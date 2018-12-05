DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL - BEŞİKTAŞ Ortaköy'de 4 arkadaş arasında çıkan kavgada, silahını çeken M.M.Ö., M.Ç ve E.Ö.'yü vurdu. Olayda M.Ç., hayatını kaybederken, E.Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden Kaçan M.M.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ortaköy Mahallesi Duvarcı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında gerçekleşti. Evde bulunan 4 arkadaş henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahını çeken M.M.Ö., M.Ç ve E.Ö'yü vurarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan E.Ö. de ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, M.Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

E.Ö.'NÜN ARKADAŞLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kavgada ağır yaralanan E.Ö.'nün arkadaşları haberi öğrenir öğrenmez olay yerine gelerek polisten bilgi almaya çalıştı. Üzgün oldukları gözlenen ve olay yerinde bir süre bekleyen kişiler daha sonra buradan ayrıldı. Polis, çevrede aldığı güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu.

M.M.Ö. YAKALANDI

Kavgada 2 kişiyi vurarak kaçan M.M.Ö., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.M.Ö. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yaralının hastaneye götürülmesi

-Olay yeri inceleme polislerinin sokakta ve evde çalışmaları

-Olay yerine gelen arkadaşlar

-Cenazenin götürülmesi

-Genel ve detaylar

05.12.2018 - 03.31 Haber Kodu : 181205004_

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2 - ZEYTİNBURNU'NDA ÇOCUK GİYİM MAĞAZASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı bir çocuk giyim mağazasında yangın çıktı. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Beştelsiz Mahallesi'nde 105/2 Sokak'ta bulunan ve Suriyelilere ait olduğu öğrenilen 5 katlı bir çocuk giyim mağazasında bir çocuk giyim mağazasında sabah saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mağazadan dumanlar yükseldiğini gören bazı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinin kapalı olması nedeniyle kepenkleri kırarak içeri girdi. Yangın nedeniyle giriş katına müdahale eden ekipler, merdiven yardımıyla da üst katlardaki camları kırarak alevlere müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri olay yerinde hazır bekledi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışması başlatıldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin önlemi

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detaylar

05.12.2018 - 06.46- Haber Kodu : 181205007

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3- ARDAHANLI ÖĞRENCİLER ÇİN'DE TÜRKİYE İÇİN YARIŞACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,

İstanbul'da Mayıs ayında yapılan robotik yarışması '2018 MakeX Türkiye Şampiyonası'nda, takım halinde birinci olan Ardahanlı öğrenciler, uluslararası yarışmaya katılmak üzere Çin'e gitti. 'Mavi Dünya' adını taşıyan ve 6'ncı sınıf öğrencilerinden oluşan dört kişilik ekibin iki öğrencisi, Çin'de 16 ülkenin katılımıyla gerçekleşecek yarışmada Türkiye'yi temsil edecek.

Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) tarafından 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan 'Robotik Kodlama Atölyesi'nde tasarladıkları 'Robothan' projesiyle Türkiye birincisi seçilen Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11), THY'nin tarifeli seferiyle akşam saatlerinde Kars'tan İstanbul'a gelerek, Atatürk Havalimanı'nda AREV yetkileri tarafından Çin'e uğurlandı.

İngilizce öğretmeni Ahmet Sait Aktan ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Samet Arslan'ın eşliğinde, Çin'e hareket eden öğrenciler, basın mensuplarına yaptıkları açıklamada heyecanlı olduklarını ve en iyi dereceyi almak için yarışacaklarını söylediler. Çok zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Ayşenur Uslu, "Atölyemiz diğer şehirlerden geç sürede açıldı. Buna rağmen öğretmenlerimizin bize verdiği eğitimle çalıştık. İstanbul'daki yarışmada başarı elde ettik. Şimdi Çin'deki yarışmaya yoğunlaştık. Ülkemizi temsil edeceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz düşünüyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ÇOK ZOR OLDU"

Hayriye Tuana Açıkyıldız ise şunları söyledi:

"Bu robot uzun bir çalışma aşamasından geçerek hazırlandı. Türkiye birinciliği bizim için çok zor oldu. Çin'deki yarışmaya çok başvuru geldiği için iki arkadaşımızdan ayrılmak zorunda kaldık. Robotumuzun görevlerini daha işlevsel yapabilmesi için çalıştık. Robotun görevi 'mavi dünya' adlı konuya uygun hareketleri yapması."

Öğretmenlerden Samet Arslan ise, öğrencileriyle gurur duyduğunu belirterek, Çin'deki yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. AREV Başkanı İlter Avşar ise, böyle bir projeye katkı sundukları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin Kars'tan gelişi

-Terminalde yürüyüşleri

-Basın açıklaması

-Öğrencilerden Ayşenur Uslu'nun konuşması

-Hayriye Tuana Açıkyıldız'ın konuşması

-Öğretmenleri Samet Arslan'ın açıklaması

-AREV Başkanı İlter Avşar ile röp

-Öğrencilerin görüntü vermesi

-Genel ve detaylar

04.12.2018 - 20.35 Haber Kodu : 181204199



