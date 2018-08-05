DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1 - MALTEPE'DE LAF ATMA KAVGASI: 1 GÖZALTI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Maltepe'de bir kadına laf attığı iddiasıyla darbedildiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Olay, Küçükyalı Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir kafede saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre kafede çalışan agabeyinin işten çıkmasını bekleyen kadına caddede yürüyen bir kişi laf attı. Durumu farkeden ağabey ve kafe çalışanları ile şüpheli arasında kavga çıktı. Şüpheli yanında taşıdığı biber gazını etrafındakilere sıktıktan sonra, elindeki yanıcı madde dolu plastik şişeyi yakarak kafeye attı. Kafenin önüne düşen şişe tutuşmazken şüpheli kaçmaya başladı. Şüpheli daha sonra kafedekiler ve çevredekiler tarafından arka sokakta yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edilirken, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Olay yeri inceleme ekipleri kafenin içerinde ve cadde üzerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında içi yanıcı madde dolu şişe bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili kafenin ve çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alırken kadın ve agabeyinin polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Darbedildiği öne sürülen şüpheli de, gözaltına alınarak Küçükyalı Polis Merkezi'ne götürüldü. Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

----------------------

-Olay yerinden görüntü

-Sağlık ekipleri

-Kafe çalışanları

-Özel Harekat Polisleri

-Çevredeki vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yanıcı pet şişe

-Görgü tanıyla röp.

-Kadının görüntüsü

-Genel ve detaylar

05.08.2018 - 03.03 Haber Kodu : 180805004

///////////////////////////////////////

2- HALİÇ KÖPRÜSÜ METROBÜS YOLU'NDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak. Yol kapatılmadan önce ekipler saat 00.00 sıralarında metrobüs yolunun köprü girişine yakın bölümündeki bariyerleri kaldırdı. D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti saat 01.00'da kapatıldı. Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacak.

Görüntü dökümü:

-------------------

-Ekiplerin çalışmalara başlaması

-Tel bariyerler

-Trafikten detaylar

-Metrobüslerin görüntüsü

-Metrobüs yolundaki asfaltlama çalışması

-Genel ve detaylar

05.08.2018 - 01.51 Haber Kodu : 180805002

05.08.2018 - 01.51 Haber Kodu : 180805003

////////////////////////////////////////////////////////////

3- DENİZ KENARINDA OYNAYAN ÇOCUK DALGALARA KAPILARAK KAYBOLDU



*Havanın kararmasıyla sona eren arama çalışmaları, sabah saatlerinde devam edecek.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Şile Ağva'da amcasıyla birlikte deniz kenarında oynayan 11 yaşındaki çocuk dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Olay, Şile Ağva'da bulunan bir plajda sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ailesiyle birlikte denize gelen 11 yaşındaki Berrak Subaşı amcası ve kardeşleriyle deniz kenarında oynadığı sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine Sahil güvenlik, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizin dalgalı olması sebebiyle arama kurtarma çalışmaları ara ara yapıldı. Havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenilirken Berrak'ın annesi ve babasının sinir krizi geçirmesi nedeniyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü öğrenildi.



ARAMA KURTAMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE DEVAM EDECEK

Olayla ilgili konuşan amcası İlhan Subaşı 'Sabah 09.00 sıralarında yiğenimiz amcası, yengesi ve annesiyle birlikte denize giriyor. Sahilde kahvaltılarını yapıyorlar. Çocuklar babalarından önce suya giriyorlar. Deniz çok dalgalı ve o sırada can kurtaran yok herhalde mesaisi daha başlamamış herhalde. Dalga çocukları çekince bağırıyorlar. Babaları da çocukların peşlerinden koşuyor. Yakalıyor birini kenara itiyor. Öbürünü yakalarken dalga o sırada ikisini de alabora ediyor. O sırada can kurtaran geliyor. Babayı kurtarıyor ama kız gözden kayboluyor. Hala bu saatte kadar bekliyoruz. Annesinin durumu perişan zaten onu da hastaneye gönderdik. Baba ise bitmiş durumda amcaları ve akrabaları aynı durumdayız. Acımız büyük tarif edilmez. Aramalar sabah 05.00 sıralarında başlayacağız dediler. Şu anda deniz dalgalı olduğu için giriş yapamıyorlarmış. Denizin altını karalıktan göremiyorlarmış. Sabah ekiplerle birlikte gelecekler. Bizde bekliyoruz' dedi



Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Amcasıyla röp.

-Yakınların olay yerinde beklemeleri

-Berrak Subaşı'nın fotoğrafı

-Genel ve detaylar



04.08.2018 - 23.05 Haber Kodu : 180804196

///////////////////////////////////////////////////////

4- JANDARMADAN "OTOMOBİL KASAPLARINA" OPERASYON

Haber: İstanbul

Silivri'de düzenlenen operasyonda çalıntı araçları parçalara ayırdıktan sonra internet üzerinden sattığı tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Silivri İlçe Jandarma ekipleri Kadıköy mahallesindeki prefabrik evde çok sayıda araç parçası olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Barakada yapılan baskında 4 kişi gözaltına alınırken çok sayıda araç parçası ele geçirildi. Yapılan incelemede şüphelilerin çalıntı araçları parçalara ayırarak internet üzerinden satışa çıkardığı belirlendi.

Gözaltın alınan şüphelilerden N.U ile K.K. tutuklanarak cezavine gönderildi. Araç parçaları çekiciye yüklenerek barakadan götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ele geçirilen araç parçaları



04.08.2018 - 18.52 Haber Kodu : 180804169

/////////////////////////////////////////////////////////////



