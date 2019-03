DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- POLİS İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜMEK İSTEYEN KADINLARA İZİN VERMEDİ

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL

Taksim'den İstiklal Caddesi'ne yapılması planlanan kadın yürüyüşüne polis izin vermedi. İstiklal Caddesi girişinde toplanan kalabalık yürüyüşe geçtiği sırada polis, gruba gaz mermisiyle müdahalede bulundu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 19.30 için yürüyüş çağrısı yapıldı. Çağrı üzerine polis Taksim'de geniş güvenlik önlemleri aldı. Taksim Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı'nda bekletildi. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü. Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi'nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği ve etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi'nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.

İSTİKLAL CADDESİ GİRİŞİNDE TOPLANDILAR

Saat 19.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nin girişinde toplanan grup sloganlar attı. Caddeye girmeye çalışan ambulansa yol veren kadınlar, açılan yoldan yürümek istedi. Polis buna izin vermeyerek grubun önünü kesti. Daha sonra slogan atan kadınlar, polisin müdahale için hazırlandığını fark edince yürüyüşe geçti. Polis, grubun önünü keserek gaz mermisiyle kısa süren bir müdahalede bulundu. Polis kalkanlarla grubu ittirerek uzaklaştırdı. Grup Sıraselviler Caddesi'ne doğru doğru dağıldı. Polisin, Taksim Meydanı'nda aldığı güvenlik önlemleri devam ederken, sık sık grupların Sıraselviler Caddesi yönüne dağılmaları için anonslar yaptı.

Akşam saatlerinde yaya trafiğine kapanan İstiklal Caddesi saat 22.30 sıralarında tekrar açıldı.

2- REZİDANSTA YANGIN: 150 KİŞİ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAĞCILAR'da bir rezidansın 16. katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede kalan ve dumandan etkilenen 4 kişiye ambulansta müdahale edilirken, rezidansta kalan 150 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Mahmutbey Mahallesi Özlem Sokak üzerinde bulunan rezidansın 16. katındaki dairede saat 04.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bina görevlileri alarmın çalması üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olayın yaşandığı rezidansa gelerek çevrede önlem alırken, bina görevlileri ise rezidansta yaşayan aralarında yabancılarında olduğu yaklaşık 150 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rezidansın 16. katına çıkarak yangına müdahale etti. İtfaiye erleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıktığı dairede yaşadığı öğrenilen ve dumandan etkilenen 2'si kadın 4 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Tehlikenin geçmesiyle birlikte tahliye edilen 150 kişi yeniden içeri alındı. İtfaiye, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

3 - BAHÇELİEVLER'DE 17 YAŞINDAKİ GENÇ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

Bahçelievler'de günlük olarak kiralanan bir evde silahla başından vurulmuş olarak bulunan 17 yaşındaki Uğur adlı genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Gencin polis tarafından arandığı belirlenirken olayın hemen ardından kaçan kişiler aranıyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Dönmez apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evin sahibi binaya girerken 1 el silah sesi duydu. Merdivenlerden çıkarken birkaç gencin koşarak dışarı çıktığını gören ev sahibi, evi kontrol ettiğinde 17 yaşındaki Uğur adlı genci başından vurulmuş halde buldu. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, silahla 1 el ateş edilerek ağır yaralandığı anlaşılan genci, ilk müdahalesinin ardından Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gencin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Evde olayda kullanıldığı anlaşılan tabanca bulundu.

İfadesine başvurulan ev sahibi, evi bugün kiraladığını, dışarıdan gelirken bina girişinde 1 el silah sesi duyduğunu ve yukarı çıkarken birkaç gencin hızla merdivenlerden aşağı indiklerini gördüğünü söyledi. Ev sahibi, eve girdiğinde de Uğur adlı gencin başından vurulmuş olduğunu görerek durumu polise haber verdiğini bildirdi.

Soyadı açıklanmayan Uğur adlı gencin polis tarafından arandığı belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürürken olayın hemen ardından kaçarak ortadan kaybolan gençleri arıyor.

4- İSTANBUL'DA KURT KAPANI 4 DENETİMİ; POLİS HELİKOPTERİ BÖYLE DENETLEDİ

Ramazan EĞRİ - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

İstanbul genelinde birçok noktada, "Kurt Kapanı 4" denetimleri gerçekleştirildi. Polis helikopteri de denetimlere katıldı. Polis helikopteri, D - 100 ve TEM Karayolu'nda trafik ihlallerinde bulunan araçları tespit edip işlem yaptı. Hafriyat kamyonları da polis helikopteri tarafından takip edildi.

O anlarda helikopterdeki polis kamerası da kayıttaydı. Görüntülerde, Çakarlı bir aracın emniyet şeridinde ilerlemesi ve bu aracın plakasının yakınlaştırıldığı görülüyor.

Bir başka görüntüde, hafriyat kamyonları adım adım izlenerek ihlalde bulunan araçların plakaları görünecek şekilde görüntü yakınlaştırılıyor.

5- BAKAN SELÇUK: KADINLAR BİZİM PATRONUMUZ, BUGÜN PATRONLARIN GÜNÜ

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Fatih'te bir otelde İstanbul Kantinciler Odası kadın üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Ziya Selçuk burada yaptığı konuşmasında, "Kadınlar bizim patronumuz, bugün patronların günü. Biz burada sizin hizmetinizde ne gerekirse yapmak için burada bulunuyoruz" dedi.

"İŞ YERİNDE ŞİDDET, TACİZ, MOBİNG GİBİ BASKI GÖREN KADINLAR YASAYLA KORUMA ALTINA ALINDI"

Binali Yıldırım, "İş yerinde şiddet, taciz, mobing gibi baskı gören kadınlar yasayla koruma altına alındı. Şiddete uğrayan kadın ve çocuklara danışmanlık hizmeti veren ALO 183 hattı hizmete alındı. Aile içi şiddet gören kadınların şikayetiyle eş, koca evden uzaklaştırılıyor. Bu suçların cezası da Türk Ceza Kanunu'nda önemli ölçüde artırıldı. Bütün bunlara rağmen şiddetle sıfır toleransa ulaşmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aralıksız çalışıyor" diye konuştu.

Binali Yıldırım programı öncesinde ise Fatih'te kadınlara çiçek dağıttı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Yıldırım'ın, yakın koruma ekibini Komiser Merve Aksoy koordine etti.

6- YILDIRIM'DAN MUTAFYAN İÇİN TAZİYE ZİYARETİ

Gülseli KENARLI / İSTANBUL

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

7 - İMAMOĞLU: YOKSULLUĞUN SEBEBİ KADININ TOPLUMDAKİ YERİ

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Harun UYANIK / İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını Pendik'te sürdürdü.

Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katılan İmamoğlu, kadınların hayatın her alanında olması gerektiğine vurgu yaparak, "Şu anda Türkiye'de eğer biz istediğimiz yerde değilsek, kadının toplumdaki yerini sağlıklı bir yere taşıyamadığımızın kanıtıdır" dedi.

Balkan dansları eşliğinde başlayan programda konuşan İmamoğlu, "Bugün 8 Mart, çok özel bir gündeyiz. Sizler benim söylediklerimi en iyi anlayan, yorumlayan insanlarsınız. Kadınların toplumdaki yeri o kadar önemli ki. Şu anda Türkiye'de eğer biz istediğimiz yerde değilsek, kadının toplumdaki yerini sağlıklı bir yere taşıyamadığımızın kanıtıdır. Eskiden Türkiye'de kadınlar çok daha verimliydi, tarımla uğraşıyorlardı ve gerçekten karı, koca, erkeği kadını verimliliği yüksekti ama artık hepimiz şehirlerde yaşadığımız için, kadın yeterince hayatın içinde değil. Türkiye o yüzden bu halde. Çağdaş anlamda, ekonomik anlamda, sosyal anlamda yoksulluğun sebebinin temeli kadının toplumdaki yeri. O yüzden hem biz mücadele edeceğiz erkekler ve siyasiler hem de kadınlar mücadele etmek zorundalar" diye konuştu.

İmamoğlu'nun sözleri sık sık 'büyük başkan' sloganları ile kesildi. İmamoğlu, kalabalığın coşkusuna, "Estağfurullah büyük sizsiniz, büyük işinde yokum" şeklinde cevap verdi.

8 - SİLİVRİ'DE KAZA; KAMYONET BARİYERE ÇIKTI

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerin üzerine çıktı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeritte seyreden 22 LJ 540 plakalı kamyonetin sürücüsü Kadir Ü. (50) bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki büyük taş parçasına çarpan kamyonet, karşı yöne geçmeden son anda durarak bariyerin üzerine çıktı. Kamyonet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kadir Ü. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olası bir facia taş parçası sayesinde önlenirken, taşın bulunduğu refüjdeki çukur kameralara yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

9- BAKIRKÖY'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAKIRKÖY'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçlardan birinde sıkışan kadın itfaiye tarafından kurtarılırken, diğer otomobildeki 3 kişi kayıplara karıştı.

Kaza, Ataköy 9. Kısım'da gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GG 118 plakalı otomobil Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıklarından Defne Sokak yönüne dönerken karşı yönden gelen ve içinde 4 kişinin bulunduğu 34 HS 0497 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrası sürücü yara almadan kurtulurken, bir kadın yolcu araçta sıkıştı. Diğer araçta bulunan sürücü ve beraberinde ki 3 kişi ise olay yerinden hızla kaçtı. Kaçan kişilerden birisi bu sırada yaralandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine olay yerine sevk edildi. İtfaiye erleri otomobil içinde sıkışan kadın yolcuyu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer araçta yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi de başka bir ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS KAÇAN 3 KİŞİYİ ARIYOR

Polis, yaralı arkadaşlarını bırakarak olay yerinden yaya olarak kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Belediye ekipleri de araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yolda temizlik çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10- ÜNLÜLER "GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI"NI YALNIZ BIRAKMADI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul

"Geleceğin Güçlü Kadınları" adlı proje için bir araya gelen kendi alanında başarılı 26 kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde DasDas'ta düzenlenen defilede podyuma çıktı.

Kaan Sekban'ın sunduğu, Can Bonomo, Fatma Turgut ve Ferman Akgül'ün sahne aldığı gecede Burcu Biricik, Alina Boz, Bade İşçil, Aydan Taş gibi ünlü isimlerin içinde olduğu 26 kadın, Barrus London tasarımları ile podyumda yürüdü. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamının İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü'nde okuyan genç kızların eğitimi için kullanılacağı geceye izleyici olarak İsmail Demirci, Neslişah Alkoçlar, Sinan Engin ve eşi Ayşe Karasu Engin, Birol Namoğlu ve Barış Yurtçu katıldı.

Etkinliğin mimarları olan İdil Fırat, Aydan Taş, Didem Balçın ve gecede giyilen kıyafetlerin tasarımcısı Neslişah Yılmaz, defile öncesi basın açıklaması yaptı.

İdil Fırat, "Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir amaca hizmet edecek proje için beraberiz. O kadar çok kişi emek verdi ve çalıştı ki. Hepsine sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum. Neslişah tasarımcımız, onun kıyafetleriyle bugün burada olacağız." dedi.

Tasarımcı Neslişah Yılmaz da, "Çok önemli bir gece için toplanmış bulunuyoruz. İTÜ'de okuyan kız çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla buradayız. Kıyafetlerimiz de yine oyuncularımız gibi güçlü. Ve burada okuyan kızlarımız gibi güçlü karakterleri temsil edecekler. Ben yine ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Geleceğin Güçlü Kadınları" projesinin fikir sahibi Aydan Taş şöyle konuştu:

Çok güzel bir masalın içinde hissediyorum kendimi. Ve bu masalın içinde çok güzel kahramanlar var. Hepsi bana bu yolculukta eşlik etti. Bir fikirle yola çıktım. Bunu bir projeye dönüştürmeyi hedefledim. Ve bu amaçla Neslişah'ın kapısını çaldım. İdil'in kapısını, Didem'in kapısını. Bütün kapıları çalarak, hepsi sonuna kadar yanımda durarak destek oldular. Hep birlikte yola çıktık. Hep birlikte bu projeyi bu noktaya getirdik. Aslında ben sadece fikir sahibiyim. Ama bu projenin, bu kadar güçlü ve güzel durmasının, bu kadar iyi bir yerde durmasının sebebi aslında yanımda duran güçlü kadınlar. Bugün öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir amaca hizmet ediyoruz. Bu projeyle İTÜ mühendislikte okuyan başarı güçlü, kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen genç kızlara burs sağlanacak bu biletlerin gelirlerinin hepsiyle. Biz de kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadınlar olarak, geleceğin kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen güçlü kadınlarına destek olmayı hedefliyoruz. Ve inşallah her yıl böyle bir yerlere ulaşabiliriz.

Gecede podyumda, Alina Boz, Aydan Taş, Bade İşçil, Burcu Biricik, Çiğdem Batur, Deniz Baysal, Derya Beşerler, Didem Balçın, Dilara Aksüyek, Ecem Özkaya Üstündağ, Ece Yosmaoğlu, Elif Engin, Gaye Turgut Evin, Hande Soral, Hande Subaşı, İdil Fırat, Nila Fırat, Jesica May, Merve Oflaz, Rojda Demirer, Sedef Avcı, Seray Kaya, Tuvana Türkay, Zeynep Beşerler ve onur konuğu Meral Çetinkaya ile Neslican Tay genç kızlar için yürüdü.

Gecenin sonunda programa katılamayan Ayşe Arman'ın tasarımları olan kolye setleri açık arttırma izleyicilere satıldı. 500 liradan başlatılan açık arttırma 3 bin liraya kadar çıktı.

