DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL'DA ASAYİŞ DENETİMLERİ



Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK/ İstanbul

İstanbul'da, dün akşam 39 ilçede, 200 noktada 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde 12'ncisi gerçekleştirilen denetimde, polis ekipleri, şüpheli görünen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçların içi ve bagajlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Araçların aramalarında Narkotik köpekleri kullanıldı. Özel harekât polisleri, denetimlerin yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi alırken polis helikopteri denetimlere havadan destek verdi. Denetime İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli 5 bin polis katıldı.



YAPILAN DENETİM DE 23 GÖZALTINA ALIRKEN 111 BİN 276 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Denetlemeler saat 00.00'da sona ererken, 9 bin 272 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. Hakkında arama kararı bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 2 silah, 3 kurusıkı tabanca, 4 gram uyuşturucu ele geçirildi. Denetlenen 268 işyerinden 10'na hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Denetlenen 2 bin 341 araçtan 163'ne işlem yapılırken 41 araçta trafikten men edildi. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 111 bin 276 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü:

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BEŞİKTAŞ

-Ekiplerin şüpheli buldukları araçları durdurması

-Araçlarda yapılan aramalar

-GBT sorgulaması

KADIKÖY

-Uygulamadan detaylar

-Polis köpeğinin araçtaki uyuşturucu araması

-Özel harekâtçıların önlemi

-Polis helikopteri

-Yapılan aramalar

-Klasik otomobilde yapılan arama

FATİH

-Yapılan aramalar

-Güvenlik önlemi alan özel harekât polisleri

-Trafik ekiplerinin sürücülere ceza yazmaları

-Polis helikopteri

-Narkotik köpekleriyle yapılan aramalar

03.08.2018 - 20.54 - Haber Kodu : 180803183

03.08.2018 - 20.56 - Haber Kodu : 180803184

03.08.2018 - 21.14 - Haber Kodu : 180803185

03.08.2018 - 21.38 - Haber Kodu : 180803191

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(ÖZEL)

2- SURİYE GEMİSİ 6 YIL SONRA BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL ()

6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen 'Souria' adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında Boğaz'a giriş yaptı. En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, saat 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi.

Boğaz'dan ağır yol ilerleyen gemi, 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü

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-Suriye gemisinden genel görüntü

-Gemiden yakın detaylar

-Geminin isminden detay görüntü

-Geminin orta bölümünden detay görüntü

-Gemideki Suriye bayrağından detay görüntü

-Türk bayrağından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

03.08.2018 - 19.36 - Haber Kodu : 180803169

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3 - HIRSIZLIK İHBARINA GİDEN POLİS, KAÇAK GÖÇMEN YAKALADI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul

Gaziosmanpaşa'da hırsızlık ihbarına giden polis ekipleri, park halinde duran kamyonun kasasına saklanmış Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da polis ekipleri bir hırsızlık ihbarı üzerine gittikleri sokakta branda ile kapatılmış 34 BF 5094 plakalı kamyonu farketti. Polis ekipleri, aracın yanındaki sürücüye kimlik sorarken kasadan gelen sesleri duydu. Brandayı açan polis Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen ile karşılaştı. Sürücü gözaltına alınırken kaçaklar Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Kamyon sürücüsünün kaçakları Avrupa'ya götürme vaadiyle kişi başı 2500 dolar aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaçakların hastanedeki görüntüsü

-Kaçakların polis merkezine getirilmesi

-Gözaltına alınan şüphelinin görüntüsü

-Kaçakların taşındığı kamyonun görüntüsü

-Genel ve detaylar



