DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN OPERASYON (1)



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, daha önceden belirledikleri adreslere gece saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gece saatlerinde daha önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyondan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonun içeriğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

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2- İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL - İSTANBUL'da dün akşam başlayan yağmur, bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur gece boyunca etkili oldu. Megakent, güne yine yağmurla başladı. İş yerlerine gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar, şemsiyeleriyle yağmurdan korundu.

Meteorolojik verilere göre, yağışların bugün de etkili olması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Yağmurda seyir halindeki araçlar

- Yağmurda yürüyen şemsiyeli vatandaşlar

- Genel ve detaylar

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Taksim Meydanı

Yağmur genel

Şemsiyeli vatandaşlar

Şemsiyesiz vatandaşlar

Yağmurdan saklanan köpekler

Yağmura yakalanmamak için koşanlar

Genel ve detaylar

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3- FATİH'TE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 2 KİŞİ YARALANDI



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - FATİH'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Mollahüsrev Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilde bulunan kişi ya da kişiler, Vefa Caddesi üzerinde yürüyen ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıya uğrayan kişiler olayda yaralanırken, otomobilde şüpheli kişi ya da kişiler de kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Samatya Devlet Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi iki yönden şerit çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil arayarak, görgü tanıklarından bilgi aldı. Kaçan otomobilin plakasını belirlemek için çevrede kamera taraması yapan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin olay yeri çalışması

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar

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4- MALTEPE'DE MARKETTEN SİLAHLI SOYGUN; SOYGUNCU KAMERADA

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Maltepe'de markete giren eli silahlı bir kişi, çalışanlara silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki bin lirayı alıp kayıplara karıştı. Soyguncunun, markete giriş ve çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Filiz Sokak üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Eli silahlı bir kişi, kapanış saatini bir süre beklediği markete girdi. Çalışanlara silah doğrultarak onları etkisiz hale getiren soyguncu, kasada bulunan yaklaşık bin lirayı alıp koşarak kaçtı.

Soyguncunun markete giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın marketin dışında beklediği, ardından içeri girdikten sonra parayı alıp kaçtığı görülüyor. Güvenlik kameralarını inceleyen polis soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Soygun yapılan market

-İnceleme yapan polisler

-Market dışındaki polis aracı

-Marketten çıkan çalışanlar

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ(Özel)

-Şüphelinin market dışında beklemesi

-Şüphelinin markete girmesi

-Şüphelinin marketten kaçarak uzaklaşması

12.02.2019 - 23.00 Haber Kodu : 190212290

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5- TUZLA'DA TAKLA ATAN OTOMOBİL DENİZ KENARINA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL - TUZLA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak deniz kenarına düştü. Kazada araçta sıkışan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Postane Mahallesi Caferbey Sokak üzerinde gece yarısı meydana geldi. Sahil yolunda ilerleyen 34 RT 2785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle takla atarak deniz kenarına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar da kendi imkânları ile araç içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye tedbir amaçlı müdahale etti. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili bir görgü tanığı, "Tuzla sahilde anlamadığımız bir şekilde direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve bir takla attı. Takla atan araçtan sürücü yara almadan çıkarıldı ve ambulans çağrıldı. Biz bu civarlarda oturuyorduk. Sadece takla attığını gördük ama yara almadan kurtarıldı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu görüntü

-Araçtan sıkışan sürücüye çevredekilerin yardım etmesi

-Takla atan araçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

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6 -İMAMOĞLU: DEVLETİN İŞİ MANAV AÇMAK DEĞİL

İmamoğlu, "Devletin işi manav açmak değil, devletin işi tüketicinin cebindeki parayı arttırmak."

Çağatay KENARLI / İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih'te seçim çalışması yaptı. Seçim çalışmasına İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 'Of-Hayrat Derneği'nde muhtarlarla bir araya gelerek başlayan İmamoğlu'na, partisinin Fatih İlçe Belediye Başkan adayı Soner Özimer ve partililer eşlik etti. İmamoğlu daha sonra CHP Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.



"HİÇ BİR PARTİLİYİ KAVGA İÇİNDE GÖRMEK İSTEMEM"

İmamoğlu açılışta yaptığı konuşmasında, seçimle ilgili kavga yapmak isteyenler olabileceğini belirterek "Her ne olursa olsun, münakaşa etmek, kavga çıkartmak ve sataşmak isteyenler olabilir. Hiçbir yol arkadaşımı bir kavganın parçası ve kavganın içinde görmek istemem. Biz tüm ilde barışın, sevginin ve saygının dili olacağız. Bizimle kavga etmek isteyenlerin de elini sıkarak kavgayı, tartışmayı ve münakaşayı sonlandıracağız" dedi.

ESNAFTAN GÜÇ KAZANMASI İÇİN 'BAL' İKRAMI

CHP İBB adayı İmamoğlu seçim turuna, kadınlar pazarında esnafı ziyaret ederek devam etti. Restoranları da ziyaret eden İmamoğlu'na esnaf büryan ikram etti. Cihat İncel isimli bal satıcısı 'Koşturma içinde size güç lazım' diyerek, İmamoğlu'nun dükkanına davet etti ve yöresel ballarla ilgili çeşitli bilgiler vermesinin ardından ballardan tattırdı. CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, öğle namazını Zeyrek Mahallesi'nde bulunan Hüsambey Tezgahçılar Cami'nde kıldıktan sonra esnaf ziyaretlerini sürdürdü.

DEPREM OLURSA BİZİ GERÇEKTEN ALLAH KORUSUN

Ekrem İmamoğlu, Siirt Vakfı'nı da ziyaret ederek vakıf görevlileriyle görüştü. İmamoğlu burada yaptığı konuşmasında Kartal'da çöken binayla ilgili olarak, "Kartal'da durup dururken bir bina çöktü ve nice insanımıza mezar oldu. Eğer bina yıkıldığı zaman oturup 'düşünmemiz gerekiyor' diyorsak bu sorumlu bir yöneticilik anlamına gelmez. Bu sorun 20 yıldır bu şehrin gündeminde, bu kentte 20 yıldır bu sorunla ilgili ne yaptık. Soruna çözüm bulduk mu, yeterince bu sorunla mücadele ettik mi? Bunun tam tersine kentin boş alanlarında sadece bina mı yaptık? Eğri oturup, doğru konuşacağız ve bu sorunla hesaplaşacağız. Bu hesaplaşma birinin makamı kaybetmesi, öbürünün makam gelmesi değildir. Bu konular milli konulardır, can kayıpları ve insanların maddi olarak kayba uğraması ciddi konudur çözülmesi gerekir. Bu şehir bu ülke adına partizanlığı yenecek, yok edecek ve partizanlığı yok edecek. Öncelikle bu kentte ne var ne yok bileceğiz ve birbirimizi aldatmayacağız. Bu şehirde kaç tane hasar görmüş bina var bunu görüp hesaplaşacağız. Hesaplaşmazsak Allah korusun böyle yıkımlar yaşarız. Deprem olursa bizi gerçekten Allah korusun" şeklinde konuştu.

TANZİM SATIŞLAR, ÇADIR KURULARAK OLMAMALI

İmamoğlu daha sonra Şehremini'deki semt pazarına da uğrayarak pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti. Gazetecilerin tanzim satış noktalarına ilişkin sorularını cevaplayan İmamoğlu, 34 noktada satışa başlayan tanzim satış noktalarıyla yaklaşık 400 bin kişiye bin manav düştüğünü söyledi.

Tanzim satış noktalarının açılmasının bir şov gibi olduğunu belirten İmamoğlu, "Esnafı suçlayarak bu iş olmaz. Ekonomi bütüncül bir iştir. Üretici ve tüketicinin alım gücünü hesaplamak gerekir. Esnafın kazandığı oran bellidir. Esnaf fahiş bir kazanç elde ediyorsa onu tespit etmelisiniz. Benim de bir önerim var, Türkiye'de yüzlerce AVM var. O zaman AVM'lere yönelik de bir düşünce üretsinler. Devlet AVM'mi açmalı ya da başka bir şey mi yapmalı? Tanzim satış tabi ki olsun, ama çadır kurarak olmasın seçimlere bir ay kala olmasın. Belediye 1980'li yıllarda bunu zaten yaptı. Semt çarşıları vardı, tanzim satış noktaları vardı. Sümerbank'ı niye yok ettiniz o zaman? Fiskobirlik niye kayboldu gitti o zaman veya niye birçok kooperatif kayboldu gitti o zaman" dedi.

İMAMOĞLU: DEVLETİN İŞİ MANAV AÇMAK DEĞİL

Tanzim satış noktalarında oluşan kuyruklarla ilgili soruya ise, hiç inandırıcı olmadığını belirten İmamoğlu, "devletin işi manav açmak değil, devletin işi tüketicinin cebindeki parayı arttırmak. Devletin işi sağlıklı ve ucuz gıda erişimine katkı sunmak için, taşıyıcıların mazotunu ucuzlatın, köprü geçiş ücretlerini ucuzlatın. Bu hoş ve inandırıcı bir şey değil, vatandaş buna inanmaz ama eğer ucuz gıda geliyorsa da gitsin alsınlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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(KLİP 1)

-İmamoğlu'nun esnaf ziyaretleri

-İmamoğlu'nun vatandaşlarla sohbet etmesi

-Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yapılan konuşma

-Kadınlar Pazar'ında ki esnafla sohbet ve ziyaret

-Büryan satıcılarıyla sohbet

-Bal satıcısının İmamoğlu'nun tadım yaptırması

(KLİP 2)

-İmamoğlu'nun Siirt Vakfı'nda Kartal ve deprem ile ilgili açıklamaları

-İmamoğlu'nun Pazar ziyareti

-İmamoğlu'nun tanzim satış noktalarıyla ilgili açıklamaları

-Genel ve detaylar

12.02.2019 - 19.56 Haber Kodu : 190212276

12.02.2019 - 19.50 Haber Kodu : 190212274

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7- OKULDA DİLİ BOĞAZINA KAÇAN 10 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Eyüpsultan'da, öğrenim gördüğü okulda yere düşmesi sonucu dili boğazına kaçan bir kız öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda 4. sınıf öğrencisi olan Azra Zeynep Demir (10), henüz belirlenemeyen bir nedenle sınıfta yere düştü. Bu sırada iddiaya göre dili boğazına kaçan küçük kıza ilk müdahaleyi öğretmenleri yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, küçük kız kurtarılamadı. Olayın ardından okula gelen polis ekipleri, şerit çekerek incelemelerde bulundu. Demir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, küçük kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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- Okuldan detay

- Hastaneden detay

12.02.2019 - 19.12 Haber Kodu : 190212258

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8 -MOTOKURYE SİPARİŞİ YETİŞTİRMEK İSTERKEN KAZA YAPIP YARALANDI



Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

Sarıyer'de, aldığı siparişi zamanında yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen motokurye, motosikletiyle bir araca çarparak yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sularında Sarıyer Demirciköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem Köylü (22) adlı motokurye, 39 TG 175 plakalı motosikleti ile aldığı siparişi yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçti. Motokurye, o sırada yolda ilerleyen 34 KK 780 plakalı araca motosikletiyle yandan çarptı. Motosiklet yere devrilirken Rüstem Köylü yola savrularak yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Köylü'yü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Köylünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Kaza yapan araç görüntüsü

-Kaza yapan motosiklet görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

12.02.2019 - 19.35 Haber Kodu : 190212267

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