburun Sahili'ni yeni baştan düzenleyeceğiz. Orayı pırıl pırıl hizmetinize açacağız. Buradan Marmara'ya uzanan 2 tane yeşil vadi koridorla Arnavutköy'ü, yeşili maviyle buluşturacağız. İnsanlar gelişen, büyüyen güzelleşen Arnavutköy'ü görmek için gelecekler. Her şey çok daha güzel olacak. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozalım. Hep beraber 31 Mart'ta plan kuranların planlarını başlarına yıkalım." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Arnavutköy Şehir Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi açılışı yapıldı. Yıldırım, yeni açılan kütüphane ve millet kıraathanesini gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ayrıca Yıldırım, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

