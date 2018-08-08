DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - SANCAKTEPE'DE KORKUNÇ KAZA; 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

- OLAY ANI KAMERADA

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Sancaktepe'de ara sokakta bisiklete binen 3 yaşındaki çocuğa kamyonet çarptı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken olay anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Sancaktepe Emek Mahallesi Yaprak Sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saat 18.00 sıralarında üç tekerlekli bisiklete binen 3 yaşındaki Adem Örde, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Belediye tarafından yeni yapılan rögar kapağıyla asfaltın arasında feci şekilde can verdi. Kamyonet şoförü ise olayın ardından durumu polis ekiplerine bildirdi. Ve olay yerinin yanındaki evine girdi. Küçük Adem'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen çocuğun yakınları, kaza yerinde toplanarak şoförü linç etmek istedi. Araç şoförü Adem Aksoy, olay yerine gelen çevik kuvvet ekiplerince zırhlı araca bindirilerek uzaklaştırıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun 3 tekerlekli bisikletle sokakta gezmesi ardından park halindeki kamyonetin geri geri gelmesi ve çocuğu ezmesi daha sonra kamyonet sürücüsünün ve yanındaki arkadaşının araçtan inmeleri görülüyor. Ardından, kamyonetin tekrar ileri gitmesi, daha sonra ise kazada ölen çocuğun yakınlarının olay yerine gelmesi görülüyor. Kazada hayatını kaybeden Adem Örde'nin cenazesi, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde toplanan vatandaşlar

-Görgü tanığıyla röp

-Kaza sonrası yaşanan kargaşa

-Zırhlı aracın olay yerinden ayrılması

-Yeni yapılan rögar kapağı

-Genel ve detay

GÜVENLİK KAMERASI

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-Küçük çocuğun 3 tekerlekli bisikletle gezmesi

-Kamyonetin geri geri gelmesi

-Kamyonetin çocuğu ezmesi

-Şoför ve yanındakilerin kamyonetin altına bakması

-Şoförün ellerini başına koyması

-Kamyonetin tekrar hareket etmesi

-Çocuğun yakınlarının olay yerine gelmesi

-Çocuğun annesinin sinir krizi geçirmesi

07.08.2018 - 20.29 Haber Kodu : 180807170

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2- GAZİOSMANPAŞA'DAKİ KANLI BAKKAL SOYGUNU GÜVENLİK KAMERASINDA

-Bakkal dükkanı soyup iki kişiyi vuran soyguncular 'Çığlık' maskesi takmış

Haber - Kamera: Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, ()

Gaziosmanpaşa'da dün öğle saatlerinde silahlı ve maskeli kişilerce bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan soyguna ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Soygunculardan birinde uzun namlulu silah olduğu görülürken, soygunda 'Çığlık' filmiyle bütünleşen maskenin kullanılması dikkat çekti.

Gaziosmanpaşa'da bugün öğle saatlerinde silahlı ve maskeli 4 kişinin, bir bakkal dükkanına yönelik gerçekleştirdiği soygunda bakkal dükkanının sahibi Ali Yavuz ağır yaralanmış, komşusu Eyüp Tuna ayağına isabet eden kurşunla hafif yara almıştı. Soygunun ardından geldikleri plakasız otomobile binerek olay yerinden kaçan soyguncuları yakalama çalışmaları devam ederken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.



UZUN NAMLULU SİLAH VE 'ÇIĞLIK' MASKESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soyguncuların hedefi olan bakkal dükkanında bulunan güvenlik kameralarından birine yansıyan görüntülerde, 'Çığlık' maskesi takan soyguncuların, hızlı bir şekilde markete giriş yaptıkları görülüyor. Soyguncuların elinde silah olduğu görüntülere yansırken, dükkana giren ilk soyguncunun elinde uzun namlulu silah olduğu görülüyor. Soygunculardan biri dükkanın kapısında gözcülük yaparken, diğer soyguncular ise dükkan sahibi ile iletişim halinde. Soyguncuların, dükkandan ellerinde büyük bir poşet ile çıktığı da görüntülerde yer alırken, dükkan sahibi Ali Yavuz da soyguncuların peşinden dükkandan çıkıyor.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-'Çığlık' maskesi takan soyguncuların, hızlı bir şekilde markete giriş yapmaları

-Soyguncuların elindeki silahlar

-Gözcülük yapan soyguncu

-Soyguncuların dükkan sahibi ile görüşmesi

-Soyguncuların, dükkandan ellerinde büyük bir poşet ile çıkması

-Ali Yavuz'un soyguncuların peşinden dükkandan çıkması

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar

07.08.2018 - 18.43 Haber Kodu : 180807157

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3- AĞVA'DA, TARTIŞTIĞI KİŞİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTARAK ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI- Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Şile Ağva'da traktörle geldiği otoparkta tartıştığı Abdullah Durmaz'ı kurşun yağmuruna tutarak öldürdüğü ileri sürülen Ali Osman Ü. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ağva Meydanında bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, traktörle otoparka gelen Ali Osman Ü. daha önce aralarında arazi meselesi yüzünden husumet olduğu belirtilen Abdullah Durmaz ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki silahı çıkaran Ali Osman Ö., Durmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun çeşitli yerlerine 6 kurşun isabet eden Abdullah Durmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Ali Osman Ö. geldiği traktörle kaçarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, cinayetle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, Ali Osman Ü. daha fazla uzaklaşamadan yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah Durmaz'ın cansız bedeni olay yeri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelinin, Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Otoparktan detay

-Vatandaşla röp.

-Ambulanstan detay

-Ölen kişinin ve şüphelinin(deri montlu) fotoğrafları

-Genel ve detaylar



08.08.2018 - 01.25 Haber Kodu : 180808006

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4- 'ZEMİN İSTANBUL'DA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

MEVLÜT UYSAL: BİZLERİ HEYECANLANDIRACAK, İYİ İŞLER ÇIKACAK

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı '100 günlük eylem programı'nda yer alan, yeniliğe ve teknolojiye meraklı gençleri yetiştirmek için hayata geçirilen, "Zemin İstanbul Projesi ' kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türkiye'nin önde gelen üç üniversitesinin işbirliği protokolünde imzalar atıldı. Şişhane'deki Metro İstasyonu'nda hizmet verecek projeye ilişkin konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, "Zemin İstanbul'da zemin bulan bu çalışmalar, ülkemizin diğer şehirlerine ve dünyaya dağılacak diye ümit ediyoruz. Zemin İstanbul'daki bu yenilikler, bizleri heyecanlandıracak ve iyi işler çıkacak diyoruz" ifadelerini kullandı.

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mehmet Karaca, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı katıldı. İmza töreni öncesi 'Zemin İstanbul Projesi'nin tanıtım filmi izlendi.



"İNANIYORUZ Kİ İLGİ YOĞUN OLACAK"

Törende konuşan Başkan Mevlüt Uysal, akıllı belediyecilik adına teknolojik gelişimin ve yeniliği yakalamanı önemini anlatarak, gençleri geleceğe hazırlamak adına yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Projenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İBB işbirliğiyle hayata geçirildiğini aktaran Uysal, çalışmada en önemli destekçilerinin üniversiteler olduğunu kaydetti. Zemin İstanbul ile ilgili bilgi veren Uysal, şunları söyledi:

"Projede 'bir şey yapmak istiyorum', 'yapılanları ticarileştirmek istiyorum' diyen herkese zemin hazırlıyor. Orada çocuklarımız 7 yaşından itibaren teknolojiyle tanışma imkanı bulacak. Gençlere çalışmalarını gerçekleştirme imkanı sunuyor. Şu anda Şişhane Metrosunda bin 100 metrekarelik bir alan. İnanıyoruz ki, buraya ilgi yoğun olacak. İBB olarak ne kadar talep gelirse o kadar ilave yer açmaya hazırız. İnşallah Zemin İstanbul'da zemin bulan bu çalışmalar, ülkemizin diğer şehirlerine ve dünyaya dağılacak diye ümit ediyoruz. Zemin İstanbul'daki bu yenilikler, bizleri heyecanlandıracak iyi işler çıkacak diyoruz."

Konuşmasının ardından, işbirliği protokolü Mevlüt Uysal ile diğer katılımcılar arasında imzalandı. Projenin destekçilerinden her üç üniversitenin rektörü de imzalanan protokol ile önemli başarıların elde edileceğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-İmza törenine katılanlar

-Mevlüt Uysal'ın konuşması

-İmzaların atılması

-Rektörlerin kısa kısa konuşması

-Rektör Mehmet Karaca'nın açıklaması

-Genel ve detaylar

07.08.2018 - 17.15 Haber Kodu : 180807141

07.08.2018 - 17.16 Haber Kodu : 180807143

