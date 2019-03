DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- NEW YORK'A GİDEN THY UÇAĞI TÜRBÜLANSA GİRDİ: 30 YARALI

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()

TÜRK Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı.

THY'nin TK-01 sefer sayılı İstanbul - New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla New York havalimanına iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada türbülansa girerken uçakta büyük panik yaşandı. Olay nedeniyle uçakta türbülanstan kurtulan THY uçağı daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde inişini gerçekleşti. Olayda 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

2- SULTANGAZİ'DE SOKAKTA PATLAMA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL / İSTANBUL

Sultangazi'de park halindeki aracın yanında küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. El yapımı bir patlayıcının neden olduğu olayda herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.

Olay Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi'nde dün saat 22:15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler 1263 Sokak'taki kaldırıma el yapımı bir patlayıcı bıraktı. Bırakılan patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı çift yönlü olarak yaya ve araç geçişine kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve bomba uzmanları da patlamanın meydana geldiği yerde detaylı delil araştırması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla polis ekiplerinin kapattığı sokak tekrar açıldı. Polis ekipleri patlayıcıyı bırakan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



3- KADIKÖY'DE KAFEDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera:Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Kadıköy'de bir kafede konuşma isteğini geri çevirdiği kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Celalettin Girgin yaralandı. Olay dün akşam saat 18.00 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, bir kafede arkadaşlarıyla oturan Celalettin Girgin henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından dışarı konuşmaya çağrıldı. Tanımadığı kişinin davetini reddeden Girgin'e saldırgan 4 el ateş etti. kafedekiler panikle dışarı kaçarken Girgin, karnını sıyıran kurşunla hafif yaralandı. Çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Girgin'i hastaneye sevk etti.

Olayda hafif şekilde yaralanan Celalettin Girgin, "Biz oturuyorduk. Otururken birisi geldi. 'Gel konuşalım' dedi. Bende 'ne konuşacaksın benimle' deyince silahını çekti. Biz kaçtık, o bize ateş etti" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



4- FATİH'TE BİR POLİS İŞ YERİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BACAĞINDAN VURDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Fatih'te bir iş yerine gelen polis, tartıştığı iş yeri güvenlik görevlisini silahla bacağından vurdu.

Olay, saat 05.30 sıralarında Aksaray Mahallesi Asım Bey Sokak'ta bulunan bir eğlence kulübünde meydana geldi. İddiaya göre eğlence kulübüne gelen sivil üç polis, iş yerini yeni kapatan görevli Mahmut Ç'den, eğlence kulübünü açmasını istedi. O sırada Mahmut Ç. de iş yerini yeni kapattığını, tekrar açamayacağını söyledi. Bunun üzerine polislerle güvenlik görevlisi arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında polislerden biri silahını çekerek Mahmut Ç.'yi bacağından vurup yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı Mahmut Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mahmut Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Olaya karışan üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

5-BAŞAKŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ İKİ ARAÇ YANDI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

Başakşehir'de gece saatlerinde park halindeki bir lüks araç ile bir minübüs kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi. Araçlarda çıkan yangın sonrası hasar meydana geldi.



Olay Başakşehir, Güvercintepe Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 PJR 56 plakalı lüks araç ile 34 ND 6002 plakalı minibüs iddiaya göre kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi. Çevredeki vatandaşlar araçların yandığını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası her iki aracında ön kısımlarında hasar oluştu. Polis ekipleri de zırhlı polis araçlarıyla olay yerine gelerek önlem aldı. Yanan araçlar üzerinde de olay yeri çalışması yapan polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi aldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.



6- ZEYTİNBURNU'NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Zeytinburnu, Adnan Menderes Bulvarı Edirne istikametinde dün saat 20:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BST 954 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nden Edirne istikametine giderken Topkapı Zeytinburnu ayrımına geldiği esnada şerit değiştirmek istedi. Orta şeritten bir anda Zeytinburnu istikametine dönmek isteyen otomobil aynı yönde ilerleyen Engin Babakuda'nın kullandığı 34 TEV 74 plakalı taksiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi yol kenarındaki yeşillik alana doğru yaklaşık 20 metre sürüklenerek durdu. Kazaya neden olduğu iddia edilen otomobil ise yön direğine çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü hafif yaralanırken, yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ise araçta sıkıştı. Taksi sürücüsü de kazayı yara almadan atlattı. Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içinde bulunan yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri hem otomobil sürücüsünü hemde yanında bulunan kadın yolcuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili sürücülerin bilgisine başvururken, kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

7- BEYLİKDÜZÜ'NDE VİLLADA ÇATI YANGINI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Beylikdüzü'ndeki bir sitedeki villanin çatı kısmında gece henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, villanın çatısında hasar meydana geldi.



Olay Beylikdüzü, Sahil Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içindeki iki katlı villanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar önce komşularını uyandırdı daha sonra da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhaber üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri villanın çatısında çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekiplerininde hazır beklediği görüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmezken villanın çatısında hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



8- BAKAN SOYLU: PKK'YI SÖKTÜK. PSİKOLOJİK OLARAK DA PERİŞAN ETTİK

Haber-Kamera:İlkay DİKİCİ /İSTANBUL()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Fatih Topkapı Sosyal Tesisleri'nde Kastamonu'nun kanaat önderleri ile bir araya geldi.

FİTİL FİTİL BURNUNUZDAN GETİRECEĞİZ

Salondakilere seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Esenyurt'u biliyorsunuz. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayı şu andaki sayı. İflahlarını kestik kesmeye devam edeceğiz. O 30 yılın en düşük sayısında 2018'de, Esenyurt HDP binasından gidiyor insanlar dağa. Pay en çok onda biliyor musunuz. Doğu ve Güneydoğudaki bu yapıyı kestiğimiz için. Biz onların dağa kazandırdıklarından üç katı fazla her yıl teslim alıyoruz, aynı zamanda aileleriyle beraber irtibata girip ikna ettirip adalete teslim ettiriyoruz. PKK'yı söktük. Psikolojik olarak da perişan ettik. Kendi içlerindeki her konuşmalarında gözyaşları var. Yandık, bittik, çıkamıyoruz. Bu iyi günleriniz fitil fitil burnunuzdan getireceğiz" şeklinde konuştu.

İLK KEZ DÜN GECE FATİH'TE BİR HIRSIZLIK OLAYI OLMADI

Bakan Soylu, "Bir şey daha söyleyeceğim dün için çok uzun yıllardan beri ilk kez dün gece Fatih'te bir hırsızlık olmadı. Bu önemli bir şey. Sadece uyuşturucu satıcılarının değil, sadece PKK'nın değil, sadece DEAŞ'ın değil, sadece FETÖ'nün değil hırsızların da iflahını kesmek için mücadele ediyoruz. 2018 yılında 275 organize suç çetesini çökerttik. 10'u ulusal bazda" dedi.



9- SOYLU: TEHLİKE BÜYÜK. 2014'TEKİ SEÇİM DEĞİL BU SEÇİM

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güngören Aliya İzzet Begoviç Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Bakan Süleyman Soylu, "Mayıs ayında İnsansız Hava Araçlarına öyle bir aparat ortaya koyuyoruz ki, teröristler değil dağlardan çıkmayı kafalarını çıkaramayacak. Hiç merak etmeyin. Hangi oyunu kurarlarsa kursunlar, hangi tezgahı oluştururlarsa oluştursunlar bu milletin iradesi böyle kavi olduğu sürece bize bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ TANE TRUVA ATI BULMUŞLAR"

Bakan Soylu, "Üç tane Truva atı bulmuşlar. İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de adını bilmiyorum. Adı neyse. Üçü Truva atı olacak. HDP'lileri onların içerisine koyacaklar, belediye meclislerine, belediye başkanlarına girecekler, doğu ve güneydoğuda bizim onlara kaybettirdiğimiz o anlayışı, bize diyeceklerki 'Bize orada kaybettirdiniz ama biz burada Kılıçdaroğlu'nun, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin şemsiyesinin altında belediye meclislerine girdik. Belediyeleri kazandık.Hadi gelin şimdi' diyecekler. Size soruyorum. Bizim çocuklarımız Kato'da niye şehit oldu? Bizim çocuklarımız 6 aylık kundaktaki çocuğunun kokusunu koklamadan, Gabar'da, Cudi'de, Ağrı'da, Madur'da niye Hakk'a teslim oldular? namusumuz için, ezanımız için, bayrağımız için niye teslim oldular" şeklinde konuştu.

"TEHLİKE BÜYÜK. 2014'TEKİ SEÇİM DEĞİL BU SEÇİM"

Soylu, "İmamoğlu, sağda, solda 'Karadeniz evladıyım' diye geziyor. Karadeniz evladı 3 tane oy için PKK'ya sığınmaz, yamulmaz. İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıksın desin ki, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin. Bir terör örgütünün oyuna bizim ihtiyacımız yok. Aynı zamanda bir milletvekilleri var. Sezgin Tanrıkulu.Terörist cenazesi gezmek istiyor. Şimdi gidemez. Terörist cenazesine gidiyordu eskiden. 'Onunla aynı partide bulunmaktan tiksiniyorum' desin de bu millet o zaman onun ne olduğunu görsün. Truva atı olarak, hile yaparak. Tehlike büyük. 2014'teki seçim değil bu seçim" dedi.



10- İSTANBUL'DA "KIZIL" GÜN BATIMI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,()

İstanbul'da gün batımıyla birlikte gökyüzü adeta kızıla boyandı. Kimileri bu büyüleyici manzaranın seyrine dalarken, kimileri ise o anları cep telefonları ile görüntüledi.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti.

Güzel havanın tadını çıkarmak için evlerinden çıkanlar, akşam saatlerinde ise büyüleyici bir manzara ile karşılaştı. Gün batımıyla birlikte gökyüzündeki bulutlar kızıl renge bürünürken, güneşin bulutlardan yansıyan ışıklarıyla Haliç Boğazı'nın suları da adeta kızıla boyanınca, ortaya çıkan manzara görsel bir şölene dönüştü. Unkapanı'ndaki Atatürk Köprüsü üzerinde balık tutanlar ve civarda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzarayı doyasıya seyretti. Manzarayı seyretmekle kalmayıp cep telefonları ile görüntülemeyi tercih edenlerin de olduğu görüldü.

11- İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI BÜYÜKÇEKMECE'DE SÜRDÜRDÜ

İstanbul

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Büyükçekmece'de sürdürdü. Esnaf ziyaretinde buluna ve vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'na Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti.

İmamoğlu, Ulus Mahallesi Tepecik Meydanı'nda miting düzenledi. Burada konuşan İmamoğlu, "Benim anlamadığım bir şey var. Diyorlar ki, 'İstanbul Gönül İşi, Büyükçekmece Sevdam'. Yahu nasıl hemen sevdalanıyorlar. Büyükçekmeceli olmayan, Büyükçekmece'ye nasıl sevdalanır. Büyükçekmece'ye yeni geldin, hemen nasıl sevdalandın. Hizmet enerji işidir, hizmet gerçekten sevmek işidir. Hele hele ait değilsen yapamazsın. Bu şehre ait olacaksın kardeşim. Büyükçekmece'ye ait olacaksın. Bu aday, İBB Başkanvekili der ki; 'Bana oy verenlere hizmet edeceğim!' Bu da önemli. İlçede birinin eline bir şey batsa için cız edecek. Seçilmedin. 'Hadi Allahaısmarladık', buradan gidecek. Bir daha buraya uğramayacak adama oy verilmez. Seçilmediği gün Büyükçekmece ile ilgisi yok. Bir daha çayınızı, kahvenizi içmeye gelmezler. Bu seçimler, iddia ediyorum, Hasan Akgün başkanımın en kolay seçimi. Biliyorum o, işini şansa bırakmaz. Siz hiç bırakmayın" dedi.

"KADIKÖY'DEKİ ÇOCUKLA, BAĞCILARDAKİ ÇOCUK EŞİT OLACAK"

"Bu şehre barış, huzur ve eşitlik getireceğiz" diyen İmamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Herkesin yüzü gülecek. Çünkü belediye başkanı, onların arasında gezecek ve yüzü gülen bir başkanları olacak. Ben, bu şehrin, hangi ilçesinde olursa olsun, çocuklarını eşitlemeye geldim. Kadıköy'deki çocukla, Bağcılardaki çocuk eşit olacak ve aynı eğitimi alacak. Bu şehrin çocukları eşit değilse, anneleri mutlu değilse bu kenti mutlu edemezsiniz kardeşim. Ben, sizin o güzel çocuklarınız, gençleriniz güzel hayaller kursun diye belediye başkanı olacağım. Ben, adaylığım belli oldu olalı, anneler, çocuklar, sevgi, yeşil alan, adil bir şehir olacak diyorum. Ağzından mega proje düşmeyen arkadaşlar, artık mega proje açıklayamıyorlar. 'Kreş' diyorlar, 'yeşil alan' diyorlar. Ben, yeşil alan projesi açıkladım. '15 yaşam vadisi yapacağım' dedim. '20 milyon metrekare olacak' dedim. Aradan 15 gün geçti, bakıyorum televizyonda anlatıyorlar. Bu vadiler yeni icat olmadı, gökten inmedi burada vardı, 25 senedir yönetiyorsunuz niye yapmadınız? Seçime 20-25 gün kala verilen vaatler sizi aldatmasın.

12- YILDIRIM, MHP BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI/İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Beylikdüzü'nde MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yıldırım seçim çalışmalarını Beylikdüzü'nde sürdürdü. Yıldırım burada esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım daha sonra Beylikdüzü MHP ilçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

13 - KIZILORDU KOROSU BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHNE ALDI

İstanbul

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, Büyükçekmece'de konser verdi. Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu. Konser sırasında sinevizyona yansıtılan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yer aldığı sahneler büyük alkış aldı.

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konuğu olarak Büyükçekmecelilerle buluştu. Konsere büyük ilgi gösteren Büyükçekmeceliler erken saatten itibaren kuyruğa girdi. Kuyruğun uzunluğu 2 kilometreyi buldu. 3 bin kişilik salon tıklım tıklım dolarken bir çok kişi de dışarıda kaldı.

'SANATÇILARIMIZ DA GERÇEKTEN ÇOK HEYECANLI'

Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan koro baş sanatçısı Vadim Ananyev, 'Bugünkü konserin duygu olarak çok yüksek seviyede olacağını hissediyorum. Sanatçılarımız da gerçekten çok heyecanlı' diye konuştu.

'KIZILORDU KOROSU BÖYLE BİR SALONDA OLMAMALIYDI'

Konser öncesi bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise Büyükçekmece'deki kültür merkezi eksikliğine dikkat çekerek 'Kızılordu korosu dünyandaki en önemli topluluklardan birisi. Her İstanbul'a geldiği zaman biletler günden öncesinde bitiyor. Kızılordu korosu böyle bir salonda olmamalıydı. Bir kültür merkezinde olmalıydı diyoruz. İnşallah Büyükçekmece'de bundan sonraki süreçte tekrar bir gün Kızılordu korosu gelirse gerçekten ona yakışır bir şekilde kültür merkezimiz olsun, konser salonumuz olsun istiyoruz. İnşallah onu hep beraber yapacağız' diye konuştu.

Orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekiple sahne alan koro üyelerinden Nataliya Moskvina, Pavel Maksimov, Valeriy Gavva ve Vadim Ananyev ve Maksim Maklakov'un da aralarında bulunduğu pek çok isim solist olarak sahne aldı.

Konserde, Sovyet tarihinin en ünlü bestelerinden "Büyük Anayurt Savaşı" marşları olan Svyaşennaya Voyna, Katyuşa ve Kalinka'ya kadar pek çok eser seslendirildi. Repertuvarında Türkçe eserler de bulunan koro üyeleri İstiklal Marşı'nın yanı sıra Sevdan Olmasa, Mehter Marşı ve Çanakkale Türküsü'nü seslendirdi. Çanakkale Türküsü sırasında yansıtılan sinevizyonda yer alan Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüntüleri salondan büyük alkış aldı. Konser sonunda kızılordu korosu dakikalarca ayakta alkışlandı. Konser sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal koro şefleri ve solistlere çiçek verdi.

